22:59 02 февраля

Владимир Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград

В день празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде лидер ЛДПР Владимир Жириновский, старающийся набрать себе политических баллов ещё и в качестве зарегистрированного кандидата в президенты России, выступил с обращающим на себя внимание предложением. По словам Владимира Жириновского, необходимо вернуть Волгограду есть историческое название. При этом сам Жириновский пока однозначно не решил какое – Царицын или Сталинград.

Из заметки кандидата на пост президента страны:
Городу нужно вернуть или историческое название Царицын или дать ему то название, под которым он вошёл в мировую историю — то есть Сталинград. Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру.


Владимир Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград



Далее лидер ЛДПР добавляет, что он всё же больше склоняется к возвращению Волгограду названия Сталинград, которое город утратил в 1961 году.

Жириновского цитирует РИА Новости:
Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости. И сегодня, при всем нашем отношении к самому Сталину, нужно пойти навстречу горожанам, которые хотели бы восстановить, увековечить память о подвиге своих погибших предков.


Напомним, что Сталинград был переименован в Волгоград на фоне раскручивающей в стране кампании по «развенчанию культа личности Сталина». Как известно, главным идеологом этой кампании являлся тогдашний глава государства – Никита Хрущёв.

Нужно отметить, что сегодня (по официальной трактовке) город может называться Сталинградом в дни важнейших военных дат. Сегодня именно такой день - 75-летие разгрома гитлеровцев на Волге.

Использованы фотографии: сайт ЛДПР
52

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 137

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  1. 210окв Сегодня, 15:26
    Да давно пора.Жаль что это всего предвыборный популизм.
    210окв
    1. Черный_Ватник Сегодня, 15:28
      Это уже даже не предвыборный популизм, а предпенсионная агония.
      Но мысль хорошая. Вообще в постоянных истеричных криках Вольфовича можно очень часто услышать весьма дельные вещи.
      Черный_Ватник
      1. Rusland Сегодня, 15:35
        И многое сбывается.
        Rusland
        1. Тралл Сегодня, 16:19
          Пусть ЛДПР профинансирует переименование
          Тралл
          1. Siegen Сегодня, 16:36
            И ЛДПР надо переименовать belay
            Siegen
            1. Rusland Сегодня, 19:20
              В РПДЛ переименовать
              Rusland
            2. ГУМАНОИД Сегодня, 21:16
              И город нужно основать ЖИРИНОВСК drinks
              ГУМАНОИД
            3. Ныробский Сегодня, 21:34
              Цитата: Siegen
              И ЛДПР надо переименовать belay
              Давно назрело. Сегодня такие понятия как "либерал" и "демократ" в народе трактуются с негативным оттенком не иначе как "либераст" и "дерьмократ".
              Ныробский
          2. влад66 Сегодня, 16:49
            з заметки кандидата на пост президента страны

            И где он был все эти 27 лет,все перед выборами просыпается laughing а потом у Соловьева все торчит.Пускай еще предложит Аляску вернуть. yes
            влад66
            1. zivXP Сегодня, 20:14
              Да Жириновскому можно говорить все. Испокон веков такое разрешалось придворным шутам.
              zivXP
      2. Deniska Сегодня, 15:51
        На мой взгляд это должны решать жители Волгограда. Как раз выборы на носу заодно и мини референдум по названию провести :) Пусть проголосуют за название своего города.
        Deniska
        1. DMB_95 Сегодня, 16:09
          Цитата: Deniska
          На мой взгляд это должны решать жители Волгограда.

          Но воевали в Сталинграде люди из разных регионов Союза . Переименование Волгограда в Сталинград - слишком серьёзное событие для внутригородского референдума .
          DMB_95
          1. vitalm Сегодня, 16:16
            Надо всем голосовать, я Сталинград!
            vitalm
            1. Балу Сегодня, 17:09
              Цитата: vitalm
              Надо всем голосовать, я Сталинград!

              Поддерживаю. Это историческая память о величайшей победе в ВОВ всего советского народа. А то уже уродцы то плюют в вечный огонь, то шашлык жарят. А в Севастополе вечный огонь зажгли наконец?
              Балу
            2. ПалБор Сегодня, 18:29
              Цитата: vitalm
              Надо всем голосовать, я Сталинград!

              А Сванидзе против!Мстит за то,что Сталин когда-то свою первую жену,дальнюю родственницу дяди Коли,бросил.
              ПалБор
          2. DPN Сегодня, 17:15
            Ленинград,Свердловск переименовали ,ни кто народ России не спрашивал,тот же Горький всё зависело от власть имущих. Киев же сдали ,так же и сдали бы Петербург и Волгоград.
            Имена другие были поэтому и фашистам не сдали
            DPN
            1. DMB_95 Сегодня, 19:59
              Цитата: DPN
              Киев же сдали ,так же и сдали бы Петербург и Волгоград.
              Имена другие были поэтому и фашистам не сдали

              Нет , имена в этих случаях - не главная причина Победы . Киев оставили в августе 41-го , когда весь фронт сыпался , и многие считали , что ещё есть куда отступать . В Сталинграде и Ленинграде отступать было некуда и нельзя было отступать . И все это уже понимали .
              DMB_95
              1. DPN Сегодня, 21:57
                Наверное забыли в 1812 году даже Москву сдали, в 1941 до Уральских Гор ещё далеко было. В то время народ другой был и символы свои не сдавал ,а это Ленинград ,Сталинград и потом Москва.
                В 1991 году Москва отблагодарила и развалила эту страну.
                DPN
        2. Проксима Сегодня, 16:33
          Цитата: Deniska
          На мой взгляд это должны решать жители Волгограда.

          С этим городом всё понятно, он обессмертил себя и известен всему миру, как СТАЛИНГРАД.
          А вот мне, как питерцу, очень хочется, чтобы моему городу вернули название ЛЕНИНГРАД. Ну не красиво, когда у второй столицы нашей страны немецкое название, а так Ленинград очень коррелирует с энергетикой русского языка. Город трёх революций, последняя кардинально изменила ход мировой истории. Про легендарную оборону Ленинграда я даже заикаться не буду.., а вот по поводу Ленина, достоин ли он, чтобы город носил его имя - конечно же да. Ленин - это квинтэссенция великих исторических процессов, которые тогда происходили, а историю нужно чтить! hi
          Проксима
          1. jjj Сегодня, 18:00
            В память о Ленине оставили Ульяновск. Надо и в память о Сталине город именовать
            jjj
          2. standan Сегодня, 18:31
            Поддерживаю, земляк!
            standan
          3. midivan Сегодня, 20:39
            Цитата: Проксима
            а вот по поводу Ленина, достоин ли он, чтобы город носил его имя - конечно же да. Ленин - это квинтэссенция великих исторических процессов

            А тот кто его основал и построил значит не достоин получается? А если режет слух немецкое название так Петроград вроде русское. Ну вам жителям виднее, а на мой взгляд, не справедливо.
            midivan
      3. Астория Сегодня, 16:09
        Жириновского обратно переименовать в Эдельштейна и отпустить на пенсию.
        Астория
      4. Чёрный Сегодня, 16:37
        Цитата: Черный_Ватник
        Но мысль хорошая.

