22:46 01 февраля

НИИ по разработке новых материалов для оружия заработает в 2019 году

Создаваемый Концерном «Алмаз-Антей» в Петербурге научно-исследовательский институт по разработке новых материалов, в том числе для перспективного оружия, начнет работу в следующем году, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

НИИ по разработке новых материалов для оружия заработает в 2019 году


НИИ будет заниматься как собственными разработками, так и оценкой предложений российских ученых.


Институт будет давать свою экспертную оценку, а мы, в свою очередь, рассмотрим возможность финансирования таких разработок и доведения их до финального результата, организуем получение патентов и применение результатов работы института в наших изделиях,
сказал гендиректор концерна Ян Новиков.

Он уточнил, что новый НИИ должен начать полноценно работать уже в 2019 году. «НИИ войдет в состав научно-производственного кластера концерна – Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ)», в настоящее время завершаются организационные мероприятия, добавил Новиков.

В свою очередь директор СЗРЦ Михаил Подвязников отметил, что решение о создании НИИ принято «с учетом изучения мирового опыта и в связи с необходимостью получения новых материалов, востребованных при создании перспективных вооружений».

Очевидно, что новая технологическая революция уже началась и коренным образом перестраивает нашу жизнь. В частности, мы видим, как развивается самолетостроение, когда от применения металла уходят все больше и больше,
пояснил Подвязников.

Использованы фотографии: https://dsszrc.ru
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Комментарии 25

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  1. astepanov Сегодня, 15:45
    Странно. Или уже не доверяют ни "Роснано", ни "Сколково"? Это ж такие самые передовые конторы, любые бабки могут попилить на наночастицы.
    astepanov
    1. Dashout Сегодня, 15:52
      Да уж..., это точно! Какое Роснано..., какое Сколково... они вообще чьи?
      Давно пора! Причем, здесь же нужна научно-технологическая инфраструктура чтобы задействовать параллельное и широкое использование новых материалов (способов, эффектов) в промышленности народного хозяйства.
      Dashout
    2. mihey Сегодня, 15:55
      При чем здесь "Роснано", и "Сколково"? Данный НИИ создается под конкретные цели. Если Вы думаете, что ученые существуют для распила "бабла", то это Ваша проблема, а не ученых.
      mihey
      1. Dashout Сегодня, 15:58
        Уважаемый, а Роснано - это ученые? Или Сколково под американским флагом? Это что, подразделения АН РФ? Или вы дельцов в ученые записываете?
        Dashout
        1. mihey Сегодня, 16:02
          Не понял. Это в мой адрес сказано?
          mihey
          1. Dashout Сегодня, 16:06
            Да, не корректно вышло..., извиняюсь..
            Что касается этого института, то еще раз повторю, что а) дело нужное; б) его надо сразу встраивать в научно-технологическую инфраструктуру...
            Dashout
            1. mihey Сегодня, 16:09
              Принято. Мне вот очень интересно, кто будет его руководителем. Дело действительно нужное, а сейчас проблемно с кадрами в этом направлении науки...
              mihey
              1. татарин 174 Сегодня, 16:31
                Цитата: mihey
                Мне вот очень интересно, кто будет его руководителем

                И мне очень интересно. Если учесть тот факт, что в основном все руководители состоят в одной партии и они друг у друга очень хорошо учатся...
                татарин 174
                1. AUL Сегодня, 19:17
                  Лишь бы не поставили руководить какого-нибудь чубайсоида или сынка-племянничка. А так - известие радостное!
                  AUL
      2. astepanov Сегодня, 16:36
        Нет, ученые существуют не для распила бабла. Для этого есть "Роснано" и "Сколково". Вспомните хотя бы о судьбе детища Чубайса - "Лиотехе". Сколько миллиардов там было угроблено? А вот наукой и не пахло.
        astepanov
    3. сибиралт Сегодня, 18:02
      А как же нано технологии Чубайса? belay
      сибиралт
  2. Strashila Сегодня, 15:49
    Спохватились... ладно НИИ создали, а кто и когда построит завод по производству новых материалов и надо бы не один...???
    Strashila
    1. mihey Сегодня, 16:35
      К сожалению, еще не создали, а только хотят создать. До стадии строительства завода пройдет лет 10, как минимум. Хотя все зависит от того, материал с какими качествами требуется получить.
      mihey
      1. Paranoid50 Сегодня, 20:44
        Цитата: mihey
        До стадии строительства завода пройдет лет 10, как минимум.

