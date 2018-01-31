22:39 31 января

Украинские "Пионы" пошли на запчасти для танков ВСУ?

Украинские производители используют компоненты самоходных артиллерийских установок «Пион» для ремонта стоящих в строю танков Т-72 и изготовления «Оплотов», полагает блогер kloch4. Его материал также размещен в военном блоге bmpd, который выходит под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

Украинские "Пионы" пошли на запчасти для танков ВСУ?


Автор проанализировал состояние артиллерийского вооружения украинской армии, исследовав, в частности, оставшиеся в распоряжении Киева после распада СССР 203-миллиметровые самоходки «Пион». По его подсчетам, с хранения было снято 56 таких установок, но публично «засветились» только 39.


17 штук просто растворились. Спрятать такие громоздкие машины негде
— отмечает kloch4.

Он предположил, что исчезнувшие САУ пошли на запчасти для Т-72 и «Оплотов», производимых для Таиланда. Автор напомнил, что «Пионы» оснащены двигателями, подходящими для Т-72. Доступа к закупкам этих силовых установок Киев не имеет, поскольку их изготавливает российский Челябинский тракторный завод.

Катки, балансиры и торсионы, имеющиеся у «Пионов», необходимы также для производства «Оплотов», пишет kloch4. Ходовая часть артиллерийских установок создана на базе танка Т-80, который лег в основу при разработке «Оплота».

«Оплоты» выпускает харьковский Завод имени Малышева. Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих танков Таиланду, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://163gorod.ru/
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Комментарии 29

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  1. Фурия Сегодня, 14:43
    Если так,то новость не дурная - Меньше исправных САУ крупного калибра останется в руках бандеровцев .Хотя,это происходит ,скорее всего,не по глупости,а потому что на Украине начались проблемы с наличием боеприпасов, для Пионов.
    Фурия
    1. влад66 Сегодня, 14:52
      Пускай разбирают и чем больше разберут тем лучше. yes
      влад66
      1. Злой543 Сегодня, 14:55
        Ещё бы стволы и механизмы в металлолом сдали
        Злой543
      2. Kars Сегодня, 15:00
        Ересь какая то если честно.
        А так в принципе пион такая система что ее и на трале можно привести.
        Kars
        1. Svarog51 Сегодня, 15:18
          Андрей, hi
          А так в принципе пион такая система что ее и на трале можно привести.

          Можно, но как грузить и разгружать, если движок снят? Лебёдкой? А на позиции её как разворачивать будут? request
          Svarog51
          1. Kars Сегодня, 15:38
            Я бы бы для начала попробовал бы с тралла прямо стрелять,все особой точности ожидать не приходится.тралу конечно долго не жить.
            А так конечно с мобильностью будет швах,но не намного сложней чем с обычной буксируемой артиллерии.
            При этом ещё раз напишу что не верю что пошли на запчасти для оплотов)тогда уж проще написать что в Пакистан двигатели продали)
            Kars
            1. Svarog51 Сегодня, 15:50
              [quote]Я бы бы для начала попробовал бы с тралла прямо стрелять,все особой точности ожидать не приходится.тралу конечно долго не жить.[quote]
              Ну это что же получается? Зачем разбирать, если стрелять надо? А если не надо, тогда зачем возить?
              Svarog51
              1. Комментарий был удален.
            2. Orionvit Сегодня, 16:28
              Я бы бы для начала попробовал бы с тралла прямо стрелять,все особой точности ожидать не приходится.тралу конечно долго не жить.
              Смотрел недавно видео из Сирии, где 152 мм. орудие было установлено в кузове грузовиков "Мерседес". При каждом выстреле, рама грузовика сворачивалась чуть не в "пружину". Одним словом, деформация силовых элементов такая, какой при обычной эксплуатации, автомобиль никогда не испытывает.
              Orionvit
            3. APASUS Сегодня, 18:42
              Цитата: Kars
              Я бы бы для начала попробовал бы с тралла прямо стрелять,все особой точности ожидать не приходится.тралу конечно долго не жить

