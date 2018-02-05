Зенитчики отразили условную воздушную атаку на Сочи

В ходе мероприятия личный состав по сигналу учебной тревоги совершил марши на штатной технике в назначенные районы. На полигоне "Ахштырь" военнослужащие в полевых условиях провели инженерную разведку местности, определили удобные позиции для машин и выполнили нормативы по развертыванию боевого вооружения ПВО, в том числе современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) Панцирь-С1",

Военнослужащие зенитной ракетной воинской части в Сочи отработали задачи по противовоздушной обороне города, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.Зенитчики отработали задачи по обнаружению и сопровождению сверхманевренных высотных и низколетящих условных целей.«Помимо отражения воздушных атак (выполнением электронных пусков ракет) военнослужащие осуществляли периодическое перебазирование ракетных комплексов на новые позиции. При этом был выполнен ряд защитных и маскировочных действий, включавших аэрозольное прикрытие и ликвидацию диверсионных групп условного противника», – рассказали в пресс-службе.Всего к мероприятиям было привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано до 100 единиц боевой техники и крупнокалиберного вооружения ПВО. Проверку проводили офицеры вышестоящего штаба армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.