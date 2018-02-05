11:11 05 февраля
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Зачем британская делегация встречается с уральскими НКО в Екатеринбурге?

Стало известно о том, что сегодня (5 февраля) в Екатеринбург прибывает британская делегация в составе представителя Палаты лордов парламента Великобритании Элизабет Смит и директора программы «Большая Европа» Рэйчел Куиллен. Визит, как сообщает уральский блогер Сергей Колясников (Zerg), организован генконсулом Британии Мартином Феннером и его замом Мэтью Осборном. С российской стороны визит подготовлен Еленой Чесноковой (её Zerg называет связанной с продвижением британцами ЛГБТ-идеи на Урале).

Зачем британская делегация встречается с уральскими НКО в Екатеринбурге?


Основная цель визита – работа с уральскими региональными НКО, часть которых либо зарегистрировалась в качестве иностранных агентов, либо пытается умалчивать о своём иностранном финансировании в обход действующего законодательства.


Британская делегация наметила своей целью определить круг наиболее «правильных» уральцев, которых направят на стажировку в британские вузы и органы государственной власти Соединённого королевства. При этом «избранным» назначается британская стипендия.

Из материала "В Екатеринбург прибывает контрразведка Великобритании, Ройзман на низком старте" Сергея Колясникова:
После окончания обучения со стипендиатами поддерживаются контакты, преимущественно сотрудниками британских дипломатических представительств. По возвращению в Россию их собирают в клубах британских выпускников в посольстве Великобритании для встречи с оппозиционными политиками и обращаются к стипендиатам с различными конфиденциальными просьбами.

Использованы фотографии: news-burg.ru
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Комментарии 45

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  1. 210окв Сегодня, 06:59
    А эти что,не в санкционном списке?Гнать поганой метлой!
    210окв
    1. Познающий Сегодня, 07:14
      Цитата: 210окв
      А эти что,не в санкционном списке?Гнать поганой метлой!

      Дык оне под "колпаком", надо-ж нашим знать с кем и о чем говорить будут, зафиксировать... А позднее заагентурить,а...
      Познающий
      1. oldseaman1957 Сегодня, 07:19
        При этом «избранным» назначается британская стипендия.
        - Старая тема: готовят новых гайдаров и чубайсов... Пора на них Ежовых заводить! (Не из любви к Ежову говорю, просто ЭТО у нас страшно запущено).
        oldseaman1957
        1. влад66 Сегодня, 08:28
          Мечтают вырастить вот таких,гнать их вместе с грантоедами надо.
          влад66
          1. NKT Сегодня, 09:06
            Этих партия вырастила, где-то кто-то не доглядел.
            NKT
      2. тол100в Сегодня, 07:22
        Цитата: Познающий
        . А позднее

        А позднее приравнять ЛГБТ - шную дурь прировнять к допингу в политике и всех западных тренеров отлучить от политического "спорта" ПОЖИЗНЕННО! Можно с пребыванием на Колыме!
        тол100в
        1. Познающий Сегодня, 07:41
          Цитата: тол100в
          А позднее приравнять ЛГБТ - шную дурь прировнять к допингу в политике и всех западных тренеров отлучить от политического "спорта" ПОЖИЗНЕННО! Можно с пребыванием на Колыме!

