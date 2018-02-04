23:09 04 февраля

МИД ФРГ: новая доктрина США запустила гонку ядерных вооружений

Решение Пентагона развивать новое тактическое ядерное оружие показывает, что новая спираль гонки ядерных вооружений уже запущена, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.



Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена "холодной войны", мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением,
сказал Габриэль.


Он отметил, что обстановка в сфере международной безопасности «резко изменилась в последние годы». Из-за ситуации вокруг Крыма «доверие к России резко утрачено», кроме того, «существуют очевидные доказательства, что Россия модернизирует ядерное вооружение».

Министр указал на «распадающиеся государства на юге от Европы» и увеличивающийся скепсис «в Азии относительно глобального порядка».

Мы должны найти ответы на все эти проблемы вместе с нашими партнерами и союзниками. Они не должны ограничиваться ростом ядерного вооружения. Развитие нового вооружения подает неправильные сигналы и создает угрозу спирали гонки вооружения, поэтому существующие договоры о контроле над вооружением должны быть обязательно сохранены,
сказал он.

В пятницу Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию ядерных сил в России. Среди других потенциальных угроз Пентагон назвал КНДР, Иран и Китай. Минобороны США заявило, что направит усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в документе говорится, что Соединенные Штаты продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Касым Сегодня, 18:42
    Штаты Европу до цугундера доведут. hi
    Касым
    1. влад66 Сегодня, 18:46
      Цитата: Касым
      Штаты Европу до цугундера доведут. hi

      Они ее уже два раза доводили до цугундера,третий раз уже будет смертельный. hi
      влад66
      1. Geisenberg Сегодня, 19:02
        Цитата: влад66
        Цитата: Касым
        Штаты Европу до цугундера доведут. hi

        Они ее уже два раза доводили до цугундера,третий раз уже будет смертельный. hi


        Зависит от того кому дают видимо ))) ...

        Вообще инициатива хорошая. НАдеюсь начнут стого что выведут всё американское ЯО с территории эвропы.
        Geisenberg
        1. влад66 Сегодня, 19:14
          Цитата: Geisenberg
          Вообще инициатива хорошая. НАдеюсь начнут стого что выведут всё американское ЯО с территории эвропы.

          Инициатива то хорошая,американцы наоборот могут увеличить число ВО на территории Европы,сейчас вон активно пинают на счет увеличиния военного бюджета НАТО до 2% ВВП и ведь Европа особо то не сопротивляется. hi
          влад66
    2. cniza Сегодня, 18:47
      Европа их колония , что хотят то и делают , а Европа терпит.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 19:02
        Все с ног на голову..."Доверие к России утрачено"..А не наоборот?С больной головы.Хотя в Кремле думают также.Еще и каяться не дай Бог побегут
        Цитата: cniza
        Европа их колония , что хотят то и делают , а Европа терпит.
        210окв
        1. DMB_95 Сегодня, 19:46
          Цитата: 210окв
          Все с ног на голову..."Доверие к России утрачено"..А не наоборот?

          кроме того, «существуют очевидные доказательства, что Россия модернизирует ядерное вооружение».
          А они всерьёз надеялись , что у нас кремнёвые ружья ??? Конечно "Россия модернизирует" .
          DMB_95
          1. cniza Сегодня, 20:34
            А они всерьёз надеялись , что у нас кремнёвые ружья ??? Конечно "Россия модернизирует" .


            Им так этого хотелось...
            cniza
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 22:19
              Цитата: cniza
              Им так этого хотелось...

              но это правда, хотя как читал, Россия идет не на увеличения арсенала, а на достаточность нанесения неприемлемого ущерба, так что это уже не гонка вооружений, а поддержание баланса
              Angel_and_Demon
        2. svd-73 Сегодня, 21:45
          Все с ног на голову..."Доверие к России утрачено"
          ВВП предупреждал что продвижению НАТО на восток и системам американской ПРО в европе будет дан ответ.Уберите американские войска со своей территории и вы не будете мишенью.
          svd-73
    3. svp67 Сегодня, 18:49
      Цитата: Касым
      Штаты Европу до цугундера доведут.

      Смотря кого. Поляки, украинцы так из "шаровар выпрыгивают" от радости. Немцы, как всегда прагматичны, после двух проигранных мировых войн, они то ОТЛИЧНО понимают, где будут применяться эти новые тактические ядерные заряды и что от этого будет немцам и Германии... Но понимать то они понимают, но хватит ли у них смелости и сил встать поперек США, учитывая, что те все еще оккупирывают Германию
      svp67
      1. 210окв Сегодня, 19:05
        Прагматичность немцев в настоящее время достаточно слаба.Все больше в рот заокеанскому дяде глядят.Хотя когда касается сферы жизнеобеспечения и топливной составляющей они все же держат марку.Но вот только до каких пор?
        Цитата: svp67
        Цитата: Касым
        Штаты Европу до цугундера доведут.

