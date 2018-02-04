МИД ФРГ: новая доктрина США запустила гонку ядерных вооружений
Решение Пентагона развивать новое тактическое ядерное оружие показывает, что новая спираль гонки ядерных вооружений уже запущена, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.
Он отметил, что обстановка в сфере международной безопасности «резко изменилась в последние годы». Из-за ситуации вокруг Крыма «доверие к России резко утрачено», кроме того, «существуют очевидные доказательства, что Россия модернизирует ядерное вооружение».
Министр указал на «распадающиеся государства на юге от Европы» и увеличивающийся скепсис «в Азии относительно глобального порядка».
В пятницу Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию ядерных сил в России. Среди других потенциальных угроз Пентагон назвал КНДР, Иран и Китай. Минобороны США заявило, что направит усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в документе говорится, что Соединенные Штаты продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады».
Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена "холодной войны", мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением,сказал Габриэль.
Он отметил, что обстановка в сфере международной безопасности «резко изменилась в последние годы». Из-за ситуации вокруг Крыма «доверие к России резко утрачено», кроме того, «существуют очевидные доказательства, что Россия модернизирует ядерное вооружение».
Министр указал на «распадающиеся государства на юге от Европы» и увеличивающийся скепсис «в Азии относительно глобального порядка».
Мы должны найти ответы на все эти проблемы вместе с нашими партнерами и союзниками. Они не должны ограничиваться ростом ядерного вооружения. Развитие нового вооружения подает неправильные сигналы и создает угрозу спирали гонки вооружения, поэтому существующие договоры о контроле над вооружением должны быть обязательно сохранены,сказал он.
В пятницу Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию ядерных сил в России. Среди других потенциальных угроз Пентагон назвал КНДР, Иран и Китай. Минобороны США заявило, что направит усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в документе говорится, что Соединенные Штаты продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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