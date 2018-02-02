Пхеньян потребовал от ООН отреагировать на «опасные игры» американских военных

В том случае, если таким трудом достигнутая атмосфера улучшения межкорейских отношений и смягчения напряженности будет подорвана из-за происков США, которые стягивают вооружение для ведения ядерной войны на Корейский полуостров и в районы рядом с ним, Вашингтон никогда не сможет уйти от ответственности за это. ООН, естественно, не должна сохранять молчание в отношении опасных игр США, обостряющих ситуацию в регионе и способных втянуть весь мир в ядерную катастрофу,

Американские власти умышленно вводят всех в заблуждение, утверждая, что межкорейский диалог – это результат санкций и давления на нашу страну. Каждый раз, когда проводились совместные учения (США и Южной Кореи), мир и безопасность на Корейском полуострове подвергались серьезной угрозе, а конфронтации между двумя Кореями достигали предела, создавая препятствия для диалога,