23:09 03 февраля

США вкладывают еще 6,6 млрд в «противоракетный зонтик»

Соединённые Штаты продолжают вкладывать миллиарды долларов в противоракетную оборону. Как сообщает портал defensenews.com, количество комплексов Ground-based Midcourse Defense (GMD) в ближайшие годы будет увеличено почти на 50%.

США вкладывают еще 6,6 млрд в «противоракетный зонтик»

Ракета-перехватчик GBI комплекса GMD


В ноябре прошлого года Конгресс США одобрил выделение средств на закупку дополнительных ракет-перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Сегодня стало известно, что с корпорацией Boeing подписан контракт на покупку новых ракет-перехватчиков и строительство инфраструктуры для них.


Всего в рамках контракта, стоимость которого оценивается в $6,6 млрд, Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) получит 20 ракет Ground-Based Interceptors (GBI), которые дополнят уже имеющиеся 44 перехватчика. Минобороны США заявило о том, что новые ракеты необходимы для защиты страны от «иранских и северокорейских угроз».

Комплекс GMD является частью противоракетной обороны США и предназначен для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 49

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  1. Андрей К Сегодня, 13:06
    США вкладывают еще 6,6 млрд в «противоракетный зонтик»

    Сколько бы ни вкладывали, а с учётом прожорливости матрасного ВПК - зонтик будет по жизни протекать.
    Недооценивать возможности и заниматься шапкозакидательством не стоит, но и переоценивать тоже ни к чему.
    Что пишут:
    ...В настоящее время для защиты континентальной территории США развёрнуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развёртывание ещё 15 ракет планируется завершить в 2017 году...

    ...С 24 июня 1997 года, когда начались первые тестовые пуски для отработки общей концепции программы и по настоящее время, система осуществила 39 тестовых запусков. Семнадцать из них были предприняты с целью перехвата учебных мишеней, двадцать — для отработки различных компонентов и проверки оборудования.
    Из семнадцати пусков, осуществлявшихся по учебным целям, полностью успешными были восемь, что составляет порядка 47 %...

    Агентство по противоракетной обороне США 10 лет "пилит" североамериканские рубли, на доработку уже развёрнутых систем. Скушает и этот кусочек пирога, в очередной разразведёт руками и попросит ещё денюжков.
    Андрей К
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:07
      Цитата: Андрей К
      зонтик будет по жизни протекать
      - Да пусть у НИХ протекает! А нам тут ухо востро держать надо и тоже денег не жалеть! Кто командует космосом - командует миром!
      oldseaman1957
      1. Siegen Сегодня, 13:25
        Умение противника быстро надеть чехол на "зонтик" красноречивее любых слов am
        Siegen
    2. сибиралт Сегодня, 13:16
      США окучивает своих налогоплательщиков угрозой русских, а мы наших, угрозой американскими "зонтиками". Мы это еще в СССР проходили. lol
      сибиралт
      1. Siegen Сегодня, 13:26
        Космические технологии, противоракетный щит, расширение НАТО.
        Кого это пугает?
        Да как вообще можно бояться людей,
        которые не умеют выдавливать остатки зубной пасты с помощью плоскогубцев? belay
        Siegen
      2. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Андрей К Сегодня, 14:12
            Svarog
            ...Тут вместо русские фамилия гаранта должна стоять. И будет правильно...

            Дружище, Вы без "гаранта" можете? Или у Вас зудит?
            Вроде взрослый человек!!!
            Что Вы, в тему и не в тему носитесь с Путиным, как с писаной торбой!
            Это ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ!!!
            Сайт по военной тематике, не по политической!!!
            Хватит уже, право слово hi
            P.S. Тема статьи: "США вкладывают еще 6,6 млрд в «противоракетный зонтик»"... hi
            Андрей К
        2. karish Сегодня, 13:32
          Цитата: МИХАН
          От русских "железным куполом " не отгородитесь ..Особенно ,если там наших воров укрываете..!
          Русские ,даже воров и предателей своих не бросают , они все в списке, падлы..!

          karish
        3. Deadушка Сегодня, 13:48
          Цитата: МИХАН
          .Особенно ,если там наших воров укрываете..

