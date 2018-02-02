22:56 02 февраля

В США не исключили санкций в отношении партнеров российского ОПК

Вашингтон не исключают введения в будущем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным комплексом, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



По словам Науэрт, санкционный закон – очень сложный и требует от США «взглянуть на вещи глобально и рассмотреть огромное число транзакций в оборонной и разведывательной сферах».


Она подчеркнула, что «29 января только началось выполнение закона, это не крайний срок введения санкций против России».

Это первый день, когда у нас появились возможности ввести санкции в рамках CAATSA ввести санкции, если мы определим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет окончания срока действия этих полномочий. Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день… никоим образом не значит то, что мы не введем санкции в будущем,
сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение этого закона началось 29 января текущего года. В Госдепе заявили, что закон станет «сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России», и он уже привел к «миллиардным потерям» для российского ОПК.

Использованы фотографии: http://www.belvpo.com
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Комментарии 25

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
    "А в ответ тишина..." ?
    a.s.zzz888
    1. Anarchist Сегодня, 12:03
      Цитата: a.s.zzz888
      "А в ответ тишина..." ?

      Нет, расскажут что-нибудь такое о нечистоплотности партнёров, мол грязно ведут дела...
      Anarchist
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:08
        Цитата: Anarchist
        Нет, расскажут что-нибудь такое

        анекдот например? по моему на большее не способны request
        Angel_and_Demon
        1. c3r Сегодня, 12:14
          Я так смотрю белорусы самые способные!Батькины ответы в виде анекдотов в сети ходят.Вы не волнуйтесь,при думают как ответить.Тихонько спустятся с горы и перее..т все стадо!
          c3r
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:16
            Цитата: c3r
            Тихонько спустятся с горы и перее..т все стадо!

            дождаться бы этого, но боюсь не доживу,
            Батькины ответы в виде анекдотов в сети ходят.
            ну хоть кто то старается расмешить laughing
            Angel_and_Demon
        2. влад66 Сегодня, 12:27
          Цитата: Angel_and_Demon
          анекдот например? по моему на большее не способны

          Если вы можете на большее милости прошу. hi
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:31
            Цитата: влад66
            Если вы можете на большее милости прошу.

            как то не у власти request да и под санкции не попал
            Angel_and_Demon
            1. влад66 Сегодня, 12:45
              Цитата: Angel_and_Demon
              как то не у власти да и под санкции не попал

              Так батьке посоветуйте Володя, чтл бы не дружил с нами, а то попадет ненароком под санкции. yesГаз ведь и нефть придётся реверсом покупать. bully
              влад66
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:47
                Вообщето Виктор hi , а вот советовать этого не буду, сам рожден в СССР, и до сих пор не понимаю этого раздела, а про санкции я говорил про себя лично
                Angel_and_Demon
                1. влад66 Сегодня, 13:00
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Вообщето Виктор

                  Будем знакомы hi Влад
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  сам рожден в СССР, и до сих пор не понимаю этого раздела,

                  Этого Виктор и в России никто не понимает и все мы дети СССР. yes И очень не хочется, что бы братская Беларусь повторяла хохлостан, счастья это никому, кроме избранных не принесло. hi drinks
                  влад66
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:04
                    Цитата: влад66
                    И очень не хочется, что бы братская Беларусь повторяла хохлостан,

                    надеюсь мы с вами этого не дождемся hi drinks
                    Angel_and_Demon
    2. баклан Сегодня, 12:16
      Это же наши ПАРТНЁРЫ...Мне кажется, что руки давно должны быть развязаны, а всё чего бояться. Санкции и так вводят...Со всех сторон давят, а в ответ какое-то мычание.
      баклан
    3. Лесс Сегодня, 12:23
      Цитата: a.s.zzz888
      "А в ответ тишина..." ?

