11:16 06 февраля
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Пентагон где-то "потерял" 800 млн. долларов

Управление по тыловому обеспечению Министерства обороны США не смогло отчитаться о расходах на сумму, превышающую $800 млн. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты аудиторского отчета.

Пентагон где-то "потерял" 800 млн. долларов


Аудиторская компания Ernst&Young пишет, что не нашла необходимых документов на 465 миллионов долларов для уже завершенных строительных проектов, а также на еще идущие проекты на 384 миллиона долларов. А в 2016 году не были представлен данные об использовании оборудования компьютерных систем подразделения, стоимость которого оценивается в $100 млн.


Эти результаты не застали врасплох главу управления Даррелла Уильямса. Он пояснил, что возглавляемое им ведомство является крупнейшим и самым сложным по составу в Минобороны США, прошедшим через аудиторскую проверку.

Ранее в январе сообщалось, что Белый дом планирует повысить государственные расходы на военные нужды. Объем повышения определится при обсуждении в конгрессе проекта бюджета на 2019 финансовый год.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 09:55
    Тьфу мелочь то какая..Ждем арестов россиян за рубежом по сфальсифицированным делам.Кстати наш МИД уже предупреждал об этом.Кое кому стоит призадуматься.
    210окв
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:04
      Ещё не решили, в чьих карманах искать недостающие денежки, но время ещё есть у проверяемых, чтобы состряпать фуфловые документы или на крайняк сослаться на российских хакеров, авось прокатит.
      Гигант мысли
    2. влад66 Сегодня, 10:06
      Управление по тыловому обеспечению Министерства обороны США не смогло отчитаться о расходах на сумму, превышающую $800 млн.

      Ну что вы request Пентагон это сама честность и справедливость. laughing
      влад66
    3. майор Юрик Сегодня, 10:27
      Как говорил Папандопуло в х/ф Свадьба в Малиновке: - Бери,все деньги казачок, я себе ещё нарисую! yes
      майор Юрик
    4. bogart047 Сегодня, 10:38
      что плохого в том, чтобы арестовали парочку буржуинов?
      bogart047
      1. volodya Сегодня, 10:53
        Не эти ли деньги у Грудинина на щетах нашли! Может у него свои хакеры!
        volodya
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    Аудиторская компания Ernst&Young пишет, что не нашла необходимых документов на 465 миллионов долларов для уже завершенных строительных проектов, а также на еще идущие проекты на 384 миллиона долларов.

    Ранее инфа была, якобы эти бабки озабоченные профукали в Афгане...по крайней мере цифры почти одинаковы...
    a.s.zzz888
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:13
    Управление по тыловому обеспечению Министерства обороны США не смогло отчитаться о расходах на сумму, превышающую $800 млн.
    Право , господа ! Ну стоит ли благородным людям говорить о столь низменных мелочах !?
    Эти результаты не застали врасплох главу управления Даррелла Уильямса. Он пояснил, что возглавляемое им ведомство является крупнейшим и самым сложным по составу в Минобороны США, прошедшим через аудиторскую проверку.
    Да и потом , вы гляньте , что у других - то творится ! laughing
    КВУ-НСвД
  4. армеец Сегодня, 10:14
    Может кто в коробках вынес?))
    армеец
  5. Ныробский Сегодня, 10:40
    Странно, почему до сих пор не грянул ХОР патриотов прозападников, типа - чему радуетесь?..., всё равно там у них всё будет в ажуре, просто "случайно" упустили из виду, патамушта это в стране с кристально чистой репутацией.............. А Воооот Сердюкоооов, а ета Васиильева, у вас то в России и т.д.
    Ныробский
  6. Tiras Сегодня, 10:44
    Они то хоть ищут, делают проверки...
    Tiras
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