          Deadушка
      3. avt Сегодня, 13:47
        Цитата: сибиралт
        США окучивает своих налогоплательщиков угрозой русских, а мы наших, угрозой американскими "зонтиками".

        А между тем сегодня Ниппон взял ,да и запустил на орбиту спутник на твердотопливной ракете request и никто не вякает на их как на Кима Ына.
        avt
    3. Svarog Сегодня, 13:25
      Цитата: Андрей К
      Агентство по противоракетной обороне США 10 лет "пилит" североамериканские рубли, на доработку уже развёрнутых систем. Скушает и этот кусочек пирога, в очередной разразведёт руками и попросит ещё денюжков.

      В том и беда, что бумаги у них много, напечатают... Вот Китай и Россия перестали бы вкладывать деньги в их долги, вот было бы интересно..
      Svarog
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:33
        На Гаваях сорвалось, вот и подтолкнуло к дальнейшему финансированию.
        ul_vitalii
      2. dvina71 Сегодня, 13:55
        Цитата: Svarog
        Вот Китай и Россия перестали бы вкладывать деньги в их долги, вот было бы интересно..

        У России не такие уж и большие вложения. С Китаем сложнее...их долговые расписки от сша ничто иное как страховка,американского имущества и производств в Поднебесной. В случае заварухи,Китай и мы останемся при средствах производства и технологиях,а юса лишаться долгов.
        dvina71
        1. Svarog Сегодня, 14:00
          Цитата: dvina71
          В случае заварухи,Китай и мы останемся при средствах производства и технологиях,а юса лишаться долгов.

          И много в России американских технологий? Да и в Китае их нет.. На самом деле это ни что иное, как дань.. ну или по другому откат... С Китаем сложнее действительно, они вкладывают, только потому, что америка для них свой рынок открыла и разместила у них производство. Ну а Россия, просто тупо платит дань, ни какой выгоды мы с этого не имеем.
          Svarog
          1. dvina71 Сегодня, 15:20
            Цитата: Svarog
            И много в России американских технологий? Да и в Китае их нет..

            Вот как реагировать на подобные утверждения? Это на грани веры..с таким не поспоришь..
            Форд,ПиГ,пепси,кока,киа.. это не американские?
            А Киатайская промышленность это практически всё вывезенное из США,З.Европы.. Леново например не что иное как АйБиэМ. Как раз для китая очень критичны отношения с США.. потому что производства у них есть,а ноухау нет..
            dvina71
            1. Svarog Сегодня, 15:53
              Цитата: dvina71
              Вот как реагировать на подобные утверждения? Это на грани веры..с таким не поспоришь..

              Это как раз измеримо..
              Цитата: dvina71
              Форд,ПиГ,пепси,кока,киа.. это не американские?

              Это американский продукт, а не технологии..

              Цитата: dvina71
              А Киатайская промышленность это практически всё вывезенное из США,З.Европы.. Леново например не что иное как АйБиэМ. Как раз для китая очень критичны отношения с США.. потому что производства у них есть,а ноухау нет..

              Я бы во главу угла поставил рынок США, если штаты его закроют для Китая, то для Китая это будет примерно то же, что для США вывод денег Китаем.. По этой причине они да, взаимозависимы. Но почему Россия там держит деньги? Вот в чем вопрос. Хотя ответ у меня есть))
              Svarog
              1. dvina71 Сегодня, 16:15
                Цитата: Svarog
                Это американский продукт, а не технологии..

                Нет..это имущество американских компнаний в России.
                В РФ работают такие американские гиганты, как Coca-Cola, ConocoPhillips, Microsoft, McDonald's, Wrigley, Procter & Gamble, PepsiCo, Philip Morris, Ford, General Motors, Hewlett-Packard, Chevron. У многих из них в России есть заводы. Например, Coca-Cola Hellenic владеет в России 14 заводами, включая два завода «Мултон».

