22:39 31 января

Пентагон заказал создание новой системы наведения для 155-мм боеприпасов

Компания BAE Systems разработает для американской армии новые корректируемые артиллерийские снаряды. Как сообщает портал defensenews.com, Минобороны США заключило с подрядчиком контракт на создание новой системы наведения для 155-мм боеприпасов.

Стоимость контракта оценивается в $8 млн. За эти деньги BAE Systems должна предоставить американской армии готовые образцы системы наведения для снарядов, которые смогут наводиться на цель в условиях нестабильной работы GPS.

Пентагон заказал создание новой системы наведения для 155-мм боеприпасов



Мы понимаем критическую важность поддержания точности армейской дальнобойной артиллерии против любого противника. Наши наборы предоставят эту возможность для существующих боеприпасов калибра 155 мм и будущих боеприпасов, предназначенных для обеспечения значительно большего диапазона
— рассказал Марк Кассерес, руководитель подразделения Precision Guidance and Sensor Solutions корпорации BAE Systems.

На сегодняшний день американская армия использует корректируемые артиллерийские снаряды типа Excalibur. Но учитывая способность многих потенциальных противников вмешиваться в работу систем GPS или глушить спутниковые сигналы, ВС США желают иметь альтернативную систему для высокоточной стрельбы артиллерии. Ранее Научно-исследовательская лаборатория ВВС США представила решение, которое позволит технике и солдатам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять своё местоположение без доступа к сигналу GPS, передает "Warspot"


Использованы фотографии: https://wallhere.com/
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Комментарии 6

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:32
    Ранее Научно-исследовательская лаборатория ВВС США представила решение, которое позволит технике и солдатам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять своё местоположение без доступа к сигналу GPS, передает "Warspot"
    Эврика ! Американские учёные открыли карты и систему координат laughing
    КВУ-НСвД
    1. Серый брат Сегодня, 14:44
      Цитата: КВУ-НСвД
      Эврика ! Американские учёные открыли карты и систему координат

      Скоро додумаются до инерциальной системы.
      Серый брат
  2. maratk Сегодня, 14:33
    мда уж. впечатляющие кадры. должно быть снаряд действительно в десятку ложиться.
    maratk
  3. Altona Сегодня, 14:37
    А шо? Три беспилотных вертолета на эсминце Зумвалт с дальностью полета 200 км уже не справляются? Или решили что-то поинтереснее метода триангуляции придумать? laughing laughing
    P.S. Хохма в том, что на эсминце Зумвалт вместо анонсированного рейлгана стоит спаренная 155-мм арт-установка , стреляющая умными снарядами на 100 км. Чтобы они точнее летели, вылетает с эсминца три беспилотных вертолета, чтобы направить первый снаряд видимо, потому что запас хода этих беспилотников только только 200 км. laughing laughing laughing
    Altona
  4. san4es Сегодня, 15:38
    создание новой системы наведения для 155-мм боеприпасов....

    Precision Guidance and Sensor Solutions -- Прецизионные направляющие и сенсорные решения
    ...Должно быть с лазерной, как для этих НАРов:

    ...Видать под впечатлением от "Краснополя":
    san4es
  5. APASUS Сегодня, 19:04
    Смотрю на орудии стоит аппаратура позиционирования ,а как она работает в условиях РЭБ интересно? Ведь попадание снаряда зависит и от точки старта или они так уверены в своем орудии что полагаются только на снаряд
    APASUS
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