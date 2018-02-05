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В МИД РФ прокомментировали возможный ответ на публикацию "кремлёвского списка"
В интервью газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал возможность ответных мер на публикацию в США так называемого «кремлёвского списка». Напомним, что речь идёт о списке, в который вошли практически все представители федеральной власти, высокопоставленные военные и представители крупного бизнеса.
По словам Сергея Рябкова, Россия не исключает ответных мер в случае принятия США конкретных санкционных решений. При этом российский дипломат добавил, что во вред себе Россия точно действовать не будет.
При этом Сергей Рябков отметил, что, несмотря на антироссийскую истерию в США, шансы наладить двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему остаются.
Из заявления дипломата:
Сергей Рябков отметил, что главное в двусторонних отношениях – не скатиться к окончательной конфронтации.
По словам Сергея Рябкова, Россия не исключает ответных мер в случае принятия США конкретных санкционных решений. При этом российский дипломат добавил, что во вред себе Россия точно действовать не будет.
Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем (…) Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придёт к выводу, что этот момент настал.
При этом Сергей Рябков отметил, что, несмотря на антироссийскую истерию в США, шансы наладить двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему остаются.
Из заявления дипломата:
Россия была и остается приверженной нормальному, спокойному урегулированию проблем в конструктивном ключе, а дальше — выведению отношений с США на траекторию устойчивого роста. Пока не получилось. А где я вижу возможности — могу сказать, что мы на протяжении всего года пребывания у власти нынешней администрации США неоднократно делали конкретные предложения как по разрешению острых вопросов-«раздражителей», так и по формированию новой конструктивной повестки дня.
Сергей Рябков отметил, что главное в двусторонних отношениях – не скатиться к окончательной конфронтации.
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