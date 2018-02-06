11:19 06 февраля
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МО РФ отреагировало на статью "Фонтанки" о денежном довольствии майора Филипова

Пока вся страна скорбит по поводу гибели российского лётчика в Сирии, либеральные СМИ ищут свой "уникальный" информационный повод. Так, питерский портал «Фонтанка» через пару дней после драмы в Идлибе, решил опубликовать статью, в которой сообщается о «лёгком доступе» к информации о денежном довольствии майора Филипова. При этом заявлено, что МО РФ «раскрывает вероятному противнику» фактически секретные данные – на своём официальном сайте.

В материале публикуется (с упоминанием неких блогеров, вошедших в личный кабинет погибшего российского лётчика) расчётная ведомость с денежным довольствием Романа Филипова. При этом сообщается, что МО РФ «позволяет вероятному противнику» узнать и о жилищных условиях военнослужащего. Достаточно подробно описывается в статье технология попадания в личный кабинет офицера без регистрации, но с вводом личного номера военнослужащего.

В главном оборонном ведомстве прокомментировали эту публикацию «Фонтанки». Информационное агентство ТАСС представляет комментарий представителя Минобороны России:
Изданию стали известны личные данные майора Филипова только в результате его гибели в окружении террористов (...) После первого захода на страницу любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль. К сожалению, у Романа не хватило времени зайти на свою страницу, за него это сделал гражданин Д. Коротков (речь об авторе статьи в питерском издании Денисе Короткове, - прим. «ВО») из "Фонтанки". Уверены, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с российским законодательством
.


МО РФ отреагировало на статью "Фонтанки" о денежном довольствии майора Филипова


Портал «Фонтанка», подробно рассказывающий, как попадать в личные кабинеты военнослужащих на сайте МО РФ, при этом не считает важным правильно указывать хотя бы название самолёта, который был сбит в Сирии: СУ-25 (со второй заглавной буквой) вместо Су-25. Видимо, для представителей этого издания материальный вопрос куда более важен, чем «какая-то маркировка» вооружений.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 89

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  1. insular Сегодня, 06:41
    И всё таки недоработачка. Этому репортёришке еще и госнаграду положено (Орден Сутулого с закруткой на спине), ткнул носом в канал утечки инфы. Уж сейчас то, я надеюсь, он сдаст всех, кто навел его на этот канал wassat laughing
    insular
    1. Симаргл Сегодня, 07:15
      Цитата: insular
      Этому репортёришке еще и госнаграду положено
      Вообще-то, за это и должна полагаться награда.
      Цитата: insular
      Уж сейчас то, я надеюсь, он сдаст всех, кто навел его на этот канал
      Я бы смотрел с другой стороны: нужно нагнуть всех, кто допустил появление этого канала!
      Если жалкий кулхацкер-репортёришко, стандартными средствами, смог нарыть информацию - представляете, какими темпами это сливается куданадо?
      Так что, если посмотреть с другой стороны, "жалкий репортёришко" вскрыл очень большую проблему силовиков!
      Так что респект и уважуха ему!
      Симаргл
      1. insular Сегодня, 07:17
        Не факт, что сам. Это должны выяснить теперь специальные парни специальных отделов специальных органов.
        Но факт, что некая тыловая крыса проводит кадровую работу спустя рукова. Это надо пресекать.
        insular
        1. Симаргл Сегодня, 09:31
          Цитата: insular
          Не факт, что сам.
          Судя по сложности доступа - мог и сам.
          Цитата: insular
          Это надо пресекать.
          За это нужно драть нещадно (и погоны тоже)!
          Симаргл
      2. Монархист Сегодня, 07:48
        Симаргл,пожалуй с оговорками,но я с Вами согласен:" вскрыл очень большую проблему силовиков",а с последним Вашим утверждением я не согласен. Эдак каждого шакакала уважать- это слишком жирно
        Монархист
        1. Симаргл Сегодня, 08:07
          Цитата: Монархист
          с последним Вашим утверждением я не согласен
          Где смайлик "сарказм"?! Я лепить буду где надо.
          С другой стороны, человек, сам того не желая, сделал правильное дело! Пусть он конченная журна[женщина с пониженной социальной ответственностью], но будем справедливы: конкретный пример его выделяет.
          Ведь пилоту уже ничем не помочь, а вот живым, я думаю, стало не по себе.
          Симаргл
      3. dauria Сегодня, 08:06
        Вообще-то, за это и должна полагаться награда.


