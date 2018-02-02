22:56 02 февраля

США заподозрили Дамаск в производстве нового химоружия

Американские власти полагают, что правительство Сирии во главе с Башаром Асадом может разрабатывать новое химическое оружие, и Вашингтон готов предпринять меры для предотвращения его распространения за пределы ближневосточной республики.

Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказали высокопоставленные американские чиновники.

США заподозрили Дамаск в производстве нового химоружия



По мнению администрации США, Дамаск якобы занимается разработкой химоружия и средств доставки химикатов. Кроме того, в Вашингтоне уверены, что сторонники Асада продолжают использовать химоружие в небольших количествах.

Мы оставляем за собой право использовать военную силу для предотвращения или сдерживания использования химического оружия
– заявил один из американских чиновников, отказавшись указывать, насколько серьезной должна быть химическая атака, чтобы спровоцировать новые ответные действия США.

23 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти якобы применили химоружие в Восточной Гуте, а Россия, по его мнению, несет за это ответственность.

Москва отвергла обвинения Вашингтона, отметив, что американские власти идут по пути «заматывания» расследования инцидентов в Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. Siegen Сегодня, 11:15
    Только предполагают.
    Даже пробиркой не трясут.
    Siegen
    1. Чёрный Сегодня, 11:16
      Опять пробиркой трясти будут?Помним помним американца ,трясущего в оон пробиркой со стиральным порошком,в итоге ни страны,ни химоружия,а янки качают ресурсы....Штаты даже не парятся, выдумывая новые поводы. Бюджет на военных креативщиков что ли порезали? Или просто решили что "сработало в Ираке - и тут сойдёт, схавают"
      Чёрный
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:34
        повторяются...банк спермы не закрывают что ли?
        андрей юрьевич
        1. Siegen Сегодня, 11:38
          Чтобы подтвердить свои обвинения, американцы трясут пробиркой.
          Если пробирку потрясти два раза, то доказательства становятся неопровержимыми. hi
          Siegen
      2. To be or not to be Сегодня, 11:35
        "США заподозрили Дамаск в производстве нового химоружия"
        Бревно в собственном глазу. а ищат соринки в чужих глазах. где соринок давно нет..
        США скромные . Зажали уничтожение своего химического оружия. КОГДА приступим!!??
        To be or not to be
    2. влад66 Сегодня, 11:34
      23 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти якобы применили химоружие в Восточной Гуте, а Россия, по его мнению, несет за это ответственность.

      Клоун президент, собачонка госсекретарь, страна вечнозеленых помидоров. fool fool fool
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:45
        Цитата: влад66
        страна вечнозеленых помидоров.

        тут вы не правы - это страна хотдогов (на них вырос РЭКС) и картошки фри (трамп) laughing
        Angel_and_Demon
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:19
          гмо мутанты какие то))
          Ратник с пулеметом
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:22
            не они такие - у них жизнь такая request
            Angel_and_Demon
    3. Kars Сегодня, 11:40
      Думается смело можно заявлять что США планируют провокации с использованием химического оружия
      Kars
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:50
      хватить,после иракской хрени уже не прокатит,теперь в эти сказки только амероидиоты поверят))
      Ратник с пулеметом
      1. taiga2018 Сегодня, 12:12
        Цитата: Ратник с пулеметом
        только амероидиоты поверят

        ну если сюда включить всех американских сателлитов то их достаточно много,кто "поверит..."
        taiga2018
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:24
          эти одноизвилинные будут верить пока их на бойню не приведут,поражают представители "старой" европы,почти каждый уже нахлебался в свое время резни и между собой и с нами и все мозгов нажить никак не могут,или жить по другому не умеют.
          Ратник с пулеметом
  2. 210окв Сегодня, 11:21
    Ну этот жупел у них надолго.Главное что в производстве этого оружия можно обвинить любого..Напоминает.."Обидеть Таню может всякий...Не всякий сможет убежать.
    210окв
  3. koshmarik Сегодня, 11:26
    У тупых американцев три таракана в голове: 1.Во всем виноваты русские. 2.Санкции. 3.Сирийское химоружие.
    koshmarik
    1. BerBer Сегодня, 11:35
      Одним словом - дятлы, какие-то. Ничего нового.
      BerBer
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:48
        Цитата: BerBer
        Одним словом - дятлы, какие-то. Ничего нового.

