11:03 03 февраля

В США вновь озвучили планы по стратегическому бомбардировщику нового поколения B-21 Raider

В открытой части новой ядерной доктрины США содержится информация о планах Соединённых Штатов по созданию нового стратегического бомбардировщика. Сообщается, что речь идёт о «стратеге» нового поколения B-21 Raider, о проекте которого в США уже высказывались. Разработка должна перейти к активной фазе «к середине 2020-х годов», как отмечено в американском документе. При этом основная проблема - чрезмерная затратность этого проекта.

Известно о том, что главной задачей, которую Пентагон ставить перед разработчиками и конструкторами, является задача по существенному увеличению скоростных параметров бомбардировщика, способного нести на борту ядерное оружие. B-21 Raider должен, по заявлениям американского военного ведомства, преодолевать любую из существующих и близкоперспективных систем ПВО, нанося при этом «сокрушительные удары по любым целям, включая подземные хорошо защищённые». При этом самолёт планируют оснастить оборудованием, которое будет осуществлять доразведку и производить оценку нанесённого ущерба.

Сообщается, что реализацией программы по созданию перспективного стратегического бомбардировщика в США занимается корпорация «Northrop Grumman». Эта корпорация основана в 1994 году в результате слияния «Northrop Corporation» и «Grumman Corporation». Головной офис находится в Лос-Анджелесе. Одна из разработок – тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Первый полёт этот самолёт ВВС США совершил в 1989 году – до слияния упомянутых компаний. На сегодняшний день стоимость единицы B-2 Spirit (с оборудованием) достигает 2 млрд долларов, а реализация самой программы обошлась США почти в 45 млрд долларов.


В США вновь озвучили планы по стратегическому бомбардировщику нового поколения B-21 Raider

B-2 в сопровождении F-22


По некоторым данным, на его базе «Northrop Grumman» и собирается создавать «стратег» нового поколения, стараясь "поработать над удешевлением проекта".

Использованы фотографии: Фейсбук/B-21 Raider, Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. БрОВР Сегодня, 07:11
    Машина хорошая,завидуем молча...
    БрОВР
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:13
      Интересно когда наш новый стратег перейдет к активной фазе , будем надеется он не будет долгостроем , и что бы америкосы завидовали нашей хорошей машине .
      Spartanez300
      1. Rusland Сегодня, 07:32
        Пусть помучаются. Обойти нашу ПВО не удастся, да и пуски производятся вне зоны действия ПВО, так что очередные вбросы для конгресса и СМИ.
        Rusland
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:43
          По некоторым данным, на его базе «Northrop Grumman» и собирается создавать «стратег» нового поколения, стараясь "поработать над удешевлением проекта".

          Скорее, это будет распил нового поколения!
          СРЦ П-15
          1. zivXP Сегодня, 10:30
            Думаю не зря генералы Пентагона в последнее время так яростно завопили о планируемой Россией войне. И нафига она нам нужна? Вот не лезли бы к нам так близко.
            zivXP
      2. андрей юрьевич Сегодня, 07:48
        Цитата: Spartanez300
        Интересно когда наш новый стратег перейдет к активной фазе , будем надеется он не будет долгостроем , и что бы америкосы завидовали нашей хорошей машине .

        судя по работе над ТУ-160-очень и очень не скоро.лет этак через 25 а то и больше.
        андрей юрьевич
        1. Правда Сегодня, 08:03
          Цитата: андрей юрьевич
          судя по работе над ТУ-160-очень и очень не скоро.лет этак через 25 а то и больше.

          Да Вы пессимист. Ту-95м99мм появится раньше, если остались корпуса из советского задела. Он будет оснащён жк дисплеями, кондиционером и часами с будильником!
          Правда
    2. ul_vitalii Сегодня, 08:09
      Цитата: БрОВР
      Машина хорошая,завидуем молча...

      У нас с хвостом, у них без хвоста, даже и не знаю кому завидовать больше. smile
      ul_vitalii
      1. БрОВР Сегодня, 08:16

        Удачных выходных! hi
        БрОВР
    3. влад66 Сегодня, 08:43
      Цитата: БрОВР
      Машина хорошая,завидуем молча...

