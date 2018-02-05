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В разведслужбе ФРГ рассказали, каким образом Пхеньян закупает комплектующие для своих ракет
Руководитель Федеральной службы защиты конституции в Германии Ханс-Георг Маасен обвинил КНДР в том, что она использует своё посольство в Берлине для покупки комплектующих, которые используются в ядерной и ракетной программах, передает ИноТВ сообщение Fox News.
По словам Маасена, его служба следила за тем, где представители Северной Кореи покупали запчасти для своей программы по развитию ядерного оружия. Происходило это по каналам посольства КНДР с помощью «подпольных покупателей и других рынков».
Он добавил, что когда его служба узнала об этом, она начала действовать, чтобы это прекратить. При этом он предупредил, что службе иногда не под силу предотвратить такие сделки.
Автор материала отметил, что комментария по этому поводу от посольства КНДР в ФРГ не последовало.
Издание также напомнило, что за последний год власти КНДР обвиняли в ряде ракетных запусков, а также в том, что они нарушают санкции, которые из-за этого на республику.
По словам Маасена, его служба следила за тем, где представители Северной Кореи покупали запчасти для своей программы по развитию ядерного оружия. Происходило это по каналам посольства КНДР с помощью «подпольных покупателей и других рынков».
Мы выяснили, что закупки производились там, и они, по нашему мнению, предназначались для ракетной и иногда также для ядерной программы,сказал глава внутренней разведки.
Он добавил, что когда его служба узнала об этом, она начала действовать, чтобы это прекратить. При этом он предупредил, что службе иногда не под силу предотвратить такие сделки.
Мы не гарантируем, что можем всегда это засечь и предотвратить,сказал Маасен.
Автор материала отметил, что комментария по этому поводу от посольства КНДР в ФРГ не последовало.
Издание также напомнило, что за последний год власти КНДР обвиняли в ряде ракетных запусков, а также в том, что они нарушают санкции, которые из-за этого на республику.
Использованы фотографии: reports.travel.ru/aktoetotam.livejournal.com
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