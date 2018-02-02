22:56 02 февраля

В Ирак отправлена партия танков Т-90С

В Сети появилась видеозапись погрузки в порту Усть-Луга (Ленинградская область) на судно российских танков Т-90С, сообщает bmpd.

В Ирак отправлена партия танков Т-90С


Судя по окраске, данная бронетехника предназначена для отправки в Ирак.


Ресурс напоминает, что в годовом отчете АО «НПК "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди приоритетных задач на 2017 год фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танка Т-90С/СК.



В ноябре прошлого года в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили, что «контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком».

Использованы фотографии: wikipedia.org
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Комментарии 32

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  1. Alexey-74 Сегодня, 12:57
    Лучше бы приоритетными задачами завода, была поставка большой партии Т-90М Российской армии.....ну Ирак ведь платит валютой.....
    Alexey-74
    1. сибиралт Сегодня, 13:02
      Из Ирака тоже турков выбивать придётся.
      сибиралт
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:07
        Цитата: Alexey-74
        Лучше бы приоритетными задачами завода, была поставка большой партии Т-90М Российской армии...
        - А может вообще только на себя все переключим? Фиг с ним, с бизнесом! Зато патриотичненько-то как!
        oldseaman1957
    2. влад66 Сегодня, 13:16
      Цитата: Alexey-74
      была поставка большой партии Т-90М Российской армии..

      Вот вы сами и дали ответ
      Цитата: Alexey-74
      Ирак ведь платит валютой.....

      Что бы выпустить большую партию Т-90М Российской армии. hi
      влад66
    3. seti Сегодня, 13:22
      Если только для себя делать это значит отдавать клиентов штатникам и прочим . А что УВЗ не нужны иностранные заказы ? Нет уж лучше мы свои заводы заказами загрузим. У нас есть что модернизировать в том числе и Т-90А до Т-90АМ.
      Малые партии Т-90 с конвеера и сейчас идут в войска но это вынужденная мера. Т-14 предпочтительнее чем дополнительные Т-90.
      seti
    4. raw174 Сегодня, 13:47
      Цитата: Alexey-74
      Лучше бы приоритетными задачами завода, была поставка большой партии Т-90М Российской армии.....ну Ирак ведь платит валютой.....

      Это как фермер, мясо бычков будет только сам кушать... Оружие просто товар, предприятие зарабатывает, люди з\п получают, всё нормально.
      raw174
    5. Рязанец87 Сегодня, 15:20
      Российской армии "глубоко модернизированные" Т-72 идут с заслонкой прицела, на болты посаженной. Эхххх...
      Рязанец87
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:58
    Контракт есть - надо выполнять, да и нашим людям работа и зарплата гарантирована.
    a.s.zzz888
  3. ul_vitalii Сегодня, 12:58
    Серьезная партия, успехов в эксплуатации.
    ul_vitalii
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 12:58
    данная бронетехника предназначена для отправки в Ирак.
    неужели и Ирак кинул матрасов с их абрамсами?
    Angel_and_Demon
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:04
      Из 140 имевшихся в наличии в армии Ирака на начало 2014 года танков М1А1М "Абрамс" примерно треть вышла из строя. Подтверждена безвозвратная потеря в боях против ИГИЛ 22 машин этого типа. Общую цифру в 48 вышедших из строя танков составляют в том числе и потерянные по не боевым причинам машины. "Абрамс" оказался слишком сложной техникой для армии Ирака, что приводит к его замене более простым и надежным в эксплуатации Т-90.
      Аристарх Людвигович
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:10
        Цитата: Аристарх Людвигович
        что приводит к его замене более простым и надежным в эксплуатации Т-90.