      Во первых она еще не создана,так что завидуй молча или громко без разницы. yes
      ри этом основная проблема - чрезмерная затратность этого проекта

      Вот тут завидуем молча американским налогоплательщикам. wink
      влад66
      1. БрОВР Сегодня, 08:48
        А ты им не завидуй-нормально живут.Как и в Германии-не работают,и по миру катаются,и мне помогают с операциями Родителям в германских гошпиталях wink
        БрОВР
        1. влад66 Сегодня, 08:56
          Цитата: БрОВР
          Как и в Германии-не работают,и по миру катаются

          Вот уж не знал,что немцы ленивые оказывается fellow только по миру катаются и не работают.Браво Леша жгешь не по детский good Запомни раз и на всегда-немцы очень много долго работают,что бы кататься по миру и никогда не пиши больше такой чуши,в лучшем случае засмеют. yes
          Цитата: БрОВР
          мне помогают с операциями Родителям в германских гошпиталях wink

          Ну так спасибо им за это.И вообще завидовать очень мерзкое качество,таких людей сроду не уважал.
          влад66
          1. БрОВР Сегодня, 09:07
            Немцы работают,нам поучится бы...Я о Родне моей,там проживающих-отработали своё,теперь живут в своё удовольствие,дай Бог им Здоровия на долгие лета.......Впредь-дочитывай до конца мои комментарии,прежде чем охаивать,не знамши ... wink hi
            БрОВР
            1. влад66 Сегодня, 09:10
              Цитата: БрОВР
              Впредь-дочитывай до конца мои комментарии,прежде чем охаивать,не знамши

              Чего belay Леша ты бы так статьи дочитывал до конца и осмысливал их,прежде чем глупые комментарии оставлять. yes
              влад66
            2. rotmistr60 Сегодня, 10:41
              Впредь-дочитывай до конца мои комментарии,прежде чем охаивать,не знамши
              Ну я специально прочитал два раза ваш опус и
              Как и в Германии-не работают,и по миру катаются
              Так может самому необходимо написать как следует? А по поводу вот этого и говорить не хочется
              Цитата: БрОВР
              Машина хорошая,завидуем молча...
              Умудриться похвалить то, что еще не создано и мимоходом поддеть наш ВПК.
              rotmistr60
        2. serg999 Сегодня, 09:02
          Цитата: БрОВР
          А ты им не завидуй-нормально живут.Как и в Германии-не работают,и по миру катаются,и мне помогают с операциями Родителям в германских гошпиталях wink

          Эти басенки лохам расскажи, на митинге навального. Они схавают, им пойдёт и так, а здесь таких почти нет, понял меня, кастрюлеголовый ты наш?
          serg999
    4. Tusv Сегодня, 08:51
      Цитата: БрОВР
      Машина хорошая,завидуем молча...

      Сначала контракт со стоимостью 2 гигобакса за Духа, потом 700 мегабаксов за модернизацию каждого Духа Итого 2.7 лярдов за штуку. Теперь Пирата будут строить, потом модернизировать, затем материализировать. Обзавидываешься тут Northrop Grumman.
      Tusv
    5. zyzx Сегодня, 09:25
      Цитата: БрОВР
      Машина хорошая,завидуем молча...

      Да,завидуем рисунку на бумаге. Я у укропитеков такие картинки танков видел,ууух дух захватывает.
      А судя по требованиям,к сему пипелацу,его надо назвать ковер самолет,с джином в стандартной комплектации.
      zyzx
    6. askort154 Сегодня, 10:23
      БрОВР.....Машина хорошая,завидуем молча.

      Тогда зачем озвучил свою зависть. Лучше ознакомся с лётно- техническими характеристиками. Вот в кратце :
      В-2 : G мах.взл = 171 т, G мах. загруз. = 22,7 т. Vмах. = 1010 км.ч ( около 1 М )
      Vкр. = 775км.ч (0,73 М). Rбоев. = 5,3 т. км. ЭПР = до 0,1 м2.
      Первый полёт 1989 г.
      Ту -160:
      Gмах.взл. = 275 т. Cмах. загрузки = 45 т. V мах = 2230 км.ч (1,87 М), Vкр =917 км.ч (0,77 М). Rбоев. = 6 тыс.км. Первый полёт 18 декабря 1981 г.

      Преимущество В-2 только в ЭПР. Но при современном оружии, это "стратегу" не так важно, Он не должен входить в зону ПВО противника. yes hi
      askort154
    7. Лекс. Сегодня, 11:02
      Её и создать ещё надо ,и стоить она будет под миллиард за машину
      Лекс.
  2. Комментарий был удален.
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:15
    B-21 Raider должен, по заявлениям американского военного ведомства, преодолевать любую из существующих и близкоперспективных систем ПВО


    Вундервафля наподобии рельсотрона... what
    Тот же ЛЕХА
    1. МИХАН Сегодня, 07:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вундервафля наподобии рельсотрона.

