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Москва обсуждает с Каиром возможность дооснащения «Мистралей»

Россия обсуждает с Египтом возможность поставки дополнительного российского оборудования для вертолетоносцев типа «Мистраль», передает ТАСС сообщение помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина.

Москва обсуждает с Каиром возможность дооснащения «Мистралей»


Продолжается активная работа по теме Mistral с точки зрения их дооснащения остальным оборудованием: системами вооружения, системами управления. У нас есть преимущество перед теми, кто также хочет получить эти заказы, и надеемся, что египетские коллеги это оценят. Пока переговоры не закончились, но в 2018 году все будет ясно,
сказал Кожин в интервью «Коммерсанту».


По его словам, также продолжается работа по подготовке контракта «на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для тех же "Мистралей"». Соответствующий тендер был выигран Россией в мае прошлого года.

Вертолетоносцы типа «Мистраль» предназначены для перевозки войск и высадки десанта, они также могут выполнять функции кораблей управления. Произведенные во Франции корабли этого класса способны перевозить до 16 тяжелых вертолетов (32-х легких), а также до 900 солдат с бронетехникой и десантными катерами.

Использованы фотографии: instagram.com
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Комментарии 32

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  1. Отец солдата Сегодня, 13:05
    Вовремя с этого хлама навязанного "табуреткиным" соскочили, а так нормальная тема египтянам оснащение продать.
    Отец солдата
    1. Chertt Сегодня, 13:08
      Российским специалистам полезно изучить всю тех. документацию по Мистралю, прежде чем мы заложим свой вертолетоносец
      Chertt
      1. К0щей Сегодня, 13:19
        Цитата: Chertt
        Российским специалистам полезно изучить всю тех. документацию по Мистралю, прежде чем мы заложим свой вертолетоносец

        а разве они не изучали? наши же там были, знакомились, вроде даже выходили на испытания...
        К0щей
        1. Chertt Сегодня, 13:27
          Цитата: К0щей
          наши же там были, знакомились, вроде даже выходили на испытания.

          Не думаю, что Французы дали полный доступ. Зато сейчас, в силу сложившихся партнерских отношений с Египтом, Российские спецы имеют полный карт-бланш
          Chertt
          1. maxim947 Сегодня, 13:34
            Одно непонятно - на кой ляд они Египту нужны? Где они гипотетически их смогут использовать по прямому назначению?))))) Видать лягушатники египтянам хорошие преференции дали.
            maxim947
            1. allaykbar Сегодня, 13:37
              У Египта есть свой Кавказ. Свои интересы. И ему нужны рычаги - как и всем государствам. Рычаг в виде звена Катранов - сильный аргумент государства.
              allaykbar
            2. Chertt Сегодня, 13:39
              Цитата: maxim947
              Одно непонятно - на кой ляд они Египту нужны?

              Если я правильно помню ту мутную схему, то деньги дали Саудиты, так что вопрос, зачем Саудитам, что бы у Египта было два вертолетоносца ?
              Chertt
            3. Razvedka_Boem Сегодня, 17:17
              Одно непонятно - на кой ляд они Египту нужны?

              Вернут России..) Это же хитрый план.
              Razvedka_Boem
      2. Маз Сегодня, 14:02
        Вся технологическая документация и описание технологий были предоставлены нам по контракту сразу, как мы им денюжку дали, ещё до того как их построили, чтоб проектировать установку вооружения и прочего. Так, что франки проиграли дважды. и без денег остались и технологии за бесплатно отдали плюс штафчик . мелочь, но приятно
        Маз
        1. Григорий_45 Сегодня, 20:38
          Цитата: Маз
          Вся технологическая документация и описание технологий были предоставлены нам по контракту сразу, как мы им денюжку дали, ещё до того как их построили, чтоб проектировать установку вооружения и прочего. Так, что франки проиграли дважды. и без денег остались и технологии за бесплатно отдали

          а мы, значит, не проиграли, оставшись без кораблей? Где "русские "Мистрали", рисунки с ними мы уже видели, обещания слышали. Корабли где, настоящие, которые лямку тянуть будут, коль вам все ноу-хау и технологии сдали?
          Григорий_45
    2. allaykbar Сегодня, 13:10
      Вовремя с этого хлама навязанного "табуреткиным" соскочили


      на этой сделке Россия только заработала. Еще и оснастила еще и Катраны продали. Еще и деньги вернули.

