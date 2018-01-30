В КнААЗ рассказали о планах на текущий год
Заместитель директора по развитию и региональной политике Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ) Сергей Бочаров рассказал о достигнутых в 2017 году итогах работы и планах предприятия на 2018 год. Об этом сообщает агентство Хабаровский край сегодня.
В прошлом году КнААЗ передал российским военным десять Су-35 и четыре Су-27СМ, прошедших модернизацию.
Кроме того, по его словам, в 2017 году «в Комсомольске-на-Амуре изготовлены и переданы КНР десять Су-35, а в 2018 году соседняя страна должна получить завершающую контракт партию из десяти таких же машин».
«Рособоронэкспорт» вместе с компанией «Сухой» и «ОАК» продолжают работать с заказчиками, и, по мнению Бочарова, завод в ближайшее время получит ещё один крупный иностранный контракт.
В прошлом году КнААЗ передал российским военным десять Су-35 и четыре Су-27СМ, прошедших модернизацию.
В этом году продолжится выполнение государственного оборонного заказа и обеспечение техникой российских ВКС. В наступившем году мы должны поставить в Минобороны десять Су-35 и шесть модернизированных Су-27СМ. По программе ПАК ФА в 2017 году мы завершили изготовление лётных образцов Т-50 второго этапа, переданы заказчику на испытание три машины, ведётся подготовка к производству установочной партии. Программа является для нас крайне важной и перспективной,сказал Бочаров в Хабаровске на коллегии при министерстве промышленности и транспорта.
Кроме того, по его словам, в 2017 году «в Комсомольске-на-Амуре изготовлены и переданы КНР десять Су-35, а в 2018 году соседняя страна должна получить завершающую контракт партию из десяти таких же машин».
«Рособоронэкспорт» вместе с компанией «Сухой» и «ОАК» продолжают работать с заказчиками, и, по мнению Бочарова, завод в ближайшее время получит ещё один крупный иностранный контракт.
В 2017 году изготовлено 30 самолето-комплектов "Сухой Суперджет 100", в 2018 году запланирован выпуск такой же партии. Показатель валового производства в 2017 году составил 60,3 млрд. рублей, из которых подавляющее большинство это доля военной авиационной техники. На предприятии проведена глубокая реконструкция и модернизация, в настоящее время КнААЗ прорабатывает с ОАК вопрос о дозагрузке механообрабатывающего производства по программам МС-21, Ту-160 и Ту-214,рассказал заместитель директора.
Использованы фотографии: КнААЗ
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