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Россия в скором времени передаст США уведомление об обязательствах по СНВ
РФ полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, в ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление, говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
Кроме того, РФ располагает "1444 единицами для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками".
Также в арсенале "779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков", указано в сообщении.
Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ. По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, РФ располагает "1444 единицами для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками".
Также в арсенале "779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков", указано в сообщении.
В ближайшее время Соединенным Штатам Америки будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры— говорится в нем.
Использованы фотографии: http://mejdunarodniy.ru/
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