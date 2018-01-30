22:28 30 января

Россияне высказали мнение о самой значимой битве Великой Отечественной войны

ВЦИОМ публикует данные опроса россиян, посвящённого приближающемуся 75-летию победы в Сталинградской битве. В исследовании содержалось несколько вопросов, один из которых звучал так: «Какие события Великой Отечественной войны, по Вашему мнению, имели решающее значение для исхода войны?» Каждый из респондентов мог назвать три важнейших, по его мнению, события ВОВ.

Результат следующий: 55% опрошенных назвали ключевым событием Сталинградскую битву, 47% - прорыв блокады Ленинграда, по 43% - Курскую битву и битву под Москвой. Если сравнивать с результатами предыдущего подобного опроса (2010 года), то первая тройка событий, по мнению россиян, несколько изменилась. Так, в 2010-м году прорыв блокады Ленинграда опрошенные не вносили в число важнейших для исхода войны событий. Притом за значимость Сталинградской битвы 8 лет назад высказывались 68% опрошенных.

Россияне высказали мнение о самой значимой битве Великой Отечественной войны



Один из вопросов социологического исследования ВЦИОМ: «2 февраля наступит 75 лет со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Как Вы считаете, каким образом лучше всего увековечить память о Сталинградской битве?» Каждый респондент был волен давать неограниченное число ответов.

Результаты:
1 место - Предусмотреть больше часов на уроках истории в школе, посвященных теме Великой отечественной войны (69%);
2 место - Регулярно проводить экскурсии по местам боевой славы – как для школьников, так и для взрослых (63%);
3 место - Ввести уроки памяти в образовательных учреждениях (57%).

На вопрос о том, примут ли участие люди в торжествах, посвящённых 75-й годовщине разгрома гитлеровских войск в Сталинграде, если такие торжества состоятся по месту их проживания, «скорее, приму» ответили 65% опрошенных. А 27% заявили, что участия принимать «скорее» не будут. Остальные с ответом затруднились.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. Anarchist Сегодня, 13:31
    ВЦИОМ - самое большое брехло! Не пишет не то, что происходит на самом деле, О чём думают люди, а то, что хотят слышать в правительстве! Неизвестно вообще денег берут... Некоторые из них просто поражают! Когда-то писали, что больше 50%россиян довольны своей зарплатой... Ну или их устраивает, точно формуляр не помню.
    Anarchist
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:33
      В этом опросе грех брехать. hi
      ul_vitalii
      1. Anarchist Сегодня, 13:34
        Да Я не об этом вопросе! Я о ВЦИОМ в целом...
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 13:36
          Все зависит от того как ставить вопросы и какие вопросы задавать.
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 13:38
            И где искать опрашиваемых!
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 13:41
              Да , там целая наука.
              cniza
          2. Alexey RA Сегодня, 15:49
            Это ж классика - "Да, господин министр":
            Оказывается, весь секрет заключается в том, что когда к усредненному обывателю подходит молодая привлекательная девушка с опросной анкетой и задает серию нужных вопросов, этому усредненному обывателю невольно хочется не выглядеть дураком, а произвести на нее хорошее впечатление. Ей, этой молодой привлекательной девушке, само собой разумеется, надо, чтобы этот самый усредненный обыватель дал ей те самые нужные ответы.

            Сэр Хамфри тут же на мне самом продемонстрировал, как работает эта система:
            – Мистер Вули, скажите, вас, конечно же, беспокоит рост преступности в среде подростков?
            – Да, конечно же беспокоит, – ответил я.
            – Вам не кажется, что в наших общеобразовательных школах сильно хромает дисциплина и недостаточно требовательности?
            – Естественно, кажется.
            – Как вы считаете: молодым людям нужен порядок и сильный лидер?
            – Да, нужен.
            – Как вы думаете, хотят ли они добиться в жизни чего-нибудь большего?
            – Да, хотят.
            – Значит, как нам кажется, вы за военный призыв?
            – Да, само собой разумеется.
            Вольно или невольно, но на все эти вопросы я, так или иначе, ответил „да“. А что еще можно сказать, чтобы не выглядеть недотепой? А в итоге публикуется только последний вопрос и только последний ответ.
            Alexey RA
          3. Alexey RA Сегодня, 15:50
            Самые популярные опросы, конечно, до такого не опускаются или во всяком случае стараются не опускаться, но их, в общем-то, совсем немного. Наверное, именно поэтому Хамфри предложил провести новый опрос, но не партийный, а целенаправленный – для министерства обороны. Что мы, соответственно, и сделали. Причем часть ключевых вопросов придумал он сам:

