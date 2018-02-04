МИД ФРГ: новая доктрина США запустила гонку ядерных вооружений

Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена "холодной войны", мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением,

Мы должны найти ответы на все эти проблемы вместе с нашими партнерами и союзниками. Они не должны ограничиваться ростом ядерного вооружения. Развитие нового вооружения подает неправильные сигналы и создает угрозу спирали гонки вооружения, поэтому существующие договоры о контроле над вооружением должны быть обязательно сохранены,