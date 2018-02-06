23:29 06 февраля
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Мэттис обвинил Россию в отстаивании теории "ядерной эскалации"

Соединенные Штаты полагают, что Россия выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при вооруженных конфликтах и что Москва продолжает модернизировать свой ядерный арсенал. Такую точку зрения выразил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Мэттис обвинил Россию в отстаивании теории "ядерной эскалации"


В то время как Россия сократила только часть своего стратегического ядерного арсенала, чего требует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия в то же время модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы. Москва выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при военных конфликтах
- сказал он, добавив, что Пекин также модернизирует свой ядерный арсенал.


Речь идет о положениях, изложенных в распространенной на прошлой неделе новой ядерной доктрине США. В ней, в частности, утверждается, что "наибольшую обеспокоенность вызывают политика, стратегия и доктрина национальной безопасности России, включающие акцент на угрозе ограниченной ядерной эскалации, а также продолжение разработки и развертывания Москвой все более широкого круга различных ядерных средств".

Заявил Мэттис и о том, что Москва и Пекин сами решили конкурировать с Вашингтоном.

Такие государства, как Россия и Китай, решили быть стратегическими конкурентами [США] и создавать мир, соответствующий их авторитарной модели и применяя право вето на экономические, политические решения и решения в сфере безопасности других государств
- сказал он.

Использованы фотографии: http://www.bigmir.net/
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Комментарии 45

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:53
    РФ виновата в "ядерной эскалации". Даже скучно это читать. Пора придумать что-то поинтереснее. В Кремле обитают инопланетяне, например.
    oleg-gr
    1. Гигант мысли Сегодня, 18:59
      Американские старые песни о главном - заезженная пластинка оголтелых вашингтонских русофобов.
      Гигант мысли
      1. cniza Сегодня, 20:27

        “Такие государства, как Россия и Китай, решили быть стратегическими конкурентами [США] и создавать мир, соответствующий их авторитарной модели и применяя право вето на экономические, политические решения и решения в сфере безопасности других государств
        - сказал он.


        Мы хотим жить , так как мы хотим и все , не лезьте к нам и никаких проблем.
        cniza
        1. LSA57 Сегодня, 20:32
          Цитата: cniza
          не лезьте к нам и никаких проблем

          ну как это не лезть? это уже в крови, всюду залезать и всюду гадить
          LSA57
          1. cniza Сегодня, 20:34
            Если не понимают , то это их проблемы ... hi
            cniza
            1. LSA57 Сегодня, 20:38
              Цитата: cniza
              Если не понимают , то это их проблемы ...

              а вот это точно до них никогда не дойдёт. всегда найдут крайнего и разбомбят.
              Привет smile hi
              LSA57
              1. cniza Сегодня, 21:04
                Прошли времена , когда можно было бомбить безнаказанно.
                cniza
                1. LSA57 Сегодня, 21:11
                  Цитата: cniza
                  Прошли времена , когда можно было бомбить безнаказанн

                  так ведь бомбят. в Сирии вон чего ворочали
                  LSA57
      2. Ныробский Сегодня, 21:07
        Цитата: Гигант мысли
        Американские старые песни о главном - заезженная пластинка оголтелых вашингтонских русофобов.

        Когда теряешь монополию на мир, а вернее на то, кого в этом мире карать или миловать, не так запоёшь.
        Ныробский
    2. Svarog Сегодня, 19:00
      Цитата: oleg-gr
      РФ виновата в "ядерной эскалации". Даже скучно это читать. Пора придумать что-то поинтереснее. В Кремле обитают инопланетяне, например.

      С больной головы на здоровую..
      Svarog
      1. volodya Сегодня, 19:09
        Цитата: Svarog
        С больной головы на здоровую..

        Всё перевернули с ног на голову! Обычная тактика матрасов!
        volodya
        1. LSA57 Сегодня, 19:29
          Цитата: volodya
          Всё перевернули с ног на голову!

