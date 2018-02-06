Военная полиция примет программу защиты свидетелей

Сегодня военные суды ведут множество важных резонансных дел, связанных с коррупцией, терроризмом и убийствами. Порой даже сами судьи нуждаются в государственной защите,

Серьезные риски возникают там, где на кону стоят большие деньги,

В таких случаях пострадавшим военнослужащим необходима дополнительная защита. Уверенным в своей безопасности людям легче давать показания,