Россияне высказали мнение о самой значимой битве Великой Отечественной войны
ВЦИОМ публикует данные опроса россиян, посвящённого приближающемуся 75-летию победы в Сталинградской битве. В исследовании содержалось несколько вопросов, один из которых звучал так: «Какие события Великой Отечественной войны, по Вашему мнению, имели решающее значение для исхода войны?» Каждый из респондентов мог назвать три важнейших, по его мнению, события ВОВ.
Результат следующий: 55% опрошенных назвали ключевым событием Сталинградскую битву, 47% - прорыв блокады Ленинграда, по 43% - Курскую битву и битву под Москвой. Если сравнивать с результатами предыдущего подобного опроса (2010 года), то первая тройка событий, по мнению россиян, несколько изменилась. Так, в 2010-м году прорыв блокады Ленинграда опрошенные не вносили в число важнейших для исхода войны событий. Притом за значимость Сталинградской битвы 8 лет назад высказывались 68% опрошенных.
Один из вопросов социологического исследования ВЦИОМ: «2 февраля наступит 75 лет со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Как Вы считаете, каким образом лучше всего увековечить память о Сталинградской битве?» Каждый респондент был волен давать неограниченное число ответов.
Результаты:
1 место - Предусмотреть больше часов на уроках истории в школе, посвященных теме Великой отечественной войны (69%);
2 место - Регулярно проводить экскурсии по местам боевой славы – как для школьников, так и для взрослых (63%);
3 место - Ввести уроки памяти в образовательных учреждениях (57%).
На вопрос о том, примут ли участие люди в торжествах, посвящённых 75-й годовщине разгрома гитлеровских войск в Сталинграде, если такие торжества состоятся по месту их проживания, «скорее, приму» ответили 65% опрошенных. А 27% заявили, что участия принимать «скорее» не будут. Остальные с ответом затруднились.
Результат следующий: 55% опрошенных назвали ключевым событием Сталинградскую битву, 47% - прорыв блокады Ленинграда, по 43% - Курскую битву и битву под Москвой. Если сравнивать с результатами предыдущего подобного опроса (2010 года), то первая тройка событий, по мнению россиян, несколько изменилась. Так, в 2010-м году прорыв блокады Ленинграда опрошенные не вносили в число важнейших для исхода войны событий. Притом за значимость Сталинградской битвы 8 лет назад высказывались 68% опрошенных.
Один из вопросов социологического исследования ВЦИОМ: «2 февраля наступит 75 лет со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Как Вы считаете, каким образом лучше всего увековечить память о Сталинградской битве?» Каждый респондент был волен давать неограниченное число ответов.
Результаты:
1 место - Предусмотреть больше часов на уроках истории в школе, посвященных теме Великой отечественной войны (69%);
2 место - Регулярно проводить экскурсии по местам боевой славы – как для школьников, так и для взрослых (63%);
3 место - Ввести уроки памяти в образовательных учреждениях (57%).
На вопрос о том, примут ли участие люди в торжествах, посвящённых 75-й годовщине разгрома гитлеровских войск в Сталинграде, если такие торжества состоятся по месту их проживания, «скорее, приму» ответили 65% опрошенных. А 27% заявили, что участия принимать «скорее» не будут. Остальные с ответом затруднились.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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