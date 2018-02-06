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В НАТО обеспокоены появлением «Искандеров» в Калининградской области
Развертывание комплексов «Искандер» в Калининградской области вызывает рост напряженности в отношениях между Россией и НАТО, заявил в понедельник Интерфаксу представитель альянса.
Ранее власти Литвы сообщили о размещении «Искандеров» под Калининградом. Президент Даля Грибаускайте назвала появление комплексов «угрозой не только Литве, но и половине государств Европы».
Позже в Госдуме подтвердили размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области.
Мы видели сообщения прессы о том, что Россия развертывает ракеты "Искандер" в Калининграде. Это не новость. Мы знаем, что данное развертывание является частью многолетнего российского плана модернизации. Россия объявила о разработке ракетной системы "Искандер" в 1990-х годах. Любое развертывание вблизи наших границ ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности,сказал собеседник агентства.
В духе транспарентности мы с нетерпением ожидаем услышать больше об этом от России. Важно определить точную ситуацию. НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него,добавил сотрудник аппарата Североатлантического альянса.
Ранее власти Литвы сообщили о размещении «Искандеров» под Калининградом. Президент Даля Грибаускайте назвала появление комплексов «угрозой не только Литве, но и половине государств Европы».
Позже в Госдуме подтвердили размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области.
Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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