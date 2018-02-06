11:23 06 февраля
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Генерал Бридлав: Российская армия усваивает уроки

Экс-главком силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил о том, что Соединённые Штаты заинтересованы в более глубоком обсуждении с Россией проблем, связанных с безопасностью в Европе. Но, как утверждает Бридлав, США не могут пойти на такой диалог с РФ «из-за действий России на международной арене».

При этом генерал Бридлав заявил о том, что «российская армия усваивает уроки».

Отставного командующего группировкой НАТО в Европе цитирует РИА Новости:
Нам нужны более широкие переговоры с российскими партнерами, которые мы не можем вести из-за их действий. Мы должны иметь более серьёзные возможности для того, чтобы решать подобные вопросы. То, что они делали в Грузии, они затем осуществили в Крыму гораздо лучше. У них вооруженные силы, которые усваивают уроки. И их действия отражают политику по оказанию давления на НАТО.



Генерал Бридлав: Российская армия усваивает уроки


То, что главным уроком для любой страны, не входящей в НАТО, может быть лишь недоверие к этой организации, нарушающей свои собственные обязательства по нерасширению, Бридлав не уточнил. Не прокомментировал Бридлав и того, когда само НАТО откажется от деструктивной политики давления на России, связанной (политики) с продвижением на восток своей (североатлантической) военной инфраструктуры.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:58
    Очередной высер от очередного б/у!Ничего нового оно не сказало!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 07:05
      Зря Вы так. Военным всегда легче договориться, чем политикам. Они лучше знают цену жизни.
      сибиралт
      1. Sovetskiy Сегодня, 09:59
        Цитата: сибиралт
        Зря Вы так. Военным всегда легче договориться, чем политикам. Они лучше знают цену жизни.

        Особенно если бои идут под Вашингтоном?)
        Sovetskiy
    2. Лексус Сегодня, 07:10
      Он одну руку протягивает, а другой карман собирается оттопырить. И сразу станут ясны истинные цели выступления.
      Лексус
    3. лысова Сегодня, 07:14
      Оно даже забыло, что уже в отставке (смыто) и продолжает нести ересь. Обычно отставники переобуваются.
      лысова
    4. vkl.47 Сегодня, 07:26
      Генерал с говорящей фамилией БРЕДLOVE (любовь к бреду)
      vkl.47
    5. влад66 Сегодня, 09:32
      И их действия отражают политику по оказанию давления на НАТО.

      Конечно,конечно это "агрессивная" Россия продвинулась своими границами к "миролюбивому" блоку НАТО feel feel
      влад66
  2. volodya Сегодня, 07:00
    К стати,есть и такое мнение!
    volodya
    1. Васян1971 Сегодня, 07:29
      Силна многа букофф. Но ключевое - "Россия вкладывает больше средств". Старая, старая сказка...
      Васян1971
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    их действия отражают политику по оказанию давления на НАТО
    Песня не просто старая, а уже мозги пробивающая. Конечно это российские военные базы окружают Сша, это наши ПРО стоят на Кубе, в Мексике и Канаде. Это мы науськиваем Южную Америку на Сша и т.д. Постоянно несут бред и сами ему верят.
    rotmistr60
    1. Sovetskiy Сегодня, 10:03
      Цитата: rotmistr60
      Песня не просто старая, а уже мозги пробивающая. Конечно это российские военные базы окружают Сша, это наши ПРО стоят на Кубе, в Мексике и Канаде. Это мы науськиваем Южную Америку на Сша и т.д. Постоянно несут бред и сами ему верят.

      Не забирайте у ребят их детскую мечту, когда они памперсы пачкали. lol
      Sovetskiy
  4. PValery53 Сегодня, 07:14
    Эх, Филя! Уж лучше б ты игрался со Степашкой! - Как только раскрывает рот, сразу слышны потуги указывать России, что и как. И никакой застенчивости!
    PValery53
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
    ... таки не понять - то ли обиделся генералишко, или озабочился... laughing laughing laughing
    a.s.zzz888
  6. Васян1971 Сегодня, 07:26
    " И их действия отражают политику по оказанию давления на НАТО."
    Ну да. Неотвратимо и неизбежно расширяемся в сторону НАТО.
    Васян1971
  7. Alex-a832 Сегодня, 07:46
    Вот только милитаристская Европа ничему учиться не хочет. Гитлер создал в своё время очень мощный военный союз - предшественник НАТО, с которым напал на СССР. Где этот союз, где Гитлер? Не терпится повторить его "подвиг"?
    Alex-a832
  8. iliitchitch Сегодня, 08:16
    Опять филипка глючит после таблеточек . Ну да они там все такие . У них терапевтический допинг не только в спорте .
    iliitchitch
  9. ГУМАНОИД Сегодня, 09:16
    Зато вы плохо уроки усваиваете.Сколько вас пиз@или, а вы опять с РОССИЕЙ в войнушку поиграть хотите
    ГУМАНОИД
  10. Alex Nevs Сегодня, 10:32
    Целостность Югославии ....обделались конкретно...
    Alex Nevs
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