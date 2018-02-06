Пентагон где-то "потерял" 800 млн. долларов

Управление по тыловому обеспечению Министерства обороны США не смогло отчитаться о расходах на сумму, превышающую $800 млн. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты аудиторского отчета.Аудиторская компания Ernst&Young пишет, что не нашла необходимых документов на 465 миллионов долларов для уже завершенных строительных проектов, а также на еще идущие проекты на 384 миллиона долларов. А в 2016 году не были представлен данные об использовании оборудования компьютерных систем подразделения, стоимость которого оценивается в $100 млн.Эти результаты не застали врасплох главу управления Даррелла Уильямса. Он пояснил, что возглавляемое им ведомство является крупнейшим и самым сложным по составу в Минобороны США, прошедшим через аудиторскую проверку.Ранее в январе сообщалось, что Белый дом планирует повысить государственные расходы на военные нужды. Объем повышения определится при обсуждении в конгрессе проекта бюджета на 2019 финансовый год.