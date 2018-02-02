23:05 02 февраля

Постпред США при ООН отказалась считать Россию другом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не станет другом Москвы, пока та не откажется от проводимого курса международной политики и «не начнет вести себя как ответственная страна».

Постпред США при ООН отказалась считать Россию другом


(Россия) не является нашим другом и не будет им, пока их правительство имеет ценности, которые имеет сейчас, и пока оно ведет себя так, как ведет сейчас на международной арене
– приводит РИА «Новости» заявление Хейли


Она дала понять, что считает Россию виновной во вмешательстве в американские выборы 2016 года, назвав это «возмутительным событием». Также постпред США обвинила российские власти в «оккупации территории Украины», поддержке правительства Сирии и защите от более тщательных инспекций ядерных объектов Ирана.

Американский дипломат отметила, что в ответ США наносили успешные удары по территории Сирии, поставляли оружие на Украину, расширяли антироссийские санкции и высылали из страны российских адвокатов.

И так должно продолжаться, пока Россия не начнет вести себя как ответственная страна
– добавила Хейли.

Использованы фотографии: http://www.livemint.com/
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Комментарии 48

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  1. astepanov Сегодня, 11:31
    Избавь бог от таких друзей.
    astepanov
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:34
      (Россия) не является нашим другом и не будет им, пока их правительство имеет ценности, которые имеет сейчас, и пока оно ведет себя так, как ведет сейчас на международной арене
      ВСЁ!!! не садись на мой горшок ! И в игрушки мои не играй !
      КВУ-НСвД
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:36
        Постпред США при ООН отказалась считать Россию другом
        нужно кому то из МИДа доказать обратное... yes давайте мужики...за Отечество! soldier
        андрей юрьевич
        1. майор Юрик Сегодня, 12:29
          Самое печальное,что эта чувырла искренне верит,что быть дружбаном янки,т.е. половой тряпкой при входе в сортир - это классно и престижно! И сетует, что Россия этого не понимает, а должна, а вот хрен вам звездно-полосатый! am
          майор Юрик
      2. sgazeev Сегодня, 13:31
        Цитата: КВУ-НСвД
        (Россия) не является нашим другом и не будет им, пока их правительство имеет ценности, которые имеет сейчас, и пока оно ведет себя так, как ведет сейчас на международной арене
        ВСЁ!!! не садись на мой горшок ! И в игрушки мои не играй !

        "Двустволка" она и есть.Шнурок лучше в узел,чем пройтись по её губищам. stop
        sgazeev
    2. volodya Сегодня, 11:35
      Цитата: astepanov
      Избавь бог от таких друзей.

      Зато они считают другом Украину!
      volodya
      1. каштак Сегодня, 11:51
        Цитата: volodya
        Зато они считают другом Украину!

        Скажи мне кто твои друзья, и я скажу кто ты. Точно подмечено, хотя мысль и не новая.
        каштак
      2. mkop Сегодня, 12:48
        Чем больше убогих друзей у них будет, тем лучше они будут выглядеть на их фоне :)
        mkop
    3. corrado Сегодня, 11:36
      Значит верным курсом идём товарищи!
      corrado
      1. ротмистр Сегодня, 12:03
        Конечно она не будет нам другом; прислали старого и лысого, а ей нужен молодой и который может все и долго.
        ротмистр
    4. влад66 Сегодня, 11:38
      так должно продолжаться, пока Россия не начнет вести себя как ответственная страна
      – добавила Хейли.

      Верните 90-е и мы вновь будем "друзьями". Таких друзей, за ухо и в музей. yes
      влад66
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:44
        правительство имеет ценности, которые имеет сейчас,
        И мы настаиваем на нашем праве иметь кого поиметь am
        КВУ-НСвД
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:54
        Цитата: влад66
        Верните 90-е и мы вновь будем

        сплюньте, в этот хаос возвращаться? request
        Angel_and_Demon
        1. sabakina Сегодня, 19:46
          Виктор, во первых, хаос был управляемым, правда не нами. Во вторых. Если нынешними силами....Есть шанс смотреть "Берегите женщин" не как фильм из параллельной вселенной...
          sabakina
    5. Alena Frolovna Сегодня, 11:50
      Действительно, таких "друзей" нам не надо, их и так у нас есть.

      пока Россия не начнёт вести себя как ответственная страна


      О какой ответственности идёт речь? А сама то мадаме ответственна? И кто она такая, чтобы вещать об этом.

      И главное - имеет ли моральное право клякса на глобусе, которая, условно говоря, ещё не сняла подгузники, предъявлять нам претензии и указывать на то, что мы, страна с древней историей, безответственны?

      Вот только с их узким, узеньким обучением и мышлением никогда не понять, что такое ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

      И наша история тому порука - мы знаем, что такое быть ОТВЕТСТВЕННОЙ СТРАНОЙ.

      Виталий Иванович, как нам Вас не хватает! Молитесь там о нас.
      Alena Frolovna
      1. Лопатов Сегодня, 11:55
        Цитата: Alena Frolovna
        А сама то мадаме ответственна?

