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Зенитчики отразили условную воздушную атаку на Сочи
Военнослужащие зенитной ракетной воинской части в Сочи отработали задачи по противовоздушной обороне города, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
Зенитчики отработали задачи по обнаружению и сопровождению сверхманевренных высотных и низколетящих условных целей.
«Помимо отражения воздушных атак (выполнением электронных пусков ракет) военнослужащие осуществляли периодическое перебазирование ракетных комплексов на новые позиции. При этом был выполнен ряд защитных и маскировочных действий, включавших аэрозольное прикрытие и ликвидацию диверсионных групп условного противника», – рассказали в пресс-службе.
Всего к мероприятиям было привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано до 100 единиц боевой техники и крупнокалиберного вооружения ПВО. Проверку проводили офицеры вышестоящего штаба армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
В ходе мероприятия личный состав по сигналу учебной тревоги совершил марши на штатной технике в назначенные районы. На полигоне "Ахштырь" военнослужащие в полевых условиях провели инженерную разведку местности, определили удобные позиции для машин и выполнили нормативы по развертыванию боевого вооружения ПВО, в том числе современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) Панцирь-С1",говорится в релизе.
Зенитчики отработали задачи по обнаружению и сопровождению сверхманевренных высотных и низколетящих условных целей.
«Помимо отражения воздушных атак (выполнением электронных пусков ракет) военнослужащие осуществляли периодическое перебазирование ракетных комплексов на новые позиции. При этом был выполнен ряд защитных и маскировочных действий, включавших аэрозольное прикрытие и ликвидацию диверсионных групп условного противника», – рассказали в пресс-службе.
Всего к мероприятиям было привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано до 100 единиц боевой техники и крупнокалиберного вооружения ПВО. Проверку проводили офицеры вышестоящего штаба армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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