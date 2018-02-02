23:02 02 февраля

СМИ: на севере Ирака начала действовать ранее неизвестная террористическая группировка

Иракские проправительственные силы преследуют в районе города Туз-Хурмату на севере провинции Салах-эд-Дин неизвестную ранее террористическую группировку под названием "Райят-эль-Бейда" ("Белые знамена"), сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen.

СМИ: на севере Ирака начала действовать ранее неизвестная террористическая группировка


По его информации, боевики неоднократно нападали в этой местности на блокпосты шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые воюют на стороне иракской армии. Это вынудило власти в Багдаде направить на север страны подкрепления.


Предполагается, что террористы могли проникнуть в Ирак из Сирии. По сведениям телеканала, все они хорошо подготовлены и имеют опыт боевых действий. Численность "Райят-эль-Бейда" оценивается в 500 человек, большинство среди них курды, но есть и бывшие арабские наемники, сражавшиеся в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). На белом флаге организации изображена голова льва.

Как заявил командующий иракской бригадой быстрого реагирования генерал Тамер аль-Хусейни, в рядах "Райят-эль-Бейда" нет членов курдской вооруженной милиции "пешмерга", которая базируется в соседнем Эрбиле. По словам генерала, противник хорошо вооружен и использует в ходе нападений тяжелые орудия и минометы. Как отметил аль-Хусейни, от этой террористической группировки исходит реальная угроза для нефтяных объектов в Киркуке, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. zzdimk Сегодня, 14:32
    Штаты дипломную работу у своих выпускников принимают?
    zzdimk
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:42
      Предполагается, что террористы могли проникнуть в Ирак из Сирии. По сведениям телеканала, все они хорошо подготовлены и имеют опыт боевых действий.
      Штаты спустили с поводка очередного выкормыша , и это лишь часть
      КВУ-НСвД
    2. влад66 Сегодня, 14:52
      на севере Ирака начала действовать ранее неизвестная террористическая группировка

      Вот и ИГИЛ 2 вырисовывается. yes
      словам генерала, противник хорошо вооружен и использует в ходе нападений тяжелые орудия и минометы.

      ЦРУ не спит.
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:29
        Цитата: влад66
        ЦРУ не спит.

        вот и санкции за покупку Т-90
        Angel_and_Demon
    3. Deniska999 Сегодня, 15:08
      С чего вы взяли, что эту группировку создали США? Там итак дофига ИГИЛовцев партизанит, мало ли кто в какой отряд сбился.
      Deniska999
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:15
        А курды с кем дружат, кто их вооружает и готовит? Как в одной группировке курды и игиловцы оказались? Они же там насмерть грызутся в Сирии.
        Ушлый_башкорт
      2. собаковод Сегодня, 19:12
        Deniska999 Сегодня, 15:08 ↑ Новый
        С чего вы взяли, что эту группировку создали США? Там итак дофига ИГИЛовцев партизанит, мало ли кто в какой отряд сбился.
        Так ИГИЛ и есть один из проектов США по дестабилизации на БВ. Тут и гадать не надо.
        собаковод
  2. ul_vitalii Сегодня, 14:33
    Там много таких неуловимых Джонов, пока ковбой не заарканит.
    ul_vitalii
  3. Дормидонт Сегодня, 14:34
    У наших западных и ближневосточных партнёров очень богатая фантазия
    Дормидонт
  4. APASUS Сегодня, 14:37
    По словам генерала, противник хорошо вооружен и использует в ходе нападений тяжелые орудия и минометы

    Просто чудо какое то,ниоткуда взялось подразделение в 500 стволов с минометами и тяжелыми орудиями ? Американцы наверно тоже удивлены !!!
    APASUS
    1. БрОВР Сегодня, 14:47
      Думают,что из Сирии smile А что,вполне возможно,там кого только нет,вот и ходють,и ходють тут туда сюда...
      БрОВР
    2. Berkut24 Сегодня, 14:58
      Американцы наверно тоже удивлены !!!

