Пентагон заказал создание новой системы наведения для 155-мм боеприпасов

Мы понимаем критическую важность поддержания точности армейской дальнобойной артиллерии против любого противника. Наши наборы предоставят эту возможность для существующих боеприпасов калибра 155 мм и будущих боеприпасов, предназначенных для обеспечения значительно большего диапазона

Компания BAE Systems разработает для американской армии новые корректируемые артиллерийские снаряды. Как сообщает портал defensenews.com, Минобороны США заключило с подрядчиком контракт на создание новой системы наведения для 155-мм боеприпасов.Стоимость контракта оценивается в $8 млн. За эти деньги BAE Systems должна предоставить американской армии готовые образцы системы наведения для снарядов, которые смогут наводиться на цель в условиях нестабильной работы GPS.— рассказал Марк Кассерес, руководитель подразделения Precision Guidance and Sensor Solutions корпорации BAE Systems.На сегодняшний день американская армия использует корректируемые артиллерийские снаряды типа Excalibur. Но учитывая способность многих потенциальных противников вмешиваться в работу систем GPS или глушить спутниковые сигналы, ВС США желают иметь альтернативную систему для высокоточной стрельбы артиллерии. Ранее Научно-исследовательская лаборатория ВВС США представила решение, которое позволит технике и солдатам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять своё местоположение без доступа к сигналу GPS, передает "Warspot"