        Да, дать ему денежное содержание лётчика за год и выкинуть с парашютом над Идлибом. Эта с..ка не с благими намерениями полезла, а натравить часть населения-"вот, мол , деньжищи, ради них всё "
        dauria
        1. Anyone Сегодня, 08:22
          Цитата: dauria
          Эта с..ка не с благими намерениями полезла, а натравить часть населения-"вот, мол , деньжищи, ради них всё "

          Ага. 100 тыс руб в месяц получал пилот. И еще 140 тыс - единовременная доплата раз в год. Супер прям "денжищи".
          Anyone
          1. dauria Сегодня, 08:25
            Вот одна из его статей. Оправдывайте его дальше

            Они сражались за деньги ...Мы расскажем об этом на примере нескольких анкет из двух с лишним тысяч, имеющихся в распоряжении «Фонтанки».
            ....Ирина Тумакова, Денис Коротков, «Фонтанка.ру»
            dauria
            1. Симаргл Сегодня, 09:35
              Цитата: dauria
              Вот одна из его статей.
              Мы статью обсуждаем, оказывается...
              ... я думал - факт обнародования косяка МО...
              Симаргл
              1. DMB_95 Сегодня, 11:03
                Цитата: Симаргл
                Мы статью обсуждаем, оказывается...
                ... я думал - факт обнародования косяка МО...

                Обсуждаем "факт обнародования" , а не "косяки МО" . "Косяками МО" должны заниматься НЕ шакалы из СМИ , которые ради своей дешёвой популярности и рейтинга готовы на любую подлость .
                DMB_95
            2. домохозяйка Сегодня, 10:46
              Вообще-то во все времена военнослужащие получали деньги. И во время Великой Отечественной - тоже! И что? Это такая работа, профессия. И чем больше квалификация, тем больше должна быть зарплата. Только ведь далеко не каждый даже за очень большие деньги решится воевать! Так можно сделать вывод - наши фашистов победили, потому что нашим платили лучше! Это уже такой бред!!!! Гранатой себя подрывают, чтоб семья выгоду получила? Просто чудовищно!
              домохозяйка
          2. karish Сегодня, 08:28
            Цитата: Anyone
            Ага. 100 тыс руб в месяц получал пилот.

            Прямо скажем - не густо.
            По некоторым сведениям боец ЧВК в сирии получает от 250т и выше.
            karish
          3. Васся Вассин Сегодня, 08:57
            100к боевому летчику? Они там что рехнулись? Дармоед в госдуре больше получает чем боевой офицер!
            Васся Вассин
    2. vkl.47 Сегодня, 07:28
      В фсб обьяснят популярно
      vkl.47
  2. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:42
    Фонтанка тот еще гадюшник.
    Ушлый_башкорт
    1. сибиралт Сегодня, 06:59
      Может, лучше над защитой личных кабинетов военных и силовиков поработать? winked
      сибиралт
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:09
        А кто с этим спорит? Что не отменяет того, что некоторые на смерти человека сразу гешефт делать начали. Что мешало не на Филипове проверять эту информацию?
        Ушлый_башкорт
        1. Стирбьорн Сегодня, 09:28
          Цитата: Ушлый_башкорт
          Что мешало не на Филипове проверять эту информацию?

          Филипову эта информация уже повредить не может, а вот живому человек вполне
          Стирбьорн
          1. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:11
            У него есть родственники. Им тоже не повредит разглашение личной информации о нем?
            Ушлый_башкорт
    2. Pax tecum Сегодня, 08:12
      Какая низость!
      Так PR-иться на фоне гибели Элиты Русского народа.
      А, на самом деле - недоработка патриотически настроенной части спецслужб.
      Pax tecum
      1. Лелёк Сегодня, 08:41
        Цитата: Pax tecum
        Так PR-иться на фоне гибели Элиты Русского народа.

        hi
        Мерзавцев не сеют и не жнут, их порождают система и деньги (ну и фанаберия, конечно). Особо противно становится, когда кощунственное издают "как бы свои" и те, кого мы частенько называем "братьями".
        Лелёк
        1. Тралл Сегодня, 09:11
          Когда поглумился над погибшим героем с дивана и назавтра немножко сдох...
          Тралл
          1. Лелёк Сегодня, 09:23
            Цитата: Тралл
            Тралл

            Нет слов - только нецензурные обороты длиной 1920 пикселей.
            Лелёк
          2. DMB_95 Сегодня, 11:16
            Цитата: Тралл
            Когда поглумился над погибшим героем с дивана и назавтра немножко сдох...

