В ОБСЕ заявили о нарушении Киевом договора об отводе вооружений в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения украинскими силовиками договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.
Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 танков, которые находились вне специальных площадок, предназначенных для такого вооружения, что также является нарушением действующих договоренностей.
В подконтрольных правительству районах СММ зафиксировала следующие нарушения линий отвода: неподвижный зенитный ракетный комплекс 9К33, "Оса"… и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика— сказал представитель СММ.
Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 танков, которые находились вне специальных площадок, предназначенных для такого вооружения, что также является нарушением действующих договоренностей.
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