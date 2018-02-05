23:19 05 февраля
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США провели очередную разведку у границ России

Два американских военных самолета, вылетевшие в понедельник с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершили разведывательные полеты у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

США провели очередную разведку у границ России


По их сведениям, патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011 с утра совершал полет вблизи Новороссийска, курсируя вдоль российского побережья от Керченского пролива до Геленджика. При подлете к российской морской границе он снижался до высоты 7,5 тыс. метров.


После 13:15 по московскому времени к юго-западному побережью Крыма приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048. Ранее в понедельник он уже осуществил четырехчасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Тяжелый американский беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону Луганской области. Маршрут его полета к побережью Крыма в район Севастополя пролегал из украинского воздушного пространства над Николаевской областью.

Напоминаем, что в последнее время США увеличили количество разведывательных полетов вдоль границ России. Больше всего разведывательных маршрутов проложено в районе Крыма и Калининградской области

Использованы фотографии: http://dumskaya.net/
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Комментарии 56

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:38
    Полеты стратегических БПЛА участились. Ранее летали раз в квартал, год назад после инаугурации Трампа, раз в месяц, а теперь пару раз в неделю.
    Владыка Ситх
    1. Комментарий был удален.
    2. Starover_Z Сегодня, 15:47
      к юго-западному побережью Крыма приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048.

      Раз это беспилотник, то кто запрещает на нём пробовать системы РЭБ, системы глушения и перехвата управления ?
      Мы его к нам не звали, а подслушивать и подглядывать нехорошо !
      Starover_Z
      1. фигвам Сегодня, 15:55
        Starover_Z

        Так они нашу границу не пересекают, пока...
        фигвам
      2. Скальпель Сегодня, 16:12
        Так пробуют же. Пока не получается ничего сделать.
        Скальпель
    3. сибиралт Сегодня, 15:48
      С присоединением Крыма к России, пора ввести новые границы "нейтральной зоны" в одностороннем порядке. Что подойдет ближе, должно попадать под нашу РЭБ без всякого предупреждения. Хватит уже сентиментальные сопли размазывать!am
      сибиралт
      1. Скальпель Сегодня, 16:12
        На такой высоте наземная РЭБ его не достанет. А подлететь нельзя, т.к. границ не нарушает.
        Скальпель
      2. влад66 Сегодня, 17:02
        Цитата: сибиралт
        Хватит уже сентиментальные сопли размазывать!

        Вот когда войдёт в наше воздушное пространство, тогда и
        Хватит уже сентиментальные сопли размазывать!

        hi
        влад66
        1. Железякин Сегодня, 17:16
          Тогда его уже сбивать нужно, причем не допуская вхождения в наше ВП. Вобще с беспилотниками не стоит церемонится...
          Железякин
    4. Kars Сегодня, 15:51
      Интересно,а нельзя сделать самолёт глушилку.что бы он летел рядом и своим шумом не давал производить разведку.
      Kars
    5. svp67 Сегодня, 16:39
      Цитата: Владыка Ситх
      Ранее летали раз в квартал, год назад после инаугурации Трампа, раз в месяц, а теперь пару раз в неделю.

      Если честно, то мне тревожно. Обычно такая активность говорит о подготовке наступательной операции. И судя по направлению их внимания можно сделать вывод о подготовке удара не только по Донбассу, но и по Крыму.
      svp67
    6. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 19:26
      А что, нельзя в зоне пролета немного скорректировать для наших американских друзей координаты GPS? Кто сможет потом что-то доказать? А мы порадуемся в том, что это действительно возможно, а не бред в стиле неимеющиеаналоговвмире. А то мне все уши прожужжали, что это запросто
      ШУРУМ -БУРУМ
  2. Burbon Сегодня, 15:39
    Ну полетал...посмотрел.....что за истерика?
    Burbon
    1. Антарес Сегодня, 21:08
      Цитата: Burbon
      Ну полетал...посмотрел.....что за истерика?

      ура патриоты требуют сбития/прекращения подобного, невзирая что не нарушена граница и в общем то Украина давно разрешила полеты подобной техники своего союзника, а до того она была нейтральна и запрещала использовать свое воздушное пространство для ведения разведки РФ. Ну так это ж не ценилось.
      Антарес
  3. Гигант мысли Сегодня, 15:39
    А беспилотник, если он близко подлетает к нашим границам над Чёрным морем, можно было бы и грохнуть, там, где поглубже, и утверждать что сбили над нашей территорией.
    Гигант мысли
    1. тол100в Сегодня, 15:45
      Цитата: Гигант мысли
      А беспилотник, если он близко подлетает к нашим границам над Чёрным морем, можно было бы

