Украинские "Пионы" пошли на запчасти для танков ВСУ?

17 штук просто растворились. Спрятать такие громоздкие машины негде

Украинские производители используют компоненты самоходных артиллерийских установок «Пион» для ремонта стоящих в строю танков Т-72 и изготовления «Оплотов», полагает блогер kloch4. Его материал также размещен в военном блоге bmpd, который выходит под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.Автор проанализировал состояние артиллерийского вооружения украинской армии, исследовав, в частности, оставшиеся в распоряжении Киева после распада СССР 203-миллиметровые самоходки «Пион». По его подсчетам, с хранения было снято 56 таких установок, но публично «засветились» только 39.— отмечает kloch4.Он предположил, что исчезнувшие САУ пошли на запчасти для Т-72 и «Оплотов», производимых для Таиланда. Автор напомнил, что «Пионы» оснащены двигателями, подходящими для Т-72. Доступа к закупкам этих силовых установок Киев не имеет, поскольку их изготавливает российский Челябинский тракторный завод.Катки, балансиры и торсионы, имеющиеся у «Пионов», необходимы также для производства «Оплотов», пишет kloch4. Ходовая часть артиллерийских установок создана на базе танка Т-80, который лег в основу при разработке «Оплота».«Оплоты» выпускает харьковский Завод имени Малышева. Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих танков Таиланду, передает "Лента.ru"