Генерал Успех малой кровью

Задаю студентам вопрос: «Сколько Парадов Победы было в 1945 году?». Традиционно получаю ответ: «Один – 24 июня 1945 года в Москве». Приходится каждый раз поправлять: Парад Победы проходил еще и 16 сентября 1945 года в Харбине, а командовал им Афанасий Белобородов. С тем и вошел в историю Второй мировой.Командующим Парадом Победы мог быть только один из ее творцов. Белобородов имел на то полное право. С начала Великой Отечественной он заслужил две «Золотые Звезды» Героя Советского Союза, два ордена Ленина и столько же Красного Знамени, ордена Суворова 1 и 2-й степеней, Кутузова 2-й степени. После харбинского парада судьба отвела этому военному деятелю еще 45 лет и за эти годы число наград генерала увеличилось в разы.Белобородов встретил войну на Дальнем Востоке полковником, имея солидный опыт боевых действий и фундаментальное военное образование. К этому моменту он прослужил в РККА 18 лет.Первую заявку о себе как успешном военачальнике сделал в ходе Московской битвы со своей сибирской 78-й стрелковой дивизией. Белобородов принял ее в Уссурийском крае. Костяк составляли коренные сибиряки, к которым принадлежал и сам комдив родом из Иркутской области. Дивизия стала одним из ключевых для всего Западного фронта соединений 16-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Рокоссовский. Вверенные ему войска не позволили гитлеровцам пройти линию Красная Поляна – Крюково – Истра. Сначала прочно удерживали позиции, а затем перешли в контрнаступление. Именно здесь решалась судьба Москвы. Главным козырем Рокоссовского была 78-я стрелковая.И командарм, и комдив были едины в том, чтобы поэтапно использовать боевые возможности личного состава дивизии. Вначале, с 1 ноября 1941 года серьезные боевые действия вел только 258-й стрелковый полк. Белобородов поставил перед ним задачу не допустить прорыва противником линии Мары – Слобода – Городище по реке Озерна. Это означало бы установление контроля над стратегически важным Волоколамским шоссе, что открывало прямой путь на Москву. Основные силы белобородовцев ждали своего часа, сосредоточившись во втором оборонительном эшелоне. 16 ноября начался второй этап. 258-й и резервные полки были объединены единой наступательной задачей. Спустя много лет Рокоссовский вспоминал: «В этот критический момент и вступила в дело приберегавшаяся нами 78-я стрелковая дивизия А. П. Белобородова. Ей была поставлена задача контратаковать рвущиеся к шоссе немецко-фашистские войска. Белобородов быстро развернул свои полки, и они двинулись в атаку. Сибиряки шли на врага во весь рост. Удар они нанесли во фланг. Противник был смят, опрокинут, отброшен. Этот умелый и внезапный удар спас положение. Сибиряки, охваченные боевым азартом, преследовали врага по пятам. Лишь выдвинув на это направление новые части, немцы приостановили дальнейшее продвижение 78-й дивизии». Все это было сразу оценено на самом верху. На знамени дивизии появился орден Красного Знамени. Она стала 9-й гвардейской, комдив получил генерал-майора. В контрнаступательной фазе Московской битвы гвардейцы стремительно форсировали Истру и с минимальными потерями освободили одноименный город.Белобородов командовал дивизией с 12 июля 1941-го по 14 октября 1942-го. Второй осенний месяц второго года войны был отмечен очередным изменением в военной табели о рангах. Белобородов – командир 5-го гвардейского стрелкового корпуса. Этот отрезок боевой биографии продолжался до 22 мая 1944 года.В последний месяц лета 1943-го генерал возглавил 2-й гвардейский стрелковый корпус. В послужном списке – Великолукская, Смоленская, Невельско-Городокская наступательные операции. Германская сторона дважды по-крупному просчиталась, полагая, что можно противостоять белобородовцам малой кровью, а основные силы, сосредоточенные на соответствующих ТВД, использовать в качестве резерва для усиления группировок под Сталинградом и на Курско-Орловской дуге. В ходе Великолукской и Смоленской операций военный гений Белобородова вынудил фашистов бросить против его корпуса все имевшиеся силы, но победа была за советским генералом. Несомненно, что победа в Великолукской наступательной была вкладом в начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, а триумфальный исход Смоленской операции – в его завершение.