        Согласен. Мысль хорошая Но решать это должны жители Волгограда....
        Чёрный
      5. sub307 Сегодня, 20:11
        Жириновский как всегда - "в своём репертуаре". То за Трампа шампанское прям в думе поднимает, то чё сильно оригинальное предлагает. Ну пиарится в общем. В перименовании смысла большого не вижу, лучше пенсионерам на дату подкинуть, хотябы в рамках тогоже предвыборного пиара.
        sub307
    2. Монос Сегодня, 15:28
      Этот год - юбилейный год великих побед: Сталинградская битва, Курская, операция "Багратион".

      Под Сталинградом, кстати, деды дали по морде всему тогдашнему Евросоюзу.
      Монос
      1. Rusland Сегодня, 15:34
        Вот и дума похоже подключается к этому вопросу, обязательно переименовать и референдум не нужен.
        Rusland
        1. bulvas Сегодня, 16:39
          Цитата: Монос




          охренеть
          bulvas
      2. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:35
        Насчет переименования города надо провести референдум среди его жителей. А так, это элемент предвыборной борьбы. Кстати, о тракторном заводе Жириновский ничего не хочет сказать? Там вроде еще бои идут с немцами.
        Аристарх Людвигович
        1. Монос Сегодня, 15:40
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Насчет переименования города надо провести референдум.

          Я считаю, что не надо переименовывать. "Сталинград" - это историческое явление. Не надо его принижать переименовыванием и политическими манипуляциями.
          Монос
        2. Deniska Сегодня, 15:52
          Судя по видео... бои там еще идут.... Жесть!!!
          Deniska
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:56
            Цитата: Deniska
            бои там еще идут.... Жесть!!!

            От фашистов Сталинград отбился, а от либерастов и дерьмократов не смог....﻿ crying
            Аристарх Людвигович
        3. Стропорез Сегодня, 16:48
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Кстати, о тракторном заводе Жириновский ничего не хочет сказать? Там вроде еще бои идут с немцами.

          А сколько таких заводов по всей стране...Немцев то победили, а вот новую напасть никак одолеть не можем.
          И вопрос какое из двух зол хуже, открыт.
          Стропорез
          1. midivan Сегодня, 20:47
            Цитата: Стропорез
            А сколько таких заводов по всей стране...Немцев то победили, а вот новую напасть никак одолеть не можем.
            И вопрос какое из двух зол хуже, открыт.

            Чего тут, закрывайте ибо не чего спрашивать, кто хуже -враг или предатель? Вот и весь вопрос.
            midivan
          2. Ююка Сегодня, 22:10
            Цитата: Стропорез
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Кстати, о тракторном заводе Жириновский ничего не хочет сказать? Там вроде еще бои идут с немцами.

            А сколько таких заводов по всей стране...Немцев то победили, а вот новую напасть никак одолеть не можем.
            И вопрос какое из двух зол хуже, открыт.


            я тут как-то уже рассказывал про Казахстан - про завод, на который в 80-е ездил в командировки. На спутниковой карте хорошо видно развалины и металлоконструкции. Так что бои с "немцами" велись по всему бывшему Союзу...
            Ююка
      3. Проксима Сегодня, 15:54
        Цитата: Монос
        Этот год - юбилейный год великих побед: Сталинградская битва, Курская, операция "Багратион".

        Хочу Вас поправить. 75-ти летие операции "Багратион" (по моему скромному мнению, по совокупности характеристик - САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ за всю мировую историю soldier ) мы будем славно праздновать в следующем году drinks
        Проксима
        1. Монос Сегодня, 16:00
          Цитата: Проксима
          Хочу Вас поправить.

          Да Вы правы, моя ошибка. Спасибо. hi drinks
          Монос
        2. DMB_95 Сегодня, 16:22
          Цитата: Проксима
          "Багратион" (по моему скромному мнению, по совокупности характеристик - САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ за всю мировую историю soldier

          Да , потери наступавших Советских войск были меньше , чем потери обороняющихся немцев . И это - в труднопроходимой местности , через заранее подготовленные оборонительные позиции Вермахта . И результаты наступления - поразительны .
          DMB_95
      4. Angel_and_Demon Сегодня, 16:49
        Цитата: Монос
        Под Сталинградом, кстати, деды дали по морде всему тогдашнему Евросоюзу.

        а под Воронежем? но почему то все об этом молчат, или не толерантно говорить, что под Воронежем взяли в плен 75 тыс. немецких солдат, и ни одного из 200 тысячной армии Венгров, которых всех там и положили
        Angel_and_Demon
        1. неглавный Сегодня, 22:34
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Монос
          Под Сталинградом, кстати, деды дали по морде всему тогдашнему Евросоюзу.

          а под Воронежем? но почему то все об этом молчат, или не толерантно говорить, что под Воронежем взяли в плен 75 тыс. немецких солдат, и ни одного из 200 тысячной армии Венгров, которых всех там и положили

          Вы сами и ответили на свой вопрос! Венгры после 45-го наши "союзники" поэтому Воронеж ( ещё называли Сталинград на Дону) и был "забыт" парт. линией в условиях "оттепели" и негатива 56-го! А звери были ещё те! Кстати как и в ПМВ!
          неглавный
      5. Ююка Сегодня, 18:13
        Цитата: Монос
        Этот год - юбилейный год великих побед: Сталинградская битва, Курская, операция "Багратион".

        Под Сталинградом, кстати, деды дали по морде всему тогдашнему Евросоюзу.


        Вот поэтому они и стремятся об этом унижении забыть! А кого-то еще удивляет почему??
        Кстати, недавно опять рассказывали про Воронежскую операцию. Раньше про нее почти ничего не говорили, хотя событие было очень значительным. Если посмотреть внимательно - становится еще более ясным стремление европейцев забыть эту войну. Венгерские войска потерпели в этом сражении самое крупное поражение в своей истории.

