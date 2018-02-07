Киклады: цивилизация обсидиана, мраморных идолов и… гробниц!

Когда ты стоишь на берегу моря и видишь вдали на горизонте остров, то тебе хочется его достичь и увидеть, а что там? Эгейское море в этом плане район особенно благодатный. Тут откуда в море ни глянь, а обязательно что-нибудь да увидишь. Но… стоит добраться до одного острова, как с него видишь другой, а за ним еще и третий. Но только ли любопытства ради совершили люди в прошлом такие плавания? Наверно их побуждала к этому еще и мысль о том, что там они могут найти для себя нечто полезное, такое, чего нет там, где он живет. Но для того, чтобы плавать по морю, нужен определенный уровень развития технологии – верхом на бревне туда можно и не доплыть, не говоря уже о том, чтобы взять таким образом с собой туда коз и овец.Рисунок Дж.Рава. Кикладское поселение эпохи энеолита и его обитатели. 2300 г. до н.э.Вот, например, Кикладские острова – архипелаг в южной части Эгейского моря, расположенные вокруг о. Делос. По-гречески "Kyklades" – означает «лежащие кругом», что как раз и подчеркивает их «круговое» расположение по отношению к храму Аполлона, который как раз и располагался на священном острове Делос. Впрочем, первые люди попали на эти острова, когда никакой храм там еще не стоял, даже и намека на него не было.Папирусная лодка папирелла из Музея моря в Айя-Напе на Кипре.Однако первые признаки постоянного населения на Кикладах относятся еще к эпохе неолита – новокаменного века, то есть люди поселились на этих островах очень давно. Никаких кораблей тогда еще не было, но тем не менее они смогли туда переселиться, причем даже скот и тот с собой завезли.Музей Кикладского искусства в Афинах.Кикладские идолы в галерее №4 (Археологический музей острова Наксос)Современные Киклады это голые скалистые острова, но в древности были покрыты густыми лесами. На основании археологических раскопок принято считать, что самые крупные из островов архипелага - Наксос, Парос, Андрос, и Тенос были заселены выходцами из Ионии, а вот на островах Мелосе, Феру (известный всем Санторин) и Антипаросе поселились дорийцы. Знали их по всему средиземноморью, поскольку на островах Наксос и Парос были найдены месторождения отличного мрамора, а на острове Мелос месторождения обсидиана. Кроме того, на Кеосе были залежи красного глинистого железняка, а на Наксосе – наждака, который древние мастера использовали в обработке драгоценных камней. Однако, следует заметить, что для людей эпохи неолита мрамор представлял собой ценность весьма относительную. Вот обсидиан – дело другое. Ради него вполне можно было отправиться в плавание из Анатолии и морю и со временем колонизировать эти острова. Другое дело, что на островах в силу каких-то причин сложилась очень мощная, во многом до сих пор загадочная и самобытная культура, остатки которой в ходе археологических раскопок за последние сто лет нашли на Кикладах.Зернотерки. Ранняя кикладская культура. III тысячелетие до н.э. Остров Милос. (Археологический музей Милоса)Расцвет культуры Кикладских островов приходится на период между 3500 и 2000 годами до н.э. Причем, что представляло собой общество древних кикладцев (переживавшее свой расцвет в то самое время, когда фараоны-строители пирамид возводили три самые большие пирамиды в Гизе), и как выглядели их поселения, сказать очень трудно. Дело в том, что Кикладская цивилизация мало того, что письменности не знала, так она еще и каких-либо построек нам практически не оставила. Хотя – и это самое удивительно, в том, насколько они были искусными мастерами, мы можем не сомневаться. Причина проста: дома, вернее их остатки, на островах, конечно, есть, но их очень мало, зато там есть погребения, которых на сегодня археологами раскопано около… 20 тысяч, то есть с чем с чем, а с погребениями им здесь ну просто повезло! Такого огромного количества могил не оставили и куда более значимые по своим внешним проявлениям (имеются ввиду остатки крепостей и храмов) древние культуры.Кикладские идолы с острова Наксос. (Археологический музей острова Наксос)Началась история древних Киклад в начале XIX века. Тогда европейские путешественники обратили внимание на находки на этих островах мраморных антропоморфных фигурок, явным образом более древних, чем уже изученные к тому времени греческие куросы и коры. Систематические раскопки в 1880 году начал англичанин Джеймс Теодор Бент, и сразу же всего так много обнаружил, что заявил об открытии «обширной доисторической державы». И не только заявил, но и обогатил Британский музей в Лондоне прекрасной коллекцией кикладского искусства. За англичанами последовали и греки и, в частности, Христос Цунтас, один из первых национальных греческих археологов.Бронзовые топоры кикладцев 2700 – 2200 гг. до н.э. (Британский музей)Общими усилиями археологов разных стран из земли были добыты мраморные вазы и статуи, оригинальные керамические чаши и прекрасные серебряные украшения, сделанные из бронзы орудия труда и различные виды оружия. Но больше всего удивление ученых вызвали стилизованные женские фигурки с лицами без глаз и запрокинутыми головами, размер которых мог быть 5 см в высоту и 1,5 м – то есть практически в полный человеческий рост. Изображались, впрочем, не только женщины, но и мужчины, и даже целые семьи.Кикладская женская фигура из мрамора из Акролити на острове Тира, 2700 – 2300 гг. до н.э. (Музей истории острова Тира)Самая высокая фигурка среди кикладских идолов высотой 1.5 м, 2800 – 2300 гг. до н.