            – Мистер Вули, вас тревожит угроза войны?
            – Да, конечно, – вполне честно ответил я.
            – А рост вооружений?
            – Естественно.
            – Вы видите опасность в том, чтобы давать молодым людям оружие и учить их убивать?
            – Да.
            – Считаете ли вы неправильным вынуждать людей брать в руки оружие против их воли?
            – Да.
            – Готовы ли вы возражать против введения обязательного военного призыва?

            И я ответил „да“, прежде чем сам осознал это, представляете?

            Хамфри был просто в восторге.
            – Вот видите, Бернард, вы и есть тот самый настоящий усредненный британец, – довольно сказал он.
            Alexey RA
        2. влад66 Сегодня, 14:01
          Цитата: Anarchist
          Да Я не об этом вопросе! Я о ВЦИОМ в целом...

          Саня ВЦИОМ, Левады и прочие центры это конечно те еще конторы, но тут то вопрос правильный стоит и если на тебя не попали, чего ж обижаться то, я помнится как то раз отвечал на их вопросы, правда по телефону и на эту тему правильно что задают, в Сталинграде переломили хребет гитлеровцам, а то потом удивляемся откуда Коли из Уренгоя появляются и на ВО рубахи рвем. feel
          влад66
      2. 210окв Сегодня, 13:38
        Этого опроса скорее всего и не было.Может была ...имитация.А так я с Вами согласен.
        Цитата: ul_vitalii
        В этом опросе грех брехать. hi
        210окв
        1. mihey Сегодня, 15:02
          Был опрос, по телефону. Я один из опрашиваемых. Назвал Курскую дугу. hi
          Девочка представилась, как представитель ВЦИОМ, но тот ли это опрос теперь вот думаю...
          Возраст... ну, я, например, в 60-е родился, если вдруг чего.
          mihey
          1. 210окв Сегодня, 15:31
            Ну и я,в начале 60-х..Но нас учили,возили на экскурсии.Приходили ветераны-участники..Сейчас ничего этого нет.Если дома не расскажем и не направим своих потомков,вырастут сторонники "американизма",поколение отравы-ортофосфорной кислоты.
            Цитата: mihey
            Был опрос, по телефону. Я один из опрашиваемых. Назвал Курскую дугу. hi
            Девочка представилась, как представитель ВЦИОМ, но тот ли это опрос теперь вот думаю...
            Возраст... ну, я, например, в 60-е родился, если вдруг чего.
            210окв
            1. mihey Сегодня, 15:44
              Вообще, да. В школьные годы в Бресте, Севастополе, Ленинграде, Волгограде побывал по тур.поездкам с классом. Время было такое - социализм называлось :) Сын, в школе пока учился, тоже ездили классом, но у них классная - историк. А так я вот по своему региону смотрю, ребятишки многие в поисковых отрядах по местам боев ездят - вполне организованно, с пониманием и с любовью к нашему героическому прошлому. То есть, как и всегда было, родители заложили фундамент отношения к жизни. Школа либо это развила и поддержала, либо угробила. Хотя у нас количество кадетских классов (конкурс на поступление!!!) растет и с патриотическим воспитанием молодежи вроде все налаживается.
              mihey
      3. genisis Сегодня, 15:38
        Есть отличная книга Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда".
        С воспоминаниями В. Некрасова, непосредственного участника сталинградской битвы, связан один смешной случай. В прошлый раз, за его публикацию здесь, получил бан. Поэтому в этот раз даю только ссылку https://sadalskij.livejournal.com/2578526.html
        Но это что-то ))))
        Прекрасно видно из этого случая, что в жизни В. Некрасова, столь насыщенной различными встречами и событиями, битва за Сталинград - главное, что с ним в жизни произошло.
