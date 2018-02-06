23:25 06 февраля
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В НАТО обеспокоены появлением «Искандеров» в Калининградской области

Развертывание комплексов «Искандер» в Калининградской области вызывает рост напряженности в отношениях между Россией и НАТО, заявил в понедельник Интерфаксу представитель альянса.



Мы видели сообщения прессы о том, что Россия развертывает ракеты "Искандер" в Калининграде. Это не новость. Мы знаем, что данное развертывание является частью многолетнего российского плана модернизации. Россия объявила о разработке ракетной системы "Искандер" в 1990-х годах. Любое развертывание вблизи наших границ ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности,
сказал собеседник агентства.


В духе транспарентности мы с нетерпением ожидаем услышать больше об этом от России. Важно определить точную ситуацию. НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него,
добавил сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

Ранее власти Литвы сообщили о размещении «Искандеров» под Калининградом. Президент Даля Грибаускайте назвала появление комплексов «угрозой не только Литве, но и половине государств Европы».

Позже в Госдуме подтвердили размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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Комментарии 36

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  1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:51
    Божешь мой, искандеры на границе с ната! Может ната нада убрать от границы с эскандерами? Как бы проблема не в эскандерах, а в нате
    CooL_SnipeR
    1. влад66 Сегодня, 13:01
      НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него,

      Это для вас такое лекарство. yes
      влад66
      1. Alex_Rarog Сегодня, 13:05
        Ну да пукан у них точно горит)))говорили же им не размещайте ПРО мы искандеры привезем)
        Alex_Rarog
        1. фигвам Сегодня, 13:09
          Цитата: Alex_Rarog
          Ну да пукан у них точно горит)))говорили же им не размещайте ПРО мы искандеры привезем)

          Сначала думаешь что они,

          а оказывается что они
          фигвам
          1. LSA57 Сегодня, 13:24
            Цитата: фигвам
            Сначала думаешь что они,

            а потом выяснилось...
            LSA57
        2. андрей юрьевич Сегодня, 13:14
          В НАТО обеспокоены появлением «Искандеров» в Калининградской области
          я обеспокоен этим же... почему РАНЬШЕ не поставили? чего ждали? Регион ,нужно укреплять,ибо связь с основными частями может быть прервана.а по сему,нужно создать мощную оборонительную систему,хватит нам Брестских крепостей,работать нужно на опережение.
          андрей юрьевич
          1. volodya Сегодня, 13:18
            Если им не нравится,это их проблемы!!!
            volodya
    2. Отец солдата Сегодня, 13:26
      Россия на своей территории развертывает, а что американцы в Европе со своей обеспокоенностью делают ?
      Отец солдата
    3. сибиралт Сегодня, 13:27
      Еще бы не беспокоится. Вся их прибалтийская НАТО оказалась в окружении. laughing
      сибиралт
  2. Pax tecum Сегодня, 12:52
    О, как! Уперлись в границы России и ждут очередного "Партнерства ради мира"?
    Pax tecum
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:53
    Развертывание комплексов «Искандер» в Калининградской области
    Наш ответ на развёртывание вашей инфраструктуры у наших границ . Мы выражаем озабоченность вашей обеспокоенностью
    КВУ-НСвД
    1. Alex-a832 Сегодня, 13:00
      Я бы сказал, что у нас есть весьма толстый и продолговатый аргумент, который мы положили на их обеспокоенность! ( конечно же я о ракетах "Искандеров" lol )
      Alex-a832
    2. victorsh Сегодня, 13:05
      Не правильно отвечаете.А правильный ответ-"Искандеры"развернуты против бородачей из ИГИЛ.Всякое в жизни бывает.
      victorsh
      1. Alex-a832 Сегодня, 14:13
        Ага, как и их ПРО только против Ирана. Пошла она в пень вся эта политкорректность. Слава Богу мы не Лавровы и не Путины, чтобы вынуждены были витиевато выражать простые понятия. wassat
        Alex-a832
  4. Alex-a832 Сегодня, 12:55
    Мы их ПРО у наших границ должны радоваться, а они обеспокоены наличию на нашей территории ракетных комплексов для подавления их ПРО. Какие же мы ахрессоры, а оне - зайки невинные, пожалеть их что ли...
    Alex-a832
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:59
    В НАТО обеспокоены...
    А, что думали Россия опять обойдется только высказыванием "озабоченности"?
    Любое развертывание вблизи наших границ ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности
    Вот так - НАТО (читай Сша) нарезал свои границы по российской границе и кричит, что им угрожают. Циничное словоблудие.
    rotmistr60
  6. Nosferatu Сегодня, 13:02
    Кто появился раньше - Базы НАТО в Европе или Искандеры в Калининграде? У ни разу не уважаемой Грибыискайте нарушена причинно-следственная связь. Это диагноз - шизофрения (или фантастическая жадность).
    Nosferatu
  7. Pacifist Сегодня, 13:13
    Нет ПРО и НАТО на наших границах, нет Искандеров в Калининградской области, обратно так же в силе. Предупреждали же, так что нечего выражать обеспокоенности. Валерьянки попейте или пустырника, говорят помогает, а вот для нормализации работы мозга к сожалению лекарства нет, потому и будут такие подарки.
    Pacifist
  8. юра яковлев Сегодня, 13:14
    И чего беспокоиться, раньше ракеты были гораздо к ним ближе, в Польше, Германии, Чехословакии и Венгрии, однако такого беспокойства никто не высказывал? Это нам нужно беспокоиться, что мало "Искандеров" в Калининграде. Их нужно почаще расставить вдоль всеё границы.
    юра яковлев
    1. мыслитель Сегодня, 13:25
      Верно, да и радиус маловат, какая тут «угроза не только Литве, но и половине государств Европы».
      мыслитель
      1. юра яковлев Сегодня, 13:37
        Радиус очень быстро наращивается, так что пусть не расхолаживаются, а вот самих установок маловато будет
        юра яковлев
  9. Николай Петров Сегодня, 13:14
    Не стоит толерантным беспокоиться. Не мешало бы нашему МИДу заявить, что эти ракеты никак не направлены против НАТО, исключительно против колумбийских наркоторговцев.
    Николай Петров
  10. Дормидонт Сегодня, 13:16
    Зря беспокоятся. Им понравится
    Дормидонт
  11. Геркулесыч Сегодня, 13:19
    Вчера же вроде как подобная статья уже была! am
    Геркулесыч
  12. Geisenberg Сегодня, 13:21
    Европукан в огне ...
    Geisenberg
  13. zloybond Сегодня, 13:51
    Ничего страшного, Россияне как нибудь переживут вашу обеспокоенность.
    zloybond
  14. Alexey-74 Сегодня, 13:58
    Отведите войска от восточных границ, уберите американские ПРО, уйдите с Украины (она не член НАТО), уберите авиацию с Прибалтики.....вот тогда мы может быть уберем "Искандеры" - все просто.
    Alexey-74
  15. masff2307 Сегодня, 14:26
    В своё время эти "партнёры" в грудь себя о не расширении на восток били и подписывались под этим.

