23:17 05 февраля
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В Сирии уничтожили таинственный "мостовой танк"

В ходе наступательных действий правительственных войск в Восточной Гуте (провинция Дамаск) потеряна редкая версия мостового танка.

Как отмечает независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, эта инженерная машина представляет собой гибрид шасси старого мостоукладчика МТУ-20 с раскладным мостом от более современного МТУ-72.

В Сирии уничтожили таинственный "мостовой танк"



Данный образец очень похож на тот, что применялся бойцами 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии в ноябре прошлого года во время наведении переправы на остров Катаа в ходе широкомасштабной операции в районе Дейр-эз-Зора.

Вполне возможно, что запечатленная на снимках машина и сгоревшая в Восточной Гуте - одна и та же. Таких мостоукладчиков не может быть много в принципе
- считает военный эксперт.

Судя по другим фото и видеоматериалам, она же находилась в боевых порядках все того же соединения Республиканской гвардии. Об этом свидетельствует присутствие здесь модернизированных танков Т-72М1, с так называемой "уголковой защитой". Они состоят на вооружении только 105-й бригады.

Сгоревший "гибридный" мостоукладчик - не первая потерянная правительственными войсками в этом районе машина подобного предназначения. Ранее один из разложенных мостов оказался на территории, контролируемой боевиками.

Тем не менее, правительственные силы вынуждены применять в этом районе такую технику непосредственно под огнем противника, так как без мостоукладчиков продвижение бронетехники вперед будет сильно затруднено.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 11

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:03
    Т72 М1 недалеко ушел от Т72Б3, та же "бюджетка "!В Сирии они горят, и чаще всего от нашего же оружия! А зачем создавать "бюджетку " , для галочки, или кладбища бойцами забивать? Танк должен быть хорошо защищеным, никаких "бюджетных версий "не должно существовать!
    Геркулесыч
    1. Вкд Двк Сегодня, 15:14
      Цитата: Геркулесыч
      Т72 М1 недалеко ушел от Т72Б3, та же "бюджетка "!В Сирии они горят, и чаще всего от нашего же оружия! А зачем создавать "бюджетку " , для галочки, или кладбища бойцами забивать? Танк должен быть хорошо защищеным, никаких "бюджетных версий "не должно существовать!

      Неубиваемой техники не бывает. Исключение- стоящая в музее.
      Вкд Двк
      1. Гигант мысли Сегодня, 15:19
        Не берегут сирийцы эти уникальные механизмы, не приучены, думают , что Россия им компенсирует все потери, но Россия это не бездонная бочка.
        Гигант мысли
        1. Ныробский Сегодня, 15:49
          Цитата: Гигант мысли
          Не берегут сирийцы эти уникальные механизмы, не приучены, думают , что Россия им компенсирует все потери, но Россия это не бездонная бочка.
          Не то что бы не берегут, просто вынуждены использовать то что есть под рукой. За 6 лет войны у них не малые потери в бронетехнике, а на закупку банально не хватает средств. Россия оказывает поддержку, но не на столько что бы обновить весь их парк.
          Ныробский
        2. karish Сегодня, 20:46
          Цитата: Гигант мысли
          Не берегут сирийцы эти уникальные механизмы, не приучены, думают , что Россия им компенсирует все потери, но Россия это не бездонная бочка.

          request
          По сообщению агентства REGNUM, президент России Владимир Путин 5 февраля 2018г подписал закон о списании долга Киргизии перед Россией в размере 240 млн долл (около 14,28 млрд рублей). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
          karish
        3. alsfed Сегодня, 21:01
          Очень сильно сомневаюсь, что суда "Сирийского экспресса" идут домой порожняком из страны, где нефти как грязи.
          alsfed
          1. VALERIK_097 Сегодня, 22:54
            alsfed Сегодня,
            Сухогрузы и БДК,отнюдь не танкеры.
            VALERIK_097
  2. ALSur Сегодня, 15:08
    Цитата: Геркулесыч
    Т72 М1 недалеко ушел от Т72Б3, та же "бюджетка "!В Сирии они горят, и чаще всего от нашего же оружия! А зачем создавать "бюджетку " , для галочки, или кладбища бойцами забивать? Танк должен быть хорошо защищеным, никаких "бюджетных версий "не должно существовать!

    Гениально, а где деньги взять, я думаю мы и так бесплатно передаем технику САА. А модернизировать старую технику, нужны деньги.
    ALSur
    1. _Jack_ Сегодня, 15:18
      он не про сирийские М1 а про наши Б3, с чем я полностью согласен
      _Jack_
    2. Геркулесыч Сегодня, 15:19
      Ищите в оффшорах, да по карманам наших чинуш -найдете триллионы, наши Российские, но нам не пренадлежащие!
      Геркулесыч
    3. Praetorian4 Сегодня, 20:43
      Ради благого дела, можно и бесплатно. Но если вас это не устраивает, считайте, что этой техникой мы расплачиваемся с сирийцами, что, по совместительству, защищают там интересы и нашей страны.
      Praetorian4
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