          ну правильно. они и живут по отношению к нам вверх ногами. и мыслят так же
          LSA57
          1. sabakina Сегодня, 22:09
            Цитата: LSA57
            ну правильно. они и живут по отношению к нам вверх ногами. и мыслят так же
            Серёга, hi , вообще то это в Австралии ходють неправильно! Мы с Канадой на одной широте. drinks
            sabakina
            1. LSA57 Сегодня, 23:04
              Цитата: sabakina
              Мы с Канадой на одной широте.

              hi и што. всё одно на другой половине шарика smile
              LSA57
    3. Kurare Сегодня, 19:09
      Цитата: oleg-gr
      РФ виновата в "ядерной эскалации". Даже скучно это читать. Пора придумать что-то поинтереснее.

      Ну, если это прекрасно работает для выколачивания денег на военные нужды... Сейчас же идут разговоры о получении не 700, а 717 млрд долларов на 2019 год, вот и нужно хоть какое-то обоснование. А то, что 800 млн. не знают куда подевали, ну так это ведь мелочи smile hi
      Kurare
    4. влад66 Сегодня, 19:12
      Москва выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при военных конфликтах

      fool fool fool Вот что ребята длительное половое воздержание с людьми делает, был когда то нормальным человеком, стал бешеной собакой. yes
      влад66
      1. cniza Сегодня, 20:28
        Там похоже все сложнее и прыщами он уже не обрастет. lol
        cniza
    5. Отец солдата Сегодня, 19:13
      Огромное спасибо тов. Сталину и Берия, что нас не "утюжат" и не рвут на части как Югославию, Ливию, Ирак, Сирию.... ваша ядерная дубинка действует безотказно.
      Отец солдата
      1. Genry Сегодня, 20:51
        Цитата: Отец солдата
        Огромное спасибо тов. Сталину и Берия, что нас не "утюжат" и не рвут на части как Югославию, Ливию, Ирак, Сирию.... ваша ядерная дубинка действует безотказно.

        Во времена Горбачёва, Ельцина была сильнейшим образом подорвана мощь России. Может скажете спасибо и тому кто после этих либеоастов, хоть частично, восстановил нынешнюю силу России.
        Genry
        1. Отец солдата Сегодня, 21:16
          Цитата: Genry
          Цитата: Отец солдата
          Огромное спасибо тов. Сталину и Берия, что нас не "утюжат" и не рвут на части как Югославию, Ливию, Ирак, Сирию.... ваша ядерная дубинка действует безотказно.

          Во времена Горбачёва, Ельцина была сильнейшим образом подорвана мощь России. Может скажете спасибо и тому кто после этих либеоастов, хоть частично, восстановил нынешнюю силу России.

          Конечно скажу. Спасибо двужильному русскому народу, что вынес все гайдоро-чубайсовские реформы, что терпеливо ждет экономического чуда от кудринских финансовых экспериментов не теряя веры в завтрашний день, что терпит свору экономических деляг расхищающих богатство Державы.
          Отец солдата
    6. рюрикович Сегодня, 19:26
      Цитата: oleg-gr
      Пора придумать что-то поинтереснее. В Кремле обитают инопланетяне, например.

      А какие - серые или те, что с Ориона belay ? Серые сидят в подземельях Зоны 51 у самих американцев.... what Значит, те что с Ориона.... lol А лучше 2хметровые блондины с Плеяд - они не улыбаются и выглядат суровее(пойдут за пособников автократического Путина wassat )
      рюрикович
      1. Mestny Сегодня, 19:40
        Не, лучше блондинки.
        Mestny
    7. Серый брат Сегодня, 19:39
      Цитата: oleg-gr
      РФ виновата в "ядерной эскалации". Даже скучно это читать.

      Министра можно понять - он бы предпочёл чтобы, оставшееся от СССР, ядерное оружие тихонько догнило и отправилось бы на переработку и в могильники, а китайское вообще никогда не появлялось бы на свет.
      Но, как гриться, хотеть не вредно - вредно не хотеть.

      Могу ему машинку губозакатывательную выслать в порядке гуманитарной помощи.
      Серый брат
  2. Перейра Сегодня, 18:53
    Соединенные Штаты полагают, что Россия ... продолжает модернизировать свой ядерный арсенал.


