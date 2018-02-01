СМИ: США вдвое снизили цены на Patriot для Польши

Четыре с половиной миллиарда долларов будет стоить покупка у Америки ракетных систем Patriot

Польским властям удалось добиться снижения цены на американские противоракетные комплексы Patriot в два раза, передаёт радиостанция RMF FM со ссылкой на источники. По их информации, покупка у Вашингтона систем Patriot обойдётся Варшаве в $4,5 млрд, в то время как изначально речь шла о сумме в $10,5 млрд.Накануне глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что Польша добилась существенного снижения цены на американские комплексы ПРО, но сумму не назвал. Изначально в сообщении управления военного сотрудничества Пентагона фигурировала сумма в $10,5 млрд.— сообщает радиостанция.Польша и США подписали соглашение о поставке комплексов Patriot в июле прошлого года, во время визита президента Дональда Трампа в Варшаву. В документе говорится, что системы передадут Польше до 2022 года. На первом этапе это будут две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.