22:42 01 февраля

СМИ: США вдвое снизили цены на Patriot для Польши

Польским властям удалось добиться снижения цены на американские противоракетные комплексы Patriot в два раза, передаёт радиостанция RMF FM со ссылкой на источники. По их информации, покупка у Вашингтона систем Patriot обойдётся Варшаве в $4,5 млрд, в то время как изначально речь шла о сумме в $10,5 млрд.

СМИ: США вдвое снизили цены на Patriot для Польши


Накануне глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что Польша добилась существенного снижения цены на американские комплексы ПРО, но сумму не назвал. Изначально в сообщении управления военного сотрудничества Пентагона фигурировала сумма в $10,5 млрд.


Четыре с половиной миллиарда долларов будет стоить покупка у Америки ракетных систем Patriot
— сообщает радиостанция.

Польша и США подписали соглашение о поставке комплексов Patriot в июле прошлого года, во время визита президента Дональда Трампа в Варшаву. В документе говорится, что системы передадут Польше до 2022 года. На первом этапе это будут две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.

Использованы фотографии: http://krpress.ru/
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Комментарии 29

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  1. faterdom Сегодня, 14:02
    А не то купим С-400! Все пацаны как-то так делают.... Только ведь и это еще далеко о себестоимости. Но навар сильно упал.
    faterdom
    1. сибиралт Сегодня, 14:11
      Поляки скупают уцененнё старьё, а Ын ехидно похохатывает. lol
      сибиралт
      1. askort154 Сегодня, 14:33
        сибиралт....Поляки скупают уцененнё старьё,..

        Однозначно не с конвейера. Скорее всего вывезенные из Турции в 2015 г.
        Иначе, как можно сбросить цену в 2 раза ?! Американцы генетически - не альтруисты.
        askort154
      2. ЗВО Сегодня, 17:24
        Цитата: сибиралт
        Поляки скупают уцененнё старьё


        Ну что за чушь вы несете?
        Неужели вам так интересно выглядеть полным простофилей и неучем?

        Ну поинтересуйтесь, что такое PAC-3 MSE?
        В каком году она была принята на вооружение...
        За вас отвечу - на вооружение принята ровно год назад. В феврале 2017 года.
        Это новейшее оружие.
        ЗВО
        1. Удав КАА Сегодня, 19:38
          Цитата: ЗВО
          Ну что за чушь вы несете?


          А может все проще?
          системы передадут Польше до 2022 года. На первом этапе это будут две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
          Может цена как раз только за эти две батареи!? Тогда все сходится...
          Ну не верю я в бесплатный альтруизм янкесов! НЕ ВЕРЮ !!! bully
          Удав КАА
    2. Гигант мысли Сегодня, 14:12
      Да, пшеки поубавили американские хотелки в этой сделке, но матрасники на самом деле заломили заоблачную цену за свой лежалый товар.
      Гигант мысли
      1. ARES623 Сегодня, 17:49
        Цитата: Гигант мысли
        Да, пшеки поубавили американские хотелки в этой сделке

        Янкесы на регламенте свое отыграют. Стоимость жизненного цикла оружия это само оружие +ТО + утилизация. В одном месте понизили, в других местах повысили. Все равно производители в "плюсах".
        ARES623
  2. Романенко Сегодня, 14:06
    Пришлют набор деталей и инструкцию по сборке и регулировке, как раз за пол цены и прокатит... laughing laughing laughing
    Кстати, после сборки не факт, что соберут Patriot, возможно это будет очень дорогая версия УАЗ Патриот...
    А если честно, я офигеваю от этого базара с торговлей средствами ПВО (ПолуВоенная Организация)
    Романенко
    1. влад66 Сегодня, 14:14
      Цитата: Романенко
      Пришлют набор деталей и инструкцию по сборке и регулировке, как раз за пол цены и прокатит...

      Вот такую bully
      влад66
      1. тол100в Сегодня, 14:31
        Цитата: влад66
        Вот такую

        Остальное доработать напильником!
        тол100в
    2. iliitchitch Сегодня, 14:41
      Цитата: Романенко
      Пришлют набор деталей и инструкцию по сборке и регулировке, как раз за пол цены и прокатит...

      laughing Набор юного радиолюбителя , приёмник "Зорька" . Сначала до зари куяешь , потом оказывается , что для его настройки лаборатория по полной программе нужна , у деталей разброс параметров +\-50% от справочника .
      iliitchitch
  3. Partyzan Сегодня, 14:09
    Накануне глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что Польша добилась существенного снижения цены
    базар однако, торговаться умеют, молодца, развели полосатых
    Partyzan
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:12
      Ага, янки им впиндюрят ракеты с истекшими гарантийными сроками, и перебитыми номерами! wassat Нехай попробуют пострелять такими! lol
      Геркулесыч
      1. Partyzan Сегодня, 14:14
        таки и нам проще - если лох лоха разведет laughing good
        Partyzan
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:29
          Дело не в цене. Против "лома" Пэтриот бессилен....
          Внимание на размер воронки... hi
          Соломон Кейн
          1. Partyzan Сегодня, 14:40
            Цитата: Соломон Кейн
            Внимание на размер воронки...

