11:29 07 февраля
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МИД объяснил усиление российских военных баз в Таджикистане и Киргизии

Москва усилила потенциал военных баз в Таджикистане и Киргизии в связи с угрозами, исходящими из Афганистана, в рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

МИД объяснил усиление российских военных баз в Таджикистане и Киргизии


Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков (террористов "Исламского государства", организация запрещена в РФ) после их поражения в Сирии и Ираке
— заявил Стерник.


Он подчеркнул, что все эти риски "возникли не вчера" и поэтому Россия, как и ее союзники в ОДКБ и СНГ, "постоянно принимают необходимые меры".

Укрепляется пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Киргизии. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно
— сказал Стерник.

Ранее министр обороны Шойгу заявил, что усиление российских военных баз в Таджикистане и в Киргизии новейшими вооружениям понадобилось для того, чтобы препятствовать переносу террористической активности в Центрально-Азиатский регион из Афганистана


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Комментарии 9

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:03
    В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно
    эти б слова да богу в уши, а то наркота так и прет
    Angel_and_Demon
    1. Мар.Тира Сегодня, 11:14
      Наркота это полбеды.Шаг за шагом Афганистан постепенно превращается в самую большую – во всяком случае, в Азии – военную базу НАТО, действующую на бессрочной основе.Ивашов давно уже об угрозе исходящей от баз США в Афганистане говорит.http://ru.sputnik-tj.com/analytics/201610
      12/1020847462.html
      Мар.Тира
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:20
        Цитата: Мар.Тира
        военную базу НАТО, действующую на бессрочной основе

        фиг с ним, пускай себе сидят, не особо то они там и дергаются, а ракет поставить не получится - у талибов нет такого оружия
        Angel_and_Demon
        1. Мар.Тира Сегодня, 11:21
          А вы почитайте всё таки интервью.Оно как раз в тему,по методам борьбы,и почему США там?
          Мар.Тира
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:06
    усиление российских военных баз в Таджикистане и в Киргизии новейшими вооружениям понадобилось для того, чтобы препятствовать переносу террористической активности в Центрально-Азиатский регион из Афганистана
    Ну хорошо хоть держат руку на пульсе . Да и из Канта американцев в своё время выдавили - теперь хоть , как с Инжирликом не получится , что оттуда одни летают бомбить террористов , а другие по их обслуживанию работают
    КВУ-НСвД
  3. Теренин Сегодня, 11:10
    Шойгу уже всё объяснил. yes После объяснения нашего МИД еще больше вопросов возникает. Лучше бы МИД объяснял международные поэтические конкурсы, Евровидение, какого нибудь кинотавра и пр. crying
    Теренин
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:12
    МИД объяснил усиление российских военных баз
    А если задуматься, то кому это объяснять? Тем. кто строит на наших границах свою "безопасность"? Бесполезно. Необходимо наоборот показывать, что не только "волнуемся", но и готовы в любой момент дать отпор.
    rotmistr60
  5. Симон Сегодня, 11:15
    Цитата: Angel_and_Demon
    В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно
    эти б слова да богу в уши, а то наркота так и прет

    Кроме того, всякие недобитые банды формирования с юга к границам таджиков под ползают, которые потом могут полезть через границу. yes
    Симон
  6. taiga2018 Сегодня, 11:22
    меня больше раздражает это желание всё и всем объяснять...
    taiga2018
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