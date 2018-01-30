22:37 30 января

Пентагон не планирует выводить войска из сирийского Манбиджа

Американские войска не планируют покидать сирийский город Манбидж, передает ТАСС заявление главы Центрального командования ВС США Джозефа Вотела.



(Вывод войск из этого населенного пункта) не является чем-то, что мы рассматриваем,
сказал Вотел.


Ранее президент Турции Тайип Эрдоган дал понять, что военная операция «Оливковая ветвь», начатая 20 января против курдских формирований, может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем «Сил демократической Сирии» (СДС).

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе призвал США «немедленно вывести свои войска из сирийского Манбиджа».

Напомним, Турция всерьез обеспокоена поддержкой Пентагоном сирийских курдов. Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения курдским отрядам. Турецкие власти ассоциируют эти формирования с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую причисляют к разряду террористических организаций, и утверждают, что полученное ими американское оружие может быть направлено против Турции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. bagr69 Сегодня, 12:29
    Кумбаля! Где кумбаля?
    bagr69
    1. Anarchist Сегодня, 12:32
      Вот и не подерутся! А хотелось бы...
      Anarchist
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:34
        нормально так,два шакала делят то что им не принадлежит.
        Ратник с пулеметом
        1. Anarchist Сегодня, 12:50
          Шакал вольничает на столько, на сколько ему позволяет лев... В данном случае "Медведь"!
          Много что-то мы им позволяем.
          Anarchist
          1. cniza Сегодня, 13:22
            Мы не обладаем достаточной информацией , что бы понимать о том , что там происходит , понятно одно это "удовольствие" на долго.
            cniza
        2. влад66 Сегодня, 13:00
          Американские войска не планируют покидать сирийский город Манбидж,

          Эрдоган, а ещё полосатые тебя обзывали земляным червяком laughing
          Ранее президент Турции Тайип Эрдоган дал понять, что военная операция «Оливковая ветвь», начатая 20 января против курдских формирований, может распространиться на Манбидж,

          Давай Эрдогаша, давай. yes
          влад66
          1. Anarchist Сегодня, 13:07
            Цитата: влад66
            Эрдоган, а ещё полосатые тебя обзывали земляным червяком

            Влад, если честно, то Эрдоган мне больше бандерлога напоминает, чем Каа!
            Киплинг со мной бы согласился. yes
            Anarchist
            1. влад66 Сегодня, 13:16
              Цитата: Anarchist
              Киплинг со мной бы согласился.

              Саня не только Киплинг laughing и я тоже, хрен когда Эрдоган наберется смелости выгнать полосатых из Манбиджа. drinks
              влад66
              1. cniza Сегодня, 13:23
                А вот и посмотрим , что они там затеяли.
                cniza
                1. влад66 Сегодня, 13:45
                  Цитата: cniza
                  А вот и посмотрим , что они там затеяли.

                  Витя затеять они могут только пакость laughing А вот было бы лучше, если бы они друг другу по мордахам постучали laughing но это мечты, мечты. drinks
                  влад66
                  1. cniza Сегодня, 13:53
                    Я все больше склоняюсь к тому , что это спектакль для нас.
                    cniza
                    1. Anarchist Сегодня, 14:20
                      Может быть: американцы хотели получить с-400 для изучения, они его получили...
                      Anarchist
                      1. cniza Сегодня, 14:22
                        Это экспортный вариант , пусть изучают на здоровье.
                        cniza
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:35
        хотелось бы чтобы они глотки друг другу перегрызли,но увы всего лишь мечты request
        Ратник с пулеметом
        1. ul_vitalii Сегодня, 12:51
          Как золотоносный участок застолбили. Привычное для них дело.
          ul_vitalii
  2. Андрей К Сегодня, 12:30
    ...Пентагон не планирует выводить войска из сирийского Манбиджа...

    У Пентагона свой "хитрый план"...
    Переобуваются в воздухе, сегодня не планируют, завтра возникнут обстоятельства и спланируют...
    Как природное удобрение в проруби, болтаются на волнах, а между делом гадят везде и всюду...
    Андрей К
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    Американские войска не планируют покидать
    Вот американцы удивили новостью. Куда они влезают, то влезают на долго и со своими интересами. Правда частенько эти "интересы" им грубо обламывают. После чего "славные и непобедимые" американские войска убираются восвояси. Что самое обидное в сегодняшней ситуации - наше руководство отлично это знает, но по каким-то причинам этим не пользуется.
    rotmistr60
  4. мерцание Сегодня, 12:40
    глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе призвал США «немедленно вывести свои войска из сирийского Манбиджа»

    Прозвучало грозно. И .... что дальше ... просто сотрясание воздуха ?
    мерцание
  5. viktor. Сегодня, 12:52
    Они останутся там обои и навсегда,выгнать их некому!Это распил Сирии.
    viktor.
  6. словак Сегодня, 13:31
    Пока массово не начнут гибнуть, не выйдет. Вьетнам забылся...
    словак
  7. den3080 Сегодня, 13:47
    шо ж он в туман-то тыкает? laughing
    den3080
  8. prior Сегодня, 13:57
    Официально никто американцев в Сирию не приглашал. Стало бы, официально их там нет. А если и есть, то это нелегальные добровольцы, воюющие на стороне ИГИЛ и курдов.
    Наводи порядок в Манбидже Эрдогаша ! И всем будет счастье !
    prior
    1. Стирбьорн Сегодня, 14:18
      так Эрдогана как бы тоже, никто на территорию другого суверенного государства не звал!
      Стирбьорн
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