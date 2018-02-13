00:14 14 февраля

Изверги на Чёрном море: малоизвестные преступления нацистов в районе Новороссийска. Часть 3

Массовые расстрелы советских граждан и почти полное уничтожение новороссийцев еврейского происхождения в октябре 1942 года были только началом повального геноцида населения Новороссийска. Единственное, что помешало нацистским палачам, также как и евреев, расстрелять и русских это численность и тяжёлые бои у стен цементных заводов. В такой ситуации отвлекать значительные силы для карательных акций было сложно. Но от своей сатанинской идеи гитлеровцы отнюдь не отказались. Геноцид русского народа (как впрочем и других народов советского союза) ничуть не уступал по своей чудовищной сути холокосту.

В Новороссийске для истребления мирного населения города применяли целый ряд иезуитских методов, отличавшихся систематичностью и цинизмом. Своим главным оружием, кроме расстрелов и виселиц (о чём читатель узнает в отдельной части), нацисты выбрали голод и грабёж. Эти два спутника войны в данном случае полностью контролировались нацистами. Ставка на голод и грабёж была для гитлеровцев беспроигрышной. Это можно заметить и сейчас, когда различные псевдоисторики и карманные журналисты размышляют, какие города следовало бы сдать для «спасения населения», мол, нацисты не виноваты – так вышло, война ведь.

Так какой была эта «война»? В первые же месяцы оккупации нацисты отобрали у местного населения весь домашний скот и птицу. Этот банальный грабёж, который естественно вызвал ещё большую волну голода в Новороссийске, был вполне официально оформлен приказом немецкого командования. Более того, нацисты мотивировали эту бесчеловечную акцию… заботой о животных. Да, да. «Просвещённые цивилизованные европейцы» с тонкой душевной организацией якобы не могли видеть страдания домашней скотины, оставшейся без кормов. Проводить параллели с современностью не вижу смысла – для этого, наверное, потребуется серия отдельных материалов про западных «цивилизаторов».


Изверги на Чёрном море: малоизвестные преступления нацистов в районе Новороссийска. Часть 3


Руины некогда промышленного района Новороссийска

60-летняя жительница Новороссийска гражданка Саркисьян показала следующее:

«… ко мне явились три немецких солдата, вооружённых автоматами. Они забрали у меня корову, козу, 10 кур, а также одежду, мою и моего мужа. Скот угнали, а вещи уложили на подводу и увезли в неизвестном для меня направлении».

Крайней популярностью у оккупационных властей пользовались и так называемые «жандармо-полицейские облавы на партизан», к ловле которых, кстати, они не имели решительно никакого отношения, так как новороссийские партизаны в подавляющем большинстве были «фронтовыми» (т.е. воевали вместе с действующей армией в качестве проводников и т.д.). Заключались эти акции в том, что раз в 3-4 дня жандармы совместно с полицейскими и казачьими (из песни слов не выкинешь – не одна тысяча казаков помогала нацистам травить свой собственный народ) отрядами, нёсшими карательно-конвойную службу, оцепляли «базар». Под «базаром» здесь подразумевается просто место, где можно было выменять еды, а это для многих в тех условиях было единственным способом не умереть с голода. После оцепления толпы опять-таки начинался примитивный грабёж. Для тех, кто после этих налётов возвращался домой с пустыми руками, это вполне могло означать только одно – голодная смерть.

В одну из таких «облав» попал и дедушка автора, тогда ещё 14-летний мальчишка. Семья моего деда была большая, но матушка его была уже далеко не молодой женщиной и постоянно болела. Отца, тоже уже старика, арестовали нацисты – более его никто не видел. Единственный кормилец в тот злополучный день отправился на «базар» обменять простыни на что-нибудь съестное. Завидев простыни в руках мальчика, нацистский патруль обвинил его в помощи партизанам (простыни, как известно, часто использовались в качестве бинтов) и арестовала. Но дедушке «повезло», ему «всего лишь» переломали дверью фаланги пальцев. Простыни, естественно, отобрали.

Ещё одним эффективным методом культивирования искусственного голода в городе были изобретённые нацистами «запретные зоны». Как только нацистское ворьё узнало, в какой части города расположены самые благоустроенные дома, где в основном жила производственно-техническая элита местных заводов и порта, то смекнуло, где можно поживиться, а заодно сократить число мирного населения. Таким образом, оккупационная власть объявляло один из зажиточных кварталов «запретным», то под предлогом борьбы с партизанами, то по какой-либо ещё надуманной причине.