        У "мадамы" однозначно с головой что-то не то.
        Быть явным человеком Трампа, и при этом лопотать о "возмутительном вмешательстве России" в выборы, на которых он победил...

        Блин... В американских политэлитах как в фильме "Тупой и ещё тупее"...
        Лопатов
        1. Scoun Сегодня, 15:02
          Цитата: Лопатов
          Быть явным человеком Трампа, и при этом лопотать о "возмутительном вмешательстве России" в выборы, на которых он победил...

          Не знаю не знаю)))
          Трамп точно агентФСБ ))) Он ведёт себя так что теперь европейцы всё больше не хотят следовать курсу США, в АТР уже с Россией связи укреплять начинают, а сами США вводя против РФ санкции покупают у нас сжиженный газ)))
          ИМХА.
          Трамп ведёт себя так, словно ему надоели девушки которых он платил и танцевал. Делает всё что бы они его бросили со словами хам и жадина а он подлатав свои дела... потом их снова начнёт танцевать за меньшие деньги со словами - вы сами меня бросили!))) Теперь я вас буду жосче танцевать а коктейли через от случая к случаю.
          Scoun
        2. oldzek Сегодня, 18:41
          мы значит вмешались в выборы,а эта эээ за него не голосовала и его человеком себя не считает?а как же она попала на этот пост?
          oldzek
      2. Лелёк Сегодня, 13:00
        Цитата: Alena Frolovna
        А сама то мадаме ответственна?

        hi
        Безусловно. Все высокопоставленные дамочки США очень ответственны и решительны. Примеры? Олбрайт, Клинтон, Уотерс, Йованович, Псаки и наконец Хейли. Если Максин Уотерс обещала навести американский порядок в Лимпопо, то м-с Хейли поклялась пранкерам Вовану и Лексусу навести такой же порядок в Биномо. Джейн Псаки заходится от хохота и чуть не уронила ребёнка. Такова Америка страна-шоумен. bully
        Лелёк
  2. Дормидонт Сегодня, 11:33
    Надеюсь, мы продолжим назвать англо-саксов своими друзьями и лебезить перед ними
    Дормидонт
    1. x.andvlad Сегодня, 11:38
      Американский дипломат отметила, что в ответ США наносили успешные удары по территории Сирии, поставляли оружие на Украину, расширяли антироссийские санкции и высылали из страны российских адвокатов.
      Может быть все таки дипломатов?
      Они нас - "и так и сяк", а мы их упорно продолжаем называть "партнерами". Это мазохизм какой-то.
      x.andvlad
  3. 210окв Сегодня, 11:33
    И правильно делает.Лиш наш президент считает их партнёрами.Читай адекватными и готовыми к разговору..А эти готовы в любой момент ушат помоев на голову вывернуть..
    210окв
    1. Лесс Сегодня, 11:41
      Он просто вежливый
      Лесс
      1. 210окв Сегодня, 11:55
        Это не вежливость А невозможность (ну нельзя!)ПОДОБРАТЬ НУЖНОЕ СЛОВО.Да и там свой "модератор"сидит...А вдруг забанят?
        Цитата: Лесс
        Он просто вежливый
        210окв
  4. 16112014nk Сегодня, 11:40
    Таких друзей( как США ) за ..... и в музей ! yes
    16112014nk
  5. Лесс Сегодня, 11:40
    (Россия) не является нашим другом и не будет им...
    Вот на этом месте могла бы свою речь и закончить, это было бы честно.
    Лесс
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:41
    Не первая и не последняя, такая ушлая от мериатосии при оон. Повизжит, поскулит - и в нору. bully
    a.s.zzz888
  7. demo Сегодня, 11:43
    Т.е. ведем себя правильно, и все будет ок!?
    А правила, распишите пожалуйста.
    И желательно все, чтобы в дальнейшем претензий не было.
    Мы с ними ознакомимся и решим, стоит их выполнять или ну их на фиг, таких друзей.
    demo
  8. midivan Сегодня, 11:53
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не станет другом Москвы
    Ну все, хана, ВВП теперь неделю перед сном плакать будет yes
    Она дала понять, что считает Россию виновной во вмешательстве в американские выборы 2016 года
    Надеюсь у нас кто нибудь догадается написАть петицию, чтобы на выборах не было присматривающих из вне, полосатиков там всяких и заднеприводных соседей, а то взяли моду, ишь ты юркие какие am
    midivan
  9. Чичиков Сегодня, 11:59
    При таких "друзьях" и врагов не нужно!
    Чичиков
  10. Wedmak Сегодня, 12:02
    Ну и ладушки. Я еще и пойду свечку поставлю, дабы подальше такие друзья находились.
    Wedmak
  11. Верхомнапуле Сегодня, 12:02
    сучка блохастая,придёт время таких сявок на кол сажать пачками будем!!! am
    Верхомнапуле
  12. Антарес Сегодня, 12:09
    У США друзей нет-все партнеры разной степени важности.И интересы. Ничего обидного не сказала. Даже прямолинейно. Хороший пример прямолинейности.
    вспомнил Громыко-"нам тогда не о чем разговаривать"
    Антарес
  13. taiga2018 Сегодня, 12:16
    значит всё правильно делаем...
    taiga2018
  14. Alex-a832 Сегодня, 12:21
    Это американский постпред? Нет - это американский ПостПерд! Это не заявления представителя страны, которая считает себя самой сильной и влиятельной в мире, это постоянное пускание пузырей в луже. Не перестаю удивляться степени деградирования амерского госдепа.
    Alex-a832
  15. Alex-a832 Сегодня, 12:28
    Американские власти полагают, что правительство Сирии во главе с Башаром Асадом может разрабатывать новое химическое оружие, и Вашингтон готов предпринять меры для предотвращения его распространения за пределы ближневосточной республики.

