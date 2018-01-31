22:44 31 января

ВМФ РФ за время операции в Сирии нанес 100 ударов «Калибрами»

Российский флот нанес по террористам в Сирии в общей сложности 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр», приводят Известия сообщение министра обороны Сергея Шойгу.



Кораблями и подводными лодками нанесено 100 высокоточных ударов крылатыми ракетами "Калибр",
сказал Шойгу на военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в САР.


Он отметил, что «удары по позициям террористов наносили фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводные лодки "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино", малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Серпухов" и другие корабли ВМФ России».

Министр добавил, что российские военные контролируют обстановку в Сирии с помощью беспилотников.

Благодаря беспилотной авиации мы полностью владеем обстановкой на всей территории Сирии,
сказал он.

В частности, по его словам, ежедневно в сирийском небе используется до 70 российских БЛА, таких как «Форпост» и «Орлан-10».

Напомним, военная операция против террористов в САР началась 30 сентября 2015 года. Одиннадцатого декабря 2017 года Владимир Путин прибыл на российскую базу Хмеймим, где отдал приказ начать частичный вывод российского контингента. Президент подчеркнул, что военные блестяще выполнили свою задачу по борьбе и возвращаются на родину с победой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. bogart047 Сегодня, 14:04
    ко-ко-ко, сколько можно было церквей и детских площадок построить...
    bogart047
    1. влад66 Сегодня, 14:11
      Цитата: bogart047
      ко-ко-ко, сколько можно было церквей и детских площадок построить...

      А ещё лучше раздать их пенсионерам fellow
      влад66
      1. Serg65 Сегодня, 14:12
        Цитата: влад66
        А ещё лучше раздать их пенсионерам

        Раздать калибры????
        Serg65
        1. zivXP Сегодня, 14:56
          belay Да, да, можно распилить и всем по кусочку, а можно и один на село. Пусть сами делят.
          zivXP
      2. Bronevick Сегодня, 14:12
        Беременным детям и беременным пенсионерам.
        Bronevick
      3. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:20
        Лучше бы пенсии в детских садах увеличили!
        Аристарх Людвигович
        1. Комментарий был удален.
        2. МИХАН Сегодня, 15:55
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Лучше бы пенсии в детских садах увеличили!

          И дороги отремонтировали....Понеслось нытье! laughing laughing
          А еще бы вообще разоружились как во времена Горбача, веселая жизнь бы началась хе хе Полная демократия и эйфория ..тьфу блин negative
          МИХАН
      4. 30 вис Сегодня, 14:35
        Церкви с детскими площадками раздать пенсионерам ?
        30 вис
        1. BABAY22 Сегодня, 15:21
          И все это вместе отдать Чубайсу
          BABAY22
      5. tchoni Сегодня, 15:26
        Цитата: влад66
        Цитата: bogart047
        ко-ко-ко, сколько можно было церквей и детских площадок построить...

        А ещё лучше раздать их пенсионерам fellow

        А их и раздали! Только не пенсионерам, а работающим. И не бесплатно, а в качестве ЗП. И этими деньгами поддержали наших граждан. Благоларя этим деньгам определенное число наших, российских инженеров, рабочих (высококвалифицированных, прошу заметить) сохранили свои рсбочие места, пиофессии, технический уровень. Дети этих людей остались сыты, жены довольны.
        tchoni
    2. NKVD Сегодня, 14:47
      Церкви и так плодятся как грибы после дождя. Хватит пичкать опиумом народ.
      NKVD
      1. zivXP Сегодня, 14:58
        А если мечетей настроить?
        zivXP
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:06
    Сто Калибров за 2.5 года немного , но эффект огромный . Калибр теперь один из мировых брэндов нашего оружия
    КВУ-НСвД
    1. Piramidon Сегодня, 17:10
      Цитата: КВУ-НСвД
      Сто Калибров за 2.5 года немного

      Для войсковых испытаний - нормально. Чем по полигонам шмалять...
      Piramidon
  3. bazzbazz Сегодня, 14:21
    Стоимость ракеты и запуска составляет примерно 600т. долларов по самым скромным подсчетам. Сколько примерно потрачено только на Калибры понятно...
    Если война в Сирии закончится когда то и там будет безопасно. То Россияне должны хоть раз бесплатно съездить отдохнуть на море за счет Сирии!) Но в итоге думаю будет немного мандарин и томатов) А потом Сирийцы забудут нас, да еще и пошлют!
    bazzbazz
    1. Muvka Сегодня, 14:34
      А на нашу безопасность, по-вашему, тратиться не надо?
      Muvka
      1. bazzbazz Сегодня, 14:39
        Нет, нужно тратиться. Я полностью согласен с этой операцией! Пост был к тому, что память у людей коротка, и ведение войны скорее всего не окупится! Понятно, что там есть подводные камни в виде нефти и газа, но не понятно окупится ли это направление.
        bazzbazz
        1. abrakadabre Сегодня, 16:00
          но не понятно окупится ли это направление.
          Оно уже окупилось. Если не в прямых деньгах, то косвенно.
          abrakadabre
          1. bazzbazz Сегодня, 16:13
            Окупилось на данный момент. Потом очередная революция и все сначала!

            Окупилось лишь то, что Россия может воевать и ее нужно уважать!
            bazzbazz
  4. Лена Петрова Сегодня, 14:34
    Цитата: bazzbazz
    А потом Сирийцы забудут нас, да еще и пошлют!

    Ну, РФ там вовсе не для того. У нас немного другие задачи.
    Лена Петрова
    1. bazzbazz Сегодня, 14:41
      Про отдых на море в Сирии это полушутка была. Хотя было бы не плохо открыть такое льготное направление.
      bazzbazz
      1. 30 вис Сегодня, 19:12
        Раньше хороший анекдот был о том .кто на чём ездит на отдых за границу .. Англичанин на Rolls-Royce . Немец на BMW. Спрашивают русского. А вы на чём . Тот мнётся ... Мнётся, потом выдаёт ."Ну .если Родина прикажет, то на танке!" Много моих друзей было в Сирии ... Прилетали , приходили на кораблях ... Наверное даже отдыхали немножко .. По приказу Родины !
        30 вис
  5. _Jack_ Сегодня, 14:53
    В частности, по его словам, ежедневно в сирийском небе используется до 70 российских БЛА
    российских БЛА израильской разработки 25 летней давности
    _Jack_
  6. Livonetc Сегодня, 15:39
    "116 крылатых ракет «Калибр» получили ВС РФ в 2017 году"
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 16:46
      Значит я правильно прикидывал: выстрелили примерно годовое производство.
      После первых залпов месяца три возобнавляли запас на заводе. Потом выстрелили, то
      что выпустил завод.
      voyaka uh
      1. Piramidon Сегодня, 17:12
        Цитата: voyaka uh
        После первых залпов месяца три возобнавляли запас на заводе

        Откуда дровишки, то бишь данные? Дядя на "гуталиновой фабрике" работает?
        Piramidon
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