                У GM есть СП с АвтоВАЗом и завод в Питере, у Ford также завод в Санкт-Петербурге. Кроме того, у многих компании десятки дистрибуционных центров или торговых точек, как, например, у McDonald's. Американские компании в 2013 году инвестировали, включая портфельные инвестиции, 14 млрд долларов в Россию.

                Статья 8 пункт 1 российского закона об иностранных инвестициях предусматривает возможность принять дополнительные законы и предусмотреть случаи национализации и реквизиции имущества,

                Кста.. Завод по сжижению газа на Сахалине..вместе с инфраструктурой.. потянет на половину всех трежерс,которые выкупил ЦБ РФ.. ,а отжатие иностранной собственности там уже проводилось.. в 2007г..
                dvina71
                1. Svarog Сегодня, 16:35
                  Цитата: dvina71
                  Нет..это имущество американских компнаний в России.

                  Вы опять все путаете.. изначально речь шла о технологиях.. имущество- это тоже не технологии. Но если вы хотите сказать, что наши деньги, которые мы храним в экономике США подстрахованы их имуществом в России, то частично соглашусь, но я не знаю, во сколько оценивается имущество США, которое находится у нас. Но даже если сопоставимо, в чем я сильно сомневаюсь, то не лучше бы было все же их вывести и вложить в экономику России, тем более, что их очень не хватает? Ведь американское "имущество" у нас в стране работает и зарабатывает и зарабатывает ооочень хорошо, учитывая, что перечисленные вами компании имеют очень высокую долю на нашем рынке, а некоторые из низ, практически монополисты (P&G, Colgate-Palmolive, Microsoft, McDonald's, Wrigle и др..) К стате, у большинства из них нет производства на территории России, только офисы в Москве, которые они арендуют.) А наши млрд. $ которые мы держим у врага, они не работают, мы не зарабатываем на своих вложениях.Только не говорите, что 0,02% - это хороший доход. По этой причине, получается игра в одни ворота не смотря на санкции.. Ответ прост, у нас нет до сих пор собственного программного обеспечения, у нас не практически собственной бытовой химии и т.д проще перечисли что есть, нефть и газ. Вот тут с вами согласен, в наши природные ресурсы они инвестируют. По этому, я утверждаю, что мы платим дань, являясь по сути, колониальным гос-вом.
                  Svarog
                  1. dvina71 Сегодня, 16:48
                    Цитата: Svarog
                    Но если вы хотите сказать, что наши деньги, которые мы храним в экономике США подстрахованы их имуществом в России, то частично соглашусь, но я не знаю, во сколько оценивается имущество США, которое находится у нас. Но даже если сопоставимо, в чем я сильно сомневаюсь, то не лучше бы было все же их вывести и вложить в экономику России, тем более, что их очень не хватает?

                    Я уже вам отписал..стоимость только завода СПГ и инфраструктуры на Сахалине ок половины стоимости всех трежерс ,купленных ЦБ РФ.
                    О том,что куда то эти 100млрд..надо вложить.. Куда бы вы их вложили? Учитывая ,что человеческого ресурса сейчас впритык..,а ресурса с определенным уровнем знаний и навыков - дифицит..
                    dvina71
                    1. Svarog Сегодня, 16:54
                      Цитата: dvina71
                      О том,что куда то эти 100млрд..надо вложить.. Куда бы вы их вложили? Учитывая ,что человеческого ресурса сейчас впритык..,а ресурса с определенным уровнем знаний и навыков - дифицит..

