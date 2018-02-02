Владимир Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград
В день празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде лидер ЛДПР Владимир Жириновский, старающийся набрать себе политических баллов ещё и в качестве зарегистрированного кандидата в президенты России, выступил с обращающим на себя внимание предложением. По словам Владимира Жириновского, необходимо вернуть Волгограду есть историческое название. При этом сам Жириновский пока однозначно не решил какое – Царицын или Сталинград.
Из заметки кандидата на пост президента страны:
Далее лидер ЛДПР добавляет, что он всё же больше склоняется к возвращению Волгограду названия Сталинград, которое город утратил в 1961 году.
Жириновского цитирует РИА Новости:
Напомним, что Сталинград был переименован в Волгоград на фоне раскручивающей в стране кампании по «развенчанию культа личности Сталина». Как известно, главным идеологом этой кампании являлся тогдашний глава государства – Никита Хрущёв.
Нужно отметить, что сегодня (по официальной трактовке) город может называться Сталинградом в дни важнейших военных дат. Сегодня именно такой день - 75-летие разгрома гитлеровцев на Волге.
Из заметки кандидата на пост президента страны:
Городу нужно вернуть или историческое название Царицын или дать ему то название, под которым он вошёл в мировую историю — то есть Сталинград. Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру.
Далее лидер ЛДПР добавляет, что он всё же больше склоняется к возвращению Волгограду названия Сталинград, которое город утратил в 1961 году.
Жириновского цитирует РИА Новости:
Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости. И сегодня, при всем нашем отношении к самому Сталину, нужно пойти навстречу горожанам, которые хотели бы восстановить, увековечить память о подвиге своих погибших предков.
Напомним, что Сталинград был переименован в Волгоград на фоне раскручивающей в стране кампании по «развенчанию культа личности Сталина». Как известно, главным идеологом этой кампании являлся тогдашний глава государства – Никита Хрущёв.
Нужно отметить, что сегодня (по официальной трактовке) город может называться Сталинградом в дни важнейших военных дат. Сегодня именно такой день - 75-летие разгрома гитлеровцев на Волге.
Использованы фотографии: сайт ЛДПР
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