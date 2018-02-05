23:21 05 февраля
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Зенитчики отразили условную воздушную атаку на Сочи

Военнослужащие зенитной ракетной воинской части в Сочи отработали задачи по противовоздушной обороне города, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

Зенитчики отразили условную воздушную атаку на Сочи


В ходе мероприятия личный состав по сигналу учебной тревоги совершил марши на штатной технике в назначенные районы. На полигоне "Ахштырь" военнослужащие в полевых условиях провели инженерную разведку местности, определили удобные позиции для машин и выполнили нормативы по развертыванию боевого вооружения ПВО, в том числе современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) Панцирь-С1",
говорится в релизе.


Зенитчики отработали задачи по обнаружению и сопровождению сверхманевренных высотных и низколетящих условных целей.

«Помимо отражения воздушных атак (выполнением электронных пусков ракет) военнослужащие осуществляли периодическое перебазирование ракетных комплексов на новые позиции. При этом был выполнен ряд защитных и маскировочных действий, включавших аэрозольное прикрытие и ликвидацию диверсионных групп условного противника», – рассказали в пресс-службе.

Всего к мероприятиям было привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано до 100 единиц боевой техники и крупнокалиберного вооружения ПВО. Проверку проводили офицеры вышестоящего штаба армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 11:41
    Тяжело в учении.. легко в бою... и десять литров пота равны одной капле крови... Старая истина, но вернее... верного...
    Vard
  2. Гигант мысли Сегодня, 11:43
    Хорошо, что учения проводятся так часто, есть возможность отточить все действия до автоматизма, что в боевой обстановке в конечном счёте окажется основным фактором для победы.
    Гигант мысли
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:54
    Сбить бы по "ошибке" какой нибудь из постоянно барражирующих в тех краях американских стратегических дронов . Согласен на последующие потом "дикие" извинения и всемерную помощь в поисках обломков . Эх мечты , мечты...
    КВУ-НСвД
  4. Сомневающийся Сегодня, 12:12
    А настоящую на Хмеймим не отразили... request
    Сомневающийся
  5. НЕКСУС Сегодня, 12:46
    Очень интересно,когда начнут поступать на вооружения комплексы Панцирь-СМ с удвоенной дальностью и новым радаром.
    НЕКСУС
  6. Zaurbek Сегодня, 13:27
    У них ответственный пост....там резиденция президента находится, наверное там и дежурят.
    Zaurbek
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:20
      Zaurbek
      У них ответственный пост....там резиденция президента находится, наверное там и дежурят.
      Не только.ЧМ по футболу на носу.Во время олимпиады кругом позиции "Панцирь" были.По два штуки.Первое время насмотреться не могли.Потом привыкли.Рядом чувствуется мощь.
      "Панцю" бы дистанционный подрыв снаряда добавить.Чтобы всякие беспилотники крошить минимум снарядов.И будет вообще супер .
      Наблюдатель2014
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