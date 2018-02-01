22:50 01 февраля

В ОБСЕ заявили о нарушении Киевом договора об отводе вооружений в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения украинскими силовиками договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

В ОБСЕ заявили о нарушении Киевом договора об отводе вооружений в Донбассе


В подконтрольных правительству районах СММ зафиксировала следующие нарушения линий отвода: неподвижный зенитный ракетный комплекс 9К33, "Оса"… и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика
— сказал представитель СММ.


Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 танков, которые находились вне специальных площадок, предназначенных для такого вооружения, что также является нарушением действующих договоренностей.




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Комментарии 47

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  1. Геркулесыч Сегодня, 17:28
    Слепцы прозрели? Или это у них временное явление, типа весеннего поноса у молодых телят?
    Геркулесыч
    1. Anarchist Сегодня, 17:35
      Витальевич, Это был просто ответ на претензии к МВФ! Демонстрация силы! Всё что делает или замечает Запад, связанно с деньгами и завязанно на них!
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 17:38
        Значит скакуны перестали платить .
        cniza
        1. Anarchist Сегодня, 17:40
          Виктор, просто они делают всё, для того чтобы мвф им денег не дал. Но МВФ очень хочет дать им денег, дабы посадить на проценты! Вот и мотив...
          Anarchist
          1. хрыч Сегодня, 18:54
            Цитата: Anarchist
            Но МВФ очень хочет дать им денег, дабы посадить на проценты!

            Символично напали на голубей ворона и чайка. Атлантисты и хартлендисты суть. Все перья из заду выдрали (обобрали)...
            хрыч
        2. Pirogov Сегодня, 17:45
          Цитата: cniza
          Значит скакуны перестали платить .

          Скорей всего матрасы расслабили удавку на горле ОБСЕ но это не надолго . Да и какой толк в том ,что они там что то увидели?!
          Pirogov
          1. cniza Сегодня, 17:48
            Там целый комплекс и подковерная борьба.
            cniza
          2. влад66 Сегодня, 17:54
            Цитата: Pirogov
            Цитата: cniza
            Значит скакуны перестали платить .

            Скорей всего матрасы расслабили удавку на горле ОБСЕ но это не надолго . Да и какой толк в том ,что они там что то увидели?!

            А чего им расслаблять удавку то Андрей hi В марте миссия ОБСЕ заканчивает работу и будет она продолжена или нет одному Богу известно,а так же в марте.как вы знаете выборы у нас президентские и что еще ожидать тоже хрен его знает. hi
            влад66
      2. Офицер запаса Сегодня, 17:40
        Привет, Александр. Абсолютно правильно подмечено.
        Навеяло: "Распространите лотерейные среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать - отключим газ".
        Офицер запаса
        1. Anarchist Сегодня, 17:44
          Алексей, доброго вечера!
          Цитата: Офицер запаса
          "...А если не будут брать - отключим газ".

          Старая добрая классика! Она ярко показывает Всю суть системной экономики! А Западная экономика именно - системна! Суть которой - сделать партнерам выгодное для себя предложение, от которого они просто не смогут отказаться...
          Anarchist
    2. сибиралт Сегодня, 17:35
      Похоже, Куев перестал им приплачивать. Элементарно деньги кончились.lol
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 17:36
      Цитата: Геркулесыч
      Слепцы прозрели? Или это у них временное явление, типа весеннего поноса у молодых телят?

      Это все лунное затмение. laughing
      Венд
      1. ротмистр Сегодня, 17:40
        Так и до Гааги довести могут.
        ротмистр
    4. МИХАН Сегодня, 17:42
      ОБСЕ что то по другому запели и к чему бы это..? Страхуются перед началом грандиозной бойни по приказу госдепа..? Типо мы предупредили и взятки гладки..хе хе
      МИХАН
      1. БрОВР Сегодня, 17:47
        Не будет грандиозной бойни,успокойтесь уже.Никому это не выгодно,так и будет всё продолжаться,пока действующие лица по обе стороны те же...
        БрОВР
        1. МИХАН Сегодня, 18:05
          Цитата: БрОВР
          Не будет грандиозной бойни,успокойтесь уже.Никому это не выгодно,так и будет всё продолжаться,пока действующие лица по обе стороны те же...

