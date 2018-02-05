11:13 05 февраля
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В МИД РФ прокомментировали возможный ответ на публикацию "кремлёвского списка"

В интервью газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал возможность ответных мер на публикацию в США так называемого «кремлёвского списка». Напомним, что речь идёт о списке, в который вошли практически все представители федеральной власти, высокопоставленные военные и представители крупного бизнеса.

По словам Сергея Рябкова, Россия не исключает ответных мер в случае принятия США конкретных санкционных решений. При этом российский дипломат добавил, что во вред себе Россия точно действовать не будет.

Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем (…) Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придёт к выводу, что этот момент настал.



При этом Сергей Рябков отметил, что, несмотря на антироссийскую истерию в США, шансы наладить двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему остаются.

В МИД РФ прокомментировали возможный ответ на публикацию "кремлёвского списка"


Из заявления дипломата:
Россия была и остается приверженной нормальному, спокойному урегулированию проблем в конструктивном ключе, а дальше — выведению отношений с США на траекторию устойчивого роста. Пока не получилось. А где я вижу возможности — могу сказать, что мы на протяжении всего года пребывания у власти нынешней администрации США неоднократно делали конкретные предложения как по разрешению острых вопросов-«раздражителей», так и по формированию новой конструктивной повестки дня.


Сергей Рябков отметил, что главное в двусторонних отношениях – не скатиться к окончательной конфронтации.


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Комментарии 46

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  1. 210окв Сегодня, 07:10
    "Сергей Рябков отметил, что главное в двусторонних отношениях – не скатиться к окончательной конфронтации." А что,разве не скатились еще?
    210окв
    1. Vard Сегодня, 07:15
      Всё по Задорнову... Одно время мне казалось... а теперь я уверен... нам полно наших агентов... сами посудите... наши все разбегаются из страны вместе с деньгами... а эти их со страшной силой заталкивают обратно... и чего они этим добиваются...
      Vard
      1. oldseaman1957 Сегодня, 07:26
        Цитата: Vard
        Одно время мне казалось... а теперь я уверен...
        - Завидую китайцам: им такие обороты НИКОГДА в голову не приходили! Да и в советское время такими прогибами не баловались... Плохо, однако, в мидовских универах учат чувству собственного достоинства!
        oldseaman1957
        1. askort154 Сегодня, 09:32
          oldseaman1957....Плохо, однако, в мидовских универах учат чувству собственного достоинства!

          В МГИМО никогда "простые смертные" не попадали. Там всегда учились детки "блатных". Он перестал быть престижным для "золотой молодёжи". Для них в моде учёба в Англии или США. Сейчас в МГИМО детки середнячков бизнеса и средней руки чиновника, которым так же чужды слова - "патриот", "чувство собственного достоинства", или "самопожертвование". А последние из могикан - уходят в небытие. yes
          askort154
      2. Познающий Сегодня, 07:39
        Цитата: Vard
        наши все разбегаются из страны вместе с деньгами... а эти их со страшной силой заталкивают обратно... и чего они этим добиваются...

        Никто уже никуда не бежит.. Усе ползут обратно: Президенту Владимиру Путину передан список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину, сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, глава «Партии роста» и кандидат на пост главы государства Борис Титов. В списке более 10 имен
        Познающий
        1. 210окв Сегодня, 09:10
          Кто бежит?Огласите весь список?То что притащил сюда Титов является некой попыткой десятка воров от экономики легализоваться по новой..И где "усе"?Их там сотни.Снимите лапшу с ушей!
          Цитата: Познающий
          Цитата: Vard
          наши все разбегаются из страны вместе с деньгами... а эти их со страшной силой заталкивают обратно... и чего они этим добиваются...

          Никто уже никуда не бежит.. Усе ползут обратно: Президенту Владимиру Путину передан список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину, сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, глава «Партии роста» и кандидат на пост главы государства Борис Титов. В списке более 10 имен
          210окв
          1. Познающий Сегодня, 09:16
            Цитата: 210окв
            Снимите лапшу с ушей!

            За базаром следи.
            см.http://fedpress.ru/news/77/society/1953730- сюда зайди, найди буквы знакомые.
            Познающий
      3. midivan Сегодня, 07:53
        Цитата: Vard
        сами посудите... наши все разбегаются из страны вместе с деньгами... а эти их со страшной силой заталкивают обратно... и чего они этим добиваются...