        Так же для огромного количества не только советских людей.
        Например, в романе "Буря" Ильи Эренбурга прекрасно написано о том, какое значение поражение гитлеровцев под Сталинградом имело для всего мира.
        А турецкая гиена, после поражения фашистов под Сталинградом, свернула свои дивизии, развернутые на границе с СССР, готовые моментально напасть, если бы только фашистам удалось преодолеть Сталинград.
        Великая Битва, Великие Люди, Великая Победа!
        genisis
        1. Ангара Сегодня, 16:53
          Всем привет! Можно еще почитать "Балтийское небо" о блокаде и ее прорыве. Была еще книга о молдавских партизанах "Кодру" называлась там и хронология отступлений описывалась и наступлений и контрнаступлений. В СССР патриотизму уделялось особое значение: музеи, встречи с ветеранами, походы по местам боевой славы, экскурсии и т. д.
          Ангара
          1. Ангара Сегодня, 16:54
            Сейчас не то что этого нет, но и прячут это все за ширму. Скоро наши потомки и понятия не будут иметь что такое ВОВ кто в ней участвовал кто победил и кто сколько усилий к ней приложил
            Ангара
          2. DMB_95 Сегодня, 19:03
            Отличная литература о Войне - трилогия Симонова "Живые и мёртвые". Вторая книга - о Сталинградской битве , в основном .
            DMB_95
    2. 210окв Сегодня, 13:35
      Саш,меня интересует про возраст опрашиваемых..А то у пятнадцатилетних будет встречный вопрос-"А Сталинград это где?"
      Цитата: Anarchist
      ВЦИОМ - самое большое брехло! Не пишет не то, что происходит на самом деле, О чём думают люди, а то, что хотят слышать в правительстве! Неизвестно вообще денег берут... Некоторые из них просто поражают! Когда-то писали, что больше 50%россиян довольны своей зарплатой... Ну или их устраивает, точно формуляр не помню.
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 13:36
        Дим, в том-то и дело, что непонятно Кого они спрашивают. Никого из моих знакомых не опрашивали! А у меня друзья по всей России... Разного возраста и социального положения.
        Anarchist
      2. собаковод Сегодня, 13:43
        210окв Сегодня, 13:35 ↑ Новый
        Саш,меня интересует про возраст опрашиваемых..А то у пятнадцатилетних будет встречный вопрос-"А Сталинград это где?"
        Извините, а как на это ваши отвечают? Не хочу вас обиднть, просто, для меня это не пустой вопрос.
        собаковод
        1. Anarchist Сегодня, 13:46
          Ваши - это я или же сам Дмитрий? Мы разных возрастных категорий... Разных поколений...
          Anarchist
          1. собаковод Сегодня, 13:52
            Какое значение имеет ваш возраст, если у вас есть потомки, которых уже можно об этом спрашивать?
            ,
            собаковод
            1. Anarchist Сегодня, 14:14
              Маленькие ещё, но о ВОВ рассказываю... Когда историю изучать начнут, подналягу! У меня отец хороший рассказчик, слушаешь и возникает впечатление, что он сам там был. Спасибо ему за то, что я вообще об этом в школьном возрасте узнал! В школе на этом не заострялись... А сейчас вообще сомневаюсь, что правильно интерпретируют те события!
              Anarchist
        2. Николай Фёдоров Сегодня, 15:58
          Цитата: собаковод

          Цитата: 210окв
          Саш,меня интересует про возраст опрашиваемых..А то у пятнадцатилетних будет встречный вопрос-"А Сталинград это где?"

          Извините, а как на это ваши отвечают? Не хочу вас обиднть, просто, для меня это не пустой вопрос.