          Вальцман чую скоро сбежит радостный (куда сами знаете) и его госдеп заменит темной агрессивной лошадкой..Плана войны Украины и России еще пока никто не отменял! soldier
          МИХАН
          1. Siegen Сегодня, 19:07
            Плана войны Украины и России еще пока никто не отменял

            Член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов сделал резкое заявление в связи с новыми антироссийскими санкциями США.
            И что? Пора присоединять Донбасс», — написал Михайлов
            Siegen
            1. резервист Сегодня, 19:15
              Пора присоединять Донбасс

              В прежних границах am
              резервист
            2. МИХАН Сегодня, 19:49
              Цитата: Siegen
              Плана войны Украины и России еще пока никто не отменял

              Член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов сделал резкое заявление в связи с новыми антироссийскими санкциями США.
              И что? Пора присоединять Донбасс», — написал Михайлов

              Скорее всего Киев к Донбассу..Таков план думаю (хитрый..))) И пусть живут в автономии , лет 25 -50....Пока разборки не закончат и памятники Ленину не восстановят ! laughing
              А потом видно будет..хе хе
              МИХАН
    5. влад66 Сегодня, 17:50
      Цитата: Геркулесыч
      Слепцы прозрели? Или это у них временное явление, типа весеннего поноса у молодых телят?

      А толку? hi Представьте себе что у ополченцев нашли
      В НЕ подконтрольных правительству районах СММ зафиксировала следующие нарушения линий отвода: неподвижный зенитный ракетный комплекс 9К33, "Оса"… и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика

      Знаете какой бы лай сейчас стоял на Россию.именно на Россию,а этим пофиг пожурят маленько и напомнят Петруше
      Цитата: Anarchist
      Это был просто ответ на претензии к МВФ! Демонстрация силы!

      hi
      влад66
    6. Alex_Rarog Сегодня, 18:52
      Офигеть им очки раздали?
      Alex_Rarog
    7. GradusHuK Сегодня, 19:21
      Ядрен-батон у них зрение потихоньку восстанавливается . what К чему бы это?
      GradusHuK
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:28
    В подконтрольных правительству районах СММ зафиксировала следующие нарушения линий отвода: неподвижный зенитный ракетный комплекс 9К33, "Оса"… и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика
    не ужели прозрели? во как laughing
    Angel_and_Demon
    1. gringo Сегодня, 18:05
      У неподвижного зенитного ракетного комплекса 9К33 колеса открутили что-ли? Почему неподвижного то?
      gringo
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:06
        Цитата: gringo
        Почему неподвижного то?

        это элитная недвижимость laughing
        Angel_and_Demon
  3. ВадимЖивов Сегодня, 17:33
    И чо дальше? Какой смысл? Какие последствия. Всё это ни о чём...
    ВадимЖивов
    1. GRF Сегодня, 18:26
      Цитата: ВадимЖивов
      И чо дальше? Какой смысл? Какие последствия. Всё это ни о чём...

      Йеее, а шоу, экшн, драйв???


      Не видят - плохо, видят - плохо )
      Смешная печалька...
      GRF
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:38
    В ОБСЕ заявили, а Украина этим заявлением подтерлась. Как и всегда.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. GRF Сегодня, 18:38
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      В ОБСЕ заявили, а Украина этим заявлением подтерлась. Как и всегда.

      А может и нам поучиться подтираться заявлениями "международных" организаций?
      Сколько леса сбережом )