                      В создание собственного программного обеспечения, это первое, что на ум пришло. Вложить очень много, куда можно.. Главное приоритет определить. И вложения эти моментально окупятся.
                      Svarog
                      1. dvina71 Сегодня, 17:34
                        Цитата: Svarog
                        В создание собственного программного обеспечения,

                        Понимаете в чем дело..разово даже вложение гораздо большей суммы чем 100млрд не поможет. Если мы говорим о бытовом секторе. Т.к в военном нет иностранного по. Тут множество причин ,по которым изменения могут наступить только при постоянном поступательном движении. Хотя ..уже полно российского ПО,которое заменяет виндовские приложения.
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                        dvina71
    4. Летунъ Сегодня, 20:24
      Цитата: Андрей К
      Сколько бы ни вкладывали, а с учётом прожорливости матрасного ВПК - зонтик будет по жизни протекать.

      Цитата: Андрей К
      Агентство по противоракетной обороне США 10 лет "пилит" североамериканские рубли, на доработку уже развёрнутых систем. Скушает и этот кусочек пирога, в очередной разразведёт руками и попросит ещё денюжков.

      Балин, как же хорошо, что у нас в Роскосмосе ничего не пилят. И даже с нового космодрома "Восточный" аж 50% успешных запусков производят. И да, классные фильмы про космос снимают, ну правда не про Российский, а ещё про тот, ну старый, Советский. А матрасный зонтик да, протекает...
      Летунъ
      1. Андрей К Сегодня, 20:30
        Летунъ
        ...Балин, как же хорошо, что у нас в Роскосмосе ничего не пилят. И даже с нового космодрома "Восточный" аж 50% успешных запусков производят...

        Речь идёт не космической программе, а о ПРО. Давайте будем уважать друг друга и тень на плетень не наводить.
        Если уж решили про космос, то матрасы вообще по пилотируемой программе не летают. По выводу полезной нагрузки - ноль целых, шишь десятых. Отказы техники вообще за гранью разумного.
        ...И да, классные фильмы про космос снимают, ну правда не про Российский, а ещё про тот, ну старый, Советский. А матрасный зонтик да, протекает...

        Согласен, фильмы у нас научились снимать. Это хорошо. Не Рэмбо же смотреть, где он с голой шашкой на наш танк...
        Андрей К
        1. Летунъ Сегодня, 20:51
          Цитата: Андрей К
          Речь идёт не космической программе, а о ПРО. Давайте будем уважать друг друга и тень на плетень не наводить.

          Немного просвещу. ПРО, оно как бе, сбивает баллистические ракеты. Ну те самые, которые через космос летят. Ну те самые, которые мы, в последнее время, так "удачно" запускаем.
          Цитата: Андрей К
          Если уж решили про космос, то матрасы вообще по пилотируемой программе не летают. По выводу полезной нагрузки - ноль целых, шишь десятых. Отказы техники вообще за гранью разумного.

          Да. сейчас не летают. Это действительно их просчёт, с этим спорить глупо. Но! Они работают над этим. И лично у меня, как у технаря, не вызывает сомнений, что через несколько лет (думаю 2-5) они полетят. И полетят на современной технике в отличии от нас, которые так и будут летать на заделе от великого СССР который называется "Союз".
          Цитата: Андрей К
          Согласен, фильмы у нас научились снимать. Это хорошо. Не Рэмбо же смотреть, где он с голой шашкой на наш танк...

          Самое время вспомнить, в каком году был снят "Рэмбо", и в каком вышеозначенные фильмы. Про "шедевральные" позорища типа нового "Экипажа" и не к ночи буде помянутого "Притяжения" вообще вспоминать не будем. И если Вы считаете, что это называется "научились снимать фильмы", ну тогда я даже не знаю, о чём мы тут спорим...
          Летунъ
          1. Андрей К Сегодня, 21:01
            Летунъ
            ...Немного просвещу. ПРО, оно как бе, сбивает баллистические ракеты. Ну те самые, которые через космос летят. Ну те самые, которые мы, в последнее время, так "удачно" запускаем...

            Открою Вам секрет, только тсс, никому. Я отслужил много лет. Меня, лет 35 назад просвещали в военном ВУЗе...
            Как бы...
            Всё остальное, ненужное мне словоблудие...
            Что касается кино, то я с Вами и не спорил. Тему навязали Вы. О вкусах не спорят, они у каждого свои.
            Честь имею.
            Андрей К
            1. Летунъ Сегодня, 21:26
              Цитата: Андрей К
              Открою Вам секрет, только тсс, никому. Я отслужил много лет. Меня, лет 35 назад просвещали в военном ВУЗе..