        Вот ссылка на ВО
        https://topwar.ru/17711-maloizvestnye-stranicy-iz
        -istorii-voyny-bitva-za-voronezh.html
        и кое-что - оттуда же

        Враг потерял до 11 дивизий (9 германских и 2 венгерских), почти всё тяжёлое вооружение и технику. Разгром немецко-фашистских войск под Воронежем в ходе Воронежско-Касторненской операции с полным правом позволяет говорить о ней как о крупном успехе советских войск в 1943 году.
        Надолго запомнили Воронеж и наши враги , особенно венгры, они под Воронежем практически потеряли всю свою наиболее боеспособную армию, а всего на воронежском направлении было уничтожено 26 немецких дивизий, 2-я венгерская (полностью) и 8-я итальянская армия, а также румынские части. Количество пленных было больше, чем под Сталинградом, общее количество пленных вражеских солдат, взятых в районе Воронежского фронта, составило порядка 75 000 солдат и офицеров.

        При этом, по различным данным, потери немецких войск и их союзников составили 320 тысяч солдат и офицеров. Еще больше потеряла наша армия, в сражениях на воронежской земле погибло около 400 000 советских воинов.
        Ююка
      6. NKT Сегодня, 18:28
        Юбилей операции «Багратион» будет через год.
        NKT
    3. Svarog Сегодня, 15:46
      Цитата: 210окв
      Да давно пора.Жаль что это всего предвыборный популизм.

      может Жириновский того.. в КПРФ решил податься?))
      Svarog
      1. влад66 Сегодня, 16:54
        Цитата: Svarog
        может Жириновский того.. в КПРФ решил податься?))

        Пожалейте Зюганова,Жирик плюется на него как сумасшедший.при встрече все графины и бутылки с водой и стаканы убирают. fellow
        влад66
        1. Svarog Сегодня, 16:55
          Цитата: влад66
          Цитата: Svarog
          может Жириновский того.. в КПРФ решил податься?))

          Пожалейте Зюганова,Жирик плюется на него как сумасшедший.при встрече все графины и бутылки с водой и стаканы убирают. fellow

          Жириновский нос всегда по ветру держит, почуял, что власть то сменится скоро))
          Svarog
          1. влад66 Сегодня, 16:58
            Цитата: Svarog
            Жириновский нос всегда по ветру держит, почуял, что власть то сменится скоро)

            А кто знает what После 18 марта посмотрим. wink Но он сейчас у корыта и КПРФ у корыта,хоть в думах,а денежка и льгота там не хилые капают. wink
            влад66
            1. Partyzan Сегодня, 17:46
              Цитата: влад66
              А кто знает После 18 марта посмотрим. Но он сейчас у корыта и КПРФ у корыта,хоть в думах,а денежка и льгота там не хилые капают.

              вот в этом то и беда, вот если депутатский бюджет шел на лечение детей, а депутаты зарплату бы получали по телефонным звонкам их избирателей, может что то бы и изменилось
              Partyzan
              1. влад66 Сегодня, 17:52
                Цитата: Partyzan
                вот в этом то и беда, вот если депутатский бюджет шел на лечение детей, а депутаты зарплату бы получали по телефонным звонкам их избирателей, может что то бы и изменилось

                1000% точно так drinks hi Жаль что могу только один+ поставить. request drinks
                влад66
                1. Partyzan Сегодня, 17:53
                  Цитата: влад66
                  Жаль что могу только один+ поставить.

                  не за плюсы - за державу обидно hi
                  Partyzan
    4. Геркулесыч Сегодня, 15:47
      Сто лет это обсуждаем, но пока что никто не вынес эту идею на референдум! А я уверен, что народ проголосует в большинстве своем "ЗА "!
      Геркулесыч
      1. Сепар ДНР Сегодня, 16:12
        Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости. И сегодня, при всем нашем отношении к самому Сталину, нужно пойти навстречу горожанам, которые хотели бы восстановить, увековечить память о подвиге своих погибших предков.

        Уважаемый кандидат на пост Президента РФ ВВП !
        ВВЖ,по стечению обстоятельств,также являющимся кандидатом на этот высокий и ответственный пост, ДЕЛО ТОЛКУЕТ yes
        Сепар ДНР
    5. антивирус Сегодня, 16:07
      вода камень точит
      Жириновский кремень или вода?
      "Сталинград" в сердцах млн погибших за него-- больше чем в ЛДПР членов
      антивирус
    6. сибиралт Сегодня, 17:03
      Пока Жирик будет думает как переименовать Волгоград, выборы закончатся. lol
      сибиралт
    7. zloybond Сегодня, 20:22
      город должен носить имя данное при рождении. Царицин, Екатеринодар... Постройте свой город и назовите хоть в честь своей бабушки. А так каждый может в зависимости от политической ситуации.... Только имя от рождения! Давно пора.
      zloybond
      1. Ююка Сегодня, 22:19
        Цитата: zloybond
        город должен носить имя данное при рождении. Царицин, Екатеринодар... Постройте свой город и назовите хоть в честь своей бабушки. А так каждый может в зависимости от политической ситуации.... Только имя от рождения! Давно пора.


        Город на весь мир овеял себя славой как Сталинград. Этим все сказано. А все другие названия... request
        "Как вы яхту назовете..."(с)
        Ююка
  2. Svarog Сегодня, 15:27
    Правильное предложение.
    Svarog
  3. Million Сегодня, 15:28
    Надеюсь ,что Путинграда или Ельцинграда не будет
    Million
    1. 210окв Сегодня, 15:30
      Ну,ЕБНцентр все же есть...И никак его не сковырнешь.И начало положено прславления алкашей при власти и воров от экономики...Так что все может быть.
      Цитата: Million
      Надеюсь ,что Путинграда или Ельцинграда не будет
      210окв
      1. parusnik Сегодня, 15:42
        Ну,ЕБНцентр все же есть...И никак его не сковырнешь.
        ..А зачем, пусть остается, но как центр, в котором рассказывали как разворовывали Россию и кто..Правда на это требуется политическая воля, а вот её-то нет...да и не будет...
        parusnik
      2. Hariton Laptev Сегодня, 15:50
        было сообщение что ельцин центр вороны камнями закидали и витражи побили
        Hariton Laptev
        1. 210окв Сегодня, 16:50
          Вороны не были прокляты в помойном эфире "Дождя" и "Эха"?
          Цитата: Hariton Laptev
          было сообщение что ельцин центр вороны камнями закидали и витражи побили
          210окв
        2. Ююка Сегодня, 22:23
          Цитата: Hariton Laptev
          было сообщение что ельцин центр вороны камнями закидали и витражи побили


          good когда я узнал первый раз - не поверил. А потом как говорил "дорогой Леонид Ильич" - испытал "чувство глубокого удовлетворения" laughing Вороны очень умные птицы... А в данном случае умнее людей оказались.
          Ююка
    2. To be or not to be Сегодня, 15:36
      Весь мир называет город СТАЛИНГРАД и Сталинградская битва!!
      Давно пора .
      Это наша героическая история.
      Это подвиг наших дедов и отцов .бабушек и мам ..
      Это память для потомков ..
      Память о тех кто нам дал право жить!
      To be or not to be
      1. Стропорез Сегодня, 16:51
        Цитата: To be or not to be
        Весь мир называет город СТАЛИНГРАД и Сталинградская битва!!
        Давно пора .
        Это наша героическая история.