      Можно и посадить, или в крайнем случае обездвижить при помощи РЭБ. А потеря управления, это уже дело шерифа.
      тол100в
      1. Korax71 Сегодня, 19:24
        Нельзя ни посадить,ни обездвижить.уже рассматривали такие ситуации.это не квадракоптер с Али.там канал связи выделенный.ну и как то еще не получалось ни у кого этот канал вскрыть.даже если удастся заглушить жпс,то он просто перейдет в режим исн и домой рванет.
        Korax71
        1. sabakina Сегодня, 21:11
          Цитата: Korax71
          .даже если удастся заглушить жпс,то он просто перейдет в режим исн и домой рванет.
          Так нам и надо, чтобы свалил домой, тогда, когда мы этого хотим, а не как ему хочется.
          sabakina
    2. Alex-a832 Сегодня, 16:02
      Эта аэродрянь может в онлайн режиме вещать через спутник всю параметрию - тогда и координаты и характер воздействия и место падения будут известны пентагону сразу же.
      Alex-a832
      1. sabakina Сегодня, 21:16
        Уж больно крутым Вы его обрисовали. Сжечь нафиг всю его электронику и пусть разбираются, почему он грохнулся. НЛО рядом пролетало...
        sabakina
  4. BerBer Сегодня, 15:40
    Не дают матрасники нам расслабиться. Прощупывают нас на прочность.
    BerBer
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:42
    Ничерта не понимаю.Почему не можем хотя-бы беспилотники садить или сбивать?
    ВЕРЕСК
    1. NEOZ Сегодня, 15:47
      на каком основании?
      NEOZ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:54
        Популярно?Разведка границ государства и попытка выяснения его боевого потенциала-является нарушением Ялтинской договорённости.А по сему-мы сможем перехватить любого,кто рулит у наших границ.Ныне наглости у них хватает.Но-наши Вежливые.Нейтральные воды в Чёрном море?Нарисуйте мне их границы.
        ВЕРЕСК
        1. Скальпель Сегодня, 16:10
          Разведку можно производить, не пересекая государственных границ - таковы правила. Может ещё спутниковую фотосъемку запретим?
          Скальпель
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:22
            Я привел один из итогов Ялтинской конференции.И кто её соблюдает?Где карта ничейных вод в черноморье?
            ВЕРЕСК
            1. Антарес Сегодня, 21:15
              Эта что ли(если над Черным морем)

              Поскольку Крым не признан, рассматривать новые границы(Москва и КИев по прежнему соблюдают старый договор о границах и нового нет и не будет) нет смысла.
              Согласно Конвенции ООН по морскому праву (1982), которая ратифицирована и Россией, и Украиной, ширина территориального моря устанавливается в 12 морских миль от берега, а ширина исключительной экономической зоны – до 200 морских миль. Каждое государство имеет право на разработку ресурсов в своей экономической зоне.
              Если над Украиной-то карта Украины и пролет там разведчиков всегда доступен.
              Все по прежнему держится только на силе оружия.
              Антарес
    2. Вас Влад Сегодня, 15:56
      Цитата: ВЕРЕСК
      Ни черта не понимаю.Почему не можем хотя-бы беспилотники садить или сбивать?

      Они не чего не нарушают,это обычная практика запугивания и разведки!Чем больше мы хвост поднимаем, тем чаще будут такие полёты!
      Вас Влад
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:00
        Вас Влад hi Вы правы.Нам-бы ещё годика,хотя-бы три,чтоб поднять ВКС и ВМФ.Тогда сможем.Растём помалу.А если лет 10-15,тогда мы на коне будем.Эх,мечты.Но-авось сбудется?Пока нормально растём. drinks
        ВЕРЕСК
        1. Вас Влад Сегодня, 16:20
          Цитата: ВЕРЕСК
          Пока нормально растём.

          Мы так растём, что закупаем больше вооружения чем США!Ну это если пересчитать на натур-продукт!У США армия размазана тонким слоем по шарику,так что они долго будут собираться,собираться,собираться и не станут нападать lol hi
          Вас Влад
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:28
            Вас Влад hi Мне-бы Ваш оптимизм. на натур-продукт! Вы считаете меня идиотом? закупаем больше вооружения чем США! Хотелось- бы верить в Ваш оптимизм.Но-мы ещё не в силе.Время нам надо.Строить и пускать в дело.А время сжимается.Кто знает этих непотребных.Там,походу ,умных уже нет.С их президентом.И его Рэксом. drinks
            ВЕРЕСК
            1. Вас Влад Сегодня, 16:43
              Цитата: ВЕРЕСК
              Мне-бы Ваш оптимизм. на натур-продукт!

