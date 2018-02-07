Командующий ВДВ представил личному составу Псковской ДШД нового командира соединения

За время службы в ВДВ полковник Каплий прошел все ключевые командные должности

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков представил во вторник личному составу Псковской десантно-штурмовой дивизии нового командира соединения полковника Игоря Каплия, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ— отметил командующий на церемонии представления.До нового назначения Каплий занимал должность начальника боевой подготовки ВДВ.Как сообщают в военном ведомстве, торжественная церемония передачи новому командиру Псковской дивизии ВДВ боевого знамени соединения состоится в субботу. До торжественной церемонии соединением командует генерал-майор Алексей Наумец, принявший дивизию в 2013 году.