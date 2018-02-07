23:38 07 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Командующий ВДВ представил личному составу Псковской ДШД нового командира соединения

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков представил во вторник личному составу Псковской десантно-штурмовой дивизии нового командира соединения полковника Игоря Каплия, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Командующий ВДВ представил личному составу Псковской ДШД нового командира соединения


За время службы в ВДВ полковник Каплий прошел все ключевые командные должности
— отметил командующий на церемонии представления.


До нового назначения Каплий занимал должность начальника боевой подготовки ВДВ.

Как сообщают в военном ведомстве, торжественная церемония передачи новому командиру Псковской дивизии ВДВ боевого знамени соединения состоится в субботу. До торжественной церемонии соединением командует генерал-майор Алексей Наумец, принявший дивизию в 2013 году.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Гигант мысли Сегодня, 12:16
    Удачи новому командиру в его нелёгком деле.
    Гигант мысли
  2. Отец солдата Сегодня, 12:20
    Из источников ВСУ известно, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе, советником, позывной "кремень".
    Отец солдата
    1. Felix99 Сегодня, 12:28
      Имел право, этнический украинец.
      Felix99
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:32
    Вы меня извините, но назначение нового командира "десантно-штурмовой дивизии " (раньше почему-то было ДШБ (бригада) ) конечно большая новость. Но может с этим будут разбираться кадры МО, а не обсуждаться на ВО?
    rotmistr60
    1. x.andvlad Сегодня, 13:24
      Цитата: rotmistr60
      "...десантно-штурмовой дивизии " (раньше почему-то было ДШБ (бригада)...

      Слышали звон, за не знали где он.
      Уважаемый, Псковская ДИВИЗИЯ никогда не была БРИГАДОЙ. Просто раньше (до 2006 года) она была Воздушно-десантной, потом после некоторой штатной реорганизации стала БРИГАДОЙ, в составе которой сегодня есть и Десантно-штурмовые полки, батальоны и т. д.
      А ДШБ (про которые Вы слышали) были в другом месте и в другое время, которые не входили в состав ВДВ, и были окружного подчинения.
      Правда, с недавнего времени они появились и в составе ВДВ.
      x.andvlad
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:46
        Слышали звон, за не знали где он[/quote
        (про которые Вы слышали) были в другом месте и в другое время, которые не входили в состав ВДВ
        Судя по всему на счет "звона" следует подумать вам и еще раз прочитать мой комментарий.
        ДШБ.... которые не входили в состав ВДВ
        Но при этом носили форму - тельняшки и береты? И о псковской я даже не писал.
        rotmistr60
        1. rotmistr60 Сегодня, 13:57
          Вы слышал
          Мне интересно, а сколько у вас, который "не слышит" прыжков и на каких куполах работал "знающий"?
          rotmistr60
          1. x.andvlad Сегодня, 14:11
            Цитата: rotmistr60
            и на каких куполах работал "знающий"?

            на "куполах" не работают, с ними прыгают...
            96 прыжков (с АН-2, Ил-76, Ан-22, Ми-8) На Д-6. Служил в ВДВ с 1982 по 1998 годы. 22 года выслуги.
            Еще вопросы?
            x.andvlad
            1. rotmistr60 Сегодня, 14:58
              На куполах работают! Если ты висишь как сосиська - твое дело. Если, то что перечислил правда, добавлю ПТЛ-72 и " Лесник", о котором наверное и не слышал. Прыжков у меня на много больше, но этим не кичусь.
              rotmistr60
          2. x.andvlad Сегодня, 14:52
            Да Вы не серчайте на мою "бурную реакцию", rotmistr60, если что не так. Просто, это моя родная дивизия, в которой я оттрубил 12 с лишним лет.
            x.andvlad
            1. rotmistr60 Сегодня, 15:10
              Да Вы не серчайте на мою "бурную реакцию"
              Да я и не серчаю. Просто иногда видишь "специалистов" на сайте и душа разрывается - сам не в дугу, но "революционных" амбиций выше крыши.
              rotmistr60
        2. x.andvlad Сегодня, 14:05
          Цитата: rotmistr60
          Судя по всему на счет "звона" следует подумать вам и еще раз прочитать мой комментарий.

          Ну и что? Прочитал:
          Цитата: rotmistr60
          "десантно-штурмовой дивизии " (раньше почему-то было ДШБ (бригада) )

          Ничего нового не заметил. Для вас, видимо, все четко: если Десантно-штурмовая, то обязательно БРИГАДА. Это как в песне: если Роксана, то Бабаян (другой Роксаны быть не может)
          x.andvlad
          1. rotmistr60 Сегодня, 15:13
            Это как в песне: если Роксана, то Бабаян (другой Роксаны быть не может)
            Даже не знаю чем ответить на откровенною глупость?
            rotmistr60
            1. x.andvlad Сегодня, 15:31
              А Вы не отвечайте, если это к Вам не относится. А просто вспомните замечательного Смирнова Алексея Макаровича, и улыбнитесь
              x.andvlad
      2. x.andvlad Сегодня, 16:27
        Цитата: x.andvlad
        потом после некоторой штатной реорганизации стала БРИГАДОЙ,

        Стала не бригадой, а Десантно-штурмовой дивизией, конечно.
        x.andvlad
    2. Гардамир Сегодня, 13:24
      а не обсуждаться на ВО?
      А это-то вам чем не угодило? Ну понятно, политика, экономика, культура. Но это военные дела. Я например сразу полез в интернет узнавать, кто такой этот Каплий.
      Гардамир
    3. demo Сегодня, 14:34
      Может быть так, а может быть и не так.
      Псковская дивизия отметилась - бой псковских десантников помните?
      Грубо говоря статусная дивизия.
      Вот по этому и внимание уделяется.

      А вообще ВДВ - войска первого удара. И от того, кто будет командиром такого соединения как дивизия, многое зависит.

      Тем более выше было озвучено его этническое происхождение и опыт помощи нашим братьям.
      Неспроста.
      demo
Картина дня