Зачем британская делегация встречается с уральскими НКО в Екатеринбурге?

После окончания обучения со стипендиатами поддерживаются контакты, преимущественно сотрудниками британских дипломатических представительств. По возвращению в Россию их собирают в клубах британских выпускников в посольстве Великобритании для встречи с оппозиционными политиками и обращаются к стипендиатам с различными конфиденциальными просьбами.

Стало известно о том, что сегодня (5 февраля) в Екатеринбург прибывает британская делегация в составе представителя Палаты лордов парламента Великобритании Элизабет Смит и директора программы «Большая Европа» Рэйчел Куиллен. Визит, как сообщает уральский блогер Сергей Колясников (Zerg), организован генконсулом Британии Мартином Феннером и его замом Мэтью Осборном. С российской стороны визит подготовлен Еленой Чесноковой (её Zerg называет связанной с продвижением британцами ЛГБТ-идеи на Урале).Основная цель визита – работа с уральскими региональными НКО, часть которых либо зарегистрировалась в качестве иностранных агентов, либо пытается умалчивать о своём иностранном финансировании в обход действующего законодательства.Британская делегация наметила своей целью определить круг наиболее «правильных» уральцев, которых направят на стажировку в британские вузы и органы государственной власти Соединённого королевства. При этом «избранным» назначается британская стипендия.Из материала "В Екатеринбург прибывает контрразведка Великобритании, Ройзман на низком старте" Сергея Колясникова: