22:51 01 февраля

Зачем атомный авианосец «Джордж Буш» вышел в Атлантический океан?

Атомный авианосец «Джордж Буш» ВМС США вышел из военной базы Норфолк в Северной Вирджинии, передает ИноТВ сообщение британской газеты Daily Star.



Как отмечает газета, «корабль длиной 1092 фута (333 м) вышел в Атлантический океан спустя всего неделю после обнаружения вблизи военной базы Норфолк российского разведывательного корабля "Виктор Леонов" – российский корабль приблизился к американской военной базе на Восточном побережье США на расстояние 24 морские мили».


Ранее для слежения за «Виктором Леоновым» был отправлен патрульный самолёт P-8A Poseidon.

Газета напоминает, что «за последние несколько месяцев российский корабль неоднократно был замечен в разных частях США, включая Флориду, Джорджию, Вирджинию и Нью-Лондон в Коннектикуте, а в прошлом году корабль был обнаружен вблизи военной базы Кингс Бэй во Флориде».

По мнению американских военных корабль выполняет разведывательную миссию продолжительностью от 4 до 6 месяцев.

В феврале прошлого года обеспокоенность по поводу деятельности «Виктора Леонова» выразил и Дональд Трамп. По его словам, многие полагают, что «лучшее, что можно сделать, – это обстрелять корабль».

«Все скажут: "Ах, как здорово! ". Но это не здорово», – написал президент в соцсети.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:30
    [quote]Атомный авианосец «Джордж Буш» ВМС США вышел из военной базы Норфолк [/quote
    Как вышел, так и зайдёт.
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:32
      Зачем атомный авианосец «Джордж Буш» вышел в Атлантический океан?
      действительно...его же как памятник делали...
      андрей юрьевич
      1. Тралл Сегодня, 11:54
        Зачем атомный авианосец «Джордж Буш» вышел в Атлантический океан?

        Ржаветь smile
        Тралл
        1. влад66 Сегодня, 12:24
          вышел в Атлантический океан спустя всего неделю после обнаружения вблизи военной базы Норфолк российского разведывательного корабля "Виктор Леонов" –

          Ну молодца "Виктор Леонов" аакой экскорт у него будет, целый авианосец. fellow
          влад66
        2. Felixsoft Сегодня, 21:09
          Или как наш Кузя дымить?
          Felixsoft
    2. фигвам Сегодня, 11:48
      вышел в Атлантический океан спустя всего неделю после обнаружения вблизи военной базы Норфолк российского разведывательного корабля

      Авианосцы не гоняются за кораблями противника, а вот куда янки отправили свою посудину будем посмотреть.
      фигвам
      1. Serg Koma Сегодня, 12:04
        Извините за офтоп, но напомнило laughing
        Serg Koma
      2. Гигант мысли Сегодня, 12:07
        Кого-то решили матрасники попугать в Атлантике, может Исландию или Фарерские острова, а может быть норвежских рыбаков.
        Гигант мысли
  2. Uncle Lee Сегодня, 11:32
    Но это не здорово
    Хоть это дошло !
    Uncle Lee
  3. Андрей К Сегодня, 11:33
    ...По его словам, многие полагают, что «лучшее, что можно сделать, – это обстрелять корабль»...

    А по поводу того, что эти "многие" про "пружинку" не думают, Трамп почему-то умолчал...
    Скромный Трампушка...
    Как обстреляют, так и в ответку спружинит...
    Андрей К
    1. Piramidon Сегодня, 12:45
      Цитата: Андрей К
      ...По его словам, многие полагают, что «лучшее, что можно сделать, – это обстрелять корабль»...

      А по поводу того, что эти "многие" про "пружинку" не думают, Трамп почему-то умолчал...
      Скромный Трампушка...
      Как обстреляют, так и в ответку спружинит...

