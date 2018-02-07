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Москва обсуждает с Каиром возможность дооснащения «Мистралей»
Россия обсуждает с Египтом возможность поставки дополнительного российского оборудования для вертолетоносцев типа «Мистраль», передает ТАСС сообщение помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина.
По его словам, также продолжается работа по подготовке контракта «на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для тех же "Мистралей"». Соответствующий тендер был выигран Россией в мае прошлого года.
Вертолетоносцы типа «Мистраль» предназначены для перевозки войск и высадки десанта, они также могут выполнять функции кораблей управления. Произведенные во Франции корабли этого класса способны перевозить до 16 тяжелых вертолетов (32-х легких), а также до 900 солдат с бронетехникой и десантными катерами.
Продолжается активная работа по теме Mistral с точки зрения их дооснащения остальным оборудованием: системами вооружения, системами управления. У нас есть преимущество перед теми, кто также хочет получить эти заказы, и надеемся, что египетские коллеги это оценят. Пока переговоры не закончились, но в 2018 году все будет ясно,сказал Кожин в интервью «Коммерсанту».
По его словам, также продолжается работа по подготовке контракта «на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для тех же "Мистралей"». Соответствующий тендер был выигран Россией в мае прошлого года.
Вертолетоносцы типа «Мистраль» предназначены для перевозки войск и высадки десанта, они также могут выполнять функции кораблей управления. Произведенные во Франции корабли этого класса способны перевозить до 16 тяжелых вертолетов (32-х легких), а также до 900 солдат с бронетехникой и десантными катерами.
Использованы фотографии: instagram.com
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