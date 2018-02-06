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ЦАМО РФ в Еврейском музее Москвы представил материалы о нацистском лагере Собибор
Департамент информации МО РФ сообщает о размещении уникальных материалов о нацистском лагере смерти Собибор. Материалы размещены в Еврейском музее и Центре толерантности в российской столице. Основной раздел размещённых материалов посвящён организации восстания узников лагеря, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
Из материала МО РФ:
В открытой экспозиции в Еврейском музее Москвы можно ознакомиться с учётно-послужной карточкой лейтенанта Александра Печерского, документами о времени его нахождения в нацистском лагере, карточкой с отметкой о вручении медали «За боевые заслуги».
В 2018 году исполняется 75 лет с даты того подвига, который был совершён лейтенантом Печерским, организовавшим восстание в Собиборе. Из истории восстания известно, что из примерно 550 узников лагеря 130 участия в восстании не приняли. 80 человек погибли при побеге.
Остальным удалось бежать из нацистских застенков. Всех, кто не принял участие в восстании и остался в лагере, нацисты казнили на следующий день после массового побега других узников.
В 2016 году Александр Печерский указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно). Могила прославленного героя находится на одном из кладбищ Ростова-на-Дону.
Из материала МО РФ:
Среди документов, подготовленных для экспозиции, особый интерес вызовут, без сомнения, докладная записка Председателю Государственной чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и массовом истреблении евреев в районе полустанка Сабибор, донесение политотдела войск НКВД 1-го Белорусского фронта о лагере смерти, акты о зверствах немецко-фашистских захватчиков в концлагере, составленные представителями Красной Армии и польского населения в апреле 1944 года и статья «Фабрика смерти» из газеты 1-го Белорусского фронта от 2 сентября 1944 года.
В открытой экспозиции в Еврейском музее Москвы можно ознакомиться с учётно-послужной карточкой лейтенанта Александра Печерского, документами о времени его нахождения в нацистском лагере, карточкой с отметкой о вручении медали «За боевые заслуги».
В 2018 году исполняется 75 лет с даты того подвига, который был совершён лейтенантом Печерским, организовавшим восстание в Собиборе. Из истории восстания известно, что из примерно 550 узников лагеря 130 участия в восстании не приняли. 80 человек погибли при побеге.
Остальным удалось бежать из нацистских застенков. Всех, кто не принял участие в восстании и остался в лагере, нацисты казнили на следующий день после массового побега других узников.
В 2016 году Александр Печерский указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно). Могила прославленного героя находится на одном из кладбищ Ростова-на-Дону.
Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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