Украинские "Пионы" пошли на запчасти для танков ВСУ?
Украинские производители используют компоненты самоходных артиллерийских установок «Пион» для ремонта стоящих в строю танков Т-72 и изготовления «Оплотов», полагает блогер kloch4. Его материал также размещен в военном блоге bmpd, который выходит под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.
Автор проанализировал состояние артиллерийского вооружения украинской армии, исследовав, в частности, оставшиеся в распоряжении Киева после распада СССР 203-миллиметровые самоходки «Пион». По его подсчетам, с хранения было снято 56 таких установок, но публично «засветились» только 39.
Он предположил, что исчезнувшие САУ пошли на запчасти для Т-72 и «Оплотов», производимых для Таиланда. Автор напомнил, что «Пионы» оснащены двигателями, подходящими для Т-72. Доступа к закупкам этих силовых установок Киев не имеет, поскольку их изготавливает российский Челябинский тракторный завод.
Катки, балансиры и торсионы, имеющиеся у «Пионов», необходимы также для производства «Оплотов», пишет kloch4. Ходовая часть артиллерийских установок создана на базе танка Т-80, который лег в основу при разработке «Оплота».
«Оплоты» выпускает харьковский Завод имени Малышева. Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих танков Таиланду, передает "Лента.ru"
Автор проанализировал состояние артиллерийского вооружения украинской армии, исследовав, в частности, оставшиеся в распоряжении Киева после распада СССР 203-миллиметровые самоходки «Пион». По его подсчетам, с хранения было снято 56 таких установок, но публично «засветились» только 39.
17 штук просто растворились. Спрятать такие громоздкие машины негде— отмечает kloch4.
Он предположил, что исчезнувшие САУ пошли на запчасти для Т-72 и «Оплотов», производимых для Таиланда. Автор напомнил, что «Пионы» оснащены двигателями, подходящими для Т-72. Доступа к закупкам этих силовых установок Киев не имеет, поскольку их изготавливает российский Челябинский тракторный завод.
Катки, балансиры и торсионы, имеющиеся у «Пионов», необходимы также для производства «Оплотов», пишет kloch4. Ходовая часть артиллерийских установок создана на базе танка Т-80, который лег в основу при разработке «Оплота».
«Оплоты» выпускает харьковский Завод имени Малышева. Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих танков Таиланду, передает "Лента.ru"
Использованы фотографии: http://163gorod.ru/
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