        То же самое можно сказать и про Блокаду Ленинграда! soldier
        Стропорез
    3. ротмистр Сегодня, 15:36
      Цитата: Million
      Надеюсь ,что Путинграда или Ельцинграда не будет

      Вы надеетесь,что его переименуют в Бронштейнград?Или Горбачевск, или Хрущевск, или Шеварнадзеград?
      ротмистр
      1. Million Сегодня, 15:48
        я не понимаю почему Ленинград переименовали?Все мы знаем город-герой Ленинград,блокаду Ленинграда,область .опять же,Ленинградская,а город-Санкт-Петербург!
        Million
        1. красноярск Сегодня, 15:54
          Цитата: Million
          я не понимаю почему Ленинград переименовали?Все мы знаем город-герой Ленинград,блокаду Ленинграда,область .опять же,Ленинградская,а город-Санкт-Петербург!

          А что тут непонятного? Одно слово - Собчак.
          красноярск
        2. BABAY22 Сегодня, 16:26
          Не переименовали, а вернули историческое название. И с какого боку тут блокада? По Вашей кривой логике, все вы помните революцию в Петрограде, так значит, не Ленинград, а Петроград.
          И жители Спб уже всем ответили на этот вопрос в 90-м году - кому нравится слово Ленинград, называйте так свой город, хоть Москву в Ленинград ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ, хоть Душанбе, а мы будем жить в Санкт-Петербурге.
          BABAY22
          1. Офицер запаса Сегодня, 17:47
            Вы только не выступайте от имени всех жителей нашего города. Тот референдум в Ленинграде – вообще темная история. Вот как выглядела запись в опросном листе для голосования 12 июня 1991 года: «Желаете ли Вы возвращения нашему городу его первоначального названия — Санкт-Петербург». Требовалось оставить один из указанных ответов — «Да» или «Нет», другой — вычеркнуть. Вот только масса людей по привычке указывала крестиком или «галочкой» слово «Нет», что было расценено, как вычеркивание. Т.е. получалось, что проголосовали за слово «Да». Чистейшая подмена понятий.
            Получилось, что за переименование высказалось 54% горожан, принявших участие в референдуме.
            Позднее «Ленинградская правда» печатала письма потрясенных итогами опроса сторонников сохранения названия города «Ленинград». Лавина писем- «До глубины души возмущен хитроумной формулировкой вопроса референдума, явно рассчитанной на обман пожилых людей, которые хотели сказать «Нет» переименованию Ленинграда».
            Результаты этого референдума, в отличии от народного голосования за сохранение Советского Союза, господи Собчак очень быстро использовал. А Хазбулатову все это было глубоко до лампочки.
            Родители моей жены, блокадники, до сих пор называют свой город Ленинградом. Мой отец, когда приезжает ко мне в гости, говорит – еду к сыну в Ленинград.
            Офицер запаса
            1. BABAY22 Сегодня, 18:15
              Не плачьте. И называйте наш город в кругу своей семьи как хотите. И я пишу не за всех, а за себя и за тех кто кроме меня отдал свой голос за возврат исторического названия.
              И все ваши разговоры про нечеткость формулировок, давно известны. Вы читать умеете? Что тут неясного: Желаешь возврата - ставь ДА, не желаешь - НЕТ. Все было четко и понятно. Вы проиграли, нас больше, и город называется САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
              BABAY22
              1. Офицер запаса Сегодня, 18:26
                Вот так и ставили, как Вы говорите. А нужно было вычеркивать. Поэтому метка напротив "НЕТ" господином Собчаком и его комиссией была расценена, как "ДА". Это, действительно, потом очень эмоционально все обсуждали. Причем и в той плоскости, что референдум о переименовании города федерального значения должен проводится по стране. Кстати, Хазбулатов тогда сказал, что эти результаты референдума во внимание не будут приняты. Солгал.
                Между прочим, тогда рассматривался вариант другой текста на референдуме
                "Как должен называться наш город
                Ленинград
                Санкт-Петербург"
                И вот тут люди должны были ставить любой значок. Все предельно понятно. Однако господину Собчаку это не понравилось. Тут подтасовать ничего было нельзя.
                Что случилось, то случилось. Тут Вы правы. Но вот только как это случилось - люди должны знать.
                Офицер запаса
                1. BABAY22 Сегодня, 18:40
                  Чего вычеркивать? Вы на выборы хоть раз ходили? Там ничего никогда не вычеркивают, там ставят любой знак напротив нужного ответа.
                  P.s.ХА-ХА-ХА. Помню, помню. Правда вроде писала, что жители Душанбе возмущены, что их спросить забыли как Санкт-Петербург именовать :). Спасибо напомнили, насмешили.
                  BABAY22
                  1. Офицер запаса Сегодня, 18:48
                    Я вам дважды уже сказал, в чем подмена, но Вы не воспринимаете.
                    За каждым из трех названий нашего города – Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград – великая история. Вы же, наверняка, помните, что все они произносились. Наряду с «ленинградцами» можно было услышать «мы из Питера». Никого это не задевало, наоборот вызывало уважение. И город совсем не нуждался в мошеннических услугах по переименованию от господина Собчака.
                    А его инициатива - оскорбление памяти павших в блокаду. Просто таких, как он корежит от имен Ленин и Сталин.
                    Офицер запаса
                    1. BABAY22 Сегодня, 19:00
                      То что Вы дважды сказали не стоит обсуждать, потому как это полный бред. То что крестик в поле НЕТ, считался как ДА.
                      И еще раз повторю, не примешивайте сюда блокаду. И не говорите, что если б город не назывался Ленинградом, то его обязательно бы сдали фашистам. Вон Москва, Ленинградом не называлась, и не сдалась. :)
                      Ну, не хотели большинство людей, что б их город носил имя Ленина, чье место в истории не воспринимается однозначно.
                      BABAY22
                      1. Офицер запаса Сегодня, 19:54
                        Цитата: BABAY22
                        И не говорите, что если б город не назывался Ленинградом, то его обязательно бы сдали фашистам.