              В пересчёте на так скажем натур продукт(то есть метал оружие) А теперь давайте считать. Весь наш военный бюджет составляет 50 миллиардов долларов. У американцев – 630 миллиардов долларов. Однако на производство вооружений Россия тратит 50 % военного бюджета. Это около 25 миллиардов долларов. А США на производство оружия тратит 15 % военного бюджета, что составляет 94 миллиарда долларов. Заметьте, что это уже совсем другой разрыв: 25 против 94 миллиардов долларов. Но выше мы подсчитали, что стоимость производства вооружений в России в среднем в пять раз дешевле, чем в США. Следовательно, наши 25 миллиардов эквивалентны американским 125 миллиардам долларов. Таким образом, мы получаем 125 против 94 миллиардов долларов в пользу России. А это значит, что фактический объем военного бюджета России, в части производства вооружений, значительно превышает объем затрат США на производство вооружений. Причем надо отметить, что тенденция увеличения разрыва объема вооружений между Россией и США из года в год только растет и растет в пользу России, а США по этому показателю все больше и больше безнадежно отстают. Вот и объяснение того, почему Россия со своим военным бюджетом, который в 12 раз меньше военного бюджета США, обгоняет американцев по темпам обновления, развития и модернизации вооруженных сил.
              Вас Влад
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:21
                Я в математике не слаб.Как и геометрии и тригонометрии.Шуршу малость в сопромате и материологии. Натаскивали меня долго.Сейчас я учу.Извини,Влад,но Ваши доказательства-под хвост .Нет реализации экономики обьёма вложений в реально боевые системы.Конкретно-Вы превозносить пытаетесь нашу экономику,не зная саму суть трат. По сути-мы уже мало что можем.То-что построили,используется процентов на 5 в общем положении.Ямал-СПГ,как далее пойдёт.Мыльный пузырь.Не слишком доверяйте СМИ. Да,пока не всё хреново в стране.Идём в рост.В ценах на бензин,продукты,ЖКХ.Прорыва в снижении нет и не будет.Инфляция!Даже Центробанк не знает,что это такое.А им пофигу.Живут по принципу-я схвачу,остальные-пусть умирают.Не всё хорошо в стеклянной стране.
                ВЕРЕСК
                1. Вас Влад Сегодня, 19:34
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Извини,Влад,но Ваши доказательства-под хвост .

                  Это почему?Я писал о том, что те деньги которые они тратят на закупку вооружения для себя родимых по себестоимости у них выходит намного дороже!В единицах,танках,самолётах и тд.,у нас больше в армию идёт.
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  По сути-мы уже мало что можем.

                  По сути можем и делаем.
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Мыльный пузырь.

                  ГТО?
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Даже Центробанк не знает,что это такое.

                  А вы в курсе?Или Катасонов за вас в курсе?
                  Вас Влад
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:42
                    А кто такой Катасонов?Извините,но я более по Авиации. hiЯ написал-что написал.Что далее будет-не просто неприятно.
                    ВЕРЕСК
                    1. Вас Влад Сегодня, 19:49
                      Цитата: ВЕРЕСК
                      А кто такой Катасонов?

                      Да есть такой эксперд по экономике, тут завёлся,кто то выкладывает его видео на ВО!Он десятый год поёт, всё пропало!
                      Вас Влад
                      1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:05
                        Не знаю это тело.Почитаю.Извините,если что.Но-от своих слов не отказываюсь.Не верте СМИ. hi drinks
                        ВЕРЕСК
              2. Антарес Сегодня, 21:25
                Цитата: Вас Влад
                Но выше мы подсчитали, что стоимость производства вооружений в России в среднем в пять раз дешевле, чем в США.

                Стоимость единицы Ф 18
                $29-57 млн
                Стоимость единицы
                $83 млн (Су-30МКИ индийской сборки, 2012 год)
                $50 млн (Су-30СМ для ВВС России, 2012 год)
                Если брать аналогичные системы цена приблизительно равна. Если убрать стоимость труда(оплату)+налоги и траты на НИОКР то расчеты уже неверны будут.
                Антарес
                1. svp67 Сегодня, 21:36
                  Цитата: Антарес
                  Если брать аналогичные системы цена приблизительно равна.

                  Да, что Вы говорите... Осталось только расставить все точки над "Ё" и указать даты...
                  Цитата: Антарес
                  Стоимость единицы Ф 18
                  $29
                  В ценах 1979 года закупочная стоимость одного самолета, без учета стоимости НИОКР, составляла 10,8 млн. долл. США Стоимость F/A-18C и F/A-18D около в 1986 году составила 29 млн. долл.