      Так что опять таки про Сердюкова не все так однозначно
      allaykbar
      1. Отец солдата Сегодня, 13:16
        Да лично я ему только завидую, иметь такой гарем и унести целый улей меда при том, что пчелы не покусали, эх всем бы нам так устроиться.
        Отец солдата
        1. allaykbar Сегодня, 13:17
          Да лично я ему только завидую, иметь такой гарем и унести целый улей меда при том, что пчелы не покусали, эх всем бы нам так устроиться.


          За один только ЮКОС я бы одарил его гаремом и квартирой за 3 миллиарда рублей.


          allaykbar
          1. Отец солдата Сегодня, 13:20
            Уважаю, это чисто по-русски, внести в кассу рубль и кинуть кассира при этом при этом на три.
            Отец солдата
            1. allaykbar Сегодня, 13:21
              у вас нет данных о том сколько он в кассу принес. а информацию о том, сколько он "унес" вам дали журналисты. Компетенция которых равна примерно моей и Вашей.

              А то что акционеры ЮКОСа вместе с Ходорковским пыль до сих пор глотают - это славно.

              Вроде миллиардов 50 они хотели с Россиюшки срубить.
              allaykbar
      2. oldseaman1957 Сегодня, 13:17
        Цитата: allaykbar
        Еще и деньги вернули.
        - И слава Богу!!! От такого блудняка отмазались, да ещё и с наваром! Но и в НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ! Больше всего за Россию было обидно...
        oldseaman1957
        1. allaykbar Сегодня, 13:42
          Почему обидно? Мистрали не забирали работу у наших корабелов - зато они бы были хорошим подспорьем и в Сирийском экспрессе и в других делах.

          Конечно бы им корпус попрочнее, на севере ходить - но у нас и на Юге дел хватает.
          allaykbar
          1. Григорий_45 Сегодня, 14:27
            Цитата: allaykbar
            Конечно бы им корпус попрочнее, на севере ходить - но у нас и на Юге дел хватает.

            Российские "Мистрали" вроде по адаптированному проекту строили? С усиленным корпусом (для ДВ иначе смысла не имело), местами под отечественное вооружение и связь?
            Григорий_45
    3. сибиралт Сегодня, 13:18
      Россия еще и на французских "Мистралях" наварит. Как то, в этом случае, санкции нам на пользу сработали. lol
      сибиралт
    4. starogil Сегодня, 13:57
      Москва обсуждает с Каиром возможность дооснащения «Мистралей»......

      ....размещения на их бортах названий "Севастополь" и "Владивосток"
      starogil
    5. Alexey RA Сегодня, 13:58
      Цитата: Отец солдата
      Вовремя с этого хлама навязанного "табуреткиным" соскочили, а так нормальная тема египтянам оснащение продать.

      Действительно, зачем высаживать морпехов малыми десантными средствами и вертолётами из-за дальности действия большей части огневых средств БО? Пусть ползут к берегу побатальонно, малым ходом, на древних БДК, под огнём даже миномётов.
      Alexey RA
    6. Григорий_45 Сегодня, 14:20
      Цитата: Отец солдата
      Вовремя с этого хлама навязанного "табуреткиным" соскочили

      с хлама ли? Посмотрите, чем обеспечивался и обеспечивается "сирийский экспресс". Пара УДК нам бы точно не помешала. Да и как штабной корабль вполне.
      Григорий_45
    7. баклан Сегодня, 19:51
      Вы военный моряк, наверное, а может вы с торгового флота или может работник порта? Уверен, вы боевые корабли ВМФ только на картинках видели... Моряки вертолетоносцы типа «Мистраль» никогда хламом не назовут. Корабль очень даже не плохой и крайне нам нужный. Не нужно так горячиться....
      баклан
  2. Злой 55 Сегодня, 13:10
    Интересно, когда и где могут пригодиться Египту "Французские утюги"..Не египетский ли брат нашего "успешного менеджера" Табуреткина пролоббировал эту покупку..
    Злой 55
    1. влад66 Сегодня, 13:12
      Цитата: Злой 55
      .Не египетский ли брат нашего "успешного менеджера" Табуреткина пролоббировал эту покупку..