                        А вот свои мерзости мне приписывать не нужно. Эти слова - Ваши.
                        Офицер запаса
                      2. BABAY22 Сегодня, 20:42
                        Мерзости, говорите.
                        Так это носители идей социализма по любому поводу прикрываются Победой в ВОВ. А Вы не исключение. Значит это Ваши мерзости.
                        BABAY22
              2. Стропорез Сегодня, 18:35
                Цитата: BABAY22
                . Вы проиграли, нас больше, и город называется САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

                А блокадники об этом знают?
                А может быть вы и за тех проголосовали, кто на Пискарёвском Мемориальном кладбище покоится? Или за тех кто на Невском пятаке лежит?
                Кстати, на гитлеровских картах, название Ленинград , тоже отсутствовало , а вот нынешнее ,как раз и было. soldier
                Стропорез
                1. BABAY22 Сегодня, 19:04
                  Это кто это там из-за спин блокадников говорит?
                  Блокадники, и все жители города большинством голосов решили:
                  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
                  BABAY22
                  1. Стропорез Сегодня, 19:40
                    Цитата: BABAY22
                    Это кто это там из-за спин блокадников говорит?

                    Саша нормальный клип сделал.
                    Цитата: BABAY22
                    Блокадники, и все жители города большинством голосов решили:
                    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

                    Никогда я не слышал от блокадников, чтобы они называли город иначе ,как Ленинград.
                    А честно сказать, я даже рад , что Город-Герой Ленинград, не замаран махинациями собчаков, его портфеленосцев и прочей камарильи.Всё это останется на другой вывеске, которую уже опохабили выше крыши, та же протухшая интеллигенция во главе с новохудоносором пиатровским,устраивающим шабаши в Эрмитаже!Вот оно лицо нынешнего названия.Прошу фото не удалять пусть все смотрят до чего опустились отдельные персоналии

                    А город на Неве мы переименуем, дайте срок.
                    Стропорез
                    1. BABAY22 Сегодня, 20:11
                      Ну, что за манера за спины Ветеранов прятаться? Вам же сказали, как народ, в т.ч. блокадники решили называть свой город. Что не ясно? И бросьте эту лузерскую манеру грозить -Дайте срок...мы все назад откатаем...
                      Не дам я вам срок, списали Ленинизм на свалку истории, за 3 дня списали, и никто из простого народа не вышел его защитить. Надоело всем слушать: Беги скорее, там в Центральном колбасу выбросили, занимай скорее очередь...
                      Застали Вы это время? Или Вы теоретик?
                      BABAY22
                      1. Стропорез Сегодня, 20:21
                        Цитата: BABAY22
                        Застали Вы это время? Или Вы теоретик?

                        Вам же в "600 секундах" показывали, что колбасу спецом на помойки отправляли.Но КООПторгах колбасы было навалом, а стоила она на рубь полтора дороже.
                        Цитата: BABAY22
                        Не дам я вам срок, списали Ленинизм на свалку истории, за 3 дня списали

                        Точно так же всё и восстановим. yes
                        Цитата: BABAY22
                        Ну, что за манера за спины Ветеранов прятаться?

                        А кто если не они, город отстояли? Кстати, Петроград звучит лучше, чем "санта клаус" wassat
                        Стропорез
                      2. BABAY22 Сегодня, 21:20
                        Точно. Теоретик.
                        Какой КООП?!
                        Там по 7 р. и этих коопов один на 100 гектар. А в магазинах по 2.20 без жира и по 2.90 с жиром. И той нет. Кстати Вы помните, что сметану надо брать до того как привезли молоко.
                        Они конечно отстояли, но моему деду было по-барабану, коммунисты сейчас у власти или царь батюшка - пришел фашист - значит добровольцем на фронт, и гнать его назад в логово.

                        За три дня восстановите?
                        Простите, а вам точно есть 18?
                        BABAY22
          2. Million Сегодня, 18:37
            Вам,бабаям,не понять
            Million
      2. Геркулесыч Сегодня, 15:48
        В Ведмедевоайфоновск sad !
        Геркулесыч
      3. Angel_and_Demon Сегодня, 16:54
        Цитата: ротмистр
        Вы надеетесь,что его переименуют в Бронштейнград?Или Горбачевск, или Хрущевск, или Шеварнадзеград?

        ну вот, все испортили, зачем поминать их? пусть лучше канут в лету как камень в омут
        Angel_and_Demon
      4. Саня терский Сегодня, 19:32
        Надеюсь, что вскоре появится на карте РФ, в районе Колымы, город Гад-Перевертышбург, для всех считавшихся в СССР офицерами и коммунистами, а после 1991 года, ставшими либерастами, монархистами и пр. шл...ю.
        Саня терский
    4. Сепар ДНР Сегодня, 16:14
      Цитата: Million
      Надеюсь ,что Путинграда или Ельцинграда не будет

      Цитата: 210окв
      Ну,ЕБНцентр все же есть...И никак его не сковырнешь.


      Как сообщила РуссВесна,родовой дом семьи Ельциных(в котором родился и провёл детство ЕБН), СГОРЕЛ...
      Сепар ДНР
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:55
        Цитата: Сепар ДНР
        Как сообщила РуссВесна,родовой дом семьи Ельциных(в котором родился и провёл детство ЕБН), СГОРЕЛ...

        спасибо за хорошую новость good
        Angel_and_Demon
        1. Сепар ДНР Сегодня, 16:59
          Цитата: Angel_and_Demon
          спасибо за хорошую новость

          Такими, хоть ежесекундно бы заваливал yes
          Сепар ДНР
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:00
            Цитата: Сепар ДНР
            Такими, хоть ежесекундно бы заваливал

            валите и валите good
            Angel_and_Demon
    5. сибиралт Сегодня, 17:05
      Деревню Будка можно переименовать в Будку Ельцина. laughing
      сибиралт
  4. Kars Сегодня, 15:28
    Было бы неплохо.мне лично обидно что у нас улицы герое сталингадв переименовывают.
    Kars
    1. 210окв Сегодня, 15:34
      Вы из Германии?Мне просто интересно на что или кого переименовывают?На "героев" вчерашних дней?Солдат 6-й армии вермахта?
      Цитата: Kars
      Было бы неплохо.мне лично обидно что у нас улицы герое сталингадв переименовывают.
      210окв
      1. Kars Сегодня, 15:50
        Я из Запорожья))
        И пока меня радует что хоть переименовывают на более менее нейтральные.например нашу героев сталинграда переименовали в ..школьную..и в городе еще нет проспекта бандеры.максимум погибшие в ато по месту проживания.
        Kars
        1. Сепар ДНР Сегодня, 17:03
          Цитата: Kars
          в городе еще нет проспекта бандеры.максимум погибшие в ато по месту проживания.

