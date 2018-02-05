В МИД РФ прокомментировали возможный ответ на публикацию "кремлёвского списка"

Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем (…) Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придёт к выводу, что этот момент настал.

Россия была и остается приверженной нормальному, спокойному урегулированию проблем в конструктивном ключе, а дальше — выведению отношений с США на траекторию устойчивого роста. Пока не получилось. А где я вижу возможности — могу сказать, что мы на протяжении всего года пребывания у власти нынешней администрации США неоднократно делали конкретные предложения как по разрешению острых вопросов-«раздражителей», так и по формированию новой конструктивной повестки дня.