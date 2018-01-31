ВМФ РФ за время операции в Сирии нанес 100 ударов «Калибрами»
Российский флот нанес по террористам в Сирии в общей сложности 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр», приводят Известия сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
Он отметил, что «удары по позициям террористов наносили фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводные лодки "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино", малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Серпухов" и другие корабли ВМФ России».
Министр добавил, что российские военные контролируют обстановку в Сирии с помощью беспилотников.
В частности, по его словам, ежедневно в сирийском небе используется до 70 российских БЛА, таких как «Форпост» и «Орлан-10».
Напомним, военная операция против террористов в САР началась 30 сентября 2015 года. Одиннадцатого декабря 2017 года Владимир Путин прибыл на российскую базу Хмеймим, где отдал приказ начать частичный вывод российского контингента. Президент подчеркнул, что военные блестяще выполнили свою задачу по борьбе и возвращаются на родину с победой.
Кораблями и подводными лодками нанесено 100 высокоточных ударов крылатыми ракетами "Калибр",сказал Шойгу на военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в САР.
Он отметил, что «удары по позициям террористов наносили фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводные лодки "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино", малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Серпухов" и другие корабли ВМФ России».
Министр добавил, что российские военные контролируют обстановку в Сирии с помощью беспилотников.
Благодаря беспилотной авиации мы полностью владеем обстановкой на всей территории Сирии,сказал он.
В частности, по его словам, ежедневно в сирийском небе используется до 70 российских БЛА, таких как «Форпост» и «Орлан-10».
Напомним, военная операция против террористов в САР началась 30 сентября 2015 года. Одиннадцатого декабря 2017 года Владимир Путин прибыл на российскую базу Хмеймим, где отдал приказ начать частичный вывод российского контингента. Президент подчеркнул, что военные блестяще выполнили свою задачу по борьбе и возвращаются на родину с победой.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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