В Ирак отправлена партия танков Т-90С
В Сети появилась видеозапись погрузки в порту Усть-Луга (Ленинградская область) на судно российских танков Т-90С, сообщает bmpd.
Судя по окраске, данная бронетехника предназначена для отправки в Ирак.
Ресурс напоминает, что в годовом отчете АО «НПК "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди приоритетных задач на 2017 год фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танка Т-90С/СК.
В ноябре прошлого года в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили, что «контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком».
Судя по окраске, данная бронетехника предназначена для отправки в Ирак.
Ресурс напоминает, что в годовом отчете АО «НПК "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди приоритетных задач на 2017 год фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танка Т-90С/СК.
В ноябре прошлого года в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили, что «контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком».
Использованы фотографии: wikipedia.org
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