      А как наши диванные воины такой же ор поднимают по поводу каждого приближения к нашим границам всяких "Куков" и "Посейдонов" и получают кучу лайков?
      Piramidon
      1. Андрей К Сегодня, 14:50
        Цитата: Piramidon
        ...А как наши диванные воины такой же ор поднимают по поводу каждого приближения к нашим границам всяких "Куков" и "Посейдонов" и получают кучу лайков?...

        1. Друг мой, Вы такой же диванный воин как и те, которые по вашим словам ор поднимают...
        2. При приближении к нашим границам матрасной техники могу сказать только, что в эскорт крейсера не посылаются. Оно не нужно, а дешёвые понты ни к чему...
        3. По поводу лайков тоже объяснимо - значит те, кто эти лайки получают по мнению определённой части наших коллег, эти лайки заслуживает либо наоборот не заслуживает.
        Вы на сайте ради лайков?
        Андрей К
        1. Piramidon Сегодня, 15:41
          О, как вас зацепило! Вот вы даже не удосужились посмотреть какую фразу из сообщения я прокомментировал (хоть я и привел цитату). Я ответил на призывы штатовских блогеров расстрелять наш корабль, а не на то, что к нему был послан авианосец. Ну а если вы грудью встали на защиту орущего здесь "воинства" и ставите таким лайки, то вот вы и есть тот самый диванный стратег.
          Вы на сайте ради лайков?

          С чего вы это взяли?
          Piramidon
          1. Андрей К Сегодня, 15:49
            Цитата: Piramidon
            ...О, как вас зацепило!...
            Ну а если вы грудью встали на защиту орущего здесь "воинства" и ставите таким лайки, то вот вы и есть тот самый диванный стратег...

            Дружище, словоблудием заниматься не интересно, да и Ваши ярлыки тоже не задевают.
            Я грудью встаю за обсуждение статьи, а не личностей комментирующих.
            Не флудите.
            Андрей К
    2. Семен Семеныч Сегодня, 16:00
      Цитата: Андрей К
      «лучшее, что можно сделать, – это обстрелять корабль»...

      Я вот не пойму-они действительно длб или хотят такими казаться?
      Семен Семеныч
      1. Андрей К Сегодня, 16:07
        Цитата: Семен Семеныч
        ...Я вот не пойму-они действительно длб или хотят такими казаться?...

        Думаю, что это как раз результат внушаемой мысли о величайшей нации. Ковыряясь в носу матрасные вдруг уверовали, что могут решать "судьбы мира", не особо контролируя слова и поступки.
        Скорее всего, это первый пункт Вашего предположения hi
        Андрей К
      2. татарин 174 Сегодня, 16:23
        Цитата: Семен Семеныч
        Я вот не пойму-они действительно длб или хотят такими казаться?

        Семмён Семменыч, как говорил когда-о Ю.Никулин в известном фильме... Вы о чём? Да там на этом твиттере кого-только нет, меня там точно нет и пишут туда всякую хрень несусветную. На каждого стратега твиттанутого обращать внимание??? Даже если он Трамп.
        татарин 174
  4. HAM Сегодня, 11:34
    О чём статья??Набор слов.
    HAM
  5. Egorovich Сегодня, 11:35
    Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" будет сопровождать матрасный авианосец "Джордж Буш". Круче некуда, обошли бритов. Те за российскими подлодками на стеклопластиковой посудине следили. good
    Egorovich
  6. san4es Сегодня, 11:40
    Зачем атомный авианосец «Джордж Буш» вышел в Атлантический океан?

