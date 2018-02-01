НИИ по разработке новых материалов для оружия заработает в 2019 году

Институт будет давать свою экспертную оценку, а мы, в свою очередь, рассмотрим возможность финансирования таких разработок и доведения их до финального результата, организуем получение патентов и применение результатов работы института в наших изделиях,

Очевидно, что новая технологическая революция уже началась и коренным образом перестраивает нашу жизнь. В частности, мы видим, как развивается самолетостроение, когда от применения металла уходят все больше и больше,