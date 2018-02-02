"США заподозрили Дамаск в производстве нового химоружия"

Мы оставляем за собой право использовать военную силу для предотвращения или сдерживания использования химического оружия

Американские власти полагают, что правительство Сирии во главе с Башаром Асадом может разрабатывать новое химическое оружие, и Вашингтон готов предпринять меры для предотвращения его распространения за пределы ближневосточной республики.Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказали высокопоставленные американские чиновники.По мнению администрации США, Дамаск якобы занимается разработкой химоружия и средств доставки химикатов. Кроме того, в Вашингтоне уверены, что сторонники Асада продолжают использовать химоружие в небольших количествах.– заявил один из американских чиновников, отказавшись указывать, насколько серьезной должна быть химическая атака, чтобы спровоцировать новые ответные действия США.23 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти якобы применили химоружие в Восточной Гуте, а Россия, по его мнению, несет за это ответственность.Москва отвергла обвинения Вашингтона, отметив, что американские власти идут по пути «заматывания» расследования инцидентов в Сирии.