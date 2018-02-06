23:22 06 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Таиланде построят сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» («ВР») намерен создать в Таиланде сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов российского производства, передает Интерфакс-АВН.

В Таиланде построят сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов


Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и тайская компания Datagate Co. Ltd. в рамках международного авиасалона Singapore Airshow подписали меморандум о намерениях в области сотрудничества по организации сервисного центра технического обслуживания вертолетов российского производства,
говорится в релизе компании.


Сообщается, что сервисный центр «сможет обеспечить выполнение всех видов регламентных и ремонтных работ, устранение неисправностей и замену комплектующих».

«Кроме того, стороны обозначили возможность поставки запасных частей и оказания услуг по ремонту агрегатов для вертолетной техники гражданского назначения в рамках отдельных контрактов. Так, на выставке был подписан контракт на ремонт агрегатов для российских вертолетов марки "Ми"», – добавил в холдинге.

Данный меморандум обозначил основную повестку дня, те пункты, по которым мы намерены сотрудничать с нашими тайскими партнерами. Мы договорились изучить все имеющиеся перспективы и возможности с тем, чтобы в дальнейшем и выработать совместный план,
цитирует пресс-служба гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского.

Свои подписи под документом поставили заместитель гендиректора «ВР» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков и директор Datagate Иссари Бенжаратанапорн. Меморандум вступил в силу с момента его подписания сторонами, и будет действовать в течение одного года.

При этом в тексте документа обозначена возможность продления срока действия меморандума по взаимному согласию сторон.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Теренин Сегодня, 14:54
    Всё правильно и логично. Работа на долговременной, взаимовыгодной основе. yes
    Теренин
    1. сибиралт Сегодня, 15:03
      Можно только позавидовать нашим механикам. good
      сибиралт
      1. хрыч Сегодня, 17:35
        Цитата: сибиралт
        Можно только позавидовать нашим механикам.

        хрыч
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    Вроде как в Сеаме лодырей нету, народ работящий. А значит, и качество сервиса будет хорошим, надеюсь.
    Геркулесыч
    1. Chertt Сегодня, 15:11
      Цитата: Геркулесыч
      Вроде как в Сеаме лодырей нету, народ работящий

      в Сиаме и лодырей хватает и руки у них часто не из плеч растут, так что Специалисты там будут из России
      Chertt
      1. rocket757 Сегодня, 21:34
        У наших западных "партнёров" качественный сервис эт конёк!!! Всё что угодно за ваши деньги!!!
        За наш сервис, лучше не рассуждать ... если дело пойдёт в лучшую сторону, технику будут брать!
        rocket757
Картина дня