        А чего этим можно добиться?, во первых "наши" угрохали кучи денег и скупили недвижимость, а те дав пенделя конфискуют все, а далее можно опять продать, следующим таким же терпилам, покуражились и на выход, а так же арестуют счета и нормально поимеют и денег и всяких там чичваркиных, потеряют при этом авторитет но оно того стоит, а через несколько лет сменят Терезу Мэй допустим на Джансона Борю,а тот в свою очередь произнесет- лорды, сэры и пэры, знайте чувство меры(С), и все по новой, а клиенты всегда найдутся, благо мир не без ур.од.ов. Как то так.
        midivan
    2. Зяблицев Сегодня, 07:30
      Я думаю, что Трамп с ВВП договорился - мол, дядя Вова, ничего поделать не могу, ну нет у меня, пока еще "Единой России", вернее "Единой Америки" в Конгрессе и Сенате, поэтому такая байда и творится - потерпи, не закусывай удела, ко второму сроку я это дело почищу, ну и на мои публичные заявления внимания особого не обращай! laughing
      Зяблицев
    3. hydrox Сегодня, 07:40
      Ну, опубликовали американцы "кремлёвский доклад" - и что из того??
      Какая нафиг конфронтация?
      Да мы должны благодарить юсовскую разведку за то, что американцы выполняют работу, которую должны делать СВР и ФСБ.
      Похоже, что нашу власть надо в обязательном порядке снабдить блестящими пластинками-значками, которые крепятся над нагрудным карманом пиджака с надписью крупными буквами:: "ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!" ВЕдь чем выше по лестнице власти и чем затруднённее туда допуск, тем крупнее воры в тех краях водятся ...
      hydrox
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:41
      Я думаю в этом случае не стоит уподобляться идиотам , таких как они только могила исправит.
      Spartanez300
    5. Svarog Сегодня, 07:58
      Цитата: 210окв
      "Сергей Рябков отметил, что главное в двусторонних отношениях – не скатиться к окончательной конфронтации." А что,разве не скатились еще?

      Нет, когда непосильно нажитое отбирать начнут, вот тогда будет считаться, что скатились..
      Svarog
    6. влад66 Сегодня, 08:33
      оценив совокупность факторов, придёт к выводу, что этот момент настал.

      Вот только когда этот моент настанет what
      влад66
    7. P0LYM Сегодня, 09:03
      Это же дипломатия... У них как... если по уши в деpьме, то, неприменно, нужно талдычить о грязевых ваннах и невероятном оздоравливающем эффекте...
      P0LYM
    8. gaura Сегодня, 09:45
      Этих "дипломатов" америкосы не стесняясь тычут в морду, деньги стращают, что заберут. А они вишь, все ждут налаживания обстановки, все надеются и верят. И продадут страну в который раз за одну лишь надежду на налаживание. Тряпки
      gaura
      1. Голован Джек Сегодня, 09:50
        Цитата: gaura
        Этих "дипломатов" америкосы не стесняясь тычут в морду, деньги стращают, что заберут

        У дипломатов деньги заберут?
        Однако, у Вас и фантазия...
        Цитата: gaura
        продадут страну в который раз за одну лишь надежду на налаживание

        Еще один правдоруб. Как вы все достали уже negative
        Голован Джек
    9. Topotun Сегодня, 09:55
      Да уж, куда больше? Если уже сейчас руководство США по новой доктрине готово применить тактическое ЯО даже в ответ на киберугрозы. Куда дальше скатываться? Дальше уже война.
      Topotun
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
    Видимо это ещё не предел, в наших "двусторонних отношениях"... bully
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:37
      Это новая страница в истории наших отношений. smile
      ul_vitalii
      1. Mao Сегодня, 08:52
        Точнеё не скажешь!
        laughing laughing laughing good
        Mao
  3. svp67 Сегодня, 07:14
    По словам Сергея Рябкова, Россия не исключает ответных мер в случае принятия США конкретных санкционных решений. При этом российский дипломат добавил, что во вред себе Россия точно действовать не будет.
    Так понимаю, что в нашем МИД идет отчаянная борьба над формулировкой, что заявит: "озабоченность" или "глубокую озабоченность".
    svp67
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:38
      Строгого с предупреждением не было.
      ul_vitalii
      1. svp67 Сегодня, 08:40
        Цитата: ul_vitalii
        Строгого с предупреждением не было.

