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В Сирии уничтожили таинственный "мостовой танк"
В ходе наступательных действий правительственных войск в Восточной Гуте (провинция Дамаск) потеряна редкая версия мостового танка.
Как отмечает независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, эта инженерная машина представляет собой гибрид шасси старого мостоукладчика МТУ-20 с раскладным мостом от более современного МТУ-72.
Данный образец очень похож на тот, что применялся бойцами 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии в ноябре прошлого года во время наведении переправы на остров Катаа в ходе широкомасштабной операции в районе Дейр-эз-Зора.
Судя по другим фото и видеоматериалам, она же находилась в боевых порядках все того же соединения Республиканской гвардии. Об этом свидетельствует присутствие здесь модернизированных танков Т-72М1, с так называемой "уголковой защитой". Они состоят на вооружении только 105-й бригады.
Сгоревший "гибридный" мостоукладчик - не первая потерянная правительственными войсками в этом районе машина подобного предназначения. Ранее один из разложенных мостов оказался на территории, контролируемой боевиками.
Тем не менее, правительственные силы вынуждены применять в этом районе такую технику непосредственно под огнем противника, так как без мостоукладчиков продвижение бронетехники вперед будет сильно затруднено.
Как отмечает независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, эта инженерная машина представляет собой гибрид шасси старого мостоукладчика МТУ-20 с раскладным мостом от более современного МТУ-72.
Данный образец очень похож на тот, что применялся бойцами 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии в ноябре прошлого года во время наведении переправы на остров Катаа в ходе широкомасштабной операции в районе Дейр-эз-Зора.
Вполне возможно, что запечатленная на снимках машина и сгоревшая в Восточной Гуте - одна и та же. Таких мостоукладчиков не может быть много в принципе- считает военный эксперт.
Судя по другим фото и видеоматериалам, она же находилась в боевых порядках все того же соединения Республиканской гвардии. Об этом свидетельствует присутствие здесь модернизированных танков Т-72М1, с так называемой "уголковой защитой". Они состоят на вооружении только 105-й бригады.
Сгоревший "гибридный" мостоукладчик - не первая потерянная правительственными войсками в этом районе машина подобного предназначения. Ранее один из разложенных мостов оказался на территории, контролируемой боевиками.
Тем не менее, правительственные силы вынуждены применять в этом районе такую технику непосредственно под огнем противника, так как без мостоукладчиков продвижение бронетехники вперед будет сильно затруднено.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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