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Военная полиция примет программу защиты свидетелей
Военнослужащие, обладающие важной для суда или следствия информацией, теперь могут рассчитывать на защиту военной полиции. В зависимости от серьезности возникшей угрозы, важных свидетелей и их близких родственников обеспечат личной охраной, эвакуируют в безопасное место либо переведут к новому месту службы, сообщают Известия.
Данная норма существовала в Уставе военной полиции и ранее, но носила декларативный характер.
Как рассказали газете в военном ведомстве, «разработан приказ министра, определяющий порядок действий при защите свидетелей». В настоящее время документ проходит согласования.
Согласно информации, в приказе «детально описаны механизмы защиты участников процессов в военных судах, и в каждом случае после вынесения постановления о применении мер безопасности будет заключаться договор между начальником военной полиции гарнизона и защищаемым лицом».
Методов для защиты свидетелей предусмотрено достаточно много: «Например, для высокопоставленных должностных лиц выделяется личная охрана, а также охрана жилища и имущества, переселение или в исключительных случаях изменение внешности. Контрактникам могут выдать специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. Призывникам предоставят временное помещение в безопасном месте».
Свидетели также могут быть переведены в другую часть или даже в другое ведомство, где предусмотрена военная служба (например, Росгвардия). Договор с защищаемым лицом заключается на срок применения мер безопасности, при необходимости он может неоднократно продлеваться.
По мнению адвоката, защита свидетелей будет незаменима и при слушании дел о дедовщине, поскольку «сейчас пострадавший от побоев солдат, проходящий военную службу по призыву, даже во время судебного процесса может находиться в одной казарме со своими обидчиками».
Данная норма существовала в Уставе военной полиции и ранее, но носила декларативный характер.
Как рассказали газете в военном ведомстве, «разработан приказ министра, определяющий порядок действий при защите свидетелей». В настоящее время документ проходит согласования.
Согласно информации, в приказе «детально описаны механизмы защиты участников процессов в военных судах, и в каждом случае после вынесения постановления о применении мер безопасности будет заключаться договор между начальником военной полиции гарнизона и защищаемым лицом».
Методов для защиты свидетелей предусмотрено достаточно много: «Например, для высокопоставленных должностных лиц выделяется личная охрана, а также охрана жилища и имущества, переселение или в исключительных случаях изменение внешности. Контрактникам могут выдать специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. Призывникам предоставят временное помещение в безопасном месте».
Свидетели также могут быть переведены в другую часть или даже в другое ведомство, где предусмотрена военная служба (например, Росгвардия). Договор с защищаемым лицом заключается на срок применения мер безопасности, при необходимости он может неоднократно продлеваться.
Сегодня военные суды ведут множество важных резонансных дел, связанных с коррупцией, терроризмом и убийствами. Порой даже сами судьи нуждаются в государственной защите,рассказал газете адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Игорь Симонов.
Серьезные риски возникают там, где на кону стоят большие деньги,отметил он.
По мнению адвоката, защита свидетелей будет незаменима и при слушании дел о дедовщине, поскольку «сейчас пострадавший от побоев солдат, проходящий военную службу по призыву, даже во время судебного процесса может находиться в одной казарме со своими обидчиками».
В таких случаях пострадавшим военнослужащим необходима дополнительная защита. Уверенным в своей безопасности людям легче давать показания,добавил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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