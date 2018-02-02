СМИ: на севере Ирака начала действовать ранее неизвестная террористическая группировка

Иракские проправительственные силы преследуют в районе города Туз-Хурмату на севере провинции Салах-эд-Дин неизвестную ранее террористическую группировку под названием "Райят-эль-Бейда" ("Белые знамена"), сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen.По его информации, боевики неоднократно нападали в этой местности на блокпосты шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые воюют на стороне иракской армии. Это вынудило власти в Багдаде направить на север страны подкрепления.Предполагается, что террористы могли проникнуть в Ирак из Сирии. По сведениям телеканала, все они хорошо подготовлены и имеют опыт боевых действий. Численность "Райят-эль-Бейда" оценивается в 500 человек, большинство среди них курды, но есть и бывшие арабские наемники, сражавшиеся в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). На белом флаге организации изображена голова льва.Как заявил командующий иракской бригадой быстрого реагирования генерал Тамер аль-Хусейни, в рядах "Райят-эль-Бейда" нет членов курдской вооруженной милиции "пешмерга", которая базируется в соседнем Эрбиле. По словам генерала, противник хорошо вооружен и использует в ходе нападений тяжелые орудия и минометы. Как отметил аль-Хусейни, от этой террористической группировки исходит реальная угроза для нефтяных объектов в Киркуке, передает ТАСС