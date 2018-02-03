В США вновь озвучили планы по стратегическому бомбардировщику нового поколения B-21 Raider

B-2 в сопровождении F-22

В открытой части новой ядерной доктрины США содержится информация о планах Соединённых Штатов по созданию нового стратегического бомбардировщика. Сообщается, что речь идёт о «стратеге» нового поколения B-21 Raider, о проекте которого в США уже высказывались. Разработка должна перейти к активной фазе «к середине 2020-х годов», как отмечено в американском документе. При этом основная проблема - чрезмерная затратность этого проекта.Известно о том, что главной задачей, которую Пентагон ставить перед разработчиками и конструкторами, является задача по существенному увеличению скоростных параметров бомбардировщика, способного нести на борту ядерное оружие. B-21 Raider должен, по заявлениям американского военного ведомства, преодолевать любую из существующих и близкоперспективных систем ПВО, нанося при этом «сокрушительные удары по любым целям, включая подземные хорошо защищённые». При этом самолёт планируют оснастить оборудованием, которое будет осуществлять доразведку и производить оценку нанесённого ущерба.Сообщается, что реализацией программы по созданию перспективного стратегического бомбардировщика в США занимается корпорация «Northrop Grumman». Эта корпорация основана в 1994 году в результате слияния «Northrop Corporation» и «Grumman Corporation». Головной офис находится в Лос-Анджелесе. Одна из разработок – тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Первый полёт этот самолёт ВВС США совершил в 1989 году – до слияния упомянутых компаний. На сегодняшний день стоимость единицы B-2 Spirit (с оборудованием) достигает 2 млрд долларов, а реализация самой программы обошлась США почти в 45 млрд долларов.По некоторым данным, на его базе «Northrop Grumman» и собирается создавать «стратег» нового поколения, стараясь "поработать над удешевлением проекта".