              Ну тогда и я Вам открою. То, что кого-то там просвещали в ВУЗе, особенно военном, лично мне абсолютно ни о чём не говорит. Вот честно. Это я заявляю, как человек закончивший МГТУ им. Н.Э. Баумана и немного пообщавшийся с кадровыми военными. Прошу меня понять правильно, я не хочу обидеть лично Вас, но жизненный опыт подсказывает, что наличие корочки о высшем образовании, ни в советское время, ни тем более сейчас, не говорит о компетентности человека ни разу. Только личное общение.
              Летунъ
              1. Андрей К Сегодня, 21:37
                Летунъ
                ...Ну тогда и я Вам открою. То, что кого-то там просвещали в ВУЗе, особенно военном, лично мне абсолютно ни о чём не говорит. Вот честно. Это я заявляю, как человек закончивший МГТУ им. Н.Э. Баумана и немного пообщавшийся с кадровыми военными...

                Ничего страшного, я уважаю людей имеющих собственные взгляды. Я не общался с военными - сам служил. Разница всё-таки есть.
                ...Прошу меня понять правильно, я не хочу обидеть лично Вас, но жизненный опыт подсказывает, что наличие корочки о высшем образовании, ни в советское время, ни тем более сейчас, не говорит о компетентности человека ни разу. Только личное общение...

                Я Вас прекрасно понял и абсолютно не расстроился.
                Что касается образования сейчас и в советское время, не буду отнимать ни своё, ни Ваше время. Вы и без меня прекрасно эту разницу знаете.
                Согласен с Вами, что феерических долбоящеров и с корочками разных ВУЗов хватает. hi
                Андрей К
  2. Tusv Сегодня, 13:08
    Я не Станиславсий, но не верю. За 6 с половиной гигабаксов можно укусить только собственные яица. Для справки. Средняя стоимость ихней батареии Пэтриота 700 мегабаксов.
    Это Мы уконропопим США за пару сек. Не верю!!!
    Tusv
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:23
      Как и почти весь военный хай-тек США эта система предназначена не для тотальной войны , а для реакции на одиночные угрозы . Они не без оснований считают , что тотальная война с равным противником маловероятна и стараются подстраховаться , если взбрыкнёт какая - то гнобимая ими страна . Хотя здравомыслящие люди и там прекрасно понимают , что эти многомиллиардные потуги не гарантируют ничего , а потому ссут даже самой слабой из ядерных стран - КНДР и позволяют себе лишь санкции и сотрясание воздуха
      КВУ-НСвД
      1. Tusv Сегодня, 13:37
        Цитата: КВУ-НСвД
        Как и почти весь военный хай-тек США эта система предназначена не для тотальной войны

        drinks Согласен.На нас нападать с такими смешными деньгами - срау в Кащено. Вылечим и ракеты не нат.
        Наши Летуны недопустят такого американского позору
        Tusv
    2. МойВрач Сегодня, 13:36
      Цитата: Tusv
      Я не Станиславсий, но не верю. За 6 с половиной гигабаксов можно укусить только собственные яица. Для справки. Средняя стоимость ихней батареии Пэтриота 700 мегабаксов.
      Это Мы уконропопим США за пару сек. Не верю!!!