      Спешка хороша при ловле блох, а тут зверюга по серьёзнее)
      Лесс
    4. Makcaga Сегодня, 13:56
      А что мы можем ответить... Сейчас сила страны оценивается экономикой, наукойб технологиями а не количеством танков
      Makcaga
  2. Komissar 4K Сегодня, 12:11
    Ну тут всё просто - продажи нашего оружия рухнут в разы. Не говоря об импортных комплектующих в нашем оружии, мелкие государства будут под давлением. Только индусы и китайцы могут не обращать внимание на это.
    Чем ответим? Если введём ответные санкции против партнёров США?
    Komissar 4K
  3. Лесс Сегодня, 12:21
    Давят, "редиски", по всем направлениям давят. "Гасят" политического и экономического конкурента. Аккурат к выборам... Откуда такой дикий страх перед Россией? Или их общедоступная аналитика это всё бред? Существует другая аналитика которая и вызывает у них панический страх и острое желание спешить в попытках "задушить" Россию? Я, конечно, понимаю что у них огромный госдолг и проблемы в экономике, но неужели всё настолько плохо?
    Лесс
    1. влад66 Сегодня, 12:31
      Цитата: Лесс
      Аккурат к выборам...

      Так ведь и задумывалось yes К 18 марта это ещё не последний сурпрыз yes
      Цитата: Лесс
      Откуда такой дикий страх перед Россией? И

      Да ещё Иоанн IV напугал их, вот и трясутся. hi
      влад66
    2. Wedmak Сегодня, 12:33
      Я что-то сильно сомневаюсь, что тут замешан страх. Все гораздо проще - США десятилетиями трезвонят о собственной исключительности. И вот они сами поверили в свой же собственный бред. Отсюда и выводы - им можно все,их интересы превыше всего, а остальным нужно только слушаться их, поддерживать их ценности, покупать их товары, проводить их интересы там где укажут. Для них нет друзей, есть только партнеры, которых по ненадобности сразу же выкидывают.
      А тут как назло, Россия и Китай плюнули на это все и начали действовать исходя из собственных интересов. И естественно тут же стали врагами. А поскольку американцы в методах не слишком разборчивы... ждите продолжения представления.
      Wedmak
      1. mkop Сегодня, 12:56
        Самое интересно в том, что наши правители чем ответить смогут? Ничем. А мелкие страны американцев просто боятся. Придумать предлог, протолкнуть его в СМИ, и потом вбомбить в каменный век, любую мелкую страну им ничего не стоит. Кроме американцев по их мнению, и тех кто им лижет зады - все остальные вообще не люди, ну на крайний случай недоразвитые (исходя из того, что они постоянно называют "цивилизованным миром"). Американцы - крайне агрессивная нация. Они вам будут улыбаться до последнего, потом достанут пистолет и пришлепнут.
        mkop
        1. Wedmak Сегодня, 13:19
          Самое интересно в том, что наши правители чем ответить смогут? Ничем.

          Ну почему же... перестать продавать ракетные движки, титан(Боинг и Эйрбас завопят очень сильно). Разорвать соглашения по МКС и доставке космонавтов на орбиту. Повысить пошлины на американские продукты(без айфонов прекрасно обойдемся). Постепенно вытеснять доллар(уже делается, правда с переменным успехом).
          Рычаги давления есть, вот только что потом? Да и себе надо маленько соломки постелить, пока можно. Тем более что в одиночку России США не завалить, максимум, можем создать крупные проблемы.
          Wedmak
          1. mkop Сегодня, 13:39
            Кому эти меры принесут больше вреда чем пользы? Доллар вытеснять мы можем опять же только в своей стране. И рычагов давления у нас объективно в разы меньше чем у них. И вообще у меня есть ОГРОМНЫЕ сомнения в том, что наши пойдут на те меры которые вы описали.
            mkop
  4. zyzx Сегодня, 12:34
    Вот так и выглядит свободная конкуренция. Рынок все расставляет на свои места.
    zyzx
  5. ГУМАНОИД Сегодня, 12:58
    Пора создавать клуб стран участниц американских санкций drinks
    ГУМАНОИД
  6. APASUS Сегодня, 15:51
    Завалили проверками и ограничениями KFC или Coca-Cola в ответ за претензии к Оборонэкспорту ,да и все.У американцев тоже есть чувствительные места
    APASUS
  7. Прутков Сегодня, 21:16
    Ожидаемое решение. В российском вооружении еще много зарубежных комплектующих. Придется засекречивать связи между предприятиями. В первую очередь, надо закрыть информацию по финансовым потокам. Для этого стоит запретить работу в стране всяких финансовых консультантов, аудиторских контор, рейтинговых агенств из стран, которые ввели санкции. Нахождение этих специалистов, все-равно , что присутствие штатных агентов абвера на советских заводах в годы ВМВ.
    Прутков
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