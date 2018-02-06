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В Таиланде построят сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов
Холдинг «Вертолеты России» («ВР») намерен создать в Таиланде сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов российского производства, передает Интерфакс-АВН.
Сообщается, что сервисный центр «сможет обеспечить выполнение всех видов регламентных и ремонтных работ, устранение неисправностей и замену комплектующих».
«Кроме того, стороны обозначили возможность поставки запасных частей и оказания услуг по ремонту агрегатов для вертолетной техники гражданского назначения в рамках отдельных контрактов. Так, на выставке был подписан контракт на ремонт агрегатов для российских вертолетов марки "Ми"», – добавил в холдинге.
Свои подписи под документом поставили заместитель гендиректора «ВР» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков и директор Datagate Иссари Бенжаратанапорн. Меморандум вступил в силу с момента его подписания сторонами, и будет действовать в течение одного года.
При этом в тексте документа обозначена возможность продления срока действия меморандума по взаимному согласию сторон.
Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и тайская компания Datagate Co. Ltd. в рамках международного авиасалона Singapore Airshow подписали меморандум о намерениях в области сотрудничества по организации сервисного центра технического обслуживания вертолетов российского производства,говорится в релизе компании.
Сообщается, что сервисный центр «сможет обеспечить выполнение всех видов регламентных и ремонтных работ, устранение неисправностей и замену комплектующих».
«Кроме того, стороны обозначили возможность поставки запасных частей и оказания услуг по ремонту агрегатов для вертолетной техники гражданского назначения в рамках отдельных контрактов. Так, на выставке был подписан контракт на ремонт агрегатов для российских вертолетов марки "Ми"», – добавил в холдинге.
Данный меморандум обозначил основную повестку дня, те пункты, по которым мы намерены сотрудничать с нашими тайскими партнерами. Мы договорились изучить все имеющиеся перспективы и возможности с тем, чтобы в дальнейшем и выработать совместный план,цитирует пресс-служба гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского.
Свои подписи под документом поставили заместитель гендиректора «ВР» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков и директор Datagate Иссари Бенжаратанапорн. Меморандум вступил в силу с момента его подписания сторонами, и будет действовать в течение одного года.
При этом в тексте документа обозначена возможность продления срока действия меморандума по взаимному согласию сторон.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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