        Angel_and_Demon
        1. BerBer Сегодня, 11:50
          Правильно, дятлы "мутанты".
          BerBer
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:27
    Американские власти полагают, что правительство Сирии во главе с Башаром Асадом может разрабатывать новое химическое оружие, и Вашингтон готов предпринять меры для предотвращения его распространения за пределы ближневосточной республики.
    Утреняя повестка Вашингтона : 1) кофе 2) заподозрить Асада 3) обвинить русских 4)принять меры winked
    КВУ-НСвД
  5. Дормидонт Сегодня, 11:34
    Хорошая, свежая, задорная хуцпа
    Дормидонт
    1. BerBer Сегодня, 11:37
      Насчет задорной, в кавычки надо. Уже заездили, американцы, эту пластинку.
      BerBer
  6. demo Сегодня, 11:34
    В каком месте лежит та копирка, под которую лепятся фальшивки?
    И МОК, и ВАДА, и Вашингтон - поют одну и ту же песню. И на один лад.
    Царапин нет, но это ни чего не значит. Наверное русские научились вскрывать очень аккуратно.
    Хим оружия нет. Промышленности для производства нет. Бармалеев раздолбали. Начинаем мирный процесс.
    На кой ляд применять его сегодня, если не применяли когда совсем туго было?
    А это не е...т! У нас есть подозрения что могут.
    А у нас есть подозрения что вы на Луну не летали.
    Вы же не оправдываетесь?
    Хотя у нас они практически полностью подтверждены, а у вас думки!
    demo
  7. ochakow703 Сегодня, 11:34
    Может им задать вопрос, а каким химикатом они обработали украинский народ? Разве это не химоружие? Просто их нужно при помощи военной силы Сирии, с поддержкой ВКС России, выпереть с суверенной территории государства, члена ООН, Сирии. Можно даже поганой метлой, на большее они не заработали. Не сильно ли они оборзели? Не пора ли им показать их конуру!? Уверен, пора. Иначе загадят весь мир окончательно.
    Лозунг дня - "Все зло в Мире от Американских Соединенных Штатов!" Делаем выводы...
    ochakow703
  8. HMR333 Сегодня, 11:39
    пусть свое уничтожат а то как вонять так они первые а как выполнить договор так они болаболы сами его в Сирию и поставляют!
    HMR333
  9. Pacifist Сегодня, 11:52
    Хм. Хорошая тактика, везде применяют. В ООН, в МОК, в WADA. Подозрения и все. Хочется напомнить как орали и брызгали слюной на западе и у нас правозащитники расписывая права человека и презумпцию невиновности на свободном западе. АУ родные! Вы где? Чего язык в анус засунули?
    Постоянная практика запада по отношению к тем кто им не нравиться. По ходу взята из бандитской практики "чудится мне господин хороший, что ты [подставить необходимую характеристику]" и далее срочно бросаться спасать население не считаясь с жертвами среди оного и устанавливать "демократию". Вот только в моем понимании, что их поведение, что само установление "демократии" и "свободы" по их образцу, очень напоминает бандитские наезды по вопросу крышевания.
    А по поводу так любимой американцами и их шавками демократии, так она была адекватной формой правления рабовладельческих полисов ранней античной эпохи ни для чего кроме этого никогда не годилась. Застряли вы господа с вашим мировоззрением в далеком прошлом. Выборная система у вас феодальная, рабовладельчество отменили последними, сегрегация по рассовому признаку только только сошла на нет в 70х годах 20 века, да и то не везде, а все туда же учить и указывать. lol
    Pacifist
  10. Deadушка Сегодня, 12:02
    Американские власти полагают

    Бред сивой кобылы.
    Если уж в критические дни не применяли, то теперь и подавно нет смысла request
    Deadушка
  11. НесНосНый Сегодня, 12:07
    Лекарственные средства производят. Вот в Афгане изготовливают героин и ничего, НАТО такое не запрещает.
    НесНосНый
  12. rocket757 Сегодня, 12:35
    Москва отвергает????????
    Посылать подальше и всё!!!
    rocket757
  13. Сергей956 Сегодня, 13:17
    Штатам про химоружие стоит помолчать! Они своё, которое давно уже должны были уничтожить, до сих пор держат. Для каких целей США сохраняют своё химоружие? ООН должна уже спросить у представителя США, почему они не уничтожают свои запасы химоружия?
    Сергей956
  14. SEER Сегодня, 14:52
    "Шо? опять??" (с)
    когда первый раз - кто-то бровки насупил.
    второй - бровки домиком в непонятке.
    третий - как в заголовке...
    SEER
  15. ljoha_d Сегодня, 20:38
    Да бахнуть надо наконец этих неугомонных ов_ , а то уже весь мир на ушах стоит
    ljoha_d
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