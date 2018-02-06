11:24 06 февраля
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Военная полиция примет программу защиты свидетелей

Военнослужащие, обладающие важной для суда или следствия информацией, теперь могут рассчитывать на защиту военной полиции. В зависимости от серьезности возникшей угрозы, важных свидетелей и их близких родственников обеспечат личной охраной, эвакуируют в безопасное место либо переведут к новому месту службы, сообщают Известия.



Данная норма существовала в Уставе военной полиции и ранее, но носила декларативный характер.


Как рассказали газете в военном ведомстве, «разработан приказ министра, определяющий порядок действий при защите свидетелей». В настоящее время документ проходит согласования.

Согласно информации, в приказе «детально описаны механизмы защиты участников процессов в военных судах, и в каждом случае после вынесения постановления о применении мер безопасности будет заключаться договор между начальником военной полиции гарнизона и защищаемым лицом».

Методов для защиты свидетелей предусмотрено достаточно много: «Например, для высокопоставленных должностных лиц выделяется личная охрана, а также охрана жилища и имущества, переселение или в исключительных случаях изменение внешности. Контрактникам могут выдать специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. Призывникам предоставят временное помещение в безопасном месте».

Свидетели также могут быть переведены в другую часть или даже в другое ведомство, где предусмотрена военная служба (например, Росгвардия). Договор с защищаемым лицом заключается на срок применения мер безопасности, при необходимости он может неоднократно продлеваться.

Сегодня военные суды ведут множество важных резонансных дел, связанных с коррупцией, терроризмом и убийствами. Порой даже сами судьи нуждаются в государственной защите,
рассказал газете адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Игорь Симонов.

Серьезные риски возникают там, где на кону стоят большие деньги,
отметил он.

По мнению адвоката, защита свидетелей будет незаменима и при слушании дел о дедовщине, поскольку «сейчас пострадавший от побоев солдат, проходящий военную службу по призыву, даже во время судебного процесса может находиться в одной казарме со своими обидчиками».

В таких случаях пострадавшим военнослужащим необходима дополнительная защита. Уверенным в своей безопасности людям легче давать показания,
добавил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
    Свидетели также могут быть переведены в другую часть или даже в другое ведомство, где предусмотрена военная служба (например, Росгвардия). Договор с защищаемым лицом заключается на срок применения мер безопасности, при необходимости он может неоднократно продлеваться.

    Так и должно быть. Вполне конституционно.
    a.s.zzz888
  2. Гигант мысли Сегодня, 10:48
    Программа защиты свидетелей в армии , естественно, нужна была ещё вчера, хорошо, что перевели её из декларативной плоскости в реальную, что , конечно, поможет в борьбе с коррупцией в армии.
    Гигант мысли
  3. 210окв Сегодня, 10:48
    "По мнению адвоката, защита свидетелей будет незаменима и при слушании дел о дедовщине, поскольку «сейчас пострадавший от побоев солдат, проходящий военную службу по призыву, даже во время судебного процесса может находиться в одной казарме со своими обидчиками»."Ну и куда его бедолагу?В другую часть?Или вообще из армии?А обидчики должны уже быть под арестом.Я служил в этой системе и знаю о чем говорю.
    210окв
  4. tchoni Сегодня, 10:49
    Прям не армиЯ у нас, а сицылия с мафией и городком "Карлеоне" иде то по середине.
    tchoni
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