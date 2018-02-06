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ЦАМО РФ в Еврейском музее Москвы представил материалы о нацистском лагере Собибор

Департамент информации МО РФ сообщает о размещении уникальных материалов о нацистском лагере смерти Собибор. Материалы размещены в Еврейском музее и Центре толерантности в российской столице. Основной раздел размещённых материалов посвящён организации восстания узников лагеря, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

ЦАМО РФ в Еврейском музее Москвы представил материалы о нацистском лагере Собибор


Из материала МО РФ:
Среди документов, подготовленных для экспозиции, особый интерес вызовут, без сомнения, докладная записка Председателю Государственной чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и массовом истреблении евреев в районе полустанка Сабибор, донесение политотдела войск НКВД 1-го Белорусского фронта о лагере смерти, акты о зверствах немецко-фашистских захватчиков в концлагере, составленные представителями Красной Армии и польского населения в апреле 1944 года и статья «Фабрика смерти» из газеты 1-го Белорусского фронта от 2 сентября 1944 года.



В открытой экспозиции в Еврейском музее Москвы можно ознакомиться с учётно-послужной карточкой лейтенанта Александра Печерского, документами о времени его нахождения в нацистском лагере, карточкой с отметкой о вручении медали «За боевые заслуги».

В 2018 году исполняется 75 лет с даты того подвига, который был совершён лейтенантом Печерским, организовавшим восстание в Собиборе. Из истории восстания известно, что из примерно 550 узников лагеря 130 участия в восстании не приняли. 80 человек погибли при побеге.
Остальным удалось бежать из нацистских застенков. Всех, кто не принял участие в восстании и остался в лагере, нацисты казнили на следующий день после массового побега других узников.

В 2016 году Александр Печерский указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно). Могила прославленного героя находится на одном из кладбищ Ростова-на-Дону.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 10

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  1. Серый брат Сегодня, 12:46
    Из тех, кто бежал из лагеря, удалось выжить только тем кто оказался в Белоруссии. Остальных в Польше сдали властям поляки и убили бандеровцы на Украине.
    Серый брат
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:55
      Цитата: Серый брат
      Из тех, кто бежал из лагеря, удалось выжить только тем кто оказался в Белоруссии.

      вопрос сложный,как и их судьбы, у наших им тоже не поздоровилось...тяжёлые времена,не нам судить.
      андрей юрьевич
      1. Серый брат Сегодня, 13:42
        Цитата: андрей юрьевич
        .тяжёлые времена,не нам судить.

        Оправдываете бандеровцев и поляков?
        Серый брат
  2. андрей юрьевич Сегодня, 12:47
    В 2016 году Александр Печерский указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).
    знал о нём ещё в юношестве. Путину конечно уважение,за награду, а вот "членам" политбюро СССР и "архивариусам"- конечно -фу... но так было...дед,тоже после войны орден ВОВ (второй) получил,спустя семь лет ,а представлен был в 45ом.тормозит бюрократия всегда.
    андрей юрьевич
  3. Tamrus Сегодня, 12:47
    Опять про лживый т.н. "холокост"... Достали
    Tamrus
    1. Арон Заави Сегодня, 13:00
      Цитата: Tamrus
      Опять про лживый т.н. "холокост"... Достали

      Не читай. Кто то заставляет?
      Арон Заави
      1. Silkway0026 Сегодня, 15:24
        Кажется евреи, опровергая Основы термодинамики (закон сохранения энергии) сумели создать Вечный двигатель. Имя ему - Холокост !

        P.S. Tamrus, ты можешь и не читать !)))), гдавное - плати !!!)))
        Silkway0026
        1. Арон Заави Сегодня, 17:36
          Цитата: Silkway0026
          Кажется евреи, опровергая Основы термодинамики (закон сохранения энергии) сумели создать Вечный двигатель. Имя ему - Холокост !

          P.S. Tamrus, ты можешь и не читать !)))), гдавное - плати !!!)))

          Иногда я думаю, что безнравственность это психическое заболевание , обеижаться на больных людей просто не имеет смысла.
          Арон Заави
  4. Дормидонт Сегодня, 13:19
    В шести абзацах текста не нашлось места упоминанию того, что лагерь располагался в польше. Толерантненько
    Дормидонт
    1. Серый брат Сегодня, 19:25
      Цитата: Дормидонт
      Толерантненько

      Иначе, белые и пушистые полеки (жертвы двух диктатур), по новому закону могут абидется и засудить журнализдов за польский концлагерь.
      Серый брат
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