        Ой зря Вы это, это ж еще на несколько лет дискуссий.
        svp67
  4. BecmepH Сегодня, 07:19
    Сергей Рябков отметил, что главное в двусторонних отношениях – не скатиться к окончательной конфронтации.

    Возвращается мужик поздно вечером домой. У подъезда сидит группа пацанов:
    - Если хочешь пройти, или пой или отсоси!
    Мужик:
    - Да у меня и голоса-то нет!..
    Звонок в дверь, жена открывает, мужик (отплевываясь):
    - Тьфу, блин, певца нашли!
    Или по-армейски:
    - Нас ипут, а мы крепчаем
    BecmepH
    1. БЛОНДИН Сегодня, 08:37
      Цитата: BecmepH
      Сергей Рябков отметил, что главное в двусторонних отношениях – не скатиться к окончательной конфронтации.

      Возвращается мужик поздно вечером домой. У подъезда сидит группа пацанов:
      - Если хочешь пройти, или пой или отсоси!
      Мужик:
      - Да у меня и голоса-то нет!..
      Звонок в дверь, жена открывает, мужик (отплевываясь):
      - Тьфу, блин, певца нашли!
      Или по-армейски:
      - Нас ипут, а мы крепчаем

      какие-то у вас дворы странные...
      БЛОНДИН
      1. BecmepH Сегодня, 09:49
        Цитата: БЛОНДИН
        какие-то у вас дворы странные...

        Уважаемый, не хочу Вас обидеть, но тяжело Вам в жизни... без чувства юмора.
        Хотя... блондин-это не только цвет волос, но ещё и алиби.
        BecmepH
        1. БЛОНДИН Сегодня, 10:08
          Цитата: BecmepH
          Цитата: БЛОНДИН
          какие-то у вас дворы странные...

          Уважаемый, не хочу Вас обидеть, но тяжело Вам в жизни... без чувства юмора.
          Хотя... блондин-это не только цвет волос, но ещё и алиби.

          - Пошли обидушки у Вас, а рассуждаете о чувстве юмора...
          Я Лысый уже больше 20 лет, а БЛОНДИН это юмор такой wink
          - В моём кругу над такими анекдотами даже не смеются... считают диагнозом;
          - и вопрос по аватарке Вашей - это алиби или ветеринар пометил?
          БЛОНДИН
          1. BecmepH Сегодня, 10:26
            Цитата: БЛОНДИН
            - и вопрос по аватарке Вашей - это алиби или ветеринар пометил?

            Точно-блондин))))
            Опустились до аватарок. У меня то хоть картинка, а Вы чужое фото на аватарку установили. Привычка с сайта знакомств?
            BecmepH
            1. БЛОНДИН Сегодня, 10:33
              Детский сад
              Не пиши мне
              БЛОНДИН
              1. BecmepH Сегодня, 10:41
                - В моём кругу над такими анекдотами даже не смеются... считают диагнозом;

                Понятно, какой у Вас круг))) Докопались до анекдота, аватарки... По делу нечего Вам сказать? Ещё и не вежей себя показали. Привычки с сайта знакомств, где сразу тыкают...
                На Во не принято тыкать (не сайт знакомств).
                Спорить с Вами скучно. Нудный Вы и... блондин))
                Прощайте и всего Вам хорошего.
                BecmepH
                1. БЛОНДИН Сегодня, 10:54
                  посылать на хрен мне не позволяет воспитание и правила поведения на сайте!
                  Мы просто из разного круга обидчивый ты наш
                  Ну не толерантный я к таким ... анекдотам, да и слово это только недавно узнал wink
                  Ещё и не вежей себя показали

                  это как? Знаю по другому
                  Невежа-грубый, неучтивый человек, тот кто позволяет себе грубость. Невежда-несведущий, малообразованный человек, но обычно с претензией на знание, неуч

