Сенаторы потребовали от Белого дома объяснений из-за недавнего визита в США Нарышкина
Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений по поводу визита в США директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.
Напомним, о том, что Нарышкин побывал в США для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-1».
Администрация (президента США Дональда) Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы. Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным), заявил сенатор.
Он выразил уверенность в том, что глава СВР «приезжал не один» и потребовал ответить на вопрос, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал Нарышкина.
В понедельник Минфин США опубликовал список из 210 российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый «кремлевский доклад». В нем перечислено практически всё руководство администрации президента РФ, члены правительства, руководители ряда ключевых ведомств, в том числе и Сергей Нарышкин.
Напомним, о том, что Нарышкин побывал в США для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-1».
Администрация (президента США Дональда) Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы. Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным), заявил сенатор.
Он выразил уверенность в том, что глава СВР «приезжал не один» и потребовал ответить на вопрос, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал Нарышкина.
В понедельник Минфин США опубликовал список из 210 российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый «кремлевский доклад». В нем перечислено практически всё руководство администрации президента РФ, члены правительства, руководители ряда ключевых ведомств, в том числе и Сергей Нарышкин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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