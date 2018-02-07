МИД объяснил усиление российских военных баз в Таджикистане и Киргизии

Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков (террористов "Исламского государства", организация запрещена в РФ) после их поражения в Сирии и Ираке

Укрепляется пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Киргизии. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно