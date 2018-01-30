22:25 30 января

В КнААЗ рассказали о планах на текущий год

Заместитель директора по развитию и региональной политике Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ) Сергей Бочаров рассказал о достигнутых в 2017 году итогах работы и планах предприятия на 2018 год. Об этом сообщает агентство Хабаровский край сегодня.



В прошлом году КнААЗ передал российским военным десять Су-35 и четыре Су-27СМ, прошедших модернизацию.


В этом году продолжится выполнение государственного оборонного заказа и обеспечение техникой российских ВКС. В наступившем году мы должны поставить в Минобороны десять Су-35 и шесть модернизированных Су-27СМ. По программе ПАК ФА в 2017 году мы завершили изготовление лётных образцов Т-50 второго этапа, переданы заказчику на испытание три машины, ведётся подготовка к производству установочной партии. Программа является для нас крайне важной и перспективной,
сказал Бочаров в Хабаровске на коллегии при министерстве промышленности и транспорта.

Кроме того, по его словам, в 2017 году «в Комсомольске-на-Амуре изготовлены и переданы КНР десять Су-35, а в 2018 году соседняя страна должна получить завершающую контракт партию из десяти таких же машин».

«Рособоронэкспорт» вместе с компанией «Сухой» и «ОАК» продолжают работать с заказчиками, и, по мнению Бочарова, завод в ближайшее время получит ещё один крупный иностранный контракт.

В 2017 году изготовлено 30 самолето-комплектов "Сухой Суперджет 100", в 2018 году запланирован выпуск такой же партии. Показатель валового производства в 2017 году составил 60,3 млрд. рублей, из которых подавляющее большинство это доля военной авиационной техники. На предприятии проведена глубокая реконструкция и модернизация, в настоящее время КнААЗ прорабатывает с ОАК вопрос о дозагрузке механообрабатывающего производства по программам МС-21, Ту-160 и Ту-214,
рассказал заместитель директора.

Использованы фотографии: КнААЗ
27

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Dreamboat Сегодня, 15:12
    Молодцы! Пока бездельники кричат что все пропало, люди дела строят современные самолеты. Хотелось бы больше, конечно, но и это хорошо. Ждем Т-50 в серии.
    Dreamboat
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:20
      Цитата: Dreamboat
      Хотелось бы больше,
      Единственный минус - к Китаю близко, а "заводик" архиважный!
      oldseaman1957
    2. НасРать Сегодня, 15:38
      Цитата: Dreamboat
      Пока бездельники кричат что все пропало, люди дела строят современные самолеты.

      некоторые строят корабли и пл, а кто то просто печет хлеб...и они то же люди дела...кто же тогда бездельники? А?



      НасРать
    3. seti Сегодня, 15:57
      Можно сказать одно - это один из важнейших заводов в России.
      Если я правильно понял в год завод способен выпускать до 20 Су-35 ? Неплохо. Жаль вот только что половина идет китайцам.
      seti
      1. влад66 Сегодня, 16:32
        Цитата: seti
        Можно сказать одно - это один из важнейших заводов в России.
        Если я правильно понял в год завод способен выпускать до 20 Су-35 ? Неплохо. Жаль вот только что половина идет китайцам.

        Жалко конечно,лучше бы в родные ВКС,но и для ВКС что бы построить партию самолетов нужны деньги hi
        влад66
        1. Новый Сегодня, 16:53
          Цитата: влад66
          то бы построить партию самолетов нужны деньги
          Деньги есть, желания нет.
          Новый
  2. Zaurbek Сегодня, 15:18
    214 еще жив?
    Zaurbek
    1. seti Сегодня, 16:01
      Жив. Но собирают их очень мало и по спецзаказу. В основном как Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СР (самолёт-ретранслятор), Ту-214СУС (самолёт-узел связи) — самолёты для администрации Президента РФ, оборудованные специальными средствами связи[66], самолёт-разведчик Ту-214Р, а также Ту-214ОН («Открытое небо») — самолёт с цифровым аэрофотокомплексом, радиолокатором бокового обзора с синтезированной апертурой, инфракрасной и телевизионной аппаратурой предназначен для выполнения наблюдательных полётов в рамках Договора по открытому небу.
      seti
      1. Комментарий был удален.
  3. voyaka uh Сегодня, 15:43
    10+10=20 Су-35 в год.
    Почти два в месяц. Неплохо.
    voyaka uh
  4. НЕКСУС Сегодня, 15:54
    а в 2018 году соседняя страна должна получить завершающую контракт партию из десяти таких же машин»

    СУ-35С надо не по десятку в год закупать,а по 20-30 машин,обновляя парк тяжелых истребителей быстрее. СУ-57 только лет через 5-10 станет в полной мере боевое единицей,а до того времени именно 35-й является основным тяжелым МФИ наших ВКС.
    НЕКСУС
    1. Genry Сегодня, 16:26
      Цитата: НЕКСУС
      СУ-57 только лет через 5-10 станет в полной мере боевое единицей,а до того времени именно 35-й является основным тяжелым МФИ наших ВКС.

      Это самолёты разного назначения. Один для открытого противостояния, второй - для скрытных действий. В "собачей свалке" невидимка не нужен, потом в композите плохо дырки латать .
      Genry
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:42
        Цитата: Genry
        Это самолёты разного назначения.

        Серьезно?Прям разного?
        Цитата: Genry
        В "собачей свалке" невидимка не нужен, потом в композите плохо дырки латать .