      Точно..Денег много, могут поэксперементировать и бюджет попилить .
      МИХАН
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:22
      Рельсотрон на него и установят wassat -прямо на фюзеляж, а реактор к нему пихнут в бомбовый отсек wassat
      Геркулесыч
    3. тол100в Сегодня, 07:35
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      наподобии рельсотрона...

      Просто это новый распилотрон бюджета Пентагона!
      тол100в
    4. игорка357 Сегодня, 08:00
      Ну-ну..про ф-22 тоже так говаривали,и про первого Арлика... а они сейчас одними Бёрками все наши флоты вместе взятые на дно пустят,смешно вам теперь?Нужно реагировать на вызовы..на новые и перспективные разработки нашего врага,а не орать с дивана "да у них все фуфло"....
      игорка357
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:14
        Ну вы прям стрелок из американского оружия, всё взаимосвязано, стрельнут здесь, а получат в другом месте по полной.
        ul_vitalii
      2. лесовозник Сегодня, 08:23
        На программу СОИ уже реагировали... как вам результатец? И к тому же у нас ведутся работы по ПАК ДА. Кстати спешка нужна при ловле блох, и трахе чужой жены перед приходом мужа.
        лесовозник
        1. Тралл Сегодня, 08:51
          Цитата: игорка357
          Ну-ну..про ф-22 тоже так говаривали,и про первого Арлика... а они сейчас одними Бёрками все наши флоты вместе взятые на дно пустят,смешно вам теперь?Нужно реагировать на вызовы..на новые и перспективные разработки нашего врага,а не орать с дивана "да у них все фуфло"....

          Вы о каких флотах уточняйте
          Тралл
      3. Tusv Сегодня, 09:02
        Цитата: игорка357
        Нужно реагировать на вызовы..на новые и перспективные разработки нашего врага,а не орать с дивана "да у них все фуфло"

        Тут надо подумать, что значит у американцев ближнеперспективная ПВО, например С-400 они называют перспективным, без приставки ближне и засекут ли его РТВешники на дальних подступах what
        Tusv
      4. kirgiz58 Сегодня, 09:37
        Цитата: игорка357
        а они сейчас одними Бёрками все наши флоты вместе взятые на дно пустят,

        Вы такой вывод сделали, глядя на "красивые ордеры" во главе с авиками к Корее и обратно? А так ли они будут "парадным ордером" идти когда какой-нибудь "Борей" всплывет в середине? Наши флотские не пальцем деланы и "неприемлемый" ущерб нанесут, а РВСН и ВКС доделают начатое. Они это знают и потому петушатся только на Корею, да "папуасов" гонять могут.
        kirgiz58
  4. ul_vitalii Сегодня, 07:18
    "Проводить доразведку и оценивать ущерб", ага ещё и интервью брать, вот точно американцы ущербные, никак не спустятся с небес на грешную землю. feel
    ul_vitalii
    1. Котище Сегодня, 07:31
      Цитата: ul_vitalii
      "Проводить доразведку и оценивать ущерб", ага ещё и интервью брать, вот точно американцы ущербные, никак не спустятся с небес на грешную землю. feel

      Ага путем опроса "Бабка это деревня - Гадюкино? Не милок, до нее еще две версты лесом!"
      Котище
    2. Tusv Сегодня, 09:24
      Цитата: ul_vitalii
      вот точно американцы ущербные, никак не спустятся с небес на грешную землю

      А где же им доразведку то совершать? Кстати есть выбор: На земле, под водой и во льдах
      Tusv
  5. Умник Сегодня, 07:22
    Каким образом систему пво преодалевать собрались???супер скорость? Незаметность?единственный смысл этой вундервафли в современных реалиях это запускать ракеты невходя в зону пво как наши х101 например. А попуасов гонять слишком дорого
    Умник
    1. Tusv Сегодня, 09:32
      Цитата: Умник
      А попуасов гонять слишком дорого