э. (Музей истории острова Тира)В исторической литературе их называют «кикладскими идолами», однако их точное предназначение не установлено. На некоторых есть следы починки, то есть их берегли. Так как большинство фигур женские, считается, что это женское божество, а так как на них сохранились следы краски, то вполне возможно, что те же самые глаза на них просто рисовали.Кикладская сковородка для жарки с изображением корабля. Остров Сирос, 2800–2300 гг. до н.э.Как это бывает довольно часто, в процессе раскопок археологи видели характерные признаки не одной, а сразу нескольких культур, бытовавших на островах и либо сменявших одна другую, либо существовавших параллельно на разных островах. Что все эти культуры сближало, так это обилие погребений, словно древние кикладцы питали к ним какую-то особенную страсть. А вот почему на островах сравнительно мало остатков жилищ, объясняли тем, что то, что найдено, было оставлены «кочующими семьями», которые передвигались в поисках пищи для себя и пастбищ для своего скота с одного места на другое. То есть ранние обитатели Кикладского архипелага жили преимущественно в маленьких хижинах, которые они сплетали из ветвей и обмазывали глиной. Понятно, что время очень жестоко обошлось с такого рода «архитектурой».Кикладский сосуд из мрамора. 2700 – 2300 гг. до н.э. (Музей истории острова Тира)Затем появились дома. Но они не образовывали укрепленных поселков, а были разбросаны по островам наподобие ферм.Кикладская мраморная палетка и пестики. Остров Кирос, 3000–2300 гг. до н.э. (Археологический музей острова Наксос). По-видимому, такие палетки служили для того, чтобы растирать краски, которыми расписывались кикладские идолы.Еще одна похожая палетка с острова Наксос. (Археологический музей острова Наксос)Расцвет кикладской культуры наступил около середины III тыс. до н. э. В это время население островов резко увеличилось. Например, в самом крупном могильнике на острове Сирос обнаружили свыше 500 могил. Погребения совершались в каменных ящиках — цистах, а позднее даже в купольных гробницах. В состав их погребального инвентаря входит и высококачественная керамика различных видов и типов, и прекрасные и разнообразные сосуды, сделанные из камня (причем зачем, спрашивается, делать сосуды из камня, если вы в состоянии делать прекрасную посуды из глины?), глиняные и каменные светильники и, наконец, все те же знаменитые «кикладские идолы». Ассортимент найденных в могилах изделий из металла также весьма значителен. Это и бронзовые кинжалы, и наконечники копий. А вот орудия труда встречаются намного реже. Находят в могилах и украшения: диадемы и браслеты, то есть скорее всего расслоения первоначально социально однородного кикладского общества к этому времени уже имело место, и среди общинников уже возникла привилегированная прослойки знати. Подтверждает это и то, что наиболее ценные и красивые вещи были сконцентрированы в 32 наиболее богатых могилах среди вышеназванных 500 могил. То, что оружие в погребениях доминирует, говорит о том, что мужчины островов занялись… пиратством, потому как иначе трудно объяснить богатство их погребений. Ведь ни своего золота, ни серебра на островах нет!Ранние кикладские инструменты, 2800 – 2300 гг. до н.э. (Археологический музей острова Наксос)Типичным археологическим памятником этой эпохи стал городок Кастри на острове Сирос, найденный как раз рядом с этим могильником, и который был обнаружен еще в 1899 году, и который потом более полувека продолжали раскапывать и изучать. В результате выяснилось, что он был построен на склоне высокого холма таким образом, что его с трех сторон окружала довольно высокая оборонительная стена, с четвертой подобраться к поселению было невозможно из-за обрывистого склона холма. Понятно, что от стены мало что сохранилось, и истинную ее высоту не определить. Но очевидно, что на ней располагалось шесть полукруглых «бастионов» или, возможно, башен. В стене имелись три узких прохода, один из которых (в «бастионе В») имел специальную дверь. Перед этой первой стеной находилась вторая, на некотором отдалении. То есть враги, влезая на первую стену, становились отличной мишенью для лучников, находящихся на второй стене. Что же касается внутреннего пространства самого поселения, то оно было плотно и без какой бы то ни было системы застроено небольшими домами неправильных очертаний, стены которых были сложены из мелких плит местного песчаника. Причем некоторые из них были пристроены вплотную к внешней стене. В поселении была своя литейная мастерская с очагом и плавильным тиглем, а также шлак и металлический лом. В другом доме были найдены литейные формы для отливки топоров и резцов и еще один тигель со следами свинцовых окислов. То есть в нем плавили свинец, но вот изделий из него в поселке не нашли.Сосуды с острова Санторин. (Музей кикладской культуры, Афины)Сосуд с острова Крит. Отличия критской керамики от кикладской очевидны. (Археологический музей Ираклиона, Крит)Образцы керамики с острова Санторин. (Музей кикладской культуры, Афины)Ну, а затем культура Кикладских островов была ассимилирована крито-минойской цивилизацией. Видимо, к островам приплыл флот минойцев и те популярно объяснили кикладцам, что с этого времени они должны жить по-другому. Позднее древние греки назвали жителей Киклад пеласгами. Геродот написал об их порабощении и ассимиляции карийцами. Но как бы там ни было, а культура их погибла. Мраморные идолы так и остались лежать в могилах, леса же были сожжены в плавильных печах, после чего острова обезлюдели очень надолго.