          Согласен,максимум(МАКСИМУМ !) переименований улиц именем крякнувших петухо-АТОвцев.
          Улиц не хватит,по второму,десятому разу переименовывать...
          Сепар ДНР
        2. Антарес Сегодня, 22:31
          Цитата: Kars
          И пока меня радует что хоть переименовывают на более менее нейтральные.например нашу героев Сталинграда переименовали

          Наши выкрутились лучше(хотя саботаж изначальный-ничего не менять не прошел) Героев Сталинграда-Героев Обороны Одессы.Что логично, такой улицы нет, два города героя.
          Антарес
    2. Проксима Сегодня, 15:37
      Цитата: Kars
      Было бы неплохо.мне лично обидно что у нас улицы герое сталингадв переименовывают.

      Когда я учился в Днепропетровске, то тогда еще была улица Героев Сталинграда. Интересно, как сейчас она называется? Плохо то, что в Сталинградском сражении участвовали десятки тысяч украинских воинов. Они и их потомки то в чём провинились, что ни как Бандера с Шухевичем не стали сотрудничать с нацистами?
      Проксима
      1. влад66 Сегодня, 17:13
        Цитата: Проксима
        Плохо то, что в Сталинградском сражении участвовали десятки тысяч украинских воинов.

        Сергей почему плохо request Низкий поклон им за это,за то что они защищали нашу общую Родину и они и их потомки это и есть настоящие украинцы,а не те мазепобандерошухевичи. hi
        влад66
      2. Антарес Сегодня, 22:36
        Цитата: Проксима
        Интересно, как сейчас она называется?

        Богдана Хмельницкого. Хотя местный депутат выграл суд и по решению должны вернуть прошлое название. Но уже против мерия, мол менять заново.
        Мы, кстати, аналогичный суд проиграли...Закон о декомунизации специально оставляет лазейку о допустимости тех же Героев Сталинграда и прочих Героев ВОВ. Но наши радикалы хотят радикально.В общем одно и тоже дело, а разные суды вынесли разные вердикты.
        Антарес
  5. БрОВР Сегодня, 15:28
    Да хватит уже,сколько можно всё переименовывать,давайте уважительно к истории своей относиться,а не менять названия раз в пол-года...А со стороны Жириновского-не более,чем популистский ход перед выборами-достали депутаты,только перед очередными выборами шевелящиеся.Что ж раньше не предлагал?
    БрОВР
    1. volodya Сегодня, 15:31
      Цитата: БрОВР
      Да хватит уже,сколько можно всё переименовывать,давайте уважительно к истории своей относиться,а не менять названия раз в пол-года...А со стороны Жириновского-не более,чем популистский ход перед выборами-достали депутаты,только перед очередными выборами шевелящиесяЧто ж раньше не предлагал?

      volodya
      1. Vita VKO Сегодня, 16:21
        А у нас реально по Академии ВКО ходил такой анекдот, только про Министра обороны Казахстана Алтынбаева М.К, он сейчас сенатор. Бала тогда у слушателей преподаватель высшей математики профессор Венцель Елена Сергеевна. Вот у нее многие тогда интересовали как она ставила двойки Мухтару Копашевичу.
        Но самое смешное, что в главном холле весят два стенда с именами выпускников отличников, а второй выпускников ставшими генералами. И из сотни имен совпадает всего одна фамилия и то, зама Академии по учебной работе.
        Vita VKO
  6. Дормидонт Сегодня, 15:36
    Чтобы не было споров - в Царицын
    Дормидонт
    1. Albatroz Сегодня, 15:38
      Поддерживаю
      Albatroz
    2. Stas157 Сегодня, 15:54
      Цитата: Дормидонт
      Чтобы не было споров - в Царицын

      А что такое Царицын?
      Весь мир, кто мало мальски знаком с историей 2МВ, знает Сталинградскую битву и город Сталинград. В Германии помнят это особенно! Но, никто не знает никакого Волгограда, безликое название от одноименной реки, как будто больше ничего не смогли придумать, в 1961 году, когда переименовали город, входе борьбы Хрущева со сталинизмом.
      Испокон веков считалось, что лучшее название для города это от эпохального события там произошедшего, ну и конечно же от героических битв. Давайте же не будем умалять историю советского города, вернем ему его славное название, для того чтобы он носил его по праву.
      Stas157
  7. Симон Сегодня, 15:39
    Цитата: 210окв
    Да давно пора.Жаль что это всего предвыборный популизм.

    В принципе, это зависит от народа самого города. Провести референдум и проблема решена! request Свердловск подобным способом переименовали в Екатеринбург. yes
    Симон
  8. parusnik Сегодня, 15:39
    Перед выборами чего не скажешь...
    parusnik
  9. BABAY22 Сегодня, 15:41
    Это надо решать самим жителям города. Пусть проведут опрос, примут окончательное решение, с обязательной пометкой "Ближайшие 100 лет к этому вопросу больше не возвращаемся".
    BABAY22
  10. Ivan.A Сегодня, 15:45
    Вовка перед выборами такой популист laughing
    Хотя идея безусловна хорошая!
    Ivan.A
  11. vissarion Сегодня, 15:45
    Это давно пора сделать. Раньше он назывался Царицин и проходит во всех документах XVII-XXI вв. Причем тут Сталинград? Это тоже самое, что Ленинград. Хоть хватило ума вернуть прежнее название С-Петербург. И вообще всем городам надо вернуть прежние названия, а то у нас чем больше людей убил большевиский вождь и вылил человеческой крови, то ему в память переименовывают город. Хотят узаконит имя очередного вождя, то у нас полно, например, проектируемых улиц или безимянных переулков. Вперед, поле не паханое.
    vissarion
    1. красноярск Сегодня, 16:09
      Цитата: vissarion
      ... а то у нас чем больше людей убил большевиский вождь и вылил человеческой крови, ...

      Ну вот никак не могу представить себе- как все это он делал?
      Виссарион, чем повторять чужую глупость, попробуйте изучить вопрос. Отбросте лень и любознательность вам в помощ. Не доверяете российским авторам написавшим на эту тему, попробуйте - Гровер Ферр "Антисталинская подлость". Появится интерес, обращайтесь дам другие источники. Это все таки лучше, чем подгавкивать всяким познерам-сванидзям.
      красноярск
    2. CentDo Сегодня, 16:18
      XVII-XXI вв.