      А почему сразу Папуасов? Простой пример. Германия выходит из НАТО, экономика есть, ПВО чтобы защититься от этих птичек нет. Вот тут то Америка примерно накажет растригу(монах отказавшийся от веры)
      Tusv
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:24
    В цене выйдет как" зумвалт " , построют полсотни, и поставят под забор, сдувать с них пыль будут!
    Геркулесыч
  7. федоров Сегодня, 07:32
    Разработка должна перейти к активной фазе «к середине 2020-х годов»,

    К этому времени уже С-500 будет поступать в войска, да и новая "активная" фаза в разработках систем ПВО нового поколения начнется. А это чудо-юдо матрасное даже еще и не полетит. И на доводку еще лет пять, и к 30 м годам либо ишак сдохнет , или падишах.
    федоров
    1. игорка357 Сегодня, 08:06
      Так..по вашим прогнозам я насчитал 10-12 лет...вот бы наш СУ-57 за столько сделали...ну хотя-бы довели в войсках до штук 100-150. Ну ЧО...смешно вам теперь стало?Где будет ваш С-500..под Москоу штук пять дивизионов?И падишах сдохнуть сможет только насильственной смертью,ибо падишах сколько хочет,столько денег и печатает!Недооцените противника,сдохните никчемной смертью,в первые минуты боя...истина от моего комбата!
      игорка357
      1. Rusland Сегодня, 08:30
        У вас комбат как маршал, выступающий перед генералами. Досталось Вам или ему от Вас. hi
        Rusland
      2. Tusv Сегодня, 09:12
        Цитата: игорка357
        Где будет ваш С-500..под Москоу штук пять дивизионов?

        Дык все новье идет сначала под Москоу, затем подальше от МКАДа. Это аксиома. Дальше Москвы не пойдут только Нудоли, а жаль. Есть что охранять, акромя Златоглавой
        Кстати про С-400 так же писали когдата и здесь же и так же. hi
        PS: Не забывайте, что Raiber это кастрированная версия Spirit
        Tusv
  8. viktor. Сегодня, 07:33
    И сколько эта корова стоить будет? belay what
    viktor.
    1. Правда Сегодня, 09:21
      Цитата: viktor.
      И сколько эта корова стоить будет?

      Ну давайте, расскажите нам...
      Правда
      1. Rusland Сегодня, 09:31
        Как правило в два раза дороже чем наша.
        Rusland
    2. Tusv Сегодня, 09:38
      Цитата: viktor.
      И сколько эта корова стоить будет?

      Планировали меньше гигабакса, значит будет чуть подешевше свого папы B-2
      Tusv
  9. Victor_B Сегодня, 07:42
    Этот аппарат будет стоить больше, чем из чистого золота!
    Victor_B
  10. viktor. Сегодня, 07:42
    А вообще-то они молодцы еврогейскую авиапромышленость нагнули и теперь им впихивают F35 и на этого утюга начнут контракты подписывать года через два про Израиль забыл им так с барского плеча по предоплате штук 10 подгонят. wassat
    viktor.
  11. Vard Сегодня, 08:08
    ПВО то же не стоит на месте... Так что когда его сделают... Будет что то смертельное и для этих самолётов... Это если не дай бог ..... А для папуасов... Как здесь заметили... Пойдёт...
    Vard
  12. Горный стрелок Сегодня, 08:27
    Ларчик просто открывается. Военный бюджет США растёт как на дрожжах, вот и разработчики "вундервафель", обещающие всех победить одним супергаджетом, кинулись к кормушке.
    Горный стрелок
    1. Tusv Сегодня, 09:51
      Цитата: Горный стрелок
      Ларчик просто открывается. Военный бюджет США растёт как на дрожжах, вот и разработчики "вундервафель", обещающие всех победить одним супергаджетом, кинулись к кормушке.

      Не. Янки знают, чтобы нас победить, нужна вундерфавля в 10 гигабаксов, а эта. В нее даже аналог Ха-101 не влезет. Эта машинка чиста для членов НАТО, дабы сидели на попе смирно
      Tusv
  13. ДМ51 Сегодня, 08:31
    Цитата: БрОВР
    Машина хорошая,завидуем молча...

    А что, вы ознакомились с проектной документацией или уже видели самолёт вживую, чтобы так говорить? С таким же успехом можно сказать, что наш ПАК ДА: машина хорошая, пусть американцы завидуют молча
    ДМ51
  14. Симон Сегодня, 08:49
    Цитата: БрОВР
    Машина хорошая,завидуем молча...

