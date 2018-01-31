Американские стратегические бомбардировщики покинули Европу
Четыре американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, которые в середине января были переброшены в Великобританию для проведения учебных полетов близ границ России на Балтике, вернулись в Соединенные Штаты, передает Интерфакс сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
По данным ресурсов, «бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 60-0005, 61-0005, 60-0009 и 60-0012 из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, которые были временно размещены на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, после трансатлантического перелета приземлились на своей постоянной базе Майнот в американском штате Северная Дакота».
Ранее сообщалось, что с 9 по 11 января на территорию Британии прибыли четыре бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. В ходе выполнения учебных заданий они провели серию тренировочных полетов в регионе Балтийского моря вблизи границ Калининградской и Ленинградской областей.
Самолеты, в частности, осуществляли полеты в воздушном пространстве Литвы и Эстонии, а также проводили учебные бомбометания на местных полигонах.
По данным ресурсов, «бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 60-0005, 61-0005, 60-0009 и 60-0012 из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, которые были временно размещены на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, после трансатлантического перелета приземлились на своей постоянной базе Майнот в американском штате Северная Дакота».
Ранее сообщалось, что с 9 по 11 января на территорию Британии прибыли четыре бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. В ходе выполнения учебных заданий они провели серию тренировочных полетов в регионе Балтийского моря вблизи границ Калининградской и Ленинградской областей.
Самолеты, в частности, осуществляли полеты в воздушном пространстве Литвы и Эстонии, а также проводили учебные бомбометания на местных полигонах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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