11:07 03 февраля

Доклад СБ ООН: КНДР в обход санкций продавала уголь Южной Корее и ракеты Мьянме

Информационное агентство Reuters, активно освещающее процесс обхода санкций различными странами мира, публикует материал о том, что санкции обходит и Северная Корея. В материале говорится о том, что по итогам 2017 года КНДР экспортировала «санкционной» продукции примерно на 200 млн долларов.

Такие данные в Reuters представили, ссылаясь на доклад комитета по санкциям Совбеза Организации Объединённых Наций.

Доклад СБ ООН: КНДР в обход санкций продавала уголь Южной Корее и ракеты Мьянме



В докладе утверждается о якобы имеющем место сотрудничестве Пхеньяна с Дамаском. Заявлено о реализации в Сирию с 2012 года «40 грузов», среди которых содержались и те, которые «можно использовать при создании химического предприятия».

Такое заявление явно обнажает желание акцентировать внимание на существовании «оси зла» - в американо-британской трактовке. Кроме того, Пхеньян косвенно пытаются обвинить ещё и в том, что он «помогает режиму Асада создавать химическое оружие».

В том же докладе содержатся заявления о поставках из КНДР в Мьянму ракет класса «земля-воздух» при наличии оружейного эмбарго, введённого в отношении Северной Кореи.

Помимо всего прочего Рейтер указывает на продажу Северной Кореей угля в порты России, Китая, Вьетнама, Малайзии и (внимание!) Южной Кореи.

Напомним, что ранее в США заявили, что собираются «перехватывать» грузы, которые в обход санкций идут в КНДР и из КНДР.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 29

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  1. Alex-a832 Сегодня, 08:28
    А США без санкции ООН вторглись в Югославию, Ирак, Сирию и далее по списку. Что дальше? Ын просто невинное дитя по сравнению с США.
    Alex-a832
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:39
      Молодец Ын положил на США с прибором и в ус не дует . good
      Spartanez300
      1. МИХАН Сегодня, 08:44
        России бы поучиться у КНДР, как нужно плевать на все санкции США ..
        МИХАН
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:48
          МИХАН
          России бы поучиться у КНДР, как нужно плевать на все санкции США
          Да нам эти санкции до одного места.Скажите что у элиток России нервные колики. hi ..
          Наблюдатель2014
          1. Logall Сегодня, 08:58
            Цитата: Наблюдатель2014
            Да нам эти санкции до одного места.

            Я этим санкциям вращенье придавал! А ось послужил мой детородный орган...
            А если честно, то санкции вредны, как бы об этом не говорили... Сильно страдает тот сектор, который ориентирован на экспортный товар! К примеру: в городе Невинномысск есть градообразующее предприятие - невинномысский азот, он делает удобрения и другие химикаты. Я работал на нём! С вводом санкций зарплаты упали... Я вынужден был уехать!
            Logall
    2. сибиралт Сегодня, 08:58
      Похоже, что Ын ничего о санкциях не слышал. lol
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 09:11
        Да он и не подозревает о них, что попросит-дадут, а то и сами предлагают. smile
        ul_vitalii
    3. влад66 Сегодня, 09:20
      Напомним, что ранее в США заявили, что собираются «перехватывать» грузы, которые в обход санкций идут в КНДР и из КНДР.

      И как они собрались перехватывать границу Китая и КНДР? what А Ын с Си Цзинь только слушают и едят. laughing
      влад66
      1. лесовозник Сегодня, 09:29
        Цитата: влад66
        Напомним, что ранее в США заявили, что собираются «перехватывать» грузы, которые в обход санкций идут в КНДР и из КНДР.

        И как они собрались перехватывать границу Китая и КНДР? what А Ын с Си Цзинь только слушают и едят. laughing

        Ага - особливо уголь в Россию - слов нет и слюней нет - ток спазмы от смеха )))
        лесовозник
        1. влад66 Сегодня, 09:41
          Цитата: лесовозник

          Ага - особливо уголь в Россию - слов нет и слюней нет - ток спазмы от смеха )))

          Особенно вот это порадовало.
          имеющем место сотрудничестве Пхеньяна с Дамаском. Заявлено о реализации в Сирию с 2012 года «40 грузов», среди которых содержались и те, которые «можно использовать при создании химического предприятия

          Тупизм и наглость поразительная. hi
          влад66
          1. лесовозник Сегодня, 09:59
            Страна у нас большая - часовые пояса знаете ли))) - позвоню попозже (спят сейчас) дружбанам в Кемерово и Новокузнецк - как там они , не загнулись? Без северокорейского угля?)))))
            лесовозник
            1. влад66 Сегодня, 10:01
              Цитата: лесовозник
              (спят сейчас) дружбанам в Кемерово и Новокузнецк - как там они , не загнулись? Без северокорейского угля?)))))