    А, что завидовать! Я думаю, что у наших конструкторов в задумках и получше чего нибудь есть! Тем более и на счет опыта, промоха у них нет. Возьмите "Белый лебедь", до сих пор у американцев, чего то подобного нет. request wink
    Симон
    1. Правда Сегодня, 09:31
      Цитата: Симон
      А, что завидовать! Я думаю, что у наших конструкторов в задумках и получше чего нибудь есть! Тем более и на счет опыта, промоха у них нет. Возьмите "Белый лебедь", до сих пор у американцев, чего то подобного нет.

      Батюшки...... Я сохраню это себе в коллекцию. Продолжайте радовать нас дальше. Очень интересно, что Вы ещё ДУМАЕТЕ.
      Правда
  15. serg999 Сегодня, 09:08
    Цитата: игорка357
    Ну-ну..про ф-22 тоже так говаривали,и про первого Арлика... а они сейчас одними Бёрками все наши флоты вместе взятые на дно пустят,смешно вам теперь?...

    Всё Ваши флоты? Как на дно? Они же к пристаням приварены...
    serg999
  16. san4es Сегодня, 09:13
    «Northrop Grumman» и собирается создавать «стратег» нового поколения, стараясь "поработать над удешевлением проекта"

    what ...Под "уголок" заточат
    san4es
  17. КВУ-НСвД Сегодня, 09:30
    В США вновь озвучили планы по стратегическому бомбардировщику нового поколения B-21 Raider
    Открыли программу - закрыли программу . Какие-то шаманские танцы с бубнами - и хочется , и колется , и мамка не велит . Признали дорогой однажды и опять та же заунывная песня .
    При этом основная проблема - чрезмерная затратность этого проекта.
    Примеры Сивульфа , Утюга , 22-го , Форда и тд и тд ничему не учат ? Вроде и грабли на дороге лежат теже самые .... Предыдущий стратег В-2 Дух наклёпан в кол-ве 20 шт и всё - дорого даже для штатов , при этом процент их боеготовности неизвестен . А новый - то чем будет лучше ? Дешевле? - всяко мало шансов . Незаметнее? - та ещё бабкина сказка для аборигенов . Быстрее? - вряд-ли сверхзвук , а из-за сотни км/ч городить огород ? Постскриптум : вот картинка - это дааааа ! Картинка зачётная hi
    КВУ-НСвД
  18. Стройбат запаса Сегодня, 09:31
    Они поработают над удешевлением проекта. Сделают тот же В-2, только без "стелсового" покрытия и снизят цену с 2 до 1,9 лярда laughing
    Стройбат запаса
  19. Machete Сегодня, 09:56
    Цитата: БрОВР
    Машина хорошая,завидуем молча...

    Интересно, чему завидовать?
    Писанине на бумаге? Ну, завидуйте. Молча.
    Никаких " к середине 20-х годов" не будет. Эта программа на рассчитана на 10 - 15 лет. а то и больше. А под такой короткий срок они тупо бабло выбивают. Потом скажут, что мало и продлят программу ещё на 5 - 10 лет.
    Machete
  20. Старый26 Сегодня, 09:58
    Цитата: Rusland
    Пусть помучаются. Обойти нашу ПВО не удастся, да и пуски производятся вне зоны действия ПВО, так что очередные вбросы для конгресса и СМИ.

    Не стоит шапкозакидательствам заниматься. Любую систему ПВО можно обойти или или перегрузить ее. Наша не исключения. Все зависит от затраченного ресурса. Точно так же наши бомбардировщики могут обойти и американскую систему ПВО.

    Цитата: СРЦ П-15
    Скорее, это будет распил нового поколения

    Нам не стоит об этом заботиться. Главная наша забота, чтобы как можно меньше было распила у нас при создании ТУ-160М2 и ПАК ДА. А своим распилом пусть американские фискальные органы занимаются

    Цитата: Умник
    единственный смысл этой вундервафли в современных реалиях это запускать ракеты невходя в зону пво как наши х101 например

    Так это именно сейчас и является основой тактики всех стратегов. Что наших, что ихних. А что касается папуасов. Гонять их можно и такими машинами, особенно если у тех нет ПВО от слова вообще.

    Цитата: Геркулесыч
    В цене выйдет как" зумвалт " , построют полсотни, и поставят под забор, сдувать с них пыль будут!

    А наших ПАК ДА сколько построят? тысячу, полторы или может тоже штук 40-50?
    Старый26
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