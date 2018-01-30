...Пентагон не планирует выводить войска из сирийского Манбиджа...

(Вывод войск из этого населенного пункта) не является чем-то, что мы рассматриваем,

Американские войска не планируют покидать сирийский город Манбидж, передает ТАСС заявление главы Центрального командования ВС США Джозефа Вотела.сказал Вотел.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган дал понять, что военная операция «Оливковая ветвь», начатая 20 января против курдских формирований, может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем «Сил демократической Сирии» (СДС).В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе призвал США «немедленно вывести свои войска из сирийского Манбиджа».Напомним, Турция всерьез обеспокоена поддержкой Пентагоном сирийских курдов. Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения курдским отрядам. Турецкие власти ассоциируют эти формирования с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую причисляют к разряду террористических организаций, и утверждают, что полученное ими американское оружие может быть направлено против Турции.