    Они полагают, а я знаю. Я знаю больше, чем ЦРУ?
    Перейра
  3. Burbon Сегодня, 18:54
    Такие государства, как Россия и Китай, решили быть стратегическими конкурентами [США] и создавать мир, соответствующий их авторитарной модели и применяя право вето на экономические, политические решения и решения в сфере безопасности других государств ......ну да....мы такие и что в этом плохого и чем отличаемся от сша?
    Burbon
  4. Антисовок Сегодня, 18:55
    Пока Мэттис выплескивает очередную порцию русофобского бреда, его жирная женушка тестирует банан своего афро фитнес-инструктора, а его любимого сыночка сажает на герыч узкоглазый пуэрториканец. Маразм англосаксов не позволяет им об'единиться с Россией против настоящего врага белого человека. Жаль.
    Антисовок
    1. влад66 Сегодня, 19:17
      Цитата: Антисовок
      его жирная женушка тестирует банан с

      Некому там ему рога наставлять, неженатый он. laughing
      влад66
      1. LSA57 Сегодня, 19:32
        Цитата: влад66
        Некому там ему рога наставлять, неженатый он

        вот поэтому сперма в голову и бьёт
        LSA57
        1. Антисовок Сегодня, 19:36
          Или негр-любовник.
          Антисовок
          1. LSA57 Сегодня, 19:55
            Цитата: Антисовок
            Или негр-любовник.

            спермой? в голову? извращенцы
            LSA57
  5. Офицер запаса Сегодня, 18:56
    "...Москва и Пекин сами решили конкурировать с Вашингтоном..."

    Это что же получается, от Москвы и Пекина огрести можно? Кошмар просто!
    Офицер запаса
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:58
    Шел бы ты козе во трещину, неумный! Время когда вы нам диктовать условия прошло навсегда! Лицемерить и врать только и умеете, а по факту сами де и начали новое поколение ядерного оружия разробатывать! Чего об этом не скажишь? Типичный недоумок, исключительный, а дождется и станет исключенным -из списка живых.
    Геркулесыч
  7. Doliva63 Сегодня, 19:15
    Нахрена я этот бред читал?
    Doliva63
    1. LSA57 Сегодня, 19:34
      Цитата: Doliva63
      Нахрена я этот бред читал?

      выдели текст и нажми Backspace. учи вас молодых...
      LSA57
  8. polpot Сегодня, 19:21
    "Послушай-ка, сосед,—
    Тут ловчий перервал в ответ,—
    Ты сер, а я, приятель, сед,
    И волчью вашу я давно натуру знаю;
    А потому обычай мой:
    С волками иначе не делать мировой,
    Как снявши шкуру с них долой"
    polpot
  9. ланс Сегодня, 19:23
    вот интересен и метис и автор. раз сказал переубеди договорами снв, не можешь значит он прав. тогда о чем статья?
    ланс
  10. Старый26 Сегодня, 19:33
    У каждого свои взгляды на использование ядерного оружия в конфликте. Обвинять других, что они делают это не так, как делаешь ты - глупо. Очевидный посыл всего этого - возможность выбить дополнительные ассигнования на модернизацию своих стратегических ядерных сил.

    Цитата: Геркулесыч
    Шел бы ты козе во трещину, неумный! Время когда вы нам диктовать условия прошло навсегда! Лицемерить и врать только и умеете, а по факту сами де и начали новое поколение ядерного оружия разробатывать! Чего об этом не скажишь? Типичный недоумок, исключительный, а дождется и станет исключенным -из списка живых.

    Не стоит его держать за д.урака. Он как раз и умный. Просто в определенных ситуациях, находясь на действительной воинской службе иного от руководителя такого ранга ожидать не приходится. А он, в отличии от пиарщиков из их администрации зрит в корень, понимая, что наиболее опасно для США. А это усиление России и Китая в ядерной сфере. Так что не следует считать любого, кто не соответствует твоим воззрениям недоумком.