              Видели хоть раз как колеса от трала отпрыгивают от нагрузки? Идея скажем сразу бредовая.
              А про разборку можно и поверить,ведь исчезла вся техника из Чернобыльской зоны и куда бы она могла подеваться ............................?
              Можно посмотреть приблизительные нагрузки при выстреле,за одно оценить возможность тормозов для подобных машин
              APASUS
              1. Нормаль ок Сегодня, 19:02
                Цитата: APASUS
                А про разборку можно и поверить,ведь исчезла вся техника из Чернобыльской зоны и куда бы она могла подеваться ............................?

                И куда же по вашему она делась? Неужели на фронт отправили? Не, наверное вместе с чернозёмом в германию вывезли wassat
                Нормаль ок
                1. APASUS Сегодня, 19:11
                  Цитата: Нормаль ок
                  И куда же по вашему она делась? Неужели на фронт отправили? Не, наверное вместе с чернозёмом в германию вывезли

                  Из брони сковороды стали делать,дополнительное излучение позволяет быстрее приготовить при меньших запасах дров what laughing
                  APASUS
        2. Orionvit Сегодня, 15:35
          Цитата: Kars
          А так в принципе пион такая система что ее и на трале можно привести

          А в бою, она тоже на трале будет маневрировать? Бывали случаи в истории, не спорю, и когда корабельные орудия с линкоров устанавливали на стационарных позициях, но на украине, скорее всего распилят на металл. laughing
          Orionvit
          1. Kars Сегодня, 16:04
            Маневрирование дальнобойной артиллерии это интересно)если будет авиация то и на ходу пиону не поздоровится.
            [quote=Svarog51][quote]Я бы бы для начала попробовал бы с тралла прямо стрелять,все особой точности ожидать не приходится.тралу конечно долго не жить.[quote]
            Ну это что же получается? Зачем разбирать, если стрелять надо? А если не надо, тогда зачем возить?[/quote]
            Скоре всего что бы другие отремонтировать..я против именно того что пошли на запчасти для оплотов и т72
            Kars
    2. oldseaman1957 Сегодня, 14:56
      Цитата: Фурия
      Он предположил, что исчезнувшие САУ пошли на запчасти для Т-72 и «Оплотов»,
      - Буквально ВСЕ рады, что военный укроремонт напоминает "Тришкин кафтан". Не по злобе, но с удовлетворением!
      oldseaman1957
    3. avt Сегодня, 14:57
      Цитата: Фурия
      Если так,то новость не дурная - Меньше исправных САУ крупного калибра останется в руках бандеровцев

      what А целиком статью про артиллерию ВСУк нельзя было выложить с ,,Военных материалов"??Или на сей счёт у сайта свои тёрки с дочерним ресурсом ?
      avt
      1. Serg Koma Сегодня, 15:40
        По его подсчетам, с хранения было снято 56 таких установок, но публично «засветились» только 39.

        Блогер сказал "нету" - значит нету laughing
        И вообще, ПИОН не звезда эстрады и экрана - в "публично «засветились»" не нуждается.


        Пионы в 2014 собирались восстанавливать, вот и надо "недостающие" там поискать, прежде чем предположение делать.
        "НОВОСТЬ" от укрСМИ от ноября 2014
        вооруженные силы Украины восстанавливают и возвращают в строй 203-мм самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион". Как соообщается, ремонт данных САУ ведется на ГП "Шепетовский ремонтный завод" (Шепетовка, Хмельницкая область - бывший 369-й центральный ремонтный завод вооружения) и на ремонтном заводе в Ровенской области (по, видимому, имеется в виду бывшая центральная база артиллерийского вооружения в Клевани или Сарнах).

