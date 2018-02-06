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Мэттис обвинил Россию в отстаивании теории "ядерной эскалации"
Соединенные Штаты полагают, что Россия выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при вооруженных конфликтах и что Москва продолжает модернизировать свой ядерный арсенал. Такую точку зрения выразил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
Речь идет о положениях, изложенных в распространенной на прошлой неделе новой ядерной доктрине США. В ней, в частности, утверждается, что "наибольшую обеспокоенность вызывают политика, стратегия и доктрина национальной безопасности России, включающие акцент на угрозе ограниченной ядерной эскалации, а также продолжение разработки и развертывания Москвой все более широкого круга различных ядерных средств".
Заявил Мэттис и о том, что Москва и Пекин сами решили конкурировать с Вашингтоном.
В то время как Россия сократила только часть своего стратегического ядерного арсенала, чего требует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия в то же время модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы. Москва выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при военных конфликтах- сказал он, добавив, что Пекин также модернизирует свой ядерный арсенал.
Речь идет о положениях, изложенных в распространенной на прошлой неделе новой ядерной доктрине США. В ней, в частности, утверждается, что "наибольшую обеспокоенность вызывают политика, стратегия и доктрина национальной безопасности России, включающие акцент на угрозе ограниченной ядерной эскалации, а также продолжение разработки и развертывания Москвой все более широкого круга различных ядерных средств".
Заявил Мэттис и о том, что Москва и Пекин сами решили конкурировать с Вашингтоном.
Такие государства, как Россия и Китай, решили быть стратегическими конкурентами [США] и создавать мир, соответствующий их авторитарной модели и применяя право вето на экономические, политические решения и решения в сфере безопасности других государств- сказал он.
Использованы фотографии: http://www.bigmir.net/
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