          recourse Ну-у-у можно и так сформулировать... laughing
          Познающий
    2. Зяблицев Сегодня, 07:19
      Эко невидаль! Что что, а капиталисты считать деньги умеют, вот с ревизией и приехали...Но у нас в Росси сильна традиция "Потемкинских деревень", глаза начальству паказухой замыливать! Вот интересно екатеринбургские пида...,ЛГБТ и другие НКОшники, что для проверяющих англосаксов придумали? Ролики, наверное, наснимали - как на Болотной, уральский пи...,борец с "кровавым" режимом, лежит, избитый, под сапогом огромного ОМОНовца и умирая целует звезнополосатый флаг, при этом, размазывая кровь, по е...,лицу прячет в порванных стрингах портрет королевы Елизаветы, который у него хочет забрать злой россгвардеец.... laughing
      Иначе нужно отвечать на неудобные вопросы "Где деньги, Зин?" И больше не дадут. Навальный, которому денег давать перестали, уже во все тяжкие подался, на храм собирает - "великомученика" Алексия! laughing
      Зяблицев
    3. Венд Сегодня, 09:46
      Старая англосакская идея раздела России по Уралу. Ну-ну.
      Венд
  2. XII легион Сегодня, 07:03
    Давайте спросим
    XII легион
    1. 210окв Сегодня, 07:12
      Кого спросим?Мысль продвигайте.
      Цитата: XII легион
      Давайте спросим
      210окв
  3. ul_vitalii Сегодня, 07:04
    И отвечать не хочется. Набить всем морду и разогнать по домам.
    ul_vitalii
    1. собаковод Сегодня, 07:17
      НКО на карандаш, лордов в обезьянник, на 15 суток, Екатеринбург подметать, всех российских граждан, замеченных в злоупотреблениях, на лесосеку, без срока давности!
      собаковод
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
    Российская демократия... нас по батарее тягают фейсом - а мы красную дорожку, тем кто нас тягает... request
    a.s.zzz888
  5. krops777 Сегодня, 07:16
    Стало известно о том, что сегодня (5 февраля) в Екатеринбург прибывает британская делегация в составе представителя Палаты лордов парламента Великобритании Элизабет Смит и директора программы «Большая Европа» Рэйчел Куиллен.


    Сделали же этот рассадник либерализма на базе Ельцин-центра, и куда ВВП смотрит. Сталина на них нет, определил бы им ПМЖ на севере.
    krops777
    1. просто экспл Сегодня, 07:36
      Вы знаете что такое приманка ?
      само явление никуда не исчезнет , саксы и прочие цивилизаторы все равно найдут где и с кем на контакт идти .
      а тут им как бы место уже готовое предлагается , но место под освещением , то есть тут какой никакой а контроль со стороны спецуры имеется .
      просто экспл
  6. svp67 Сегодня, 07:16
    Вот оно СОТРУДНИЧЕСТВО спецслужб. Американцев не пустили, так англичане ПРОЛЕЗЛИ... Ну, что ж посмотрим, чем этот визит отметится.
    svp67
  7. Vard Сегодня, 07:18
    Балтимор... что там за шум? Демонстрация... сэр Генри... А кто демонстрирует? (цензура)Представители ЛБГТ... А чем недовольны... Так (народное название сторонников ЛБГТ) сэр...
    Vard
  8. виктор н Сегодня, 07:18
    На Урале гадюшник давно завёлся. И попахивает.
    виктор н
    1. askort154 Сегодня, 07:47
      виктор н.....На Урале гадюшник давно завёлся. И попахивает.

      Не на Урале, а конкретно в Екатеринбурге. Там рулил долго Россель ( при Ельцине хотел создать Уральскую Республику, не успел - пришёл Путин).
      Сейчас мер Екатеринбурга - Ройзман. Как говориться, комментарии излишни.
      Присутствие посольств США и Англии в Екатеринбурге - "столице" производственных мощностей ВПК, давно надо пересмотреть.
      askort154
      1. Ил-18 Сегодня, 09:43
        Ройзман в Екатеринбурге никто. Так, номинально мэр, фактически, ничего не решающий руководитель заксобрания. У нас есть ситименеждер по фамилии Якоб. Последний реально рулит городом, но его не слышно и не видно.
        Ройзман срок досидит, и все. Чем займется потом знает только он, с фондом Город Без Наркотиков рассорился, популярность среди горожан мизерная, в Ельцин-центре директор уже есть.
        Ил-18
        1. DenZ Сегодня, 10:11
          Цитата: Ил-18
          Ройзман срок досидит, и все. Чем займется потом знает только он