            Жаль , что такой вариант ответственности пока не стал закономерностью для подобных поДонков .
            DMB_95
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:28
          Цитата: Лелёк
          и те, кого мы частенько называем

          лучше не называть, а дорогу он выбрал верную, и вовремя
          Angel_and_Demon
        3. Виктор-М Сегодня, 10:27
          Слишком спешил посмотреть, сионист Лёня.
          Виктор-М
  3. Александр 3 Сегодня, 06:43
    Такое б..... надо присекать личные данные офицера это находка для шпионов.
    Александр 3
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:46
    Когда эта власть заткнет гавкало всем либеральным отбросам? Почему за наши деньги нам же и мешают жить всякие эхи, дожди и прочая нечесть? Или пускай дадут лицензию на отстрел либерни в стране! Надоело терпеть подонков от сми!
    Геркулесыч
    1. mgero Сегодня, 07:27
      Vse vinavati krome Putina vixodit.
      mgero
      1. 30 вис Сегодня, 07:36
        Ясно . что Путин виноват, если не смыто В вашем унитазе .-------------------------------------

        Это Путин виноват
        За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
        Кошка бросила котят — Это Путин виноват,
        Зайку бросила хозяйка — Кто виновен, угадай-ка!
        Вот кончается доска У несчастного бычка,
        Наша Таня громко плачет — Рядом Путин, не иначе!

        Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
        Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
        Не понравилось кино, Наступили вы в г…но
        У любого катаклизма Объяснение одно…
        Знает каждый демократ — Это Путин виноват!

        Кто вчера в моём подъезде Лифт до потолка?
        Мне, товарищи, поверьте — Это Путина рука!
        Я поймал по пьяни «белку» — Это Путина проделки!
        Куча под столом г…на Это Путина вина!
        Засорился унитаз — Это Путина приказ,

        Накидал туда бычков, воду слил — и был таков!
        По ночам бельё ворует, стёкла в нашем доме бьёт.
        Пьяным во дворе танцует. Это Путин — обормот!
        Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,
        Изломал кусты в аллее. Это Путин — ох и ах!

        Либерала дождик мочит — Путин весело хохочет.
        Затопило вашу дачу? — Это Путин, не иначе!
        Вас гроза в пути застала? — То рука Кремля достала.
        Холод, ветер, снегопад — Снова Путин виноват.
        Сносит крышу ураганом? — Это Путин мстит баранам.

        Шторм, цунами, наводненье? — Это Путин, без сомненья!
        Ливень, оползень, циклон — Виноват конечно он.
        Сель, лавина, камнепад? — Ясно: Путин виноват!
        Смерч, тайфун, землетрясенье — Нет от Путина спасенья!
        30 вис
        1. Tatanka Yotanka Сегодня, 07:58
          Цитата: 30 вис
          Кошка бросила котят — Это Путин виноват,

          каждый путинец считает своим долгом опубликовать здесь свой гимн или хотя бы строчку из него))
          Tatanka Yotanka
          1. влад66 Сегодня, 09:14
            Цитата: Tatanka Yotanka
            Цитата: 30 вис
            Кошка бросила котят — Это Путин виноват,

            каждый путинец считает своим долгом опубликовать здесь свой гимн или хотя бы строчку из него))

            Уважаемый индеец,вот хамить и лозунги орать не надо yes hi
            влад66
          2. домохозяйка Сегодня, 10:49
            Надо же вас, антипутинцев, повеселить, а то чахнете от злости!
            домохозяйка
        2. Монархист Сегодня, 07:58
          Камрад, спасибо повеселили стихотворением. А если серьезно то я не удивлюсь если Анальный обвинит Путина,что на заборах пишут. Уже во всех грехах его либирасты обвинили, а погодных ненастьях ещё не успели
          Монархист
      2. Виктор-М Сегодня, 11:08
        Цитата: mgero
        Vse vinavati krome Putina vixodit.