      Извините, но думаю что даже так не разговаривает.
      МойВрач
      1. Tusv Сегодня, 13:50
        Цитата: МойВрач
        Извините, но думаю что даже так не разговаривает
        .
        В чем проблема? Пишите письма, в стиле::" Родственики, я вхожу в зону ПВО РФ, пишу завещание"
        Tusv
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:11
    Потрясные цифры! Было 44 перехватчика, купят ещё 20! Это против кого? Только у России носителей больше тысячи. И как они этот "зонтик" раскрывать станут? Вдоль или поперёк?
    Горный стрелок
    1. Siegen Сегодня, 13:27
      Представляете: в других странах тоже устанавливают "зонтики",
      но не от дождя! belay
      Siegen
    2. voyaka uh Сегодня, 13:32
      Против Китая и Северной Кореи. Не против России. Хорошо, что Вы сами это поняли.
      voyaka uh
      1. Rusland Сегодня, 13:41
        А в Европе против Ирана , опять нас пожалели и как мы это не поймём.
        Rusland
        1. Скальпель Сегодня, 16:30
          Всё правильно. Или на случай, если наша ракета на испытаниях не туда полетит.
          Скальпель
  4. polpot Сегодня, 13:11
    Коррупция и лоббизм прекрасное изобретение человечества ,вот и Боингу деньжат подкинули ,все при деле ,безработится сократиться ,денег потом на выборы подкинут .
    polpot
  5. Дормидонт Сегодня, 13:23
    Надо бы тоже наложить им в зонтик
    Дормидонт
  6. silver2018 Сегодня, 13:44
    "Циркон" и "Булава" решат все проблемы с американской ПРО, тут без вариантов.
    silver2018
  7. biron Сегодня, 14:24
    Помню была программа сои сейчас про матрасники всегда будут искать причину барыги есть барыги лишь бы бабло делать.
    biron
  8. Громобой Сегодня, 14:27
    6,6 млрд. это неплохой такой очередной допинг в гонке вооружений.+20 заатмосферных перехватчиков на фоне развития других компонент глобального удара в котором их Национальной ПРО отводится далеко не главная роль.
    Громобой
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 15:05
    А ПТРД-12,7 чего у нас не купят.Классная техника.Могут по воробьям пострелять.
    ВЕРЕСК
  10. san4es Сегодня, 15:07
    Минобороны США заявило о том, что новые ракеты необходимы для защиты страны от «иранских и северокорейских угроз».

    bully ...Глупые американцы...А то, кроме Ballistic Missiles других средств не бывает

    san4es
  11. Proton Сегодня, 16:05
    В зонтик они вкладывают,этотвсе равно,что вкладывать туда же куда и тампекс laughing
    Proton
  12. Старый26 Сегодня, 16:12
    Цитата: silver2018
    "Циркон" и "Булава" решат все проблемы с американской ПРО, тут без вариантов.

    У чего же не упомянули Калибры, Статус, АК-12 и АК-15? Они ведь тоже могут решить все проблемы с американским ПРО. особенно АК-12 и АК-15 Блин, что за мания, как что так к месту и не к месту новые образцы ставить. Тот же "Циркон". Ну хотя бы поинтересовались, сколько от береговой черты до базы ПРО километров то

    Цитата: Громобой
    6,6 млрд. это неплохой такой очередной допинг в гонке вооружений.+20 заатмосферных перехватчиков на фоне развития других компонент глобального удара в котором их Национальной ПРО отводится далеко не главная роль.

    Это минимальная сумма. Если все пойдет в нужном режиме, то американцы планируют еще один контракт почти на 13 млрд., с целью довести общее количество перехватчиков до 100. Сейчас рассматриваются 5 возможных позиционных районов развертывания
    Старый26
  13. Скальпель Сегодня, 16:20
    Это страховка от атаки малым числом БР или от случайных пусков. Для защиты от серьезного нападения у них Трайденты, нацеленные на вероятного противника.
    Скальпель
  14. Northern warrior Сегодня, 16:32
    Если один "Ярс" стоит примерно 50 млн.$, то американская ПРО легко нейтрализуется наращиванием группировки РВСН на 20 ракет, что будет стоить нам около 1 млрд. $.
    Northern warrior
  15. Svarog Сегодня, 17:50
    dvina71,
    Не обязательно отвечать, когда не чего сказать))
    Svarog
  16. zulusuluz Сегодня, 20:45
    А Россия заминирует побережье при помощи "Статус - 6"...
    zulusuluz
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