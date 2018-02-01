Зачем атомный авианосец «Джордж Буш» вышел в Атлантический океан?
Атомный авианосец «Джордж Буш» ВМС США вышел из военной базы Норфолк в Северной Вирджинии, передает ИноТВ сообщение британской газеты Daily Star.
Как отмечает газета, «корабль длиной 1092 фута (333 м) вышел в Атлантический океан спустя всего неделю после обнаружения вблизи военной базы Норфолк российского разведывательного корабля "Виктор Леонов" – российский корабль приблизился к американской военной базе на Восточном побережье США на расстояние 24 морские мили».
Ранее для слежения за «Виктором Леоновым» был отправлен патрульный самолёт P-8A Poseidon.
Газета напоминает, что «за последние несколько месяцев российский корабль неоднократно был замечен в разных частях США, включая Флориду, Джорджию, Вирджинию и Нью-Лондон в Коннектикуте, а в прошлом году корабль был обнаружен вблизи военной базы Кингс Бэй во Флориде».
По мнению американских военных корабль выполняет разведывательную миссию продолжительностью от 4 до 6 месяцев.
В феврале прошлого года обеспокоенность по поводу деятельности «Виктора Леонова» выразил и Дональд Трамп. По его словам, многие полагают, что «лучшее, что можно сделать, – это обстрелять корабль».
«Все скажут: "Ах, как здорово! ". Но это не здорово», – написал президент в соцсети.
Как отмечает газета, «корабль длиной 1092 фута (333 м) вышел в Атлантический океан спустя всего неделю после обнаружения вблизи военной базы Норфолк российского разведывательного корабля "Виктор Леонов" – российский корабль приблизился к американской военной базе на Восточном побережье США на расстояние 24 морские мили».
Ранее для слежения за «Виктором Леоновым» был отправлен патрульный самолёт P-8A Poseidon.
Газета напоминает, что «за последние несколько месяцев российский корабль неоднократно был замечен в разных частях США, включая Флориду, Джорджию, Вирджинию и Нью-Лондон в Коннектикуте, а в прошлом году корабль был обнаружен вблизи военной базы Кингс Бэй во Флориде».
По мнению американских военных корабль выполняет разведывательную миссию продолжительностью от 4 до 6 месяцев.
В феврале прошлого года обеспокоенность по поводу деятельности «Виктора Леонова» выразил и Дональд Трамп. По его словам, многие полагают, что «лучшее, что можно сделать, – это обстрелять корабль».
«Все скажут: "Ах, как здорово! ". Но это не здорово», – написал президент в соцсети.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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