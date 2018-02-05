23:21 05 февраля
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Россия в скором времени передаст США уведомление об обязательствах по СНВ

РФ полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, в ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление, говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Россия в скором времени передаст США уведомление об обязательствах по СНВ


Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ. По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков
— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.


Кроме того, РФ располагает "1444 единицами для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками".

Также в арсенале "779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков", указано в сообщении.

В ближайшее время Соединенным Штатам Америки будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры
— говорится в нем.

Использованы фотографии: http://mejdunarodniy.ru/
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Комментарии 27

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:21
    Интересно а насколько США выполнила свои обязательства .
    Spartanez300
    1. To be or not to be Сегодня, 11:31
      Госдеп опубликовал данные по выполнению СНВ-3
      https://ria.ru/world/20180205/1513976281.html?ref
      errer_block=index_archive_12
      На сайте госдепа США
      https://www.state.gov/t/avc/newstart/c52405.htm
      по самому договору
      https://www.state.gov/t/avc/newstart/
      To be or not to be
      1. Morozyaka Сегодня, 12:44
        Про 18 инспекций и 14к уведомлений написано, но ни слова о статусе выполнения программы. Надеюсь, что это не очередной не выполненный штатами договор
        Morozyaka
    2. Гигант мысли Сегодня, 11:32
      Матрасники, очевидно, выдадут информацию, несоответствующую действительности, ведь ещё нет такого договора, где они не сжульничали бы.
      Гигант мысли
      1. новичок Сегодня, 11:36
        ну да. как с договором об утилизации военного урана/плутония и с уничтожением хим. оружия. отмазка железная_ денег нет.
        новичок
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:38
      Интересно а насколько США выполнила свои обязательства
      Наверное на столько, на сколько считают приемлемым для себя без оглядки на договор.
      rotmistr60
      1. Лелёк Сегодня, 11:53
        Цитата: rotmistr60
        Наверное на столько, на сколько считают приемлемым для себя без оглядки на договор.

        hi
        Ну, так исключительные считают и видят для себя любимых только то, что сами считают истиной. Видение предмета или события - дело индивидуальное.

        Лелёк
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:00
          hi Вы правы. Можно увидеть фужер на бежевом фоне, а можно и кое-что другое.
          rotmistr60
      2. ГРАНАТ-19 Сегодня, 17:34
        Цитата: rotmistr60
        Интересно а насколько США выполнила свои обязательства
        Наверное на столько, на сколько считают приемлемым для себя без оглядки на договор.

        У ШАМАНА три руки!...
        ГРАНАТ-19
    4. влад66 Сегодня, 11:54
      Цитата: Spartanez300
      Интересно а насколько США выполнила свои обязательства .

      Вот тоже интересно,мы выполняем а они:
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:15
        Цитата: влад66
        Вот тоже интересно,мы выполняем а они:

        а они джентльмены
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 12:16
          Цитата: Angel_and_Demon
          а они джентльмены

          А джентльменам верят на слово. request
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:18
            Цитата: влад66
            А джентльменам верят на слово.

            да, как-то так feel
            Angel_and_Demon
    5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:08
      Скорее всего матрасники подотрутся этим уведомлением. Да и у них новая ядерная стратегия, куча оружейного плутония, который они и не думают утилизировать.
      Генерал Песчаных Карьеров
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:36
    527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков
    Т.е. мы имеем на данный момент 527 котовых к применению стратегических ракет на всех носителях . Немного..Какие нафиг переговоры о дальнейшем сокращении ?!
    КВУ-НСвД
    1. Лелёк Сегодня, 11:56
      Цитата: КВУ-НСвД
      имеем на данный момент 527 котовых к применению стратегических ракет

      hi
      Пардон, профессор, а что за ракеты марки "котовые"? Ну, очень хочется знать.
      Лелёк
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:03
        Кот-тофффые к неммееедл-леннномму ффсллёт-ту laughing Обечяточка вышла ! laughing
        КВУ-НСвД
        1. Лелёк Сегодня, 12:06
          Цитата: КВУ-НСвД
          Обечяточка вышла !


          Принято, приятель, не учёл акцента. Истина где-то рядом. bully
          Лелёк
  3. Egorovich Сегодня, 11:39
    Как бы не кичились матрасники своей военной мощью, но они также кровно заинтересованы в выполнении обязательств по СНВ. Полосатые уже сообщили о своем выполнении обязательств по СНВ-3.
    Egorovich
  4. Esoteric Сегодня, 11:44
    Уж сколько раз твердили миру

    А потому обычай мой:
    С волками иначе не делать мировой,
    Как снявши шкуру с них долой".

    Иван Андреевич Крылов "Пособие для юных дипломатов" lol
    Esoteric
  5. afrikanez Сегодня, 11:50
    Совершенно не понятен смысл такой передачи информации! Пыль в глаза или всё таки заискивание? recourse
    afrikanez
    1. VALERIK_097 Сегодня, 11:56
      Скорее пыль,на грабли два раза не наступаем.
      VALERIK_097
  6. Evgenijus Сегодня, 12:33
    Нормальная практика в передаче противнику предостережения о возможных последствиях с его стороны враждебных действий. Количество носителей ЯО и количество самих ядерных зарядов у России достаточно для гарантированного уничтожения США. И не так важно, что допустим третья часть этих ядерных зарядов не долетит до целей. Противник все равно будет уничтожен оставшимся от поражения ПРО ядерным ударом. Смысла большого в подсчете боеголовок нет. Ибо та война, которую развяжет Америка, будет концом света для всей планеты. Там за океаном, это понимают, но иногда полезно напомнить про это всяким сумасшедшим сенаторам типа Маккейна, а так же и их слугам в Европе, типа карликовых диктаторов в Прибалтике.
    Evgenijus
  7. andrej-shironov Сегодня, 12:37
    Вассал должен выполнять распоряжения сюзерена.
    andrej-shironov
  8. madsollo Сегодня, 12:45
    Говоря о поведении нагло_саксов и их матрасного производного, не могу отделаться от строк:
    "Я о планетах говорить стесняюсь,
    Я расскажу, как люди бьются, маясь.
    Божок вселенной, человек таков,
    Каким и был он испокон веков.
    Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
    Его ты божьей искрой изнутри.
    Он эту искру разумом зовет
    И с этой искрой скот скотом живет."
    madsollo
  9. Лексус Сегодня, 15:34
    Как минимум, глупо успокаивать себя какими-либо договорённостями с мировым жуликом...
    Лексус
  10. Старый26 Сегодня, 20:02
    Цитата: Spartanez300
    Интересно а насколько США выполнила свои обязательства .

    У них обязательства выполнены несколько лучше, чем у нас. Нам к сожалению придется еще приводить свои СЯС к заявленным "потолкам". но пока это не особо критично. Есть еще примерно год. Если что, то договор может быть пролонгироване еще на 5 лет.

    Цитата: КВУ-НСвД
    527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков
    Т.е. мы имеем на данный момент 527 котовых к применению стратегических ракет на всех носителях . Немного..Какие нафиг переговоры о дальнейшем сокращении ?!

    А кто говорит о дальнейшем сокращении? Вы?
    Да, мы имеем 527 развернутых носителей. И 779 развернутых и не развернутых носителей. По договору количество не развернутых должно быть не более 100. У нас же оно равно на настоящее время примерно 250. То есть еще 150 носителей мы должны будем уничтожить. Американцам надо уничтожить всего 40 носителей...
    Старый26
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