        Не факт. Тут,видимо,всё от степени необходимости будет зависеть. То же НПО "Спецматериалов",созданное на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов МОП СССР в 1991-м(!!!),вполне себе оперативно поимело все мощности(НИИ, сам завод,испытательный и Н-М центр).И это в 90-х ! Находится у нас же, в Санкт-Петербурге, на Нефтяной Дороге. Так что всё возможно.
        Paranoid50
        1. mihey Сегодня, 21:39
          Параллельно оборудовать цеха и разрабатывать металлы или другие материалы с заказанными свойствами не получится. Я именно поэтому и говорю, что ДО стадии строительства. Хотя точнее, до установки необходимого оборудования.
          mihey
          1. Paranoid50 Сегодня, 21:46
            Цитата: mihey
            Я именно поэтому и говорю, что ДО стадии строительства. Хотя точнее, до установки необходимого оборудования.

            Дык,возможно,какие-то наработки у "Алмаз-Антей"(и не только) по материалам уже имеются. НИИ же создаётся и с расчётом на дальнейшую деятельность в этом направлении.
            НИИ будет заниматься как собственными разработками, так и оценкой предложений российских ученых.
            Ну,да будем посмотреть.Тема нужная,перспективная. yes
            Paranoid50
            1. mihey Сегодня, 22:39
              Цитата: Paranoid50
              возможно, какие-то наработки у "Алмаз-Антей"(и не только) по материалам уже имеются

              Допускаю, что на базе существующего КБ, но с расширением в какую-то конкретную сторону. Плюс несколько новых лабораторий. У нас ведь с расширением штатов беда, а тут, будь производство полностью на бюджете, даже минфин бы не вякнул. winked
              mihey
    2. Вадим237 Сегодня, 20:58
      И одного завода по новым материалам хватит - а там кому надо будет новые материалы, для своей отрасли, будут эти производства организовывать на своих площадках.
      Вадим237
  3. zyzx Сегодня, 15:53
    Почему у нас все будет потом? Потом построят,потом запустят? А потом не будет финансирования? А что сейчас?
    zyzx
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:55
    Тяжелый случай! fool А чего списка сотрудников нового НИИ, тем которыми будут занематься, в открытом доступе еще не выложили? ?? fool У нас иногда очень много лишнего болтают и пишут! fool Про этот НИИ вообще нужно было просто молчать! !! fool
    Геркулесыч
  5. Стартер52 Сегодня, 16:06
    Странно.Зачем ещё один создавать Ведь есть ВИАМ.И там не только для авиации разрабатывают.Опять деньги пилить будут.
    Стартер52
    1. mihey Сегодня, 16:41
      Насколько я понимаю, НИИ будет при концерне Алмаз-Антей, то есть при конкретном производстве, конкретного вида вооружения. Практика показывает, что в таком случае от идеи до ее воплощения проходит несколько меньше времени.
      mihey
  6. Гардамир Сегодня, 17:13
    Не устану удивляться этим посланиям из будущего. Никакого института ещё нет, но все рады. Кажется у нас всё так и в экономике, и в науке и в армии. Пока нет, но может порадоваться, что возможно в следующем году, что-нибудь, наверно будет.
    Гардамир
  7. yehat Сегодня, 17:29
    а что, материалы для неоружия уже не нужны?
    попробуйте найти в магазине просто нормальный консервный нож.
    yehat
    1. AUL Сегодня, 19:21
      Тоже давно ищу такой инструмент, чтоб банку открывал, а не рвал. Вижу только барахло из сырой Ст3, к тому же не заточенный. Печаль...
      AUL
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