        Украине после распада СССР досталось 99 САУ 2С7, которые на Украине были окончательно изъяты из войск и переданы на хранение в 1996 году. С хранения пять "Пионов" были проданы в 2007 году в Грузию, и еще три - в 2008 году в Азербайджан.
        Serg Koma
  2. К-50 Сегодня, 14:47
    Чем больше "Пионов" разберут, тем чуть спокойнее в Донецке/Луганске люди спать будут. yes
    К-50
    1. частное лицо Сегодня, 14:58
      А может для "Пионов" время не пришло? И стоят они где нибудь в ангаре и ждут своего часа.
      частное лицо
  3. bk316 Сегодня, 14:59
    2c7 серьезное оружие, но 2с5 (на которой я служил) по моему мнению если не использовать спецбоеприпасы лучше.
    Потому как по дальности практически не отличаются, а скорострельность 2с5 в несколько раз больше (примерно в 4 раза). В современной обстановке это ох как важно.

    А еще она зараза прыгает laughing Как сошником не упирайся все равно прыгает.
    bk316
    1. Orionvit Сегодня, 15:38
      Цитата: bk316
      скорострельность 2с5 в несколько раз больше (примерно в 4 раза). В современной обстановке это ох как важно

      Что важно? При ведении интенсивных боевых действий (на что они не способны), может быть. А для регулярных обстрелов жилых кварталов, им и этого с головой.
      Orionvit
      1. bk316 Сегодня, 17:17
        Что важно?

        Важно накрыть батарею противника, чтоб тебе в ответ не прилетело. Если в теме, то должны знать, что оба орудия разрабатывались для контрбатарейной борьбы. Поскольку с первого выстрела некорректируемым снарядом никто не попадает, скорострельность очень важна.
        Оборудовать же защищенную позицию для такой бандуры то же тяжелее, да и если накроют не спасет. У ополченцев гиацинтов в достатке, так что от пионов радость невелика.
        Ну понятно что спецбоеприпас диктует другую тактику.
        bk316
        1. Orionvit Сегодня, 22:15
          Цитата: bk316
          Важно накрыть батарею противника, чтоб тебе в ответ не прилетело

          Я же говорю, при ведении интенсивных боевых действий. А то, что происходит на Донбассе, кроме как вялой шизофренией под прикрытием ОБСЕ, не назовёшь. А люди продолжают гибнуть.
          Orionvit
  4. Николай Фёдоров Сегодня, 15:03
    Цитата: из статьи
    17 штук просто растворились. Спрятать такие громоздкие машины негде
    — отмечает kloch4.

    Видать, у этого блогера отсутствуют цифры с другой стороны - а сколько Пионов появилось у ополченцев Новороссии? Уверен, что вечером 6 апреля 2014 года, когда в Ютубе появилось видео с Болотовым с автоматом, куча смышлённых украинских прапорщиков уже возбуждённо потирали руки в предвкушении куша: "Теперь я точно знаю - кому я продам свои Пионы ( здесь каждый вставлял своё - гранатомёты, сапоги, БТРы...)!"
    Николай Фёдоров
  5. ul_vitalii Сегодня, 15:21
    Ещё бы трусы свои повесил на ствол, Валюша оценит у кого какой. smile
    ul_vitalii
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:22
    Эдакий инженерный каннибализм. Да побольше бы там такого. Меньше "брони" и свирепых калибров - меньше дурных мыслей в головах бандерлогов.
    Горный стрелок
  7. Дормидонт Сегодня, 15:59
    Хорошо, что братская Беларусь не оставляет укрофашистов без топлива из российской нефти
    Дормидонт
  8. Piramidon Сегодня, 16:59
    А в Таиланде знают, что им поставляют танки, собранные из вторсырья?
    Piramidon
  9. Нормаль ок Сегодня, 18:47
    Он предположил

    Печально, но больше половины статей на ВО представляют собой чьи-то предположения и слухи.
    Нормаль ок
  10. Вася Васильев Сегодня, 21:05
    ......ОДНИМ СЛОВОМ-БАРЫГИ!)))
    Вася Васильев
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