        Ну видимо разработчики о вашем мнении не слышали,и потому СУ-57 ,как истребитель по завоеванию господства в воздухе(как и СУ-35) получили и сверхманевренность.
        НЕКСУС
        1. Genry Сегодня, 19:52
          Цитата: НЕКСУС
          Ну видимо разработчики о вашем мнении не слышали,и потому СУ-57 ,как истребитель по завоеванию господства в воздухе(как и СУ-35) получили и сверхманевренность.

          Разработчики всё правильно сделали со сверманёвренностью. Но это нужно не для того, чтобы в свалку влезть, а чтобы вылезти из неё.
          Genry
    2. seti Сегодня, 17:09
      Цитата: НЕКСУС
      а в 2018 году соседняя страна должна получить завершающую контракт партию из десяти таких же машин»

      СУ-35С надо не по десятку в год закупать,а по 20-30 машин,обновляя парк тяжелых истребителей быстрее. СУ-57 только лет через 5-10 станет в полной мере боевое единицей,а до того времени именно 35-й является основным тяжелым МФИ наших ВКС.


      Где пилотов такого уровня возьмем ? Нужно по два пилота на самолет а то и три в идеале а у нас скоро будет наоборот. Хотя вроде пишут прогресс имеется и количество курсантов растет. Да и дорого это наверное сейчас не потянем. Производим же не только Су-35С но и другие самолеты. Мое мнение наверное напрасно толкнули Су-35 Китаю - себе нужнее. Когда их будет больше ста другое дело а половину продавать ? Рановато.
      seti
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:19
        Цитата: seti
        Где пилотов такого уровня возьмем ?

        А где набираем пилотов на СУ-30СМ? При этом надо уже сейчас готовить пилотов под СУ-57 . А многие узлы и системы у 35-го такие же как у 57-го.
        Цитата: seti
        Когда их будет больше ста другое дело а половину продавать ? Рановато.

        В идеале их должно быть 250-300 бортов.
        НЕКСУС
        1. Герман 4223 Сегодня, 17:49
          Это да какого же года их выпускать тогда до 30го?Его постепенно надо в производстве на 57й заменять.Годиков через пять его в производстве быть не должно. Нужно лёгкий истребитель в серию запускать,СУ-35 и сотни хватит,а вот лёгких соточки три четыре,не помешало бы
          Герман 4223
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:55
            Цитата: Герман 4223
            Это да какого же года их выпускать тогда до 30го?

            Соотношение истебительной пары примерно на один тяж,два-три легких истребителя(сейчас уже ,это,если можно так выразится,средние истребители). МИГ-35 с этого или сл следующего года пойдет в серию. И часть задач,которые решают сейчас СУ-30 и СУ-35 возьмут на себя МИГ-35.
            Цитата: Герман 4223
            СУ-35 и сотни хватит,а вот лёгких соточки три четыре,не помешало бы

            А с парком СУ-27 ,который в строю со времен союза вы чего собрались делать? Их тоже надо заменять либо на СУ-30,либо на СУ-35. При этом около 200 МИГ-29 тоже менять надо на МИГ-35-е.
            НЕКСУС
    3. Zaurbek Сегодня, 17:46
      Нужно Су-30СМ довести до уровня Су-35С (сделать его двухместную версию) и делать максимально унифицированные самолеты.
      Zaurbek
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:50
        Цитата: Zaurbek
        Нужно Су-30СМ довести до уровня Су-35С (сделать его двухместную версию) и делать максимально унифицированные самолеты.

        Не нужно...Су-35 вполне себе хороший тяжелый истребитель и он в течении 10 лет по количеству в наших ВКС сровняется с СУ-30-м. При этом СУ-30,я думаю,постепенно перепрофилируют только на экспорт.
        Линейка тяжелых МФИ у нас сильно растянута,а посему,ее будут укорачивать с учетом поставок в ВКС СУ-57 ,ну и МИГ-35.
        НЕКСУС
        1. Zaurbek Сегодня, 17:53
          Су-35 это самый новый вариант 27го...Су-30СМ хуже и по двигателям и по радару и по планеру. И в перспективе может заменить Су-34 (когда допилят подвесные контейнеры, наконец). Поэтому (если есть планы дальнейшего выпуска 30х) нужно унифицировать его максимально с 35м и 57м (по двигателям и БРЭО)
          Zaurbek
          1. НЕКСУС Сегодня, 18:00
            Цитата: Zaurbek
            Су-35 это самый новый вариант 27го

            Хоть и 35-й и есть продолжение 27-го,но это ,по сути совсем новая машина,не только по авионике,но и планер изменен. И тут вполне резонно говорить о новом самолете.
            Цитата: Zaurbek
            Су-30СМ хуже и по двигателям и по радару и по планеру. И в перспективе может заменить Су-34

            Что за глупость? Су-34 -это совсем другие коврижки.Он больше бомбер и штурмовик чем истребитель.А СУ-30 заточен больше под истебительные функции. Совсем разные машины с задачами и функционалом.
            НЕКСУС
        2. seti Сегодня, 18:31
          В идеале оставить для себя Су-35С, Су-34, Су-57 и МиГ-35. А от прочего понемногу отказываться. А то слишком много вразнобой. Может они во многом и унифицированы но все одно слишком много разных типов самолетов. Это и пилотов переучивать и техников.
          seti
  5. APASUS Сегодня, 19:23
    Пора переходить на модернизацию Су-27,Су-30 хотя бы частично до уровня Су-35
    APASUS
  6. Lone gunman Сегодня, 21:14
    ааа... 2 самолета в неделю слабо или на крайней случай 1 в неделю))), а это говорит о том, что у нас "лётчиков" нет, кто бы что бы не говорил...денег нету... и в целом слабая инфраструктура... а "на клепать" - это не проблема. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй!» - кажется у нас проблема...«Что-то пошло не так».
    Lone gunman
Картина дня