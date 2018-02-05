Россия в скором времени передаст США уведомление об обязательствах по СНВ

Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ. По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков

В ближайшее время Соединенным Штатам Америки будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры

РФ полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, в ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление, говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Кроме того, РФ располагает "1444 единицами для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками".Также в арсенале "779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков", указано в сообщении.— говорится в нем.