        Томас Бах не виноват.
        Виктор-М
  5. iliitchitch Сегодня, 06:47
    Эти урродцы всегда и везде своё вонючее жало засунут , за деньги так вообще из пальца высосут . Какого чёрта сами подставляетесь , товарищи из МО ?
    iliitchitch
    1. Симаргл Сегодня, 07:17
      Цитата: iliitchitch
      Эти урродцы всегда и везде своё вонючее жало засунут
      Журналец - только вскрыл нарыв. Представляете, как там пасутся текомуоченьнадо?
      Симаргл
  6. Лексус Сегодня, 06:51
    Пока вся страна скорбит по поводу гибели российского лётчика в Сирии, либеральные СМИ ищут свой "уникальный" информационный повод.

    Журналюги попиариться возможности никогда не упустят, даже "плясками на костях". Некоторые уже "древнейших конкуренток" перещеголяли.
    Лексус
    1. Лелёк Сегодня, 08:56
      Цитата: Лексус
      Лексус

      hi
      Не помню чтобы на ВО ликовали по сбитым самолётам западных коалиций (кроме пожалуй одного - Маккейна). Но вот подлостям СМИ США нет предела. Впрочем, читайте сами. Этот, с позволения сказать, журналюга воздесущ - и при "зариновой атаке Асада", и при гибели Филипова, и при "российской бомбардировке детской больницы в Идлибе". И везде он снимал в первых рядах. Мерзавец.
      Лелёк
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:20
        Цитата: Лелёк
        Впрочем, читайте сами. Этот, с позволения сказать, журналюга воздесущ - и при "зариновой атаке Асада", и при гибели Филипова, и при "российской бомбардировке детской больницы в Идлибе". И везде он снимал в первых рядах. Мерзавец.
        Вы сам-то видео смотрели?!, а то сразу "читайте комментарий к видео". Видео на постановочное не похоже, раз уж вы его упомянули
        ЗЫ Кстати, в правилах написано, что "При этом разрешается разумное цитирование материалов с других сайтов в рамках одного комментария с обязательной ссылкой на первоисточник." Почему вы нигде не сcылаетесь на первоисточник?!
        Стирбьорн
        1. tsiwork Сегодня, 11:09
          Надо сказать, там не ясно, что это, где и когда происходит. Кадры спасателей и он не совмещены. Идет подмена понятий - при чем тут военная машина России (отрицательная с его точки зрения) и героизм отдельного воина? Высказывание пропагандистское и мерзкое с человеческой точки зрения.
          tsiwork
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Выскажу свое личное мнение. Доступ к личным данным конечно необходимо усложнить обратив внимание на систему безопасности. А либеральные СМИ действительно абсолютно нюх потеряли от безнаказанности. Каждое ЧП в армии, гибель в/сл смакуется с "либеральной" колокольни с таким удовольствием, что понимаешь отношение у них к стране как к врагу. А т.н. гражданин Д. Коротков по своему фейсу точно отгребет в ближайшее время (почему-то так кажется).
    rotmistr60
    1. Evgeniy667b Сегодня, 07:14
      Этому господину Короткову не по фейсу надо, а чтобы всю оставшуюся жизнь на аптеки работал и из инвалидной каляски не вставал
      Evgeniy667b
      1. Bulrumeb Сегодня, 09:10
        Этому господину Короткову не по фейсу надо...

        Коротков влез и прокукарекал на всю страну про недоработку МО, хуже было бы если кто втихую влазит и помалкивает.
        Bulrumeb
  8. лысова Сегодня, 07:08
    Нет дыма без огня. МО обороны доверяют - а инфа уходит. Опять оправдание - не доработки всё это и кто то зря получает зарплату.
    лысова
    1. iliitchitch Сегодня, 07:15
      Цитата: лысова
      Нет дыма без огня. МО обороны доверяют - а инфа уходит. Опять оправдание - не доработки всё это и кто то зря получает зарплату.

      Пока Шойгу вооружением и боевой подготовкой занимается , там , похоже , пригрелась бандочка недоделков ЕГЭшных , и не одна , таких же дъкоротковых . Первый раз , что ли , косячина от МО ?
      iliitchitch
      1. лысова Сегодня, 07:23
        Точно так - данные раскрыты, а это ЧП. Кроме самого пользователя личным кабинетом и спец. отделом, ни одна крыса, туда не должна попасть. Там ведь данные и о родных есть - а это чревато.
        лысова
        1. iliitchitch Сегодня, 07:43
          Цитата: лысова
          Точно так - данные раскрыты, а это ЧП.