                  Пы.Сы. Ну не буду я больше тебе отвечать (за ты не извиняюсь) Просто всего доброго, "не кипи"
                  БЛОНДИН
  5. Дормидонт Сегодня, 07:22
    При этом российский дипломат добавил, что во вред себе Россия точно действовать не будет.
    По давней доброй традиции выразим глубокую озабоченность
    Дормидонт
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:23
    Видать, кого-то из власть имущих напугал факт его присутствия в этом списке? Не в тот занесли, по ошибке, раз так засуетились?
    Геркулесыч
    1. hydrox Сегодня, 07:46
      Не, там другое:: сейчас по всей стране идёт подковёрная борьба между ворами больших калибров за попадание в этот список - этот списочек ведь не что иное, как список кадрового резерва для высших эшелонов власти. laughing
      hydrox
  7. лысова Сегодня, 07:41
    --- " Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью. ... " - Ещё бы, ответить зеркально, значит показать народу, кто по сути входящие в " кремлёвский список ".
    лысова
  8. valent45 Сегодня, 07:48
    Ответ? Как обычно - озабочены.
    valent45
  9. demo Сегодня, 07:51
    Сложно быть дипломатом.
    Хочется развернуться и ответить во всю ширь русской души и возможностей нашего языка.
    Ан нет.
    Надо политес соблюдать.

    Главный раздражающий фактор для США - наличие на планете Земля государства, которое просто позволило себе не согласиться с устоявшимися правилами игры.
    Какие еще могут быть перспективы?
    Если США пойдут на контакт, то всем станет ясно - гегемон то - голый!
    А если мы пойдем на уступки, то нас просто не будет. От слова - СОВСЕМ.

    И как тут разруливать?
    demo
  10. mikh-korsakov Сегодня, 08:10
    Да кто же нашему руководству мешает установить "нормальные отношения" с Америкой? Перестаньте поддерживать Донбасс, отдайте Крым, пережените педерастов - и будет вам счастье подлизать з.адницу заокеанскому гегемону, нормальные отношения с ними могут произойти только в этом случае. Говорят, что ничего не будут делать в ущерб России, но Россия разная - есть например воры и спекулянты на финансовом рынке, есть любители демагогии, а есть реальная экономика, которая не развивается из-за санкций и в отсутствии доступа к зарубежным финансовым и торговым рынкам будет только сокращаться. Нас гнобят на добивание, а мы ведем себя как собака, которую бьют, а она лижет руку хозяину. Америку можно и нужно реально наказать. способы для этого имеются. Это показал Ын. В результате кто поедет на Олимпиаду? Наши невинно осужденные ребята или дети КНДР.
    mikh-korsakov
  11. Чичиков Сегодня, 08:43
    Нельзя забывать о том, что исторически, дипломатия возникла, как искусство лжи и обмана! Что фактически скрывается за словами дипломатов, знает только вышестоящее руководство.
    Чичиков
    1. mikh-korsakov Сегодня, 08:58
      А те к которым обращаются заявления наших дипломатов знают о том, что "фактически скрывается" или они расценивают миролюбие как приглашения ударить по нам еще?
      mikh-korsakov
      1. Чичиков Сегодня, 09:08
        Они в этом искусстве, давно преуспели. А мы,только учимся...
        Чичиков
  12. BAI Сегодня, 08:51
    Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придёт к выводу, что этот момент настал.

    Опять тянут резину, все уже забудут, на что ответ, и США будут невинно пострадавшими, а Россия - агрессором.
    BAI
  13. rotmistr60 Сегодня, 09:07
    ВВП на встрече со своими доверенными лицами честно ответил на вопрос о "Кремлевском списке", что сначала планировали ответить зеркально и жестко, но потом оценили ситуацию (список без конкретных санкций) и решили подождать развития событий. Ответить в случае необходимости сможем...
    rotmistr60
  14. zloybond Сегодня, 09:24
    а оно надо? где эта траектория устойчивого роста? когда оно когда и если придет? строгая зеркальность ничего не даст никогда в отношениях с отморозками только несимметричный ответ, неадекватно несимметричный.... чтоб мозг на вынос...и обязательно вечером в пятницу..... и чтобы их все выходные мучил вечный вопрос: а нас то за что????
    zloybond
  15. bratchanin3 Сегодня, 09:40
    Я думаю, самыми действенными санкциями для американцев будет отлучение их от российских активов и бизнеса. Надо, на законодательном уровне, запретить участие членов американского Конгресса и бизнесменов, участвовать в любом российском бизнесе. Запрет заниматься бизнесом на территории России!
    bratchanin3
  16. Bulrumeb Сегодня, 10:08
    Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем (…)

    ну да, штатовские-то олигархи свое бабло у нас не держут и от своего правосудия у нас не прячутся
    Bulrumeb
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