      Тогда уж XVI-XX вв.
      CentDo
  12. kaschey Сегодня, 15:53
    Что за мания такая с переименованием городов, улиц и т.д.
    Остановитесь люди, больше делать нечего что-ли?
    А с ВВЖ все уже давно понятно....
    kaschey
  13. Lenivets2 Сегодня, 15:58
    Жирик, как всегда, выступает в роли популистского трепла.
    Станиславский бы ему не поверил, слишком убого работает. hi
    Lenivets2
  14. komrad buh Сегодня, 16:03
    Похоже предвыборный ход, но лично я - ЗА!
    komrad buh
  15. bsk_una Сегодня, 16:10
    Маразм надо заканчивать: настоящее имя города СТАЛИНГРАД!!!!!!!!!!
    Кто не согласен, скатертью дорога
    bsk_una
  16. starshina78 Сегодня, 16:13
    А как же его ранние выступления о Сталине убийце , палаче и прочее , и что память о Сталине должна быть вычеркнута из истории России ? Получается Жириновский лицемерит . А Сталинград надо вернуть !
    starshina78
  17. anjey Сегодня, 16:21
    А почему бы и нет ,идеология коммунизма трансформировалась и потеряла свою агрессивность к эксплуататорам,а идеология - исторического героизма нужна стране как никогда, на горизонте начал возрождатся новый нацизм,пока еще только укробандеровский, просто так эти силы не уйдут с политической арены,много у них кукловодов ....
    anjey
  18. Zubr Сегодня, 16:27
    Владимир Врольфовичь, дорогой вы наш, хватит заниматься популизмом. Вы бы,лучше всей фракцией на социальные проблемы чаще обращали внимание. Оставьте Волгоград в покое. А вообще, считаю таким макаром, кто хочет переименовать, надо их нагибать финансово, на все эти хотелки. Уйма денег бюджетных на эти хотелки уходит. Граждане, сколько нам ещё ждать, когда наша политическая элита повзрослеет ? !
    Zubr
  19. МИХАН Сегодня, 16:29
    Я конечно за , но Жирик пиарится просто..Если переименуют, то такой вой и лай поднимется либерастный в мире..
    МИХАН
  20. tihonmarine Сегодня, 16:36
    Глупо звучит: "Сталинградская битва при Волгограде". Имя Великого И.В. СТАЛИНА должен вернут городу на Волге.
    tihonmarine
  21. yehat Сегодня, 16:52
    Вольфович, перейди хоть в жизни раз от популярного к полезному.
    yehat
  22. ланс Сегодня, 16:55
    это же сколько миллионов стране опять обойдется. я и сейчас если честно часто питер называю ленинградом. питерцы улыбаются но не исправляют. история она и есть история хватит людям морочить голову. сталин и так остаётся всердцах людей. охота увековечить постройте новый город или мост на сахалине или севере. дорогу восстанавливают к ямалу. чем не им. сталина причем с двух сторон общества рф.
    ланс
    1. андрон-30 Сегодня, 20:08
      Вы совершенно правы .
      андрон-30
  23. NordUral Сегодня, 17:00
    Нос у Жириноаского никогда не ошибается. Да и предложение всем народом поддержим, ну, почти всем.
    NordUral
  24. Труд Сегодня, 17:20
    Подвожу итоги - большинство "за".
    Труд
  25. Pacifist Сегодня, 18:06
    Пофиг из каких побуждений он это говорит. Сама мысль от этого не становится неправильной. Это именно Сталинград. Люди гибли за Сталинград, Паулюса разбили под Сталинградом. Даже только из этих соображений уже стоит вернуть название. Паскуда Хрущев, из мелкой мести, поскольку ничем другим отметиться не мог, устроил переименование. Название нужно вернуть и тут есть еще одно соображение, помимо исторической справедливости, представляете какой вой поднимется у рукопожатых и их хозяев laughing Вся их свора десятилетиями гавкала, а тут такой облом.
    Pacifist
  26. Mavrikiy Сегодня, 18:43
    Владимир Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград

    Сванидзе в больничке жить останется.
    Mavrikiy
  27. андрон-30 Сегодня, 20:01
    зачем? Волгоград название нейтральное , город на Волге ,не более того , да при царе был Царицын но канули в лепту былые времена , был и остаётся в памяти героический и победоносный Сталинград , но к чему менять действующее имя города ? нужно знать и уважать историю государства и принимать эту историю такой какой она была , а не менять её под выборы , дни рождения госдеятелей,или смерти оных ,иначе мы пойдём путём наших соседей ,к большому сожалению иначе пока назвать их не могу ,а это просто преступление перед нашими потомками переписывать и толковать историю так как кому-то нужно.
    андрон-30
  28. Беларусь это Россия Сегодня, 20:01
    Владимир Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград
    Жириновский-тут я вас-не поддерживаю.Хватит что-то переименовывать.Назвали так-всё-пусть так остаётся.
    Давно уже ясно и понятно-с древних времён даже-когда крепости брали штурмом.Как только крепость захватили-вывесили своё знамя и герб.Из далека видно-чья эта крепость под чьим знаменем и чей герб.Посмотрите на США-с рождения-один и тот же флаг и герб и не меняется-и это правильно.Из этой логики-США-самые старые.Хоть отроду им-200 лет.Другие-сколько уже флагов и гербов поменяли-по логике-стали другими?????Государство, существует столько-сколько его символы-флаг и герб.Хватит стебаться над Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами.Менять флаги,гербы и названия городов и сёл.Достали!
    Флаг Росси́и (Госуда́рственный флаг Росси́йской Федера́ции) — её официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном. Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3[4].
    Ответственность за надругательство над флагом России
    Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации является преступлением. Надругательство может выражаться в совершении лицами, достигшими 16 лет, самых разнообразных активных публичных действий, свидетельствующих о неуважительном отношении к флагу, например, в его уничтожении, повреждении, нанесении циничных рисунков или надписей.

