Талибы взяли на себя ответственность за атаку на военный объект в Пакистане
Группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (пакистанское крыло запрещенного в РФ движения «Талибан») взяла на себя ответственность за атаку смертника на воинскую часть в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, передает РИА Новости сообщение местного телеканала Geo TV.
По данным канала, накануне террорист подорвал себя на спортивной площадке воинской части в округе Сват. В результате атаки «по меньшей мере 11 военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения, некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии». Правоохранители ведут расследование случившегося.
Премьер-министр Пакистана Хакан Аббаси уже выступил с осуждением этого теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Согласно сообщению МИД страны, обнародованному на прошлой неделе, борьба с вооруженным экстремизмом стоила Пакистану «75 тысяч жизней мирных граждан и шести тысяч жизней военнослужащих». Потери для экономики при этом составили $ 123 млрд.
Вместе с тем, несмотря на продолжающиеся теракты, власти Пакистана регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за поддержку террористов внутри страны и за ее пределами.
Так, в начале этого года Вашингтон приостановил финансовую помощь Исламабаду в сфере безопасности из-за якобы «недостаточных усилий» пакистанской стороны по противодействию терроризму. Дональд Трамп также заявил, что власти Пакистана, мало того, что не помогают Соединенным Штатам в борьбе с этой угрозой, так еще и укрывают на своей территории боевиков из Афганистана.
По данным канала, накануне террорист подорвал себя на спортивной площадке воинской части в округе Сват. В результате атаки «по меньшей мере 11 военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения, некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии». Правоохранители ведут расследование случившегося.
Премьер-министр Пакистана Хакан Аббаси уже выступил с осуждением этого теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Согласно сообщению МИД страны, обнародованному на прошлой неделе, борьба с вооруженным экстремизмом стоила Пакистану «75 тысяч жизней мирных граждан и шести тысяч жизней военнослужащих». Потери для экономики при этом составили $ 123 млрд.
Вместе с тем, несмотря на продолжающиеся теракты, власти Пакистана регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за поддержку террористов внутри страны и за ее пределами.
Так, в начале этого года Вашингтон приостановил финансовую помощь Исламабаду в сфере безопасности из-за якобы «недостаточных усилий» пакистанской стороны по противодействию терроризму. Дональд Трамп также заявил, что власти Пакистана, мало того, что не помогают Соединенным Штатам в борьбе с этой угрозой, так еще и укрывают на своей территории боевиков из Афганистана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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