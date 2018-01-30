В КнААЗ рассказали о планах на текущий год

В этом году продолжится выполнение государственного оборонного заказа и обеспечение техникой российских ВКС. В наступившем году мы должны поставить в Минобороны десять Су-35 и шесть модернизированных Су-27СМ. По программе ПАК ФА в 2017 году мы завершили изготовление лётных образцов Т-50 второго этапа, переданы заказчику на испытание три машины, ведётся подготовка к производству установочной партии. Программа является для нас крайне важной и перспективной,

В 2017 году изготовлено 30 самолето-комплектов "Сухой Суперджет 100", в 2018 году запланирован выпуск такой же партии. Показатель валового производства в 2017 году составил 60,3 млрд. рублей, из которых подавляющее большинство это доля военной авиационной техники. На предприятии проведена глубокая реконструкция и модернизация, в настоящее время КнААЗ прорабатывает с ОАК вопрос о дозагрузке механообрабатывающего производства по программам МС-21, Ту-160 и Ту-214,