    Согласно статье 329 Уголовного кодекса России «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»[180], оно карается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. На практике распространённым является условное наказание[181][182].
    Значение цветов флага
    Цветам российского флага приписывается множество символических значений, однако не существует официального толкования цветов Государственного флага Российской Федерации. Самая популярная расшифровка заключается в следующем[189]:

    Белый цвет символизирует благородство и откровенность;
    Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;
    Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.
    Другим распространённым толкованием было соотнесение цветов флага с историческими областями Российской империи: Белой (белый цвет), Малой (синий цвет) и Великой Руси (красный цвет)[190]. Это объяснение исходило из полного титула царей и императоров России: «Всея Великия, и Малыя и Белые России», символизируя единение великороссов, малороссов и белорусов. Кроме того, в дореволюционные времена существовали разнообразные трактовки значений этих цветов, например:

    белый — цвет свободы;
    синий — цвет Богородицы;
    красный цвет — символ державности.
    С точки зрения геральдистов, все подобные расшифровки носят необязательный, поэтико-лирический характер[191].
    Так что,при всём уважени к вам,Владимир Жириновский-ТУТ Я ВАС-НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
    Волгоград-это Волгоград! Как Россия-это Россия Русская православная христианская,как её флаг-триколор Русский и герб    -Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх расправленные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого навзничь и попранного конём дракона[2].!
    Страна,государство-живёт столько-сколько её символы.Поменяли символы-флаг и герб-это уже другая страна.Точно так-и город.Жириновский-не надо менять название Волгограда.
    Урежте,Вольфович лучше зарплату депутатам и пусти эти деньги-на дома для семей с детьми и на зарплату рабочим и в армию.И ельцин лучше центр превратите в музей предателей и врагов,которые Россию Русскую православную христианскую предавали.Чтоб предателей этих и врагов-знали.
    Беларусь это Россия
    1. Беларусь это Россия Сегодня, 20:17
      Вообще-меня бесит что всё меняется и переименовывается.Чёрти что.С головы на ноги,по другому я не могу сказать.Не знаю что тту сказать ещё. Своё мнение-я высказал.
      Городу нужно вернуть или историческое название Царицын или дать ему то название, под которым он вошёл в мировую историю — то есть Сталинград. Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру.

      Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости. И сегодня, при всем нашем отношении к самому Сталину, нужно пойти навстречу горожанам, которые хотели бы восстановить, увековечить память о подвиге своих погибших предков.

      И Жириновский-прав.И-херня ребята получается если всё так менять.Это-клоунада из страны делается.
      Вообще-какого хрена поменяли название Сталинграда?
      Это я воспринимаю теперь все эти изменения названия-как например наш Минск поменять название на какую-то хрень.Или вашу Москву.
      Ну как-как можно менять названия и символы??? Это уже получается другие города и другая страна.Блин.Хрень какая-то.Как например Россию Русскую православную христианскую называть по другому и под другой тряпкой показывать вместо Русского триколора и под гербом другим.Чтобы вам понятнее было.
      Беларусь это Россия
  29. Беларусь это Россия Сегодня, 20:06
    Цитата: Труд
    Подвожу итоги - большинство "за".

    Против.
    Беларусь это Россия
  30. Grazm47 Сегодня, 20:19
    Чистой воды-популизм. Ну а что делать - скоро Март.
    Grazm47
  31. лис Сегодня, 20:36
    по поводу переименований.Царицын был ,скорее посёлком,а став Сталинградом,превратился в промышленный центр.
    Тольятти тоже ,тридварасы хотят в ставрополь-на Волге переименовать...пока народ их посылает...но,благодаря солнцеликому и братве,скоро похерят оставшиеся заводики и...опять станет Тольятти райцентром.
    лис
  32. sauvage Сегодня, 21:11
    В Париже многие знают про Сталинград и почти никто не знает про Волгоград, кстати в Париже есть площадь Сталинградской битвы, станция метро Сталинград, авеню Сталинград. Нужно вернуть прежнее название города, потому что именно под Сталинградом произошло великое событие, после которого весь мир понял что Германии не победить в этой войне.
    sauvage
  33. Стропорез Сегодня, 21:33
    BABAY22,
    Цитата: BABAY22
    Точно. Теоретик.
    Какой КООП?!
    Там по 7 р. и этих коопов один на 100 гектар. А в магазинах по 2.20 без жира и по 2.90 с жиром. И той нет. Кстати Вы помните, что сметану надо брать до того как привезли молоко.
    Они конечно отстояли, но моему деду было по-барабану, коммунисты сейчас у власти или царь батюшка - пришел фашист - значит добровольцем на фронт, и гнать его назад в логово.

    За три дня восстановите?
    Простите, а вам точно есть 18?

    Вот вам факт, напротив Казанского собора в 1988 году было кафе "У Казанского", так вот, обед на двоих первое ,второе,салат, "компот" -200 коньяку, обходился 3руб.15 коп, отдавал 3.50.
    На улице Тульская в булошной, впереди стояла бабуля , старенькая, но чисто и старомодно одета, с радикюльчиком. Берёт "осьмушку" хлеба, продавщица режет буханку, бабушка достаёт из радикюля чистый платочек и заворачивает в него этот хлеб и аккуратно кладёт в сумочку.То ли две, то ли три копейки покупка, хотел за неё отдать, она сказала "что Вы, молодой человек, мы не нищенствуем". Я догнал её, четыре вечера с ней общались........ По гроб жизни не забуду! soldier
    Стропорез
  34. Антарес Сегодня, 22:45
    Когда я вижу ВВЖ и слышу о Сталинград Волгоград-значит скоро выборы.Либо нужно нужно переключить внимание. Так как сейчас это успешно делает Украина, значит выборы.
    Еще в 2013-м депутаты гордумы постановили вернуть городу его историческое название, но только на 9 дней в году. При этом название Сталинград не фигурирует в документах, но в эти оговоренные даты его можно смело использовать в выступлениях, на массовых мероприятиях, а также в средствах массовой информации.
    Напомним, что Волгоград называют Сталинградом девять раз в году по праздникам:
    День воинской славы - 2 февраля
    День защитника Отечества - 23 февраля
    День присвоения городу звания героя - 8 мая
    День Победы - 9 мая
    День памяти и скорби - 22 июня(у нас он так же называется)
    День памяти жертв бомбардировки Сталинграда - 23 августа
    День окончания Второй мировой войны – 2 сентября
    День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом - 19 ноября
    2015
    Госдума отклонила проект постановления о возвращении Волгограду исторического названия Сталинград, сообщает ТАСС.
    Документ был внесен в парламент фракцией КПРФ 12 февраля. Коммунисты также предлагали переименовать одну из центральных площадей или улиц Москвы в честь Иосифа Сталина и установить там памятник генералиссимусу.
    «Право инициировать переименование принадлежит исключительно волгоградской областной думе. Переименование улицы и установка памятника в Москве — это компетенции органов власти Москвы», — отметил зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Казаков.

    вот есть ссылка про подобные темы.
    https://www.volgograd.kp.ru/daily/theme/9850/
    Я не знаю как можно относиться к человеку-пившего шампанское за Трампа....
    Антарес
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