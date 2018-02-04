23:12 04 февраля

Талибы взяли на себя ответственность за атаку на военный объект в Пакистане

Группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (пакистанское крыло запрещенного в РФ движения «Талибан») взяла на себя ответственность за атаку смертника на воинскую часть в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, передает РИА Новости сообщение местного телеканала Geo TV.



По данным канала, накануне террорист подорвал себя на спортивной площадке воинской части в округе Сват. В результате атаки «по меньшей мере 11 военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения, некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии». Правоохранители ведут расследование случившегося.


Премьер-министр Пакистана Хакан Аббаси уже выступил с осуждением этого теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Согласно сообщению МИД страны, обнародованному на прошлой неделе, борьба с вооруженным экстремизмом стоила Пакистану «75 тысяч жизней мирных граждан и шести тысяч жизней военнослужащих». Потери для экономики при этом составили $ 123 млрд.

Вместе с тем, несмотря на продолжающиеся теракты, власти Пакистана регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за поддержку террористов внутри страны и за ее пределами.

Так, в начале этого года Вашингтон приостановил финансовую помощь Исламабаду в сфере безопасности из-за якобы «недостаточных усилий» пакистанской стороны по противодействию терроризму. Дональд Трамп также заявил, что власти Пакистана, мало того, что не помогают Соединенным Штатам в борьбе с этой угрозой, так еще и укрывают на своей территории боевиков из Афганистана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. silver2018 Сегодня, 17:48
    Когда Пакистан обучал и вооружал моджахедов в Афганистане наверное не догадывался, что ученики вернутся и покажут на что способны. Бумеранг вернулся.
    silver2018
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:59
      Бумеранги они такие . И не только Пакистан наступал на грабли... Ваша альма--матер столько выкормышей наплодила , что и сама от них страдала , и полмира в огне полыхает , фиг потушишь hi
      КВУ-НСвД
      1. Теренин Сегодня, 18:34
        Эта альма-матер Украину уж вон сколько лет по граблям водит... yes
        Теренин
    2. влад66 Сегодня, 18:05
      Цитата: silver2018
      Когда Пакистан обучал и вооружал моджахедов в Афганистане наверное не догадывался, что ученики вернутся и покажут на что способны. Бумеранг вернулся.

      Ну в Афгане "Стингеры" через паков США передавала. request Грабли и бумеранги они такие,имеют свойство возвращаться. hi
      влад66
      1. Касым Сегодня, 22:24
        Поддерживаю, Влад66. Пакистан не имел средств, чтобы развернуть такую "работу"(наем, обучение, вооружение и обеспечение) с духами. Это запад под рук-вом США. Талибан, Усама с своими "черными аистами", Ахмадшах, Дустум, Хекматияр и т.д. вооружались натовцами, но не пакистанцами. Хотя конечно, Исламабад активно поддерживал все это.
        Я вот только не пойму. Кто все-таки вооружает и поддерживает Талибан сейчас? Допустим, если даже талибы имеют свои финансы - наркота и др.источники. hi
        Касым
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 17:50
    террорист подорвал себя на спортивной площадке воинской части
    Вот как??? смертник проник на априори охраняемую территорию военного объекта . Там КПП и патруль по части хотя бы в теории существуют ? или полный расслабон с местной чудо- травой в тенёчке ?
    КВУ-НСвД
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:56
    Там террорист на террористе едет, и террористом погоняет! Сами готовили к войне а Афганистане, пачками разные группировки, вот и получили в очередной раз, "благодарность от учеников "!
    Геркулесыч
  4. APASUS Сегодня, 18:02
    Это конечно версия ,но слишком много последнее время негативной информации про Талибан( я не поклонник ,это просто факт). Иногда складывается впечатление ,что талибам приписывают несуществующие поступки,при этом поступки имеют очень интересный почерк. Кому то надо подорвать доверие именно к ним,выставить их виновными в кровопролитии,а учитывая перенос головорезов силами американской авиации в Афган из Сирии и увеличение американского контингента в стране картина более менее вырисовывается.Американцы формируют очередной фронт и пока они выполняют волю хозяина у головорезов все будет хорошо,потом правда они будут призывать на борьбу со злом,но это будет потом,когда они выйдут из под контроля...................
    APASUS
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:43
      террорист подорвал себя на спортивной площадке воинской части
      Талибан - противник США в Афгане . Там готовится новый (среднеазиатский) фронт и готовится всемирная истерика по "кровавым талибам" , героической борьбе с ними каких нибудь "светлых местных сил за всё хорошее против всего плохого" с последующим "прискорбным и трагичным" расползанием конфликта в Туркестан
      КВУ-НСвД
  5. Чебуратор Сегодня, 18:32
    Кусают руку, которая их так или иначе кормит
    То бишь - статус бешеной собаки, т.к. нормальная собака так не сделает
    Чебуратор
  6. Ураган70 Сегодня, 18:39
    Цитата: silver2018
    Когда Пакистан обучал и вооружал моджахедов в Афганистане наверное не догадывался, что ученики вернутся и покажут на что способны. Бумеранг вернулся.

    Да... Не ваши бы земляки с таким же флагом как у вас, глядишь и не было бы этого!
    "...Государство Пакистан образовалось в 1947 г. в результате раздела Индии, в которое вошли её северо-восточные и северо-западные районы с преимущественно мусульманским населением. Это событие привело к крупным кровопролитным столкновениям, в которых погибло более 1 млн.чел., а также к массовым миграциям населения. Название государства было придумано мусульманским студентом Чаудри Рехматом Али в 1933 году..."
    Что наглосаксы к разделу руку приложили, надеюсь, спорить не станете?
    Ураган70
  7. Ныробский Сегодня, 19:11
    Пакистан даёт матрасам транзит военных грузов через свою территорию в Афганистан. Матрасы с Кабулом окучивают талибанцев. Талибанцы намекают пакистанцам, что их "дружба" с Вашингтоном, их маленько раздражает и взрывают пакистанцев и официальных "кабульцев". Вывод - дружба с Вашингтоном вредна для всех.
    Ныробский
  8. ingenera Сегодня, 23:07
    Дональд Трамп также заявил, что власти Пакистана, мало того, что не помогают Соединенным Штатам в борьбе с этой угрозой, так еще и укрывают на своей территории боевиков из Афганистана.

    А когда в Пакистане укрывались моджахеды (в период нашего присутствия в Афганистане), штаты вроде не возмущались?
    ingenera
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