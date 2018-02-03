США вкладывают еще 6,6 млрд в «противоракетный зонтик»
Соединённые Штаты продолжают вкладывать миллиарды долларов в противоракетную оборону. Как сообщает портал defensenews.com, количество комплексов Ground-based Midcourse Defense (GMD) в ближайшие годы будет увеличено почти на 50%.
В ноябре прошлого года Конгресс США одобрил выделение средств на закупку дополнительных ракет-перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Сегодня стало известно, что с корпорацией Boeing подписан контракт на покупку новых ракет-перехватчиков и строительство инфраструктуры для них.
Всего в рамках контракта, стоимость которого оценивается в $6,6 млрд, Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) получит 20 ракет Ground-Based Interceptors (GBI), которые дополнят уже имеющиеся 44 перехватчика. Минобороны США заявило о том, что новые ракеты необходимы для защиты страны от «иранских и северокорейских угроз».
Комплекс GMD является частью противоракетной обороны США и предназначен для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием, передает "Warspot"
Ракета-перехватчик GBI комплекса GMD
В ноябре прошлого года Конгресс США одобрил выделение средств на закупку дополнительных ракет-перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Сегодня стало известно, что с корпорацией Boeing подписан контракт на покупку новых ракет-перехватчиков и строительство инфраструктуры для них.
Всего в рамках контракта, стоимость которого оценивается в $6,6 млрд, Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) получит 20 ракет Ground-Based Interceptors (GBI), которые дополнят уже имеющиеся 44 перехватчика. Минобороны США заявило о том, что новые ракеты необходимы для защиты страны от «иранских и северокорейских угроз».
Комплекс GMD является частью противоракетной обороны США и предназначен для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defensenews.com
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