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В США провели новые испытания конвертоплана V-280 Valor
Перспективный американский конвертоплан совершил первый скоростной полёт. Пресс-служба компании Bell Helicopter опубликовала видео очередного этапа заводских испытаний аппарата V-280 Valor. На видео показано зависание машины над землёй, маневрирование на низкой высоте, а также полёт в вертолётном режиме. В Bell Helicopter указывают, что в ходе последнего теста конвертоплан развил скорость в 80 узлов (150 км/ч) и поднялся на высоту 300 м.
Конвертоплан V-280 Valor разрабатывают компании Bell Helicopter и Lockheed Martin. По словам разработчиков, они уже сейчас готовы начать производство, хотя по планам американских военных новые конвертопланы должны поступить на вооружение ВС США только к 2030 году.
Главным преимуществом V-280 Valor перед предшественником (V-22 Osprey) разработчики называют более низкую стоимость при лучших лётных характеристиках (закупка одного V-22 Osprey обходится американской армии более чем в $100 млн). У новой модели не будет съёмного крыла, что позволит снизить общий вес машины, а также поворотного двигателя — в V-280 Valor положение меняет только ротор винта. По предварительным расчётам, новый конвертоплан сможет развивать скорость в 518 км/ч, боевой радиус полёта составит 1500 км, перегоночная дальность — 3900 км. Экипаж машины будет состоять из двух человек, а в пассажирском салоне смогут поместиться ещё 12 солдат в полной экипировке, передает "Warspot"
Конвертоплан V-280 Valor разрабатывают компании Bell Helicopter и Lockheed Martin. По словам разработчиков, они уже сейчас готовы начать производство, хотя по планам американских военных новые конвертопланы должны поступить на вооружение ВС США только к 2030 году.
Главным преимуществом V-280 Valor перед предшественником (V-22 Osprey) разработчики называют более низкую стоимость при лучших лётных характеристиках (закупка одного V-22 Osprey обходится американской армии более чем в $100 млн). У новой модели не будет съёмного крыла, что позволит снизить общий вес машины, а также поворотного двигателя — в V-280 Valor положение меняет только ротор винта. По предварительным расчётам, новый конвертоплан сможет развивать скорость в 518 км/ч, боевой радиус полёта составит 1500 км, перегоночная дальность — 3900 км. Экипаж машины будет состоять из двух человек, а в пассажирском салоне смогут поместиться ещё 12 солдат в полной экипировке, передает "Warspot"
Использованы фотографии: http://www.globalwarnews.ru/
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