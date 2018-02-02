Постпред США при ООН отказалась считать Россию другом
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не станет другом Москвы, пока та не откажется от проводимого курса международной политики и «не начнет вести себя как ответственная страна».
Она дала понять, что считает Россию виновной во вмешательстве в американские выборы 2016 года, назвав это «возмутительным событием». Также постпред США обвинила российские власти в «оккупации территории Украины», поддержке правительства Сирии и защите от более тщательных инспекций ядерных объектов Ирана.
Американский дипломат отметила, что в ответ США наносили успешные удары по территории Сирии, поставляли оружие на Украину, расширяли антироссийские санкции и высылали из страны российских адвокатов.
(Россия) не является нашим другом и не будет им, пока их правительство имеет ценности, которые имеет сейчас, и пока оно ведет себя так, как ведет сейчас на международной арене– приводит РИА «Новости» заявление Хейли
Она дала понять, что считает Россию виновной во вмешательстве в американские выборы 2016 года, назвав это «возмутительным событием». Также постпред США обвинила российские власти в «оккупации территории Украины», поддержке правительства Сирии и защите от более тщательных инспекций ядерных объектов Ирана.
Американский дипломат отметила, что в ответ США наносили успешные удары по территории Сирии, поставляли оружие на Украину, расширяли антироссийские санкции и высылали из страны российских адвокатов.
И так должно продолжаться, пока Россия не начнет вести себя как ответственная страна– добавила Хейли.
Использованы фотографии: http://www.livemint.com/
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