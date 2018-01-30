Северный флот получит спасательный глубоководный аппарат

Кроме того, СГА "Бестер-1" оснащен новой системой поточной вентиляции, которая позволяет начать декомпрессию спасаемых подводников уже в процессе всплытия, что сокращает время последующего нахождение людей в барокамерах. Водоизмещение, т - около 41; высота, м - 5,2; скорость хода, узлов - 3,2; количество спасаемых, чел. - 22

В 2019 году Северный флот получит модернизированный спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер", обладающий уникальными в мировом масштабе характеристиками, сообщили в Министерстве обороны России. Аппарат проходит ремонт и модернизацию на "Канонерском судостроительном заводе" Санкт-Петербурга, ход работ контролирует Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России."Бестер" предназначен для спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубине до 720 метров. Одновременно он может поднять на поверхность до 22 моряков. После модернизации СГА будет обладать теми же характеристиками, что и аппараты "Бестер-1" (проект 18271).Главной их особенностью является возможность эвакуации людей при крене затонувшей подлодки до 45 градусов, тогда как все мировые аналоги способны спасти экипаж при крене лишь в 15 градусов. Добиться этого удалось благодаря новой системе наведения посадки и прикрепления к аварийной субмарине с помощью камеры присоса.По данным министерства, аппарат оснащен системой жизнеобеспечения, которая надежно работает при повышенном давлении в спасательном отсеке, что обеспечивает приём спасаемых не только "сухим", но и "мокрым" способом (на глубинах до 60 метров).- говорится в сообщении.