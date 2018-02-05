США провели очередную разведку у границ России

Два американских военных самолета, вылетевшие в понедельник с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершили разведывательные полеты у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.По их сведениям, патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011 с утра совершал полет вблизи Новороссийска, курсируя вдоль российского побережья от Керченского пролива до Геленджика. При подлете к российской морской границе он снижался до высоты 7,5 тыс. метров.После 13:15 по московскому времени к юго-западному побережью Крыма приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048. Ранее в понедельник он уже осуществил четырехчасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Тяжелый американский беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону Луганской области. Маршрут его полета к побережью Крыма в район Севастополя пролегал из украинского воздушного пространства над Николаевской областью.Напоминаем, что в последнее время США увеличили количество разведывательных полетов вдоль границ России. Больше всего разведывательных маршрутов проложено в районе Крыма и Калининградской области