          В последние годы я стал задавать вопросы по теме ВОВ своим новым сотрудникам, чтобы иметь дополнительную информацию об уровне интеллекта. Про Ватутина практически НИКТО не знает и никогда не слышал. Но это полбеды. Каждый третий сотрудник из молодых не может ответить на мой провокационный вопрос "Что произошло в 4 часа утра 22 июня 1941 года?". Хочет ответить, хлопает чистыми ясными глазками, но не может.
          Но при этом все они слышали про Берию и знают, что это тот, который людей пытал. И страшно удивляются, когда я говорю, что в каждом городе у нас должен стоять памятник Берии только за одно - за то, что как куратор проекта по созданию атомной бомбы, он успел (а не успел бы, то не было бы ни меня, ни моих детей, ни вас, ни ваших детей).
          Николай Фёдоров
          1. Рязанец87 Сегодня, 16:35
            А хотите я вас (без обид, ничего личного) по войне 1812 года поспрашиваю? Простые вопросы, но с условием, что полагаетесь исключительно и память и личные знания? Прямо тут для чистоты эксперимента. Могу даже по программе ЕГЭ, которые так на Военном обозрении любят))
            Рязанец87
            1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:53
              Цитата: Рязанец87
              А хотите я вас (без обид, ничего личного) по войне 1812 года поспрашиваю? ...

              Зато Вас, чую, в моём комментарии что-то задело (тут и личное и обиды, да?).
              Цитата: из моего комментария
              В последние годы я стал задавать вопросы по теме ВОВ своим новым сотрудникам, чтобы иметь дополнительную информацию об уровне интеллекта. Про Ватутина практически НИКТО не знает и никогда не слышал. Но это полбеды. Каждый третий сотрудник из молодых не может ответить на мой провокационный вопрос "Что произошло в 4 часа утра 22 июня 1941 года?". Хочет ответить, хлопает чистыми ясными глазками, но не может.

              Самое обидное для Вас - это, наверное, смотреть на громадную колонну Бессмертного полка 9 мая...
              А насчёт войны 1812 года - шли бы Вы по известному адресу опросы проводить. Это я к тому, что увлекаюсь историей с курсантских времён. Сначала интерес был исключительно по Второй мировой, затем пошло дальше - примерно до конца 15-го века.
              Николай Фёдоров
              1. Рязанец87 Сегодня, 17:37
                "Самое обидное для Вас - это, наверное, смотреть на громадную колонну Бессмертного полка 9 мая..."
                Раскусили агента Госдепа, мои поздравления. good
                "А насчёт войны 1812 года - шли бы Вы по известному адресу опросы проводить."
                Что и требовалось доказать.
                Зато "интеллектуальные" тестирования имеете претензию проводить.
                Рязанец87
    3. Венд Сегодня, 13:52
      Цитата: Anarchist
      ВЦИОМ - самое большое брехло! Не пишет не то, что происходит на самом деле, О чём думают люди, а то, что хотят слышать в правительстве! Неизвестно вообще денег берут... Некоторые из них просто поражают! Когда-то писали, что больше 50%россиян довольны своей зарплатой... Ну или их устраивает, точно формуляр не помню.

      Вы сомневаетесь в чистоте этого опроса?
      Венд
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:57
        Цитата: Венд
        Цитата: Anarchist
        ВЦИОМ - самое большое брехло! Не пишет не то, что происходит на самом деле, О чём думают люди, а то, что хотят слышать в правительстве! Неизвестно вообще денег берут... Некоторые из них просто поражают! Когда-то писали, что больше 50%россиян довольны своей зарплатой... Ну или их устраивает, точно формуляр не помню.

        Вы сомневаетесь в чистоте этого опроса?

        А Вы не сомневаетесь? Верите на все 100%?
        Николай Фёдоров
        1. Венд Сегодня, 17:29
          Цитата: Николай Фёдоров
          Цитата: Венд
          Цитата: Anarchist
          ВЦИОМ - самое большое брехло! Не пишет не то, что происходит на самом деле, О чём думают люди, а то, что хотят слышать в правительстве! Неизвестно вообще денег берут... Некоторые из них просто поражают! Когда-то писали, что больше 50%россиян довольны своей зарплатой... Ну или их устраивает, точно формуляр не помню.

          Вы сомневаетесь в чистоте этого опроса?

