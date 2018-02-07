В Сибирском федеральном округе началась проверка войск

Будут проинспектированы мотострелковые, артиллерийские, авиационные соединения и спецназ

Сегодня командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин приступил к проверке боевой подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе округа- сообщил начальник пресс-службы ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.Кроме того, генерал-лейтенант оценит практические действия на полигонах в Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае, в Тыве и Хакасии. Рабочая поездка продлится до конца недели.Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.