        а как же санкции?
        Angel_and_Demon
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:13
          Тема санкций во взаимоотношения с Ираком отсутствует. Кроме того, иракские летчики на Ми-35, 28н и СУ-25 успешно воюют. Почему бы и бронетехнику не купить?
          Аристарх Людвигович
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:16
            а в свете последних событий - сотрудничество с Российским ВПК - это попадание под санкции
            Angel_and_Demon
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:34
              Ирак купил у нас самолеты, когда США отложили в 2014 году на неопределенный срок передачу заказанных 36 F-16IQ (C Block 52). Сейчас у Ирака проблемы с обслуживанием танков "Абрамс". Главная же причина разворота от США к РФ - стоимость и время поставок. Воюющая страна не может ждать оружие годами.
              Аристарх Людвигович
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:38
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Воюющая страна не может ждать оружие полтора года.

                значит хозяева разрешили?
                Angel_and_Demon
                1. andj61 Сегодня, 14:47
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: Аристарх Людвигович
                  Воюющая страна не может ждать оружие полтора года.

                  значит хозяева разрешили?

                  А кто у Ирака хозяин? Они очень плотно сотрудничают с американцами, но ещё плотнее - с Ираном: у власти в Ираке находятся шииты. Так что, видимо, Вы правы: Иран не возражает против поставки российских танков Ираку. bully hi
                  andj61
    2. Касым Сегодня, 20:51
      США недавно отказали Ираку в обслуживании Абрамсов. hi
      Касым
  5. tochila Сегодня, 13:01
    Хорошая новость!Успехов УВЗ и Нижнему Тагилу!!!Тагил рулит!!!
    tochila
    1. AVGUST Сегодня, 13:36
      Да, мы не только рулим, мы ещё и ВСЕХ разруливаем, ведь Урал - опорный край державы.
      AVGUST
  6. Horst78 Сегодня, 13:06
    Цитата: Angel_and_Demon
    данная бронетехника предназначена для отправки в Ирак.
    неужели и Ирак кинул матрасов с их абрамсами?

    Матрасники кинули Ирак по обслуживанию абрамсиков
    Horst78
  7. viktor. Сегодня, 13:31
    Может скорее в Иран???
    viktor.
    1. raw174 Сегодня, 14:48
      Цитата: viktor.
      Может скорее в Иран???

      Думаете автор статьи из Госдепа???
      raw174
  8. raw174 Сегодня, 13:49
    Эдак мы со временем узреем, кто на поле боя реально круче, Абрамс, Т-90 или Леопард какой нибудь...
    raw174
  9. Владивосток1969 Сегодня, 14:49
    Может не надо спорить строить танки для себя или для продажи.А расширить производство на УВЗ. Или новый завод открыть на базе ремонтного завода где-нибудь.Такой раньше(ещё 10 лет назад) был в Уссурийске.И тогда мы все будем довольны.
    Владивосток1969
    1. Волька Сегодня, 15:31
      а еще Омск никто не отменял...
      Волька
      1. Владивосток1969 Сегодня, 15:35
        Я не против.Омск прекрасное место для производства Т-90М.
        Привет земляк.Родили меня в Петропавловске Каз. hi
        Владивосток1969
  10. 16112014nk Сегодня, 15:15
    Через Новороссийск до Ирака не ближе было бы? what
    16112014nk
  11. Волька Сегодня, 15:28
    надеюсь отгрузка не в кредит...
    Волька
  12. ланс Сегодня, 15:44
    а у меня на душе радость. пусть плывут в ирак и тд, ведь главное производство в настоящий момент. если рф способна выдавать их в месяц по 40штук это предупреждение потенциальному агрессору, в боевых условиях в месяц 160шт. вспоминаю 3года назад как бился с форумчанами что т-90 лучше абрамса и леопарда-куда там ведь мо рф с сердюковым мурыжило наши танки как шельму.
    ланс
  13. МИХАН Сегодня, 17:26
    Судя по окраске, данная бронетехника предназначена для отправки в Ирак.

    А может в Сирию все же..Танковый кулак бы там не помешал на границе Израиля!
    МИХАН
  14. Lesorub Сегодня, 17:26
    Если действительно Т-90С едут в Ирак, то в ближайшее время будут обкатаны в боевой обстановке! (явно у иракцев что то не ладится с Абрамасами) ))
    Lesorub
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