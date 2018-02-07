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В Сибирском федеральном округе началась проверка войск
Сегодня командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин приступил к проверке боевой подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе округа
Кроме того, генерал-лейтенант оценит практические действия на полигонах в Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае, в Тыве и Хакасии. Рабочая поездка продлится до конца недели.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
Будут проинспектированы мотострелковые, артиллерийские, авиационные соединения и спецназ- сообщил начальник пресс-службы ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
Кроме того, генерал-лейтенант оценит практические действия на полигонах в Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае, в Тыве и Хакасии. Рабочая поездка продлится до конца недели.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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