          У нас без Ройзмана хватает либералов. Розя просто на виду. Взять хотя- бы городской портал-e1.ru - какие угодно новости про неудачи власти и акции навальнят и оппозиции- все дают в эфир Различные патриотические акции вообще замалчиваются (как будто их нет) А городской портал принадлежит организации иностранному агенту. Вот так мы теряем умы в российской провинции (Екатеринбург все же не столица России)
          DenZ
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    После таких визитов в стране, как уже было дней десять назад вроде в Москве, втихаря регестрируют браки педеков, и даже справки им об этом дают, и в паспорте ставят регестрацию !Россия наша страна, или банановая республика? Почему такие от-бро-сы к нам приезжают, почему свою" голубезну" терпим?В смысле, почему у нас такое возможно, и это безнаказанно? ??
    Геркулесыч
    1. Ил-18 Сегодня, 09:48
      У нас просто нет закона запрещающего или разрешающего однополые браки. Согласно же нашим нормам, если нормы в российском законодательстве нет, а в международном праве есть, то согласно последнему вопрос и решается. Т.е. ПРИШЛОСЬ голубков поженить.
      Ил-18
  10. Дормидонт Сегодня, 07:25
    Даже представить себе не могу, зачем делегация врагов России встречается с продажными лицами облегченного социального поведения накануне выборов
    Дормидонт
  11. Alex-a832 Сегодня, 07:37
    Будут проводить встречи с НКО нетрадиционной ориентации и с низкой социальной ответственностью! laughing И чего это они с продвижением идеи ЛГБТ в Арабские Эмираты не ездят? Там их точно тепло примут.
    Alex-a832
    1. Ил-18 Сегодня, 09:50
      В Саудовской Аравии им будет очень интересно. Но они даже в Чечню не едут.
      Ил-18
  12. Alex66 Сегодня, 07:41
    Англия наш враг старый и опытный, там где США берут наглостью, там Англия делает хитростью и относиться к ее действиям надо со всем вниманием. Жаль у нас мало внимания уделяется кадровому вопросу, такое обучение должно рассматриваться как запрет на профессию в государственной службе, а на выборные должности должно прямо указывать, проходил обучение там то и там то на средства такого то правительства. Сколько отсеялось бы у нас деятелей и руководителей.
    Alex66
  13. Victor_B Сегодня, 07:46
    Дык у них там гнездо либероидное.
    Надо подкармливать (налом) и подталкивать (в нужном направлении), а то без хозяина забалуют.
    И вообще все их консульства там позакрывать!
    Надо брать пример со старших!
    Victor_B
  14. Не либероид Русский Сегодня, 08:20
    вот Ройзман то обрадуется... в музейчик свой сводит с ворованными и скупленными за копейки у нарков иконами.... интересно в ельцин-центр сводит достижения демократии показать или в консульстве сразу душенку продаст
    Не либероид Русский
    1. Ил-18 Сегодня, 09:56
      Если бы иконы скупала у наркоманов! У меня в период организации музея невьянской иконы сотрудник был из тех краев, рассказывал, как деревенских старушек разводили на иконы. Сам не могу утверждать, не присутствовал, но Ройзман в тот период в почете был, т.е. дыма без огня не бывает.
      Ил-18
  15. Nitarius Сегодня, 08:24
    ндас ... ГОСПОД НАДО НА КОЛ САДИТЬ .. по другому ни как!
    Nitarius
  16. uav80 Сегодня, 08:37
    Список "предателей" уже на столе у ФСБ, так что за ними уже негласный контроль...

    ЗЫ: палятся же, да ещё так непрофессионально...
    uav80
    1. DenZ Сегодня, 10:21
      Цитата: uav80
      Список "предателей" уже на столе у ФСБ, так что за ними уже негласный контроль...