В этом случае населению было приказано в течение одного-двух часов покинуть «запретную зону». Как только квартал пустел, в квартиры и дома врывались представители «новой Европы». Цель у этих бандитских налётов была только одна – грабёж. Список того, что тащили с собой гитлеровцы и румыны (никогда не пропускавшие возможность пошакалить), также весьма примечателен: мебель, самовары, патефоны, кровати, ковры, швейные машины и музыкальные инструменты. Как это ни странно, но представители технически развитой нации с мощной экономикой и автобанами не брезговали мужским и женским бельём, наволочками и наперниками с перин. Срезали даже трубы парового отопления.



После нацистов оставалась только захламлённая пустыня

Когда квартал был «подчищен» окончательно, немцы объявляли «запретной зоной» следующий квартал. И так подряд.

Опасаясь мятежа во время проведения массовых грабежей, нацисты использовали любую возможность выгнать население из своих домов. Часто для непосредственного обворовывания, как я указывал ранее, привлекались румынский союзники. Учительница школы совхоза Мысхако Татьяна Малинина свидетельствовала, что для проведения одной из многочисленных публичных казней в центр посёлка согнали почти всех жителей. В тот день нацисты повесили двух советских моряков. Когда издевательство закончилось и жителей отпустили по домам, то они обнаружили пустые дома и уезжающие из посёлка подводы румынских солдат, гружёные наворованной провизией и чужим добром.

Результаты грабежа не заставили себя долго ждать. Я приведу лишь некоторые свидетельства очевидцев того чудовищного голода, которого в Новороссийске ещё не знали. Гражданка Панченко Евгения Петровна сообщала комиссии:

«…положение с питанием настолько ухудшилось, что в пищу употребляли крыс, собак и падаль, но и их не хватало. Немцы отбирали не только носильные вещи и ценности, но и продукты питания. В марте 1943 года немцы ворвались ко мне в квартиру и отобрали 2 ведра кукурузы, которую я выменяла в станице на последние ценные вещи».

Гражданка Прасковья Городецкая (53 года) свидетельствовала:

«Население города при немцах голодало, я лично питалась цветами от акации, корками картофеля и другими отбросами. В первых числах августа 1943 года на углу улиц Парижской Коммуны (прим. автора – ныне улица Новороссийской Республики) и Гончарова лежала убитая лошадь. У этой лошади собрались до 30 оголодавших жителей Новороссийска, желая получить порцию от павшей лошади. В это время подошёл немецкий офицер и ударил женщину, стоящую впереди. Женщина тут же упала, вовлекая многих. Подойдя ко мне, офицер ударил меня в грудь, я тоже упала. Всех людей офицер разогнал…»

Таким образом, нацисты истребляли наш народ всеми доступными способами. И как бы нынешняя прозападная рвань не пыталась подчистить нацистов – факты их макают в их же естественную среду обитания. Просто об этих фактах нужно чаще говорить…

Продолжение следует…
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 2

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  1. parusnik Вчера, 15:49
    казачьими (из песни слов не выкинешь – не одна тысяча казаков помогала нацистам травить свой собственный народ) отрядами
    ...Казаки воевали против большевизма, за Родину, поруганную извергами большевиками, это сейчас тренд такой...
    Просто об этих фактах нужно чаще говорить…
    ...Обязательно...но у нас больше предпочитают молчать...Спасибо,ждём продолжения...
    parusnik
  2. bubalik Вчера, 16:12
    нацисты истребляли наш народ всеми доступными способами. И как бы нынешняя прозападная рвань не пыталась подчистить нацистов – факты их макают в их же естественную среду обитания.


    Майор Г. Альберти был военным комендантом Таганрога, где подчиненная ему жандармерия расстреляла более 5000 человек на Петрушиной косе. Затем стал военным комендантом Новороссийска, где было уничтожено до 7000 жителей, а 32000 угнаны в Германию.
    Процесс продолжался 11 дней. 22 ноября 1947 г., был оглашен приговор трибунала: генералу Еннеке и офицерам - по 25 лет исправительно-трудовых лагерей каждому, солдатам - по 20 лет каждому. Однако этот срок наказания они не отбыли полностью, так как к концу 1955 г. все немецкие военные преступники, находившиеся в советских тюрьмах и лагерях, были освобождены и вернулись в Германию,, recourse request
    bubalik
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