    Если перевести с англо-американского языка на человеческий - то американские власти готовят вброс дезинформации о том, что правительство Сирии во главе с Башаром Асадом может разрабатывать... и далее по тексту.
    Alex-a832
  16. rocket757 Сегодня, 12:31
    МОЖ НАКОНЕЦ ТО наши власти перестанут вешать народу лапшу на уши, что у них есть за бугром какие то "партнёры"! То что друзей у нас там нет до нас давно дошло!
    Или до этих деб .... глупых не дошло? Или они нас считают совсем тупыми???
    rocket757
  17. bratchanin3 Сегодня, 12:39
    Кто бы сомневался. Действительно, какой Россия друг США, мы же не оккупированные Германия или Япония?
    bratchanin3
  18. viktor. Сегодня, 12:51
    Как они любят это слово ЦЕННОСТИ wassat
    viktor.
  19. Опер Сегодня, 14:14
    Да будет вам, господа! Симпатичная дамочка. Какая разница, что она там болтает?!) У меня вот среди женщин вообще нет друзей!))) Представляете?! Но с Ники я бы выпил по бокалу - другому коньячку! Вот так бы и сказал прям - иди сюда, друг Ники! Сядь поближе устал я что то... Расскажи еще, что нибудь про Россию. Не стесняйся, друг!
    Опер
  20. SEER Сегодня, 14:41
    сразу пишу, не читая комментариев.
    1. посылать таких "друзей" в музей... - нам не нать и даром.
    2. если не друзья, значит враги. со всеми вытекающими:
    - режим максимального НЕ уважения
    - сокращение персонала посольства до 3-х человек: накой нам нужна куча врагов под прикрытием
    - переселение посольства в деревянную будку на 101-м километре: там эти 3-и и поместятся
    - да и посол нам не нужен, одного клерка с руками и ногами достаточно. ноги нужны чтоб всёж кое-куда добрался, а руки - чтоб кое-кому бумажку подал, не с земли же поднимать...
    - дать 5 минут на закрытие биолабораторий, персонал расставить вокруг, плотным потоком - пусть смотрят чтоб "грязные русские" ничего не спёрли.
    - выезд с территории России по законам России:
    "лишние" баксы посол должен съесть - "горчичку"/"соевый_соус"/и_даже_TABASCO, предоставляет провожающая сторона... ширина нашей гостеприимности конечной фазы не имеет.
    - в аэропорту, при прОводах, обязательно использовать аудиотехнику: наши люди их гимн спеть не сможут - пусть магнитофон надрывается: "кент юЮю кудааА, - нахерааА-нахерааА.." у нас на их мове нихто не размовляет...
    - автопарк посольства под пресс - хрен их знает чё их цру там напихало, мож на нашем зебине вааще ездить откажется? нам оно надо? потому под пресс - нет проблемы и дышиться глыбокО.

    кааароче, я пошутить пытался. звиняйте, как смог.
    SEER
  21. APASUS Сегодня, 15:57
    (Россия) не является нашим другом и не будет им

    Еще пару таких "друзей" и врагов не надо!
    APASUS
  22. NF68 Сегодня, 16:12
    Имеят таких "друзей" как США и врагов не надо.
    NF68
  23. тракторист73 Сегодня, 16:46
    Хорошего ебарька этой "подруге" не хватает!
    тракторист73
  24. ушкуйник Сегодня, 17:55
    Ну и пусть, эта "подруга дворового Тузика", бесплатно истерит! Если освоит "художественный лай", - послушаем и на фиг пошлем!
    ушкуйник
  25. razved Сегодня, 19:05
    Если нам такого друга как США, то и врагов не надо.
    razved
  26. sabakina Сегодня, 19:29
    И так должно продолжаться, пока Россия не начнет вести себя как ответственная страна
    – добавила Хейли.
    Яйцо учит курицу, как жить. Теперь все поняли, почему царя в 17-м свергли?
    sabakina
  27. словак Сегодня, 22:25
    США- враг. Это понятно, А что ожидать от такого "друга", как ФША?
    словак
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