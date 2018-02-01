НИИ по разработке новых материалов для оружия заработает в 2019 году
Создаваемый Концерном «Алмаз-Антей» в Петербурге научно-исследовательский институт по разработке новых материалов, в том числе для перспективного оружия, начнет работу в следующем году, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.
НИИ будет заниматься как собственными разработками, так и оценкой предложений российских ученых.
Он уточнил, что новый НИИ должен начать полноценно работать уже в 2019 году. «НИИ войдет в состав научно-производственного кластера концерна – Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ)», в настоящее время завершаются организационные мероприятия, добавил Новиков.
В свою очередь директор СЗРЦ Михаил Подвязников отметил, что решение о создании НИИ принято «с учетом изучения мирового опыта и в связи с необходимостью получения новых материалов, востребованных при создании перспективных вооружений».
НИИ будет заниматься как собственными разработками, так и оценкой предложений российских ученых.
Институт будет давать свою экспертную оценку, а мы, в свою очередь, рассмотрим возможность финансирования таких разработок и доведения их до финального результата, организуем получение патентов и применение результатов работы института в наших изделиях,сказал гендиректор концерна Ян Новиков.
Он уточнил, что новый НИИ должен начать полноценно работать уже в 2019 году. «НИИ войдет в состав научно-производственного кластера концерна – Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ)», в настоящее время завершаются организационные мероприятия, добавил Новиков.
В свою очередь директор СЗРЦ Михаил Подвязников отметил, что решение о создании НИИ принято «с учетом изучения мирового опыта и в связи с необходимостью получения новых материалов, востребованных при создании перспективных вооружений».
Очевидно, что новая технологическая революция уже началась и коренным образом перестраивает нашу жизнь. В частности, мы видим, как развивается самолетостроение, когда от применения металла уходят все больше и больше,пояснил Подвязников.
Использованы фотографии: https://dsszrc.ru
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