    ...С якоря сорвало, пока вахта спала am

    ...Ходят там, "... груши околачивают"
    san4es
    1. Serg65 Сегодня, 11:55
      hi Приветствуем Александр!
      Цитата: san4es
      пока вахта спала

      what я уж не знаю спала вахта или... там же пол экипажа женщины! Разве с ними уснёшь!!!!! wassat
      Да и швартовая команда из женщин.....обалдеть!!! request
      Serg65
    2. Галеон Сегодня, 16:05
      Не могу смотреть спокойно. Так хочется "Москитами" шарахнуть по такой цели, чтоб все затычки и прокладки того экипажа полетели в разные стороны! Ну и все остальное вместе с апельсинами. Ничего не могу с собой поделать в этом отношении.
      Галеон
      1. san4es Сегодня, 16:59
        Цитата: Галеон
        Не могу смотреть спокойно. Так хочется "Москитами" ,

        soldier ...Солидарен

        Ничего не могу с собой поделать в этом отношении.
        san4es
  7. Комментарий был удален.
  8. Deadушка Сегодня, 12:04
    Подробную карту дна составляют, что бы "Статус" смог прости без проблем. winked
    Deadушка
  9. andrewkor Сегодня, 12:24
    Где то под килем Леонова наша ядреная подлодка должна ходить!
    andrewkor
  10. viktor. Сегодня, 12:38
    Цитата: san4es
    Зачем атомный авианосец «Джордж Буш» вышел в Атлантический океан?

    ...С якоря сорвало, пока вахта спала am

    ...Ходят там, "... груши околачивают"

    Однажды не вернётся wassat
    viktor.
  11. Piramidon Сегодня, 12:41
    По его словам, многие полагают, что «лучшее, что можно сделать, – это обстрелять корабль».

    У них тоже "урякалок" хватает.
    Piramidon
  12. faterdom Сегодня, 14:29
    Если бы они за каждым нашим пароходом гонялись авианосцами - мы бы их своими ракетными катерами за год разорили. Но, думаю он попрет в район Сирии и БВ, показывать туркам свою степень озабоченности. Это у США стиль такой - один авианосец у твоих берегов - все нормально, "живи пока да радуйся, ты - свой сукин сын"! Два авианосца - это уже тобой недовольны, и ты - "должен уйти"! Три авианосца уже могут означать войну, если у тебя нет ядерного оружия, и угрозу таковой, если ЯО имеется. Но уже грозит реальными потерями даже невоюющему американскому флоту, в силу большой самоуверенности и плохих навыков кораблевождения, а также игнорирования физических принципов, инерции массы в частности. Четыре авианосца в одном месте уже будут означать нечто сверхординарное, и катастрофическое по последствиям, для них точно, но может и для всего человечества.
    faterdom
    1. татарин 174 Сегодня, 16:27
      Цитата: faterdom
      Четыре авианосца в одном месте уже будут означать нечто сверхординарное, и катастрофическое по последствиям

      По последствиям для этих четырёх авианосцев в качестве компактно расположенных целей, если в случае чего вдруг.
      татарин 174
  13. Волька Сегодня, 15:50
    чай эта американская посудина не случайно и не одна погулять вышла... ждем очередного обострения на дипломатическом фронте
    Волька
  14. словак Сегодня, 20:37
    "Леонов" проверил техническое состояние ядерных фугасов вдоль всего побережья? Доня, лучше не надо и думать о том, чтобы его обстреливать. Вдруг кнопка нажмется случайно и пойдет волна высотой метров 200- 400
    словак
  15. Felixsoft Сегодня, 21:15
    Ну и...Где эти патриотические возгласы про американский самолёт возле Крыма?! Оказывается наши суда-шпионы спокойно плавают всего лишь в 24 милях от американской морской базы. И ни кто не впадает в панику, не совершает опасных манёвров и авианосец вышел совершенно подругой причине.
    Авианосец никогда не совершает плавание в одиночку. Он возглавляет авианосную группу. В которую входит не один десяток боевых и вспомогательных судов.
    И для сопровождения нашего судна-шпиона, да ещё и напичканного устаревшей электроникой, достаточно одного эсминца.
    Так, что господа патриоты, не мните из себя стратегов, американцы умеют деньги считать.
    Felixsoft
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