          А Вы не сомневаетесь? Верите на все 100%?

          Нет не сомневаюсь. Достаточно вспомнить как празднуется у нас День Победы.
          Венд
  2. ul_vitalii Сегодня, 13:31
    Это нужно не мёртвым, это нужно живым, особенно в наше непростое время.
    ul_vitalii
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:34
    75-летию победы в Сталинградской битве
    Это не просто переломная битва . Это символ стойкости , мужества и ПОБЕДЫ !
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:39
      Молодец, хорошо сказал.
      ul_vitalii
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:39
      Город-герой ! Город-победитель !
      КВУ-НСвД
    3. Stas157 Сегодня, 15:21
      Цитата: КВУ-НСвД
      Это символ стойкости , мужества и ПОБЕДЫ !

      Скорее это касается сражения в самом городе Сталинграде, и Битвы под Москвой. Но, на одном мужестве далеко не уедешь, против умелого противника. Именно в Сталинградском сражении в операциях "Уран", "Сатурн", "Малый Сатурн" и "Кольцо", Красная Армия показала свою зрелость и способность побеждать умением, а не количеством, войска Вермахта. Впервые были осуществлены столь широкие охваты и способность быстро перемещать огромные массы войск на большие расстояния. Были преобразованы танковые войска, которые с этого момента действовали в связке с пехотой... Конечно, именно Сталинградская битва и была переломным моментом в истории всей Второй Мировой.
      Stas157
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:29
        Вы правы . Просто подробности битв интересны таким как мы или историкам . А большинству важен символ и этот символ Сталинград . От одного произнесения этого названия - гордость и комок в горле . И давно пора вернуть моему родному Волгограду его истинное имя , вплавленное в века нашей памяти
        КВУ-НСвД
        1. Stas157 Сегодня, 16:21
          Цитата: КВУ-НСвД
          И давно пора вернуть моему родному Волгограду его истинное имя , вплавленное в века нашей памяти

          Конечно! Это нужно сделать просто обязательно. Город должен стать именно Сталинградом. И совсем не из за имени человека, а из за того, что там произошла величайшая битва. Не нужно изменять традициям, испокон веков лучшие названия для городов были из за значительных событий в них произошедших. К сожалению, нынешняя элита вряд ли пойдет на это, так как ей чуждо все то, что было связано, пусть с лучшим, но с советским прошлым.
          Stas157
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:25
            Ну рано или поздно это произойдёт . Элиты преходящи , а история всем воздаёт по заслугам
            КВУ-НСвД
        2. DMB_95 Сегодня, 18:51
          Город-Герой Волгоград ?? Люди почти пол-года рубились насмерть в Сталинграде и победили в Сталинградской битве . Даже на Западе старшее поколение помнит именно Сталинград.
          DMB_95
    4. Korax71 Сегодня, 15:57
      Ну если по совести,то на самом деле наиболее значимая и по количеству задействованных сил,и в стратегическом плане, и не менее кровавая была ржевско-сычевская операция.пррсто ее не принято вспоминать,т.к.завершилась она немного не так славно,как Сталинградская битва.п ро Сталинград,курскую дугу и фильмов снято и заостряется внимание.поэтому у народа на слуху,а по настоящему интересующихся очень мало.
      Korax71
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:19
        Ну если по совести,то на самом деле наиболее значимая и по количеству задействованных сил,и в стратегическом плане, и не менее кровавая была ржевско-сычевская операция.пррсто ее не принято вспоминать,т.к.завершилась она немного не так славно,как Сталинградская битва.п ро Сталинград,курскую дугу и фильмов снято и заостряется внимание.поэтому у народа на слуху,а по настоящему интересующихся очень мало.
        Ржев , Вязьма и ещё сотни примеров тоже часть этой страшной войны . И я расскажу о них своему ребёнку тоже . Всё это надо помнить и чтить память всех безвестных людей отдавших жизнь за свою Родину , как бы он её ни понимал , и как бы не относился , в боях больших и малых , победных или вызывающих лишь ярость от бессилия что-то переломить . Помнить надо всё и всех , просто есть символы - 22 июня , Москва , Сталинград , Курск , Знамя Победы над рейхстагом , Парад Победы , помойная куча фашистских знамён и руки в перчатках их бросающие . И на этих символах и на их подобным за века выковывается нация способная быть достойной своих предков . Приношу извинения за возможно излишнюю пафосность и эмоциональность hi
        КВУ-НСвД
  4. А. Привалов Сегодня, 13:38
    Это важнейшие события ВОВ и не имеет значения, что 3% в 2010 году одно из них считали более значительным, а в 2018 0,5% менее значительным. Это всё погрешности статисследований и игры с репрезентативностью выборки. Был бы весьма удивлён и обескуражен, если бы данные были иными. ВЦИОМ -- достаточно серьёзная контора и могла бы тратить силы и средства на более полезные исследования.
    А. Привалов
  5. Egorovich Сегодня, 13:40
    Я закончил школу в 1977г. У нас в школе каждый год возили школьников (старшеклассников) в Волгоград на экскурсию по местам Сталинградских сражений. Это для всех было самым знаменательным событием года в нашей жизни.
    Egorovich
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:51
    В Сталинграде немцы СЛОМАЛИСЬ психологически. Тогда они впервые почувствовали, что победы в этой войне у них НЕ БУДЕТ...
    Горный стрелок
  7. voyaka uh Сегодня, 13:57
    Или Сталинград, или Курск. Обе - стратегические битвы.

