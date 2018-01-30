22:32 30 января

Северный флот получит спасательный глубоководный аппарат

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В 2019 году Северный флот получит модернизированный спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер", обладающий уникальными в мировом масштабе характеристиками, сообщили в Министерстве обороны России. Аппарат проходит ремонт и модернизацию на "Канонерском судостроительном заводе" Санкт-Петербурга, ход работ контролирует Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России.

Северный флот получит спасательный глубоководный аппарат


"Бестер" предназначен для спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубине до 720 метров. Одновременно он может поднять на поверхность до 22 моряков. После модернизации СГА будет обладать теми же характеристиками, что и аппараты "Бестер-1" (проект 18271).


Главной их особенностью является возможность эвакуации людей при крене затонувшей подлодки до 45 градусов, тогда как все мировые аналоги способны спасти экипаж при крене лишь в 15 градусов. Добиться этого удалось благодаря новой системе наведения посадки и прикрепления к аварийной субмарине с помощью камеры присоса.

По данным министерства, аппарат оснащен системой жизнеобеспечения, которая надежно работает при повышенном давлении в спасательном отсеке, что обеспечивает приём спасаемых не только "сухим", но и "мокрым" способом (на глубинах до 60 метров).

Кроме того, СГА "Бестер-1" оснащен новой системой поточной вентиляции, которая позволяет начать декомпрессию спасаемых подводников уже в процессе всплытия, что сокращает время последующего нахождение людей в барокамерах. Водоизмещение, т - около 41; высота, м - 5,2; скорость хода, узлов - 3,2; количество спасаемых, чел. - 22
- говорится в сообщении.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 7
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  1. ul_vitalii Сегодня, 12:45 Новый
    Это хорошо, лишь бы помог в чрезвычайных ситуациях.
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    ul_vitalii
    1. VALERIK_097 Сегодня, 12:57 Новый
      Пожелаю СГА выполнять только тренировочные погружения.
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      VALERIK_097
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:47 Новый
    Всё это прекрасно НО ДО СИХ ПОР НИКТО ИЗ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ НЕ ЗАЯВИЛ - ТРАГЕДИЯ КУРСКА НЕ ПОВТОРИТСЯ - ТЕПЕРЬ МЫ ГОТОВЫ СПАСТИ ВСЕХ
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    КВУ-НСвД
  3. san4es Сегодня, 12:47 Новый
    ,....спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубине до 720 метров. Одновременно он может поднять на поверхность до 22 моряков............... возможность эвакуации людей при крене затонувшей подлодки до 45 градусов

    Не слабо soldier
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    san4es
  4. Brylevsky Сегодня, 13:03 Новый
    Лучше поздно, чем никогда...
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    Brylevsky
  5. московский десант Сегодня, 13:04 Новый
    До сих пор подводники не могут унифицировать спасательные люки с натовскими стандартами. Важно оказать помощь быстро, кто ближе, тот бы и спасал.
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    московский десант
    1. dvina71 Сегодня, 13:10 Новый
      Цитата: московский десант
      До сих пор подводники не могут унифицировать спасательные люки

      Подводники не должны унифицировать никакие люки. Это раз.. Два.. Спасательным аппаратам (современным) безразлично какой люк.
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      dvina71
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