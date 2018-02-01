22:47 01 февраля

В гибели «Сан-Хуана» журналисты нашли британский след

Пропавшая аргентинская ДЭПЛ «Сан Хуан» могла затонуть при попытке скрыться от британской ядерной подлодки, сообщает Взгляд со ссылкой на издание Infobae.com.

В гибели «Сан-Хуана» журналисты нашли британский след


«Во время предпоследнего задания "Сан Хуан" обнаружил британскую ядерную подлодку. Это произошло 9 июля 2017 года рядом с исключительной экономической зоной Аргентины», – пишет издание.


Сообщается, что «британская субмарина была обнаружена по звукам в ходе маневров». Аргентинскому экипажу было приказано «уменьшить шум до максимума и продолжить отслеживать субмарину». Данные о записях подводных шумов были направлены в ВМС Аргентины.

Автор публикации отмечает, что «патрулирование территории в районе Фолклендских островов аргентинской подлодкой могло быть незаконным, так как Аргентина должна по условиям мирного договора предупреждать британцев о таких операциях». И чтобы скрыться от британской АПЛ, «Сан Хуан» мог опуститься на глубину ниже 100 метров.

Уже примерно год, погружение аргентинской подлодки было ограничено ста метрами, так как ниже «не гарантирована ее герметичность». Такое решение было принято в связи с тем, что субмарина «значительно больше, чем 18 месяцев» не была на техосмотре.

Ранее в ВМС Аргентины заявляли, что причиной гибели «Сан-Хуана», мог стать взрыв, произошедший из-за высокой концентрации водорода на борту подлодки.

Использованы фотографии: facebook.com
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Комментарии 24

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  1. pjastolov Сегодня, 12:51
    Сообщается, что «британская субмарина была обнаружена по звукам в ходе маневров». Аргентинскому экипажу было приказано «уменьшить шум до максимума и продолжить отслеживать субмарину». Данные о записях подводных шумов были направлены в ВМС Аргентины.
    и что нам скажут наглосаксы?
    pjastolov
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:02
      Уже примерно год, погружение аргентинской подлодки было ограничено ста метрами, так как ниже «не гарантирована ее герметичность»
      - Чего вы от секонд-хэнда хотели??? Так и НЛО можно приплести...
      oldseaman1957
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:04
        Ну, капремонт вроде у лодки был.
        Аристарх Людвигович
        1. Гигант мысли Сегодня, 13:14
          Это всё теперь из области догадок, картина будет ясна, после того, как эта подлодка будет обнаружена, так что пожелаем удачи нашим спецам в поиске "Сан-Хуана".
          Гигант мысли
          1. ПалБор Сегодня, 13:32
            А бритты к островам наших поисковиков пустят?Терзают смутные сомненья.
            ПалБор
        2. oldseaman1957 Сегодня, 13:16
          Дизельно-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» была построена в Германии и введена в эксплуатацию 19 ноября 1985 года. С 2007 по 2014 год она проходила модернизацию, на подлодке была произведена замена четырёх двигателей и аккумуляторов...
          - Тут про корпус НИЧЕГО...
          oldseaman1957
          1. Forcecom Сегодня, 13:25
            Тут вопрос что за двигатели меняли, если перегрузка АКБ происходит через специальные люки (обычно) то вот замена дизелей или электромоторов возможна только при вскрытие прочного корпуса, после чего его заваривают по специальной технологии и он обязательно проходит освидетельствование.
            Forcecom
          2. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:32
            Цитата: oldseaman1957
            - Тут про корпус НИЧЕГО...

            Есть видео ремонта. Чтобы выполнить замену с восстановлением показателей лодку разделали надвое
            Аристарх Людвигович
    2. Partyzan Сегодня, 13:11
      Цитата: pjastolov
      и что нам скажут наглосаксы?

      переведут стрелки laughing
      Partyzan
    3. влад66 Сегодня, 13:17
      Цитата: pjastolov
      и что нам скажут наглосаксы?

      Ничего не скажут, даже если что и было, темная история.
      влад66
  2. ССИ Сегодня, 12:54
    "... «уменьшить шум до максимума и продолжить отслеживать субмарину»..."

    Почти анекдот...Уменьшить до минимума - понимаю, но уменьшить до максимума?????
    ССИ
    1. фигвам Сегодня, 13:04
      Может у них есть максимальный минимум или минимальный максимум. А Аргентинцев жаль, удачи им в борьбе с наглосаксами.
      фигвам
      1. ССИ Сегодня, 13:06
        Либо высокая глубина или ... Ну, для меня (погоны голубые, но с крыльями) низкая высота еще приемлемо....
        ССИ
        1. Svarog51 Сегодня, 15:07
          Сергей, приветствую hi
          (погоны голубые, но с крыльями)

          А на сайте почему авиационные не носите? Теперь всем можно погоны выбирать. Кликните свою аватару в верху справа, выбирите "Мой профиль", в верху слева кликните свой погон и подберите нужный. Всё очень просто. good
          А по статье, могли бы написать "максимально снизить шум". Редактор недосмотрел. request
          Svarog51
          1. ССИ Сегодня, 16:51
            Спасибо! Сделал...
            ССИ
            1. Svarog51 Сегодня, 19:30
              Тёзка hi Тут одна тонкость. В авиационных погонах только до следующего звания. Морские ещё одно звание имеют, а авиация только до генерал-полковника.
              Р.С. Очень редко выходите в эфир. Ваше мнение по авиации имеет статус эксперта. Хотелось бы видеть Вас по чаще.
              Svarog51
    2. Beby Сегодня, 17:40
      Цитата: ССИ
      ... «уменьшить шум до максимума и продолжить отслеживать субмарину»...

      Вероятно корявый перевод. Наверное, в оригинале было что-нибудь вроде: «максимально уменьшить шум и продолжить отслеживать субмарину».
      Beby
  3. Kars Сегодня, 13:00
    Что только не придумают что бы кражу денег на закупке батарей прикрыть)))
    Kars
  4. Forcecom Сегодня, 13:02
    Что-то как-то логика в статье не прослеживается, ну или перевод некорректный, при чем тут обнаружение Английской ПЛ в предпоследнем походе аж 9 июля и пропажа(гибель) лодки в ноябре?
    Или как в анекдоте
    Ленин умер
    Сталин умер
    и мне что то с утра нехорошо.
    Forcecom
    1. Orionvit Сегодня, 16:45
      при чем тут обнаружение Английской ПЛ
      Сейчас припомнят все обиды за Фолклендские острова.
      Orionvit
  5. kaschey Сегодня, 13:06
    Доотслеживались(
    Простите, так а кто за кем следил-то?
    kaschey
    1. san4es Сегодня, 13:25
      Цитата: kaschey
      Доотслеживались(
      Простите, так а кто за кем следил-то?

      san4es
  6. voyaka uh Сегодня, 14:22
    В Аргентине тоже актуально бессмертное:
    "это все придумал Черчилль в восемнадцатом году". smile
    voyaka uh
  7. Ураган70 Сегодня, 21:46
    "Англичанка гадит"... причем повсюду... причем ,если докажут, мир не удивится!
    Ураган70
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