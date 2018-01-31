10:37 31 января

Сенаторы потребовали от Белого дома объяснений из-за недавнего визита в США Нарышкина

Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений по поводу визита в США директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.



Напомним, о том, что Нарышкин побывал в США для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-1».


Администрация (президента США Дональда) Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы. Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным), заявил сенатор.

Он выразил уверенность в том, что глава СВР «приезжал не один» и потребовал ответить на вопрос, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал Нарышкина.

В понедельник Минфин США опубликовал список из 210 российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый «кремлевский доклад». В нем перечислено практически всё руководство администрации президента РФ, члены правительства, руководители ряда ключевых ведомств, в том числе и Сергей Нарышкин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:36
    Не его сопливое дело для чего приезжал .
    Spartanez300
    1. dorz Сегодня, 08:43
      Вчера американский суд присудил Стрелкову выплатить компенсацию $400 млн. родственникам погибших в боинге на Донбассе. Что они курят?
      dorz
      1. Anarchist Сегодня, 09:07
        Цитата: dorz
        Что они курят?

        Видимо индейцы нашли способ заработка вспомнив рецепты предков...
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 09:15
          Александр , приветствую ! hi , похоже там все серьезней.
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 09:30
            Кока? Это уже у южноамериканских индейцев...
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 09:33
              Они не плохо общались , пока там не понаехали. lol
              cniza
      2. Stas157 Сегодня, 09:58
        Цитата: dorz
        Вчера американский суд присудил Стрелкову выплатить компенсацию $400 млн. родственникам погибших в боинге на Донбассе. Что они курят?

        Те кто, героя Донбасса, легендарного командира, Стрелкова, позорно кличут Гиркиным, будут особенно рады!
        Stas157
    2. Андрей К Сегодня, 08:45
      ...Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным)...

      Надо предоставить список встреч Нарышкина с матрасами, исключительно справедливости ради...
      Да!!! И указать в этом списке фамилий и должностей поболее...
      Пусть друг друга рвут, выясняют, кто фатерлянд предал... wassat
      Андрей К
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:00
        собаки лаются,а спецслужбы-работают.
        андрей юрьевич
    3. влад66 Сегодня, 09:04
      Цитата: Spartanez300
      Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным), заявил сенатор.


      fellow fellow тихо шифером шурша, сьезжает крыша неспеша.
      влад66
    4. Антианглосакс Сегодня, 09:26
      Цитата: Spartanez300
      Не его сопливое дело для чего приезжал .

      А чего это Нарышкин к врагу мотается? Не припомню, чтобы Жуков к Гитлеру ездил во время ВОВ. Что за хрень!? Прикрываясь борьбой с терроризмом, плюшки выпрашивает у супостата? Или даёт Трампу указания, чего делать дальше? Ясности нет.
      Антианглосакс
      1. Станислав Сегодня, 10:23
        Цитата: Антианглосакс
        А чего это Нарышкин к врагу мотается?... Ясности нет.
        Работа такая. Вы бы из кабинета службой руководили? Не хотелось бы хоть разок самому смотаться на приоритетный участок, чтобы кожей прочувствовать ситуацию не по отчётам, а изнутри?
        Станислав
  2. Балу Сегодня, 08:41
    Мозги вправлять Помпео, а то тот чего-то сапсем берегов не видит.
    Балу
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:45
    Ну приезжал и приезжал....Я с ним тоже хотел поехать, но про меня не вспомнили... request
    Uncle Lee
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 08:45
    Чёт вы ребята развоевались!Выпейте рюмочку кофе и успокойтесь.Подумайте о главном-далее.
    ВЕРЕСК
  5. victorsh Сегодня, 08:47
    А когда наша"ответка"будет.Помню в прошлом году амеровские посольские разьезжали по Екатеринбургу на машинах без гос.номеров,встречались с"оппозиционэрами" -не ошибка.Хоть начальника ГИБДД -наказали?А запрет на выезд за 101км.для амеров сделали?Это не глупый вопрос.Вот когда они будут сидеть ТОЛЬКО в Москве-можно с ними разговаривать на равных.
    victorsh
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:54
      Во время своих выборов нашу дипмиссию ограничили 25 мильной зоной и другими прелестями.
      ul_vitalii
      1. Jovanni Сегодня, 09:07
        Да Нарышкину можно. Он может не как дипломат, а как главный русский шпиён приезжал. Так что всё по честному - сфотографировал все объекты, и домой... bully
        Jovanni
  6. BerBer Сегодня, 08:49
    Американский национализм звучит странно, но Трамп именно такой. И несмотря на визги "демократов и либерастических СМИ делает своё дело с неумолимостью бульдозера. Большая часть американцев слепа (в том числе и власти) и не видят, что США в глубоком кризисе из-за глобалистов. А он видит.
    BerBer
  7. 30 вис Сегодня, 08:51
    Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений по поводу визита в США директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.------------------ Шумеры они такие ! Вроде вымерли ,а вроде и нет . Требуют объяснений . Значит боятся этого визита ... Наш директор СВР просто так в США ..ездить не будет ! Приезжал воспитывать Трампа......
    30 вис
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:56
    Короче, наши спецслужбы и американские утёрли нос политикам. Типа вся эта болтовня и визг - для пиара, но когда серьезные пацаны решают серьезные вопросы - не фиг им рот открывать. Вас же, дурней, охраняем
    Горный стрелок
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 08:56
    Дибилы процветают в матрасии...
    ВЕРЕСК
  10. собаковод Сегодня, 09:04
    Цитата: dorz
    Вчера американский суд присудил Стрелкову выплатить компенсацию $400 млн. родственникам погибших в боинге на Донбассе. Что они курят?


    БФ нюхают. Правда, есть исключения, кое-кто бензин, за неимением, так сказать, кухарки.
    собаковод
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 09:16
    Чарлз Шумер потребовал.Мнда.Мысли возникают в углах черепа.Пока мозг в лунку скатится. Смысл-скатится к чёрту.Мало кто поймёт.
    ВЕРЕСК
  12. Vard Сегодня, 09:17
    Зачем... Зачем... Погоны Трампу привёз... Генерала дали...
    Vard
    1. faiver Сегодня, 09:33
      недослужился трамп еще до генерала laughing , полковника присвоили, нарышкин именную папаху привез laughing
      faiver
  13. Topotun Сегодня, 09:27
    Судя по всему наши "партнеры" твердо намерены организовать небольшую войнушку. В противном случае трудно уже объяснять все нарастающую напряженность в отношениях. Причем не только Россия-США, но и Россия-ЕС...
    Topotun
    1. nikolaev Сегодня, 09:55
      под выборы какую-нибудь гадость замутят с помощью "спящих" , а войска на границе - если внутри удастся раскачать майдан. Просто в лоб не полезут.
      nikolaev
  14. ultra Сегодня, 09:32
    Я рад что в американском сенате такие параноики заседают,а то не дай бог умных начнут избирать,вот тогда проблемы начнутся. laughing
    ultra
  15. nikolaev Сегодня, 09:48
    в сенат США пробрались шумеры. Теперь будет толк
    nikolaev
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