      Сдается что пока ФСБ будет любоваться на всю эту свору предателей они только окрепнут и других вовлекут в предательство. Не понимаю почему сразу нельзя пресечь эту деятельность.
      DenZ
  17. Anvarr Сегодня, 08:54
    С российской стороны визит подготовлен Еленой Чесноковой (её Zerg называет связанной с продвижением британцами ЛГБТ-идеи на Урале). Если им это удастся.....жуть....Уральское лгбт сообщество наверное будет самое суровое лгбт сообщество в мире
    Anvarr
  18. Сержант71 Сегодня, 08:55
    Так там же знаменитый мэр Ройзман, особо дружный с подобными товарисчами и господином Навальным lol
    А вообще, до ЧМ по футболу никто всю эту шелуху трогать не будет, дабы не поднимать вони. Тем более, что в Ёбурге будут матчи, туристы и т.д.
    Сержант71
  19. Дратуй Сегодня, 09:03
    Цитата: Alex66
    Англия наш враг старый и опытный, там где США берут наглостью, там Англия делает хитростью и относиться к ее действиям надо со всем вниманием. Жаль у нас мало внимания уделяется кадровому вопросу, такое обучение должно рассматриваться как запрет на профессию в государственной службе, а на выборные должности должно прямо указывать, проходил обучение там то и там то на средства такого то правительства. Сколько отсеялось бы у нас деятелей и руководителей.

    Вообще не допускать к управлению обучающихся за рубежом!... Так и детки местных царьков будут на Родине учиться, чтобы у кормушки остаться!
    Дратуй
    1. Anvarr Сегодня, 09:10
      Так то ежели рассуждать далеко зайдем.... Петр первый чай тож не на Руси обучался.
      Anvarr
      1. Ил-18 Сегодня, 10:01
        Ремеслам он там обучался. А управлению нет. И чему там обучаться было? Страны минимум по два урожая в год снимают, а чтобы не мыться всю жизнь, парфюм придумали.
        Ил-18
  20. rotmistr60 Сегодня, 09:16
    Какое повышенное внимание и не только к Екатеринбургу, но и Калининграду, Питеру, Карелии. Значит в этих местах лучше всего приживаются саженцы западных демократов и радетелей за права человека. Лезут в Россию как будто им тут медом намазали. А периодически необходимо и ски.пи.дарчиком (странно это слово не проходит автоцензуру) смазывать, чтобы совсем нюх не теряли.
    rotmistr60
    1. Alex66 Сегодня, 09:40
      Саженцы приживаются на благодатной почве или подготовленной и когда наше руководство закрывает глаза на проблемы, а они есть, этим пользуются, тот же Ройзман выдвинулся на борьбе с наркотиками, а после избрания понес ахинею, но ведь он боролся потому что не боролись те кому положено, а если боролись, то о Ройзмане может ни кто не знал, хотя он наверняка нашел бы другую тему.
      Alex66
  21. zloybond Сегодня, 09:27
    А я не поняла (по Сердючке).... у нас что санкции не работают? у нас можно под выборы вмешиваться во внутренние дела??? у нас власть уже не власть??? ... хотя что тут пыхтеть.... быдлу - патриотический вой..., ворам - воровать.... палата № 6 перед принятием клизмы собралась на пленарные заседания.
    zloybond
    1. Ил-18 Сегодня, 10:06
      Опасно это для Путина. Выйдут они под радужными знаменами, и лозунги растянуть, типа, "Уральские ЛГБТ с Путиным". И замарают президента.
      Ил-18
  22. bratchanin3 Сегодня, 09:45
    В России в открытую взращивают "Пятую колонну", а российские власти смотрят на это и хлопают ушами. И это на фоне разнузданной антироссийской компании о вмешательстве в европейские выборы. Доколе будем оглядываться на англосаксонские порядки?
    bratchanin3
  23. Topotun Сегодня, 09:56
    А кто их пустил? Гнать нахрен! Хватит нам Ельцин-центра.... Еще один нафик не нужен.
    Topotun
  24. Комментарий был удален.
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