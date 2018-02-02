Владимир Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Городу нужно вернуть или историческое название Царицын или дать ему то название, под которым он вошёл в мировую историю — то есть Сталинград. Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру.

Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости. И сегодня, при всем нашем отношении к самому Сталину, нужно пойти навстречу горожанам, которые хотели бы восстановить, увековечить память о подвиге своих погибших предков.