            наш размерчик good
            Partyzan
  4. silberwolf88 Сегодня, 14:11
    поляки не нация а профессия ... профессия по торговле всем ...
    На самом деле продажа ... это такая замануха ... остальное США отожмёт на эксплуатации и поставках ЗИПа ... обучении ... плюс политические бонусы ввиде расширения рынка сбыта на ещё одну страну ... где чинуши привыкнут (прикормят) покупать американское ...
    silberwolf88
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:11
    Трамп вкурсе, что поляки ему в кассу недонесут почти пять миллиардов долларов? Его на бабло нагло кинули! wassat
    Геркулесыч
    1. Романенко Сегодня, 14:59
      В курсе конечно, но вопрос в другом - а сколько реально это железо стоит, если даже при скидках 50% их выгодно продавать. И второй вопрос, а те, кому пин-досы их по полной рыночной цене впарили, как отнесутся к таким новостям по суперскидкам??? И кому??? Полякам???
      И тут-же третий вопрос от налогоплательщиков пин-до-стана - а во сколько раз надули военный бюджет от реальной его стоимости???
      Романенко
  6. Lesorub Сегодня, 14:11
    Скоро и другие Европейские страны "захотят" данные комплексы - Штаты скажут нужно - значит нужно!
    Lesorub
  7. faterdom Сегодня, 14:13
    Самое смешное, от того, чем поляков будут бить, ежели что - не поможет ни одна вундервафля в мире. Единственное, чем можно их утешить, что у нас на них отведено немного времени, поэтому все будет очень быстро.
    faterdom
  8. Старый26 Сегодня, 16:12
    Цитата: сибиралт
    Поляки скупают уцененнё старьё, а Ын ехидно похохатывает. lol

    Вы уверены? Ведь "Пэтриот" это не только ракеты образца 1991 года. Много раз модернизировались. Как минимум Польша покупает РАС-3 и какой-то из вариантов РАС-2. А это, пардон, не старье...

    Цитата: Геркулесыч
    Ага, янки им впиндюрят ракеты с истекшими гарантийными сроками, и перебитыми номерами! wassat Нехай попробуют пострелять такими! lol

    Наверно вы всегда так и только так поступаете, раз хорошо знаете такую схему? Может стоит прекратить своего врага считать полными д.ебилами????

    Цитата: askort154
    Иначе, как можно сбросить цену в 2 раза ?! Американцы генетически - не альтруисты.

    Да элементарно. Сначала задрать раза в два от начальной цены, а потом сделать "широкий жест" и сбросить цену вдвое... Как обычно у нас в сетевых магазинах делают, когда скидки....
    Старый26
  9. Борис Томаров_2 Сегодня, 16:39
    Пинд**ы обосрались с испытанием своей ПРО на Гаваях, теперь по любой цене готовы растолкать свое говно по всему миру.
    Борис Томаров_2
    1. ЗВО Сегодня, 17:26
      Цитата: Борис Томаров_2
      Пинд**ы обосрались с испытанием своей ПРО на Гаваях, теперь по любой цене готовы растолкать свое говно по всему миру.


      Про испытание THAAD вы значит ничего не читали в своей жизни?
      ЗВО
  10. МИХАН Сегодня, 17:51
    $4,5 млрд, в то время как изначально речь шла о сумме в $10,5 млрд.

    Нищает Польша что то...Яблоки гниют на складах гастеры из Украины работать не хотят и зигуют постоянно..хе хе
    И браты белорусы , видать отличные внезапные учения провели недавно..! Торопитесь пшеки ..
    МИХАН
  11. Радио-няня Сегодня, 18:26
    Да ладно! Чтоб матрасники что то продали себе в убыток?! Или комплексов вдвое меньше или еще где собаку зарыли...
    Радио-няня
  12. APASUS Сегодня, 20:02
    В Польше сейчас праздник дней на 50 будет,у американцев выторговали скидку!
    APASUS
  13. Ураган70 Сегодня, 21:24
    Бред... Желаемое за действительное... Вырвано из контекста...
    И не надо нам тут петь!!!
    Никто не поверит, что американцы согласились продать пшекам ништяки за "...$4,5 млрд, в то время как изначально речь шла о сумме в $10,5 млрд...".
    Не смешите подковы Цезаря... Значит доплатили суверенитетом пшеки или концессиями на что либо!!!
    Чтоб сионо- амерцы вот так отказались от мошны? Даже Профессор заржал бы, как полковая лошадь!
    Ураган70
    1. APASUS Сегодня, 21:57
      Надо еще получить эти комплексы,а то уже одергивают из-за бугра
      Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с Соединенными Штатами и Израилем.

      А Израиль вообще посмел угрожать отзывом посла
      согласно решению премьер-министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль, и дипломатическая миссия в Польше останется без посла. Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля.

      Во как!
      APASUS
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