    Американцы пока не начали разрабатывать новое поколение ядерного оружия. Поменьше читайте СМИ, а лучше если читаете, то что-нибудь серьезное, лучше всего серьезные исследования того же Министерства энергетики США. Там хотя бы пиара нет.
    Они сейчас только кричат о создании нового ядерного оружия, а фактически в ближайшие 12 лет серийно новые заряды выпускать не могут. Поэтому и создание новых боеголовок типа IW для замены целой группы боеголовок типа W у них сдвинуто на 2028-2030 годы. И дело тут даже не в деньгах, а во времени. Слишком запустили они свой ОЯК, находясь в состоянии эйфории от развала СССР. Одним из факторов, повлиявших на деградацию американского ОЯК стала, как не странно сделка "Гор-Черномырдин". Она, практически поставила крест на американской системе наработки ядерных материалов.
    Все, на что сейчас способны Соединенные Штаты - это работы по программе LEP - программе продления сроков эксплуатации своих ядерных зарядов. Все, что они сейчас способны делать - это перепиливать до 3 сотен боеголовок, модернизируя их из варианта, к примеру W-80-1 в варианты W-80-2, W-80-3 и W-80-4
    Плюс где-то до 3-3,5 сотен боеголовок они в год демонтируют. Это тоже без дополнительных денежных вливаний максимум, на что способен их ОЯК
    Старый26
    1. rocket757 Сегодня, 21:03
      Эт действительно прикольно, что практически халявный оруж. плут. полосатым впрок не пошёл, специфика однако. К счастью, баксики волшебные в этой теме все проблемы, сразу, решить не могут.
      В принципе, МНОГО БАКСИКОВ могут заставить дело завертеться много быстрее, так что не зря бешеный старается!!!
      rocket757
  11. NordUral Сегодня, 20:02
    Бешеная шавка все врет и перевирает.
    NordUral
  12. Дормидонт Сегодня, 21:00
    Не обвинил, а похвалил. А лицо у него такое от хронических запоров
    Дормидонт
  13. Оператор Сегодня, 21:08
    "... применяя право вето на экономические, политические решения и решения в сфере безопасности других государств", - как мы может применить вето на решения, например, США в сфере их экономики, политики или безопасности: типа решением Президента РФ заблокируем принятие закона в их Конгрессе или наш ЦБ отменит решение Федеральной резервной системы в части учетной ставки или МО РФ своим приказом заблокирует реализацию очередной военной программы США?

    Меттису лучше молчать, чем говорить хоть что-то по непрофильным вопросам laughing
    Оператор
  14. NF68 Сегодня, 21:58
    Достаточно просто сравнить на карте мира сколько военно-мосрких баз имеют вне своей территории США и сколько Россия. И тогда сразу станет понятно кто действительно виновен в ядерной эскалации.
    NF68
  15. razved Сегодня, 22:12
    Яркая иллюстрация - с больной головы на здоровую!
    razved
  16. Старый26 Сегодня, 22:12
    Цитата: rocket757
    Эт действительно прикольно, что практически халявный оруж. плут. полосатым впрок не пошёл, специфика однако. К счастью, баксики волшебные в этой теме все проблемы, сразу, решить не могут.
    В принципе, МНОГО БАКСИКОВ могут заставить дело завертеться много быстрее, так что не зря бешеный старается!!!

    Халявного оружейного плутония никогда и не было. Была сделка ВОУ-НОУ, но она связана с "разбодяживанием" урана до состояния годного для АЭС.
    И что действительно интересно, эта сделка подорвала усилия по строительству центрифужных заводов. зачем, когда есть уран для АЭС из России. А сейчас да, ситуация такая, что и баксы не решат проблему быстро. Даже если будет очень много баксов все равно придется восстанавливать оружейно-ядерный комплекс. Это как в той фразе из "Мертвого сезона" - "даже если собрать вместе 9 беременных женщин они все равно не родят за месяц". так и тут. Ну не получается. Новые плутониевые заряды американцы смогут получать не ранее 2028 года. В 2030 собираются выйти на уровень 80 зарядов в год....
    И как бы "Бешенный" не старался, через голову все равно не перепрыгнуть
    Старый26
  17. Косолапый Сегодня, 22:18
    США всегда были страной третьего мира , но тут почувствовали ( после 1945 ) свою значимость , только это не значимость , а всего лишь миг истории , и ваша история близится , как и любая империя , к концу .
    Косолапый
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