      А то вон, за рубежом наши хомики поженились, и наше законодательство просто блюдет их... Законность...
      Куда ни плюнь - везде международные договора в приоритете над нашем законодательством )
      Вот так живём мы, а они обслуживаются как им надо...
      GRF
    2. Касым Сегодня, 18:58
      Генерал П.К., Киеву с этого года и до 20г. надо выплатить до 23млрд. МВФ и др.. Пошла обратка. И этими счетами подтереться уже не удасться. Киев хочет новыми кредитами гасить старые, но вот проблема в том, что давать больше не хотят. Им остается либо передвинуть платежи, либо найти отмазку для этого. А отмазкой может стать ... эскалация напряжения на Донбассе. Порошенко еще надеется что-то получить от Запада, но когда не дадут, то ... опять может начаться. hi
      Касым
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:08
        Да, в Луганске чувствуется напряжение в воздухе... С Украины станется свое пушечное мясо на убой пустить, под наши пули и снаряды. А там типа война все спишет.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Касым Сегодня, 20:17
          Надеются, что война и долги спишет. Наверное, поэтому тянут с миротворцами. С ними воевать не получится.
          Ну а если попрут, то желаю Вам вернуть по крайней мере территории обех областей. hi
          Касым
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:19
            Если разозлят, то и до Крыма коридор пробьем smile
            Генерал Песчаных Карьеров
  5. pvv113 Сегодня, 17:50
    ОБСЕ зафиксировали нарушения украинскими силовиками

    Чудо свершилось! Слепые прозрели!
    pvv113
    1. Александр 3 Сегодня, 18:26
      Не прозрели на кого то танк наехал - возмущаются.
      Александр 3
      1. pvv113 Сегодня, 18:27
        То есть не увидели, а почувствовали laughing
        pvv113
    2. GRF Сегодня, 18:39
      Цитата: pvv113
      ОБСЕ зафиксировали нарушения украинскими силовиками

      Чудо свершилось! Слепые прозрели!

      Осталось только глупым поумнеть...
      GRF
      1. pvv113 Сегодня, 18:44
        А вот это - проблематично! Скорее безногие побегут
        pvv113
  6. Мимопроходил Сегодня, 18:12
    И так каждый раз
    ОБСЕ: Мы заявляем о нарушении Киевом и ЛДНР договора об отводе вооружений в Донбассе

    Российские СМИ: В ОБСЕ заявили о нарушении Киевом договора об отводе вооружений в Донбассе

    Украинский СМИ: В ОБСЕ заявили о нарушении ЛДНР договора об отводе вооружений в Донбассе
    Мимопроходил
  7. Волька Сегодня, 18:35
    ну наконец-то невероятно тупые снизошли увидеть и понять очевидное...
    Волька
  8. faterdom Сегодня, 18:42
    Сдается, что и решение арбитражного суда в Швейцарии, и данная "зоркость" ОБСЕ - следствие визита Патрушева, Бортникова и начальника ГРУ ГШ в Штаты. Там столько болтали про "русских хакеров", что когда им предъявили какие-то реальные результаты - начались Чудеса.
    Ждем продолжения чудес, например "Родченков покончил с собой", или "Асад - самый приятный и легитимный правитель на всем Ближнем Востоке"... Чудеса могут быть самые разные. Ждем!
    faterdom
  9. APASUS Сегодня, 18:53
    Что то не к добру ОБСЕ прозрело? Это закамуфлированный посол американской политике или обычный протест против санкций,как раз в пору?
    Можно конечно предположить что наступает иногда прозрение,но я не верю в случайности!
    APASUS
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 19:06
    В ОБСЕ заявили о нарушении Киевом договора об отводе вооружений в Донбассе

    .. о как.... Не прошло и полгода!
    Мало того, что ОБСЕшники слепые на оба глаза, так они еще и "тормоза". То есть человек и так на 95% состоит из воды, а этим мало того, что вместо воды тормозной жидкости плеснули, так и еще и не долили конкретно! laughing
    КОТ БАЮН
  11. Антарес Сегодня, 19:38
    заявил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

    Риа Новости могут каждый день писать новости в стиле этой. Ибо в ежедневном отчете ОБСЕ-обе стороны не отводят вооружения. Наблюдатели фиксируют каждый день нарушения. И не только ВСУ-а и ОРДиЛО. Просто что украинцы что ОРДиЛО читают отчеты по своему(видят только нарушения друг друга)
    Антарес
  12. Ураган70 Сегодня, 21:06
    Да ну? Ой, я ж сплю....это сон...
    Ураган70
  13. Дормидонт Сегодня, 21:21
    обсе сломалась. несите новую
    Дормидонт
  14. NF68 Сегодня, 21:27
    Неужели прозрели? Даже не верится.
    NF68
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