    По накалу битвы Сталинград, вероятно, впереди,
    но по стратегическому значению Курск превосходит его.
    После Курска немецкая военная машина потеряла наступательные
    способности. Могла уже только обороняться. Это был перелом всей 2-ой Мировой войны.

    А Ленинград - тактическое сражение.
    voyaka uh
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:37
      Битва за Ленинград - тактическое сражение - для западных историков, скоро они его принизят до О. Для нас же это неугасаемая боль, символ героической стойкости его защитников и жителей-труженников блокадного города.
      ul_vitalii
      1. freddyk Сегодня, 15:24
        Именно, и не стоит забывать, что это самая долгая битва. 1941-1944гг
        freddyk
    2. alstr Сегодня, 14:44
      Скажем там. Сам как таковой прорыв блокады (именно прорыв) по значимости занимает не первые строчки в ВОВ (как бы это кощунственно не звучало).
      Битва под Москвой, Сталинград, Курс. Именно эти сражения были наиболее значимы с точки зрения перелома в войне.
      Другие битвы также важны, с другой точки зрения.
      alstr
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:41
        Ленинград это символ, окно в Европу, колыбель революции. Гитлер не зря хотел стереть этот город с лица земли. И вот поэтому мы ставим битву за Ленинград в один ряд с другими значимыми победами.
        ul_vitalii
        1. alstr Сегодня, 18:02
          Заметьте, что всю битву, а не только прорыв.
          alstr
  8. PSih2097 Сегодня, 14:07
    Россияне высказали мнение о самой значимой битве Великой Отечественной войны

    их много, Сражения:Брест Минск и Могилев, Смоленск, Москва, Одесса и Севастополь, Воронеж и Сталинград, их всех и не перечислишь, они все были значимыми (на свой промежуток времени)... soldier
    PSih2097
  9. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:26
    У меня родственник был награжден медалью "За оборону Сталинграда".
    Ну и какое у меня может отношение к "Лондоноградцам", разрешившим спортсменам выступать под белой тряпкой?
    Если цвета флага значения не имеют, то зачем Егоров и Кантария его на рейхстаге водружали. То сейчас происходит в России - это размывание символов государственности и преемственности поколений. Уже сейчас мальчики из Уренгоя за деньги Газпрома на карачках перед немцами ползают. Так что скоро - какая победа - забудьте.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  10. кедр Сегодня, 15:02
    Надо вернуть Сталинграду его всемирно известное название. Это будет справедливо и показательно для всех, тут и там, что бы подумали десять раз прежде чем на Россию топать.
    Короче. Переименовать, как было и отметить это всей страной.
    кедр
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:11
      Это будет ответ американцам на площадь Немцова. Пусть меняют название города на географических и военных картах.
      ul_vitalii
  11. Altona Сегодня, 15:14
    Цитата: voyaka uh
    Или Сталинград, или Курск. Обе - стратегические битвы.