          И сдаётся мне , что случайные пацанята из детдома там не ходят . Наверняка , сынки генералишков скороспелых . Чуть где чуть денежек появляется - сразу возникают династии . Растёт новое поколение , подрастает , только-только Шойгу арбатский военный округ дембельнул , так нате вам , пожалуйста .
          iliitchitch
          1. лысова Сегодня, 08:36
            Довилось повидать таких, замполитом "прислали", про отца ничего не скажу, но сына " хорош ", опыт со временем бесполезен.
            лысова
  9. m.cempbell Сегодня, 07:09
    Ещё раз соболезнования родным и близким погибшего пилота. Касаемо ЛК на сайте МО, то админы и разрабы данного ресурса, думаю, быстро исправят ситуацию.
    Что касается маркировки самолетов, то лично я, тоже всегда пишу заглавной только первую букву фамилии конструктора: Су (Павел Сухой, а не СУхой), Ту (Андрей Туполев, а не ТУполев), МиГ (Микоян и Гуревич, а не Микоян И Гуревич) и т.д.
    m.cempbell
    1. m.cempbell Сегодня, 07:25
      Вот лого наших авиакомпаний



      m.cempbell
  10. РусскийУзбек Сегодня, 07:15
    Чемодан вокзал - Сибирь.
    РусскийУзбек
    1. Челдон Сегодня, 09:57
      Цитата: РусскийУзбек
      Чемодан вокзал - Сибирь.

      Тебя что-заклинило?
      Челдон
  11. РусскийУзбек Сегодня, 07:15
    Чемодан вокзал - Сибирь.
    РусскийУзбек
    1. ghby Сегодня, 07:36
      Цитата: РусскийУзбек
      Чемодан вокзал - Сибирь.

      Блин, ну что вы как по клише. Чуть что так сразу в Сибирь, Сибриь. У нас здесь же люди живут, зачем нам всякие отбросы. А их может сразу уморе, ну или на рудники всякие.
      ghby
      1. Ren Сегодня, 09:09
        Цитата: ghby
        Блин, ну что вы как по клише. Чуть что так сразу в Сибирь, Сибриь. У нас здесь же люди живут, зачем нам всякие отбросы. А их может сразу уморе, ну или на рудники всякие.

        Ну в Сибирь тоже можно, но только на южное побережье Карского/Лаптевых/Восточно-Сибирского морей! wassat
        Ren
      2. LiSiCyn Сегодня, 09:41
        А рудники, у нас в основном где?? wink Правильно в Сибири... Есть, конечно курская магнитная аномалия... Но Сибирь надежней !! laughing
        LiSiCyn
  12. savage1976 Сегодня, 07:18
    Может я конечно чего-то и не понимаю, но тут не журналистов надо упрекать, а нормальные сервисы делать. Откуда у журналиста уникальный код который надо ввести? Не слишком ли простые логин и пароль (личный номер и дата рождения) для входа. Не слишком ли много данных у ресурса с доступом из любой точки интернета.
    savage1976
    1. Комментарий был удален.
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
    "дожди", "эхи", "фонтанки" - долго ещё они будут существовать с их, доподлинно известно антироссийским направлением?!? angry
    a.s.zzz888
  14. Alex-a832 Сегодня, 07:25
    Репортёришка гнусный. Вместо того, чтобы направить в МО информацию о возможности неправомерного доступа к личной информации офицера, взял и слил это в публичную статейку. МО не мешало бы задуматься над этой проблемой и ограничить возможности доступа к личным кабинетам или электронными ключами или только в локальных сетях, или только с персональных телефонов, как мобильный банк. А газетёнку эту не мешало бы нагнуть по полной программе, за действия своего дебила - работника.
    Alex-a832
    1. Симаргл Сегодня, 08:16
      Цитата: Alex-a832
      Вместо того, чтобы направить в МО информацию о возможности неправомерного доступа к личной информации офицера, взял и слил это в публичную статейку.
      Он слил информацию о человеке, которому хуже не будет уже, при этом и момент очень подходящий - резонансный.
      А какого [здесь должен быть небольшое выражение, характеризующее моё отношение к положению вещей не с лучшей стороны в грубой форме, исключительно нецензурной лексикой, с гарантией вечного бана] МО допускало возможность такого доступа?
      Или это диверсия?
      Симаргл
      1. karish Сегодня, 08:22
        Цитата: Симаргл
        вещей не с лучшей стороны в грубой форме, исключительно нецензурной лексикой, с гарантией вечного бана] МО допускало возможность такого доступа?

