В гибели «Сан-Хуана» журналисты нашли британский след
Пропавшая аргентинская ДЭПЛ «Сан Хуан» могла затонуть при попытке скрыться от британской ядерной подлодки, сообщает Взгляд со ссылкой на издание Infobae.com.
«Во время предпоследнего задания "Сан Хуан" обнаружил британскую ядерную подлодку. Это произошло 9 июля 2017 года рядом с исключительной экономической зоной Аргентины», – пишет издание.
Сообщается, что «британская субмарина была обнаружена по звукам в ходе маневров». Аргентинскому экипажу было приказано «уменьшить шум до максимума и продолжить отслеживать субмарину». Данные о записях подводных шумов были направлены в ВМС Аргентины.
Автор публикации отмечает, что «патрулирование территории в районе Фолклендских островов аргентинской подлодкой могло быть незаконным, так как Аргентина должна по условиям мирного договора предупреждать британцев о таких операциях». И чтобы скрыться от британской АПЛ, «Сан Хуан» мог опуститься на глубину ниже 100 метров.
Уже примерно год, погружение аргентинской подлодки было ограничено ста метрами, так как ниже «не гарантирована ее герметичность». Такое решение было принято в связи с тем, что субмарина «значительно больше, чем 18 месяцев» не была на техосмотре.
Ранее в ВМС Аргентины заявляли, что причиной гибели «Сан-Хуана», мог стать взрыв, произошедший из-за высокой концентрации водорода на борту подлодки.
«Во время предпоследнего задания "Сан Хуан" обнаружил британскую ядерную подлодку. Это произошло 9 июля 2017 года рядом с исключительной экономической зоной Аргентины», – пишет издание.
Сообщается, что «британская субмарина была обнаружена по звукам в ходе маневров». Аргентинскому экипажу было приказано «уменьшить шум до максимума и продолжить отслеживать субмарину». Данные о записях подводных шумов были направлены в ВМС Аргентины.
Автор публикации отмечает, что «патрулирование территории в районе Фолклендских островов аргентинской подлодкой могло быть незаконным, так как Аргентина должна по условиям мирного договора предупреждать британцев о таких операциях». И чтобы скрыться от британской АПЛ, «Сан Хуан» мог опуститься на глубину ниже 100 метров.
Уже примерно год, погружение аргентинской подлодки было ограничено ста метрами, так как ниже «не гарантирована ее герметичность». Такое решение было принято в связи с тем, что субмарина «значительно больше, чем 18 месяцев» не была на техосмотре.
Ранее в ВМС Аргентины заявляли, что причиной гибели «Сан-Хуана», мог стать взрыв, произошедший из-за высокой концентрации водорода на борту подлодки.
Использованы фотографии: facebook.com
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