              Не Коллега,не спят,если читают ВО yes загибаются скорее от смеха. hi
              влад66
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:36
    Подкину дровишек в огонь wassat Ын отправлял уголь вна укроину эсэмэсками! lol Ой, ну там реально шизоиды! !! fool И этот дурдом правит миром!
    Геркулесыч
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:36
    Доклад СБ ООН: КНДР в обход санкций продавала уголь Южной Корее и ракеты Мьянме
    И правильно делала.
    Напомним, что ранее в США заявили, что собираются «перехватывать» грузы, которые в обход санкций идут в КНДР и из КНДР.
    Пусть не трындят.Перехватчики нашлись тут млин.Ын в ответ лупанёт. А этого ох как не хотят в США.
    Наблюдатель2014
  4. Александр 3 Сегодня, 08:38
    Без торговли никак ,народ надо кормить и деньги нужны что бы купить то что необходимо для обороны.
    Александр 3
  5. Сержант71 Сегодня, 08:40
    Ну, конечно торгуют в обход санкций. Как и все остальные, продающие стратегические товары третьим странам, прекрасно понимая, куда они пойдут. То же самое было с Ираком, потом с Ираном. Это бизнес в миллиарды долларов и чхать всем на ООН.
    Сержант71
  6. Vard Сегодня, 08:41
    Обращает на себя крайний непрофиссионализм пропагандистов из Вашингтона... Они весь мир за дураков держат... Столько раз кричали ...Волки... Что им теперь ни кто не верит...
    Vard
  7. изя топ Сегодня, 08:45
    а что ж южане супротив сасанкций покупали то? request
    изя топ
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:12
      У них кумир перед глазами с нашими движками.
      ul_vitalii
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 08:52
    Нефтяное эмбарго Японии закончилось Жемчужной Бухтой и годами крови на Тихом океане , но там была тотальная война старой формации , здесь перекрывают кислород ядерной стране без сдерживающих факторов ,с лидером , которому нечего терять и так или иначе со сплочённой за его спиной нацией-камикадзе . Ствол у виска и палец нервно дрожит.....Это не США и мы - в Карибский кризис смогли договорится и пойти на уступки - здесь другое - Северной Корее некуда и невчем уступать ! Она почти в углу , а загнаный зверь непредсказуем....
    КВУ-НСвД
  9. viktor. Сегодня, 08:55
    Им просто нужно продавать всё что попросят, ООН уже не ООН yes
    viktor.
  10. tchoni Сегодня, 09:06
    Вот почемуто мне кажется, что не будь санкцый у Кима свет Ына не было бы ядреной бонбы, а на корейском полуострове было бы в целом спокойней)))
    tchoni
  11. rotmistr60 Сегодня, 09:39
    КНДР в обход санкций продавала уголь Южной Корее
    Ну пускай уж корейцы как-нибудь сами разберутся между собой. Стоит только появиться на горизонте третьему (обычно Сша) и накал страстей возрастает в разы.
    акцентировать внимание на существовании «оси зла» - в американо-британской трактовке
    Англосаксы лучше бы озаботились другим - своим внутреннем положением и перестали совать свой нос в другие страны.
    rotmistr60
  12. askort154 Сегодня, 09:39
    Сумасбродный "шериф", ты 60 лет безуспешно блокируешь Кубу, которая с тобой по соседству.
    Теперь замахнулся на КНДР, которая от тебя в тысячах километров и соседствует с Россией и Китаем. Здесь у тебя пупок развяжется, однозначно.
    askort154
  13. Дормидонт Сегодня, 09:45
    Вертели они общечеловеческие хотелки
    Дормидонт
  14. Труд Сегодня, 09:49
    США заявили, что собираются «перехватывать» грузы, которые в обход санкций идут в КНДР и из КНДР.

    Судя по тексту США собирается рулить уже прямо в КНДР wink оговорка по Фрейду.
    Труд
  15. Machete Сегодня, 09:52
    Вводите санкции против Южной Кореи. В чём проблема?
    Machete
  16. лысова Сегодня, 10:09
    Правильно делают, что плюют на санкции, у штанишек, у самих рожа кривая. И перехватывать грузы из и в КНДР - чисто пиратство.
    лысова
  17. loginovich Сегодня, 10:23
    Помимо всего прочего Рейтер указывает на продажу Северной Кореей угля в порты России, Китая, Вьетнама, Малайзии и (внимание!) Южной Кореи.


    Что то это мне напомнило не Донбасс ли?
    loginovich
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