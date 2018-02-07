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МИД объяснил усиление российских военных баз в Таджикистане и Киргизии
Москва усилила потенциал военных баз в Таджикистане и Киргизии в связи с угрозами, исходящими из Афганистана, в рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.
Он подчеркнул, что все эти риски "возникли не вчера" и поэтому Россия, как и ее союзники в ОДКБ и СНГ, "постоянно принимают необходимые меры".
Ранее министр обороны Шойгу заявил, что усиление российских военных баз в Таджикистане и в Киргизии новейшими вооружениям понадобилось для того, чтобы препятствовать переносу террористической активности в Центрально-Азиатский регион из Афганистана
Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков (террористов "Исламского государства", организация запрещена в РФ) после их поражения в Сирии и Ираке— заявил Стерник.
Он подчеркнул, что все эти риски "возникли не вчера" и поэтому Россия, как и ее союзники в ОДКБ и СНГ, "постоянно принимают необходимые меры".
Укрепляется пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Киргизии. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно— сказал Стерник.
Ранее министр обороны Шойгу заявил, что усиление российских военных баз в Таджикистане и в Киргизии новейшими вооружениям понадобилось для того, чтобы препятствовать переносу террористической активности в Центрально-Азиатский регион из Афганистана
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