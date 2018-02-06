В Таиланде построят сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и тайская компания Datagate Co. Ltd. в рамках международного авиасалона Singapore Airshow подписали меморандум о намерениях в области сотрудничества по организации сервисного центра технического обслуживания вертолетов российского производства,

Данный меморандум обозначил основную повестку дня, те пункты, по которым мы намерены сотрудничать с нашими тайскими партнерами. Мы договорились изучить все имеющиеся перспективы и возможности с тем, чтобы в дальнейшем и выработать совместный план,