        Ну вообще то стандартный интерфейс входа.( у меня для входа на банковский счёт - абсолютно идентично )- вход по номеру паспорта.
        Узнать личный номер проблемы вообще то не сотавляет.
        Вопрос другой -- а откуда узнали ПАРОЛЬ входа ?
        karish
        1. Piramidon Сегодня, 08:42
          Цитата: karish
          Ну вообще то стандартный интерфейс входа.( у меня для входа на банковский счёт - абсолютно идентично )- вход по номеру паспорта.

          По одному номеру паспорта войти нельзя. Нужно еще и пароль, как минимум, знать. А в порядочных банках тебе еще и СМС присылают с разовым кодом доступа. А в данном случае пусть в качестве логина использован личный номер, но откуда этот писака узнал пароль? Возможно подбирал, а за это уже пальцы нужно отрубать чтобы не чем было по клаве стучать.
          Piramidon
        2. Симаргл Сегодня, 09:39
          Цитата: karish
          Вопрос другой -- а откуда узнали ПАРОЛЬ входа ?

          Достаточно подробно описывается в статье технология попадания в личный кабинет офицера без регистрации, но с вводом личного номера военнослужащего.
          Где пароль?
          Симаргл
          1. Челдон Сегодня, 10:07
            Цитата: Симаргл
            Цитата: karish
            Вопрос другой -- а откуда узнали ПАРОЛЬ входа ?

            Достаточно подробно описывается в статье технология попадания в личный кабинет офицера без регистрации, но с вводом личного номера военнослужащего.
            Где пароль?

            Ты вообще в курсе,как сейчас происходит фин.обеспечение?Если нет,то хватит испражняться в муку,дабы не делать пыли. Если в курсе-то объясни всем подробно. Я 2 года заходил в свой личный кабинет по дате рождения и личному номеру,потому что лень было ник и пароль вспоминать. Так и Роман(Царствие ему Небесное),наверное,так делал.
            Челдон
        3. Челдон Сегодня, 10:20
          Цитата: karish

          Вопрос другой -- а откуда узнали ПАРОЛЬ входа ?

          Есть два способа увидеть свою денежную ведомость:1)по личному номеру и дате рождения;2) ты придумываешь свой ник и пароль. Я 2 года заходил 1-м способом,т.к. лень(грешен) запоминать свой ник и пароль.Если у тебя возникают вопросы,та на электронку(почту,указанную на сайте) отправляешь свой запрос,отвечают оперативно,мне даже выслали справку о доходах за 3 года.
          Челдон
    2. Vard Сегодня, 08:24
      Как показал опыт... печальный кстати... обращение по официальным каналам без огласки, привело бы к неприятностям лично для репортёра... а всё бы осталось как прежде...
      Vard
  15. Васян1971 Сегодня, 07:36
    Прямо секретищще! А пласткарты "Виза" и "Мастеркард" с серверами на территории противника куда деть? Про "Мир" можно не говорить, ибо сильно молодо дело.
    Васян1971
  16. kunstkammer Сегодня, 07:46
    Цитата: Alex-a832
    Репортёришка гнусный

