10:40 31 января

Американские стратегические бомбардировщики покинули Европу

Четыре американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, которые в середине января были переброшены в Великобританию для проведения учебных полетов близ границ России на Балтике, вернулись в Соединенные Штаты, передает Интерфакс сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



По данным ресурсов, «бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 60-0005, 61-0005, 60-0009 и 60-0012 из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, которые были временно размещены на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, после трансатлантического перелета приземлились на своей постоянной базе Майнот в американском штате Северная Дакота».


Ранее сообщалось, что с 9 по 11 января на территорию Британии прибыли четыре бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. В ходе выполнения учебных заданий они провели серию тренировочных полетов в регионе Балтийского моря вблизи границ Калининградской и Ленинградской областей.

Самолеты, в частности, осуществляли полеты в воздушном пространстве Литвы и Эстонии, а также проводили учебные бомбометания на местных полигонах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. ded100 Сегодня, 08:18
    Скатертью дорога! wassat
    ded100
    1. Мар.Тира Сегодня, 08:25
      У нас с вами одинаковые мысли.Вот так мы их провожаем.
      Мар.Тира
    2. Starover_Z Сегодня, 08:28
      после трансатлантического перелета приземлились на своей постоянной базе Майнот в американском штате Северная Дакота

      Во время полётов и перелёта бомбы не теряли ?! А то с них станется, сначала потеряют, а спустя время спохватятся ...
      Starover_Z
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:33
      Нет никакого смысла в подобных перелетах только на керосин немалые деньги потратили , болванки могли и у себя дома покидать . Запугать все равно никого не удалось .
      Spartanez300
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:42
        И пусть канают ! Редиски !
        "Джентельмены у дачи " crying
        Uncle Lee
        1. роман66 Сегодня, 09:54
          во-во , прям тоже вспомнил!

          привет hi
          роман66
    4. влад66 Сегодня, 08:58
      Цитата: ded100
      Скатертью дорога! wassat

      Коллега стекловатой им дорога. hi
      влад66
    5. Evgenijus Сегодня, 10:26
      ded100:
      Скатертью дорога!

      Не жалко вам скатерти? А я бы свою не дал, пусть проваливают с метлой под зад ...
      Evgenijus
  2. Андрей К Сегодня, 08:22
    ...Четыре американских стратегических бомбардировщика B-52H...
    ...для проведения учебных полетов близ границ России...

    Полетали, стресса из-за русских непрофесиональных "перехватов" нахватались, адреналин понтыХона дивизию етить...
    Госдеп озабоченности повысказывал, все при деле...
    Вернулись с "победой", гопники североамериканские...
    Андрей К
  3. ИмПерц Сегодня, 08:26
    Не про меня, но...
    Подпись к фотографии:
    "А руки-то помнят".
    ИмПерц
  4. askort154 Сегодня, 08:29
    Полетали, дали возможность прибалтам запастись провизией. Улетели, прибалты снова в погреба. angry
    askort154
  5. iliitchitch Сегодня, 08:33
    Чтобы американцы откуда-то сами ушли ? Видимо , повод уйти у них там весомый весьма объявился .
    iliitchitch
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 08:35
    Улетели...Жаль...А такие монстры отлично-бы смотрелись на фоне наших истребителей!Ну и ладно.Им в догонку.
    ВЕРЕСК
  7. HAM Сегодня, 08:48
    Самолеты, в частности, осуществляли полеты в воздушном пространстве Литвы и Эстонии, а также проводили учебные бомбометания на местных полигонах

    Кто-нибудь подскажет,а Литва с Эстонией остались??
    Для таких самолётов Л.и Э.-и есть "местный полигон"..маловаты будут.
    HAM
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:59
      Про свадьбы ничего не писали, наверно промазали
      ul_vitalii
  8. К-50 Сегодня, 08:56
    Самолеты, в частности, осуществляли полеты в воздушном пространстве Литвы и Эстонии, а также проводили учебные бомбометания на местных полигонах. они провели серию тренировочных полетов в регионе Балтийского моря вблизи границ Калининградской и Ленинградской областей.

    Интересно, а если бы наши Ту-160 и Ту-95 прилетели на Кубу и на тамошних полигонах отметились учебными бомбардировками, янкенсы от злобы и визга не захлебнулись бы? what laughing
    К-50
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:01
    Дорого болтаться на чужих то базах. Даже если печатаешь эти самые доллары.
    Горный стрелок
  10. Старый26 Сегодня, 10:34
    Цитата: Spartanez300
    Нет никакого смысла в подобных перелетах только на керосин немалые деньги потратили , болванки могли и у себя дома покидать . Запугать все равно никого не удалось .

    Смысл всегда есть. В данном случае освоения ТВД
    Старый26
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