                  Цитата: Антарес
                  Стоимость единицы Ф 18
                  57 млн

                  В 2000-2004 гг. предполагается закупить 284 самолета, а общий объем закупок "Cупер Хорнитов" для ВМC CША и Корпуса морской пехоты должен составить от 548 до 785 машин. Cтоимость одного серийного истребителя, предназначенного для американского флота, составляет 42 млн. долл., а при поставках на экспорт - 51,2 млн.долл.
                  svp67
    3. shahor Сегодня, 18:38
      Садить... когда научитесь по- русски говорить, тогда поймете.
      shahor
  6. Пытливый Сегодня, 15:43
    Один такой в Сирии полетал и атака беспилотников. Может для Украины готовят данные для провокации перед выбороми? Неужели нельзя организовать столкновение с каким нибудь «дешевым» беспилотником, купленном на Алиэкспресс или сделанном каким нибудь неизвестным самоделкиным...
    Пытливый
    1. NordUral Сегодня, 15:51
      Тоже вариант! Только тоненько надо все проделать.
      NordUral
    2. NEOZ Сегодня, 15:52
      подозреваю что мешать "организаторам" будет высота патрулирования - 16-18 тыс. метров.....
      NEOZ
  7. NordUral Сегодня, 15:49
    А может нашим ПВО просто не засвечиваься во время их пролетов, пусть летают придур_к_к_и. Толку тогда от таких полетов будет мало.
    NordUral
    1. тлауикол Сегодня, 17:07
      Цитата: NordUral
      А может нашим ПВО просто не засвечиваься во время их пролетов, пусть летают придур_к_к_и. Толку тогда от таких полетов будет мало.

      ага, пока придркки летают, мы, умные, отключаем системы ПВО ?
      тлауикол
  8. Росомаха Сегодня, 15:53
    Цитата: Владыка Ситх
    Полеты стратегических БПЛА участились. Ранее летали раз в квартал, год назад после инаугурации Трампа, раз в месяц, а теперь пару раз в неделю.

    Пора их приземлять культурно на нашу територию....
    Росомаха
  9. dojjdik Сегодня, 16:05
    мексиканская граница не сказать большая но и не маленькая-лазейки в сша через нее есть а если нет то надо уж давно сделать; слабо? ну тогда что ж мы горюем о том что скоро третья мировая
    dojjdik
  10. Геркулесыч Сегодня, 16:11
    Летают все чаще, теперь и тандемом, для большего сбора информации! А мы чем на это ответим, или будем только "выражать озабоченость "?Где наши самолеты -разведчики, где наши тяжелые беспилотники?
    Геркулесыч
  11. tolmachiev51 Сегодня, 16:15
    МО где РЭБ ???-отучить раз и навсегда ,удовольствие ведь дорогущее.
    tolmachiev51
    1. Скальпель Сегодня, 16:18
      А в ответ тишина.
      Скальпель
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:24
    Почему бы не перехватить, или вообще сбить к чертям? Понятное дело, что матрасники провоцируют, но как-то надо дать достойный ответ.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Скальпель Сегодня, 16:37
      Над украинской территорией, ага. Такие вот и Боинг пассажирский сбили.
      Скальпель
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:33
        Зачем под Украиной? Наши ЗРК "Стрела-10" не достанут, других у нас нет.
        ...курсируя вдоль российского побережья от Керченского пролива до Геленджика


        Вот тут и можно порезвиться. У России все для этого есть.
        Генерал Песчаных Карьеров
  13. К-50 Сегодня, 17:05
    Уронить бы как-нибудь их, глядишь и летать над нашими "огородами" расхочется. what
    К-50
  14. zulusuluz Сегодня, 19:06
    Может пора "предложить" американцам и всему миру приравнять беспилотные системы к стратегическому вооружению, каковым оно по сути и является?
    zulusuluz
    1. Антарес Сегодня, 21:29
      Цитата: zulusuluz
      Может пора "предложить" американцам и всему миру приравнять беспилотные системы к стратегическому вооружению, каковым оно по сути и является?

      в КРемле нет желающих объявить неограниченную войну разведсредствам не нарушающих границ.
      К тому же исход этой войны предсказуем.
      Потерпеть нельзя? Ну летают-никого не трогают. Что за фантомные боли по разведки с территории Украины?
      Антарес
    2. Piramidon Сегодня, 22:25
      Цитата: zulusuluz
      Может пора "предложить" американцам и всему миру приравнять беспилотные системы к стратегическому вооружению, каковым оно по сути и является?

      И что это даст? Наши стратегические Ту-95 летают вдоль побережья стран НАТО. Их что, сбивать нужно?
      Piramidon
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