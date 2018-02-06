В НАТО обеспокоены появлением «Искандеров» в Калининградской области

Мы видели сообщения прессы о том, что Россия развертывает ракеты "Искандер" в Калининграде. Это не новость . Мы знаем, что данное развертывание является частью многолетнего российского плана модернизации. Россия объявила о разработке ракетной системы "Искандер" в 1990-х годах. Любое развертывание вблизи наших границ ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности,

В духе транспарентности мы с нетерпением ожидаем услышать больше об этом от России. Важно определить точную ситуацию. НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него,