      Да и ради Бога.это теперь египтянская головная боль,а не наша. yes
      влад66
    2. allaykbar Сегодня, 13:12
      они бы и нам пригодились. Странно что Вы это не понимаете, смотря как в САР гоняют БДК с грузами и турецкие пароходы
      allaykbar
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:17
    Да нормальная схема : деньги за корабли вернули , контракт на вертолёты и оснащение даёт заработать , не очень подходящих нам кораблей на балансе флота нет . Всё в общем разрулили нормально
    КВУ-НСвД
  4. Гардамир Сегодня, 13:19
    воистину хитрый план.
    Гардамир
    1. Грица Сегодня, 13:39
      Очень хитрый план. В результате этого плана мы лишились отличных кораблей. Не смотря на то, что все крупные морские страны усиленно вооружаются подобными УДК, мы такой построим в лучшем случае лет через 15. не смотря на то, что все кричат, что это просто лоханка, а не корабль. Но даже такие лоханки мы не умеем строить. К тому же остались практически без десантных кораблей. еще несколько лет и подавляющее число БДК будет подлежать списанию.
      Лоханок у нас нет, зато есть корыто. Разбитое.
      Грица
  5. Sasha_Sar Сегодня, 16:17
    Что-то как-то мутно вырисовывается, но все идет к тому, что эти "Мистрали" окажутся у нас в аренде бессрочной.
    Sasha_Sar
    1. faiver Сегодня, 18:39
      египет объявит войну рф, потом испугается - заключит мир и в качестве компенсации за причиненные неудобства отдаст мистрали laughing
      faiver
  6. san4es Сегодня, 16:52
    recourse
    В 2014 г. контракт на поставку кораблей был приостановлен, а позже расторгнут. В сентябре корабли были проданы Египту, где получили имена Gamal Abdel Nasser (бывший «Владивосток») и Anwar al-Sadat (бывший «Севастополь»).


    Двигательная установка:
    - 2 х винторулевые колонки Alstom Mermaid мощностью по 10200 л.с. с 5-лопастными винтами;
    - 3 х дизель-генератора Wartsila 16V32 мощностью по 2.075 МВт
    - 1 х дизель-генератор Wartsila 18V200 мощностью 3.3 МВт
    Подруливающие винты в носовой части корпуса.

    ТТХ корабля:
    Экипаж - 160 чел (в т.ч. 20 офицеров)
    Длина - 199 м
    Длина по ватерлинии - 189 м
    Ширина по ватерлинии - 32 м
    Высота - 64,3 м
    Осадка - 6,3 м
    Площадь ангара для авиационной техники - 1800 кв.м
    Водоизмещение стандартное - 16500 т
    Водоизмещение полное - 21300 т
    Водоизмещение предельное - 32300 т
    Скорость полного хода - 19 уз
    Скорость крейсерского хода - 18 уз
    Скорость экономического хода - 15 уз
    Дальность хода:
    - 10800 миль (скорость 18 уз)
    - 19800 миль (скорость 15 уз)
    Автономность - 30 сут
    Полезная нагрузка: десант 450 чел, эвакуация - до 900 чел. А так же до 150 человек штабного персонала.
    Масса полезной нагрузки - 1100 т
    Размер грузовой палубы - 122 x 13.5 x 7.7 м
    Вооружение: в варианте для ВМФ России вооружение российского производства. 16.02.2012 г. Главком ВМФ России Владимир Высоцкий заявил СМИ, что "на 'Мистралях', которые строятся для ВМФ России, возможно размещение оружия со специальной боевой частью российской разработки". Вероятно, речь идет о возможности размещения на кораблях неких ударных систем с ядерными боевыми частями. Возможно так же, что данное заявление сделано исключительно с целью пи-ара.
    crying
    san4es
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