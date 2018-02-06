Генерал Бридлав: Российская армия усваивает уроки

Нам нужны более широкие переговоры с российскими партнерами, которые мы не можем вести из-за их действий. Мы должны иметь более серьёзные возможности для того, чтобы решать подобные вопросы. То, что они делали в Грузии, они затем осуществили в Крыму гораздо лучше. У них вооруженные силы, которые усваивают уроки. И их действия отражают политику по оказанию давления на НАТО.

Экс-главком силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил о том, что Соединённые Штаты заинтересованы в более глубоком обсуждении с Россией проблем, связанных с безопасностью в Европе. Но, как утверждает Бридлав, США не могут пойти на такой диалог с РФ «из-за действий России на международной арене».При этом генерал Бридлав заявил о том, что «российская армия усваивает уроки».Отставного командующего группировкой НАТО в Европе цитирует РИА Новости То, что главным уроком для любой страны, не входящей в НАТО, может быть лишь недоверие к этой организации, нарушающей свои собственные обязательства по нерасширению, Бридлав не уточнил. Не прокомментировал Бридлав и того, когда само НАТО откажется от деструктивной политики давления на России, связанной (политики) с продвижением на восток своей (североатлантической) военной инфраструктуры.