МО РФ отреагировало на статью "Фонтанки" о денежном довольствии майора Филипова

Изданию стали известны личные данные майора Филипова только в результате его гибели в окружении террористов (...) После первого захода на страницу любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль. К сожалению, у Романа не хватило времени зайти на свою страницу, за него это сделал гражданин Д. Коротков (речь об авторе статьи в питерском издании Денисе Короткове, - прим. «ВО») из "Фонтанки". Уверены, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с российским законодательством

Пока вся страна скорбит по поводу гибели российского лётчика в Сирии, либеральные СМИ ищут свой "уникальный" информационный повод. Так, питерский портал «Фонтанка» через пару дней после драмы в Идлибе, решил опубликовать статью, в которой сообщается о «лёгком доступе» к информации о денежном довольствии майора Филипова. При этом заявлено, что МО РФ «раскрывает вероятному противнику» фактически секретные данные – на своём официальном сайте.В материале публикуется (с упоминанием неких блогеров, вошедших в личный кабинет погибшего российского лётчика) расчётная ведомость с денежным довольствием Романа Филипова. При этом сообщается, что МО РФ «позволяет вероятному противнику» узнать и о жилищных условиях военнослужащего. Достаточно подробно описывается в статье технология попадания в личный кабинет офицера без регистрации, но с вводом личного номера военнослужащего.В главном оборонном ведомстве прокомментировали эту публикацию «Фонтанки». Информационное агентство ТАСС представляет комментарий представителя Минобороны России:Портал «Фонтанка», подробно рассказывающий, как попадать в личные кабинеты военнослужащих на сайте МО РФ, при этом не считает важным правильно указывать хотя бы название самолёта, который был сбит в Сирии:(со второй заглавной буквой) вместо Су-25. Видимо, для представителей этого издания материальный вопрос куда более важен, чем «какая-то маркировка» вооружений.