        Смотря кого. Поляки, украинцы так из "шаровар выпрыгивают" от радости. Немцы, как всегда прагматичны, после двух проигранных мировых войн, они то ОТЛИЧНО понимают, где будут применяться эти новые тактические ядерные заряды и что от этого будет немцам и Германии... Но понимать то они понимают, но хватит ли у них смелости и сил встать поперек США, учитывая, что те все еще оккупирывают Германию
        210окв
        1. dsk Сегодня, 22:01
          Цитата: 210окв
          Прагматичность немцев
          сдвинуть ТВД как можно дальше на восток и избежать применения даже "микро" ЯО.
          dsk
    4. Svarog Сегодня, 18:57
      В Европе все всё понимают, но сделать ничего не могут.
      Svarog
    5. Govorun Сегодня, 20:52
      Хуже цугундера может быть только укроцугундер....
      Govorun
  2. Теренин Сегодня, 18:43
    Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением, сказал Габриэль. Тише ты, "смелый какой", а то хозяин услышит и в угол поставит yes
    Теренин
  3. Svarog Сегодня, 18:44
    В этой ситуации нужно возвращаться к СССР, хотя бы к социалистическому гос-ву, только так супостата одолеем
    Svarog
  4. Ураган70 Сегодня, 18:45
    Он кому то глаза открыть хочет или у него самого они наконец открылись?
    Ураган70
  5. Rusland Сегодня, 18:46
    Чувствуется здравый смысл и озабоченность.
    Rusland
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 18:57
    Как во времена "холодной войны", мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением,
    Шли бы вы с вашими инициативами , одной рукой подписываете , другой нарушаете .
    КВУ-НСвД
  7. Комментарий был удален.
  8. faterdom Сегодня, 19:07
    доверие к России резко утрачено», кроме того, «существуют очевидные доказательства, что Россия модернизирует ядерное вооружение».

    Запели, голубки. А не волнует ли вас, господа, что о вас думает Россия, и насколько она утратила к вам доверие? Теперь будете с этим своим страхом жить, и, пожалуй, всегда. Потому что второго горбачева вам не будет. Попробуете силой что-то изменить, просто перестанете существовать, и вопрос вашего доверия-недоверия к России рассосется сам собой, как архаичный.
    faterdom
    1. Paranoid50 Сегодня, 21:04
      Цитата: faterdom
      А не волнует ли вас, господа, что о вас думает Россия, и насколько она утратила к вам доверие?

      Волнует, есть ещё там адекватные. yes Только они пока в меньшинстве,точнее в "Альтернативе для Германии" - люди Сары,той,что Вагенкнехт. Давеча,вот, Крым посетили. Плюс сумрачный тевтонский бизнес,который с каждым разом всё сильнее постукивает кулаком по столам в бундес-кабинетах. Иными словами,пациент болен,но не безнадёжен. Будем посмотреть.
      Paranoid50
  9. ul_vitalii Сегодня, 19:08
    Французы конкретно замолкли, наводнение, всех лягушек смыло. smile
    ul_vitalii
  10. tosha.chuhontzev Сегодня, 19:14
    Немцы после евреев - исторический козёл отпущения. И немчура этого ещё никак не могут понять.
    tosha.chuhontzev
  11. Yarik Сегодня, 19:20
    Это не лечится.Есть один способ, не сильно приятный - выбиваем на камнях "не делать экономику глобальной" и обмениваемся ударами. И те, кто выживет, прочтут. wink И да, свидетелей там, у которых младенец родится, к ногтю сразу. wassat
    Yarik
  12. Геркулесыч Сегодня, 19:24
    Европа как была только щитом сша от СССР, так и осталась! Только теперь янки европейцами закрываются от России, а суть та же!
    Геркулесыч
    1. Офицер запаса Сегодня, 19:37
      Не щитом. Полигоном. Война вечно в Европе, а штаты - за океаном. Только времена изменились. Сколько там минут подлетное время до США для "транспортной компании" с доставкой посылок?
      Офицер запаса
  13. silver2018 Сегодня, 19:34
    Зачем запускать гонку ядерного вооружения когда его и так накоплено на многократное гарантированное уничтожение всего земного. В плане развития вооружений упор будет сделан на высокоточное оружие, за ним будущее.
    silver2018
  14. razved Сегодня, 20:29
    Как во времена "холодной войны", мы в Европе особенно уязвимы...

    Если есть понимание этого, тогда потребуйте, чтобы американцы убрались из Европы. Или хотя бы из Германии. Только кто же у вас потребует, если вы - немцы - до сих пор под оккупацией и слова своим хозяевам поперек сказать не можете.
    razved
  15. samarin1969 Сегодня, 20:30
    Германия, этот обоз Пентагона, богадельня для мигрантов, дважды лжегарант по Украине ещё пытается что-то говорить о доверии других стран...Если "распадающийся Юг" придёт на германские земли, то виноват будет в этом и рафинированный немецкий МИД.
    samarin1969
  16. Квадратный Сегодня, 21:17
    Опять двадцать пять
    Квадратный
  17. Виктор-М Сегодня, 23:09
    Он отметил, что из-за ситуации вокруг Крыма «доверие к России резко утрачено»
    А может доверие к Западу утрачено после объединения Германии? Следующего объединения в Западной Европе не будет, в связи с отсутствием таковой.
    Виктор-М
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