Первой для 2-го гвардейского стрелкового корпуса операцией на Белорусском ТВД была Невельско-Городокская. Ее главный итог: враг лишился семи полностью укомплектованных дивизий. На погонах комкора появилась еще одна звездочка.22 мая 1944-го он возглавил 43-ю армию. Она отличилась в Витебско-Оршанской операции, представлявшейся Ставке одной из ключевых на первом этапе плана «Багратион». Что же требовалось от вверенных Белобородову войск? В учебнике истории можно прочесть: «43-я армия должна была прорвать оборону противника на участке Новая Игуменщина – Тошник (7 км фронта) в направлении на Шумилино, на второй день захватить плацдармы на южном берегу Западной Двины, двигаясь в общем направлении на Бешенковичи, Чашники, своим левым флангом соединиться с частями 39-й армии 3-го Белорусского фронта в районе Островно – Гнездиловичи, овладеть городом Витебск. Ближайшая задача заключалась в выходе на Западную Двину и захвате плацдармов на ее левом берегу». Генерал-лейтенант полностью реализовал замысел Ставки. Именно благодаря Белобородову витебляне каждый год отмечают день освобождения своего города 26 июня. 43-я армия тогда входила в состав 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза Баграмян. Он свидетельствовал: «Афанасий Павлантьевич много приложил усилий, чтобы в этой сложной обстановке добиться крупного успеха малой кровью».43-я оказалась в числе триумфаторов и на Прибалтийском ТВД. Выдающимся и по замыслу, и по исполнению стало взятие Кенигсберга. Рухнула твердыня, на которую в Третьем рейхе возлагались огромные надежды. Бывший комендант города генерал Ляш впоследствии заявлял: “Солдаты и офицеры крепости в первые два дня держались стойко, но русские превосходили нас силами и брали верх. Они сумели скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и самолетов, массированное применение которых разрушило укрепления и деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью потеряли управление войсками”.Пройдет 26 дней после победоносного штурма Кенигсберга и главный автор побед 43-й армии станет генерал-полковником. А его войска будут продвигаться к Данцигу. Именно здесь 9 мая 1945 года завершится боевая история 43-й. Но отнюдь не закончится участие командарма в Великой Отечественной.В войне против Японии он – командующий 1-й краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта. Подданные императора Хирохито в глубине души надеялись, что для советских воинов три оборонительных рубежа, горы, тайга окажутся непреодолимым препятствием и, естественно, победа в Харбино-Гиринской операции Красной армии не светит. Но все вышло с точностью до наоборот. Белобородовские богатыри преодолели архисложный путь за две недели, сметая стоявших насмерть японцев. Потери врагов и наши соотносились как 53 к 1. Белобородов дорожил жизнями своих солдат и офицеров, а ведь в РККА в годы лихолетья хватало и военачальников другого склада. Честь и хвала полководцу за это! Как и за блистательный штурм Муданьцзяна, за быстрое взятие Харбина.После Великой Отечественной Афанасий Павлантьевич многие годы находился на высоких должностях в системе военного управления. 22 февраля 1963 года стал генералом армии. Судьбу круто изменила тяжелейшая автокатастрофа. Это случилось в 1966-м. Последствия предопределили перевод в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, в которой генерал армии служил до самой смерти.31 января исполняется 115 лет со дня рождения Афанасия Павлантьевича Белобородова. Хороший повод вспомнить выдающегося военачальника, отдавшего нашим Вооруженным Силам без малого семь десятилетий.