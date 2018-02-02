В США не исключили санкций в отношении партнеров российского ОПК

Это первый день, когда у нас появились возможности ввести санкции в рамках CAATSA ввести санкции, если мы определим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет окончания срока действия этих полномочий. Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день… никоим образом не значит то, что мы не введем санкции в будущем,

Вашингтон не исключают введения в будущем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным комплексом, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.По словам Науэрт, санкционный закон – очень сложный и требует от США «взглянуть на вещи глобально и рассмотреть огромное число транзакций в оборонной и разведывательной сферах».Она подчеркнула, что «29 января только началось выполнение закона, это не крайний срок введения санкций против России».сказала представитель внешнеполитического ведомства.Напомним, Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение этого закона началось 29 января текущего года. В Госдепе заявили, что закон станет «сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России», и он уже привел к «миллиардным потерям» для российского ОПК.