      Еще большее удивление в дальнейшем может вызвать их поддержка с воздуха и наличие военно-транспортной авиации с системами РЭБ европейских стран.
      Berkut24
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:50
    Вот и создали янки замену игилу! Этого нужно было ждать, и к этому надо было готовится!
    Геркулесыч
  6. Radikal Сегодня, 14:50
    СМИ: на севере Ирака начала действовать ранее неизвестная террористическая группировка
    Какой-нибудь ребрендинг Джапхат-ан-нусры, или другой банды! Пусть у своих матрасных союзников поинтересуются - наверняка их "птенцы". sad
    Radikal
  7. Ехникнер Сегодня, 14:51
    На флаге лев?Так вроде,в исламе запрещаются на флагах и на гербах изображения животных и людей.
    Ехникнер
    1. APASUS Сегодня, 15:04
      Какая разница под каким флагом воевать за деньги?
      APASUS
      1. Теренин Сегодня, 19:12
        Вот именно, хитрожопые научены. Как убивать за деньги под этим флагом - они будут, am а как умирать придётся belay - мгновенно выкинут, мол это не наш request
        Теренин
  8. Сержант71 Сегодня, 14:53
    Убрали тирана Хусейна и начался лютый ад, который неизвестно когда закончится. Все воюют со всеми.
    Сержант71
  9. loginovich Сегодня, 14:58
    Ой-ой надо же. И на сколько новые. Они как на Украине рыла все старые бандформирования новые.
    loginovich
  10. Романенко Сегодня, 15:02
    Цитата: на севере Ирака начала действовать ранее неизвестная террористическая группировка...
    Подробности о группировке можно узнать позвонив в ГД США или в Лэнгли.
    Романенко
    1. БВС Сегодня, 15:31
      А что за аббревиатура - "ГД США"?
      БВС
      1. mihey Сегодня, 16:46
        Вот жеж Великий и Могучий русский язык!!! А Вам с этим вопросом к Тиллерсону wink
        mihey
      2. Ныробский Сегодня, 21:43
        Цитата: БВС
        А что за аббревиатура - "ГД США"?

        "ГосДеп" - знамо дело.
        Ныробский
  11. uav80 Сегодня, 15:33
    Вот они "Белые каски"... теперь они взяли в кури белые флаги...
    uav80
  12. demo Сегодня, 16:25
    По словам генерала, противник хорошо вооружен и использует в ходе нападений тяжелые орудия и минометы. Как отметил аль-Хусейни, от этой террористической группировки исходит реальная угроза для нефтяных объектов в Киркуке, передает ТАСС

    А для людей они, типа, не опасны.
    Главное - нефть.
    demo
  13. mihey Сегодня, 16:43
    белые каски, белый знамена... Может лучше сразу - белые тапочки?
    mihey
  14. Machete Сегодня, 16:54
    Ещё одни нарисовались.
    Исключительные ещё скажут, что те сами посреди пустыни нарисовались. прямо из песка вылезли и пошли в Ирак. и никто им не помогал.
    Machete
  15. TUFAN Сегодня, 17:13
    Цитата: БВС
    Райят-эль-Бейда

    Цитата: БВС
    А что за аббревиатура - "ГД США"?

    Гос Деп
    TUFAN
  16. razved Сегодня, 18:49
    Сколько их еще будет... новых и ранее неизвестных... пока амерам выгодно и не сосчитать...
    razved
  17. Труд Сегодня, 19:43
    Ходют тут всякие, а потом убирай...
    Труд
  18. Ныробский Сегодня, 21:47
    Всё новое - это хорошо забытое старое. Не зря матрасы свои базы на севере Сирии навтыкали. Собрали недобитков, откормили, обучили, вооружили, дали им новый флаг и выпустили кормиться на "вольные хлеба", туда где нефтью пахнет.
    Ныробский
  19. akims Сегодня, 22:01
    На белом флаге организации изображена голова льва.

    Над ним герб висить нацiональний. На гербi зображено ведмедя. В однiй руцi ведмедя серп, у другiй балалайка. Це символiзуe працелюбнiсть i незакомплексованiсть тварюки.
    akims
  20. MoRRoM Сегодня, 22:14
    Как только увидел заголовок аж засмеяться захотелось.
    MoRRoM
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