    И что теперь...

    Посеяли хаос по всей восточной европе...
    masff2307
  16. pvv113 Сегодня, 15:03
    НАТО насторожена, мы знаем это оружие

    Зря напрягаются, это делается для всеобщих интересов
    pvv113
  17. Хаджи Мурат Сегодня, 16:42
    Министерство обороны России сообщило о создании в Калининградской области инфраструктуры для развертывания комплексов «Искандер-М» и предстоящем их размещении в 152-й гвардейской ракетной бригаде в Черняховске. Не секрет и возможности новейшего комплекса «Искандер-М» — они описаны в интернете. Это супер-комплекс. Он использует высотную (высота полета 50 км) сверхманевренную (перегрузки 20−30 G) квазибаллистическую ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем радиоэлектронной борьбы и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров.
    Хаджи Мурат
  18. хмурый лис Сегодня, 16:49
    О ужас какой исканедеры вблизи границ нато !!!!! вот теперь не будет у вас хорошего сна .да и уберите свои границы от искандеров имейте совесть!!!!! laughing
    хмурый лис
    1. Metallurg_2 Сегодня, 20:13
      "Ленинград мы отодвинуть не можем, поэтому придется отодвинуть границу" (с) И.Сталин.
      Metallurg_2
  19. Волька Сегодня, 20:11
    хороший аргумент для непонятливых, чтобы на досуге раскинуть мозгами если они там вообще есть...
    Волька
  20. Metallurg_2 Сегодня, 20:11
    В советских штабных играх Литва уничтожалась за 15 минут натовскими ракетами. Теперь будет уничтожена за 10 минут - нашими.
    Metallurg_2
  21. Ivan.A Сегодня, 20:17
    Подождите, еще на Кубу, дай Бог, завезем их, еще не такие кирпичи откладывать будете.
    Ivan.A
  22. ушкуйник Сегодня, 21:57
    "Дяденька! А что ты делаешь у чужой границы? Уходи отсюда, по- добру, по- здорову. А то, Шурик приедет на "вездеходе с цистерной"!
    ушкуйник
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