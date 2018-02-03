Доклад СБ ООН: КНДР в обход санкций продавала уголь Южной Корее и ракеты Мьянме
Информационное агентство Reuters, активно освещающее процесс обхода санкций различными странами мира, публикует материал о том, что санкции обходит и Северная Корея. В материале говорится о том, что по итогам 2017 года КНДР экспортировала «санкционной» продукции примерно на 200 млн долларов.
Такие данные в Reuters представили, ссылаясь на доклад комитета по санкциям Совбеза Организации Объединённых Наций.
В докладе утверждается о якобы имеющем место сотрудничестве Пхеньяна с Дамаском. Заявлено о реализации в Сирию с 2012 года «40 грузов», среди которых содержались и те, которые «можно использовать при создании химического предприятия».
Такое заявление явно обнажает желание акцентировать внимание на существовании «оси зла» - в американо-британской трактовке. Кроме того, Пхеньян косвенно пытаются обвинить ещё и в том, что он «помогает режиму Асада создавать химическое оружие».
В том же докладе содержатся заявления о поставках из КНДР в Мьянму ракет класса «земля-воздух» при наличии оружейного эмбарго, введённого в отношении Северной Кореи.
Помимо всего прочего Рейтер указывает на продажу Северной Кореей угля в порты России, Китая, Вьетнама, Малайзии и (внимание!) Южной Кореи.
Напомним, что ранее в США заявили, что собираются «перехватывать» грузы, которые в обход санкций идут в КНДР и из КНДР.
Такие данные в Reuters представили, ссылаясь на доклад комитета по санкциям Совбеза Организации Объединённых Наций.
В докладе утверждается о якобы имеющем место сотрудничестве Пхеньяна с Дамаском. Заявлено о реализации в Сирию с 2012 года «40 грузов», среди которых содержались и те, которые «можно использовать при создании химического предприятия».
Такое заявление явно обнажает желание акцентировать внимание на существовании «оси зла» - в американо-британской трактовке. Кроме того, Пхеньян косвенно пытаются обвинить ещё и в том, что он «помогает режиму Асада создавать химическое оружие».
В том же докладе содержатся заявления о поставках из КНДР в Мьянму ракет класса «земля-воздух» при наличии оружейного эмбарго, введённого в отношении Северной Кореи.
Помимо всего прочего Рейтер указывает на продажу Северной Кореей угля в порты России, Китая, Вьетнама, Малайзии и (внимание!) Южной Кореи.
Напомним, что ранее в США заявили, что собираются «перехватывать» грузы, которые в обход санкций идут в КНДР и из КНДР.
Использованы фотографии: KCNA
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