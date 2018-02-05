11:11 05 февраля
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В разведслужбе ФРГ рассказали, каким образом Пхеньян закупает комплектующие для своих ракет

Руководитель Федеральной службы защиты конституции в Германии Ханс-Георг Маасен обвинил КНДР в том, что она использует своё посольство в Берлине для покупки комплектующих, которые используются в ядерной и ракетной программах, передает ИноТВ сообщение Fox News.

В разведслужбе ФРГ рассказали, каким образом Пхеньян закупает комплектующие для своих ракет


По словам Маасена, его служба следила за тем, где представители Северной Кореи покупали запчасти для своей программы по развитию ядерного оружия. Происходило это по каналам посольства КНДР с помощью «подпольных покупателей и других рынков».


Мы выяснили, что закупки производились там, и они, по нашему мнению, предназначались для ракетной и иногда также для ядерной программы,
сказал глава внутренней разведки.

Он добавил, что когда его служба узнала об этом, она начала действовать, чтобы это прекратить. При этом он предупредил, что службе иногда не под силу предотвратить такие сделки.

Мы не гарантируем, что можем всегда это засечь и предотвратить,
сказал Маасен.

Автор материала отметил, что комментария по этому поводу от посольства КНДР в ФРГ не последовало.

Издание также напомнило, что за последний год власти КНДР обвиняли в ряде ракетных запусков, а также в том, что они нарушают санкции, которые из-за этого на республику.

Использованы фотографии: reports.travel.ru/aktoetotam.livejournal.com
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 10:42
    А конкретика где? Просто бла-бла - бла.....не удивлюсь, если "другие рынки"- это сами штаты и их восточноевропейские шестёрки из украины...
    Чёрный
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:48
      Глупость какая-то, ракеты собирать на коленке, а "комплектующие" переправлять дипломатической почтой.
      ul_vitalii
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:48
      Не мытьем так катаньем своей цели добиваются . good
      Spartanez300
      1. volodya Сегодня, 10:50
        Цитата: Spartanez300
        Не мытьем так катаньем .

        Новость ни о чём!
        volodya
    3. Соломон Кейн Сегодня, 10:52
      Ага! И кто сообщил? Аж сам руководитель Федеральной службы защиты конституции в Германии, в чьи функции входит наблюдение за организациями, угрожающими, с точки зрения властей, «свободному и демократическому основному правопорядку» Германии.
      Следите за своими арабами, которые изнасиловали всю Германию....
      А с "рынками" участковые разберутся....из соответствующих государств.
      Соломон Кейн
    4. влад66 Сегодня, 10:55
      Происходило это по каналам посольства КНДР с помощью «подпольных покупателей и других рынков»

      Угу сидят значит продавцы в подполье с запчастями для ядерной бомбы,а тут к ним сам посол КНДР в Германии заваливается с карманом денег. laughing Бред сивой кобылы.
      влад66
    5. Nelepost Сегодня, 10:59
      Судя по последнему абзацу, это просто перевод "автоматическим переводчиком" текста из зарубежной статьи. Там походу считается нормальным такие статьи без конкретики. Да и вообще администрация "Военного обозрения" похоже любит подобные статьи, так их стало ооочень много на сайте.
      Nelepost
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:47
    При этом он предупредил, что службе иногда не под силу предотвратить такие сделки.
    Кончно ... winked А то можно не тем кому можно на яйца наступить...
    КВУ-НСвД
  3. Vik66 Сегодня, 10:53
    На блошином рынке дипсотрудники КНДР покупают (за наличные !) сопла к ракетным двигателям или сами движки и диппочтой переправляют в КНДР winked
    Vik66
  4. taiga2018 Сегодня, 10:54
    я "возмущен",почему нет упоминания про Россию...
    taiga2018
  5. Egorovich Сегодня, 10:56
    Главное у ЫНА все летает, что он задумал, а болтологию со стороны немцев предпочли просто не заметить. Собака лает, а караван не только идет, уже практически на финише стоит с хорошими результатами. Трепещи матрасия, скоро Ын к вам пожалует!!! am
    Egorovich
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    его служба следила за тем, где представители Северной Кореи покупали запчасти для своей программы по развитию ядерного оружия
    Странная логика у главы спецслужбы. Осуществляли наружку, знали где и для чего покупали, а почему тогда не предотвратили? Или это в компетенцию не входит? На то и спецслужбы, чтобы не только наблюдать и получать информацию, но и разрабатывать планы по предотвращению. Признались бы честно, что не придали значения покупкам (если таковые были).
    rotmistr60
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