    По накалу битвы Сталинград, вероятно, впереди,
    но по стратегическому значению Курск превосходит его.
    После Курска немецкая военная машина потеряла наступательные
    способности. Могла уже только обороняться. Это был перелом всей 2-ой Мировой войны.

    А Ленинград - тактическое сражение.

    ----------------------------------
    Если брать по значимости, то наверное да. Но всё-таки битва за Москву имела огромное значение во всех смыслах. Может даже больше пропагандистское. А вообще все битвы были трудными и решающими. И битва за Польшу, и взятие Будапешта. Огромной по масштабу была битва за Берлин. Операция "Багратион" по освобождению Белоруссии тоже была важной. Сталинград наверное больше имел пропагандистское значение, Сталин дважды сумел отстоять этот город-и как Царицын, и как Сталинград. В этом даже есть что-то символическое. Город монарха и город генсека одновременно.
    Altona
    1. апк Сегодня, 15:37
      Я тоже думаю, что битва за Москву имело не меньшее, а может быть даже большее значение чем Сталинградская и Курские битвы, Несмотря на то, что было ещё далеко до перелома. И армия и народ поняли, что фашистов можно бить. Хотя конечно ещё многое было впереди.
      апк
  12. alta Сегодня, 15:22
    Кстати, в 60-е на военной кафедре, нам студентам, читал лекцию один из участников Сталинградской битвы, который обратил внимание, что ни один из генералов , защитников Сталинрада : Чуйков, Родимцев .... не получили ни дополнительной звезды на погонах, , ни звание Героя.
    Звания Героя тогда получили более 100 солдат и офицеров...
    alta
  13. кедр Сегодня, 16:23
    Цитата: апк
    Я тоже думаю, что битва за Москву имело не меньшее, а может быть даже большее значение чем Сталинградская и Курские битвы, Несмотря на то, что было ещё далеко до перелома. И армия и народ поняли, что фашистов можно бить. Хотя конечно ещё многое было впереди.


    Естественно защита столицы и сердца страны первостепенны по значимости, но Москву не переименовали в Нью Васюки, переименовали героический Сталинград в нейтральный Волгоград. Восторжествует историческая справедливость, поднимется честь и отвага в сердцах народа, а недругам России это, как серпом по яйцам.
    кедр
  14. genpolitproekt Сегодня, 17:10
    Мероприятия должны быть следующие: провести НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ всего наворованного, "завести" ВСЕ предприятия со всеми внутренними связями, восстановить колхозы, совхозы, кооперативы, закрыть южные границы, а особо от КНР-нет "тихой" экспансии территорий России. Всю валюту, размещенную за бугром-на Родину и закупить на них золото или высочайшие технологии. Короче, ВСЕ по программе ПТУРС !!!
    genpolitproekt
  15. Laksamana Besar Сегодня, 17:17
    Некорректный опрос. Если говорить о переломе в ВОВ, то начало ему положила Сталинградская битва, а окончательный переход инициативы к советским войскам - битва на Курской дуге, далее вперёд на Берлин.
    Laksamana Besar
    1. bubalik Сегодня, 19:32
      Сталинградская битва больше на "слуху"

      Бои в Воронеже и вокруг него продолжались в течение 212 суток, но немцы так и не смогли полностью захватить город. Воронеж прикрывал Москву с юга, одновременно оттягивая от Сталинграда десятки вражеских дивизий.
      До 25 января 1943 года советские войска обороняли Воронеж, выполняя важную задачу — прикрывали Москву с юга и сковывали силы венгерских дивизий.В ходе наступательной операции «Малый Сатурн», а затем Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операций силами Воронежского фронта были разгромлены 2-я немецкая, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии. При этом потери немецких войск составили 320 тысяч солдат и офицеров. Под Воронежем были разгромлены 26 немецких дивизий, а количество пленных было больше, чем под Сталинградом.
      bubalik
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