    Репортёришка зарабатывает бабки. А что делают разработчики программ для Министерства Обороны? Тоже успешно освоили бабки - причём огромные, выделенные "добрым дядей" заказчиком из министерства обороны. И вместо защищённой информации получили проходной двор для слива важнейших личных данных личного состава.
    И "добрые дяди" из МО не удосужились элементарно проверить... тупые как и большинство других чиновников, даром, что погоны сволочи продажные носят.
    Р.С. Тут один призывал вчера молиться на Министерство Обороны... пойду поставлю вторую свечку за упокой МО.
    kunstkammer
  17. Vard Сегодня, 08:22
    В данный момент вся информация, хранящаяся на носителях, подключённых к интернету фактически находится в свободном доступе... Это факт... И если учесть коррупционную составляющую ... то как и после чеченских войн, однажды вернувшись домой можно застать там гостей...
    Vard
  18. лис Сегодня, 08:35
    проблема не нова...я ещё служил,нам зряплату в конвертах выдавали,карты заводить было НЕЛЬЗЯ по причинам секретности...но самое интересное,что те,кто брал ипотеку,давали ВСЕ данные о себе...секретность стала "переть" со всех дыр...а тут прямо МО все данные военных на блюде выдаёт.красавы,чо...особисты чем заняты?
    лис
    1. Челдон Сегодня, 10:21
      Это где так было?
      Челдон
  19. юра харламов Сегодня, 08:44
    Чудило .за все МО не решай.а то тебе свечу надо ставить будет
    юра харламов
    1. LiSiCyn Сегодня, 09:51
      Я бы , на Вашем месте, попытался без прямых оскорблений и угроз... На ВО это не любят request Русский язык, он такой богатый.. wink
      LiSiCyn
      1. юра харламов Сегодня, 10:56
        Не хотел оскорблять.вырвалось.мух от котлет надо отделять
        юра харламов
  20. BAI Сегодня, 08:47
    Какая разница СУ или Су? Дыру в безопасности обнаружили, об этом надо говорить и решать проблему. А заодно принимать кадровые решения по разработчикам (наверняка гос контора) и приемщикам работы.
    BAI
    1. tsiwork Сегодня, 11:16
      Как раз наверняка не госконтора. Такие порталы обычно по ФЗ44 частные конторы пишут и тут лоханулись тестировщики, а может, на них сэкономили (это часто сейчас бывает). (((
      tsiwork
  21. Bulrumeb Сегодня, 09:08
    Изданию стали известны личные данные майора Филипова только в результате его гибели в окружении террористов (...) После первого захода на страницу любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль.

    а чего оправдываться? косяк имеет место и косяк серьезнейший
    Bulrumeb
  22. andrej-shironov Сегодня, 09:15
    Авторы в Фонтанке конечно те ещё , но и МО надо сделать оргвыводы: почему так легко попасть в личку военнослужащего!
    andrej-shironov
  23. юра харламов Сегодня, 09:16
    Войти в кабинет просто .л. номер и ДР.вопрос в другом .100р зарплата кого-то расстроила?это много?в гвф правак 300получает.боевой пилот.позор а не зарплата.у прокурора пенсия больше
    юра харламов
  24. AlexanderVP Сегодня, 09:38
    Пофиг на этих журналюг, пусть СК ими занимается. Но я что то не понял, как образовалась такая дырища в информационной безопасности сервиса МО РФ с персональными данными военнослужащих? Что за "первый раз войти"? Где временный пароль, который потом можно поменять по желанию?
    AlexanderVP
  25. Izotovp Сегодня, 09:45
    Если бы этот журналист вскрыл дома или на работе личный кабинет офицера и без обнародования методик сразу сообщил бы Куда Следует-тогда да,он молодец. А то что он сделал-фактически шпионаж и должно караться соответственно.
    Izotovp
  26. jetfors_84 Сегодня, 10:07
    Я так понимаю что личный номер офицера журналюги срисовали с опубликованных фотографий документов нашего пилота. Личный номер полагаю должен храниться в тайне полагаю и таким образом тоже является элементом информ безопасности.
    Но тогда вопрос неужели наши летчики , в условиях боевых так сказать, документы с собой берут? Как то неправильно по моему.
    jetfors_84
  27. Anyone Сегодня, 10:08
    Цитата: dauria
    Вот одна из его статей. Оправдывайте его дальше...

    Где это я кого-то "оправдывал"? Укажите, фантазёр.
    З.Ы. По теме. Я искренне считаю, что если журналист пишет на основе фактов, которые может доказать, то флаг ему в руки. Это и есть свобода слова.
    Anyone
  28. AID.S Сегодня, 10:32
    Мерзко. Это как читать чужие письма.
    AID.S
  29. Geronimo73 Сегодня, 10:33
    и все таки проблема на в фонтанке, а в работе МО РФ. А у МО РФ в этом плане очень серьезный косяк, и надо не в журналистов фекалиями кидаться, а устранять причину.
    Geronimo73
  30. Bosch Сегодня, 10:56
    Журналюга переступил закон. Должен понести соответствующее наказание согласно действующего законодательства.
    Bosch
  31. Домкрат Сегодня, 11:09
    Российский летчик не был героем:
    https://youtu.be/AyK9WwHS1gc
    Домкрат
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