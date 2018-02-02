Пхеньян потребовал от ООН отреагировать на «опасные игры» американских военных
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием отреагировать на «опасные игры» американских военных на Корейском полуострове, передает ТАСС.
Ли Ён Хо также указал на то, что Вашингтон «открыто заявляет, что приостановленные на время Олимпиады в Пхёнчхане совместные учения американских и южнокорейских военнослужащих, будут возобновлены после окончания соревнований».
По его словам Пхеньян не оставит без ответа действия США, направленные на подрыв усилий по улучшению отношений Республики Корея и КНДР.
В том случае, если таким трудом достигнутая атмосфера улучшения межкорейских отношений и смягчения напряженности будет подорвана из-за происков США, которые стягивают вооружение для ведения ядерной войны на Корейский полуостров и в районы рядом с ним, Вашингтон никогда не сможет уйти от ответственности за это. ООН, естественно, не должна сохранять молчание в отношении опасных игр США, обостряющих ситуацию в регионе и способных втянуть весь мир в ядерную катастрофу,говорится в послании.
Ли Ён Хо также указал на то, что Вашингтон «открыто заявляет, что приостановленные на время Олимпиады в Пхёнчхане совместные учения американских и южнокорейских военнослужащих, будут возобновлены после окончания соревнований».
Американские власти умышленно вводят всех в заблуждение, утверждая, что межкорейский диалог – это результат санкций и давления на нашу страну. Каждый раз, когда проводились совместные учения (США и Южной Кореи), мир и безопасность на Корейском полуострове подвергались серьезной угрозе, а конфронтации между двумя Кореями достигали предела, создавая препятствия для диалога,заявил глава МИД.
По его словам Пхеньян не оставит без ответа действия США, направленные на подрыв усилий по улучшению отношений Республики Корея и КНДР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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