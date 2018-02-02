23:03 02 февраля

Пхеньян потребовал от ООН отреагировать на «опасные игры» американских военных

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием отреагировать на «опасные игры» американских военных на Корейском полуострове, передает ТАСС.



В том случае, если таким трудом достигнутая атмосфера улучшения межкорейских отношений и смягчения напряженности будет подорвана из-за происков США, которые стягивают вооружение для ведения ядерной войны на Корейский полуостров и в районы рядом с ним, Вашингтон никогда не сможет уйти от ответственности за это. ООН, естественно, не должна сохранять молчание в отношении опасных игр США, обостряющих ситуацию в регионе и способных втянуть весь мир в ядерную катастрофу,
говорится в послании.


Ли Ён Хо также указал на то, что Вашингтон «открыто заявляет, что приостановленные на время Олимпиады в Пхёнчхане совместные учения американских и южнокорейских военнослужащих, будут возобновлены после окончания соревнований».

Американские власти умышленно вводят всех в заблуждение, утверждая, что межкорейский диалог – это результат санкций и давления на нашу страну. Каждый раз, когда проводились совместные учения (США и Южной Кореи), мир и безопасность на Корейском полуострове подвергались серьезной угрозе, а конфронтации между двумя Кореями достигали предела, создавая препятствия для диалога,
заявил глава МИД.

По его словам Пхеньян не оставит без ответа действия США, направленные на подрыв усилий по улучшению отношений Республики Корея и КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Дормидонт Сегодня, 14:35
    Как может оон реагировать на агрессию сша, если сша возглавляют карательные войска оон?
    Дормидонт
    1. влад66 Сегодня, 14:43
      Бесполезно США считают что ООН это они. yes
      влад66
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:55
        Грозят зарплату ООН урезать. smile
        ul_vitalii
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:44
      Дальше испытывать ядерное и ракетное оружие для самообороны Северной Кореи!
      Геркулесыч
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:06
        Вот, понеслось..... bully А я, говорил... feel Если России не будет на ОИ... Значит надо отменять эти игры... И Ын , нам в этом поможет!!! Эх, не рано ли? Надо, что бы "их", там по больше собралось am
        LiSiCyn
      2. МИХАН Сегодня, 16:52
        КНДР и Южная корея впервые со времен кровавой бойни начали договариваться, на Олимпиаде вон совместно выступят..А США рвет и мечет! ООН конечно карманная организация США , здесь только Россия и Китай помогут отогнать шакалье штатовское от Кореи !
        Держись Ын !
        МИХАН
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:47
    Завелись на теле планеты парозиты -англосаксы! Вот бы против них создать отдельную вакцину, или эффективное лекарство!
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:01
      Против нас какую-то хрень готовят, если создадут, то и украинцам хватит, братья всё-таки.
      ul_vitalii
  3. Волька Сегодня, 15:22
    оон давно надо поменять местоположение, ну скажем в швецию или швейцарию и мир стане чище от американского произвола
    Волька
  4. Lesorub Сегодня, 18:44
    ООН - США, все едино! Майки делают все что хотят и только ядерная дубинка их как то сдерживает!
    Lesorub
  5. silver2018 Сегодня, 21:24
    Америка это единственная страна в мире которая зарабатывает на войнах, это суть её существования.
    silver2018
  6. DPN Сегодня, 22:06
    Маленькая но гордая ,мочит США почти даже в сортире. Молодец Ким ,за ним Китай и думаю Россия тоже не сдаст.
    DPN
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