23:31 07 февраля
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В США провели новые испытания конвертоплана V-280 Valor

Перспективный американский конвертоплан совершил первый скоростной полёт. Пресс-служба компании Bell Helicopter опубликовала видео очередного этапа заводских испытаний аппарата V-280 Valor. На видео показано зависание машины над землёй, маневрирование на низкой высоте, а также полёт в вертолётном режиме. В Bell Helicopter указывают, что в ходе последнего теста конвертоплан развил скорость в 80 узлов (150 км/ч) и поднялся на высоту 300 м.

В США провели новые испытания конвертоплана V-280 Valor


Конвертоплан V-280 Valor разрабатывают компании Bell Helicopter и Lockheed Martin. По словам разработчиков, они уже сейчас готовы начать производство, хотя по планам американских военных новые конвертопланы должны поступить на вооружение ВС США только к 2030 году.


Главным преимуществом V-280 Valor перед предшественником (V-22 Osprey) разработчики называют более низкую стоимость при лучших лётных характеристиках (закупка одного V-22 Osprey обходится американской армии более чем в $100 млн). У новой модели не будет съёмного крыла, что позволит снизить общий вес машины, а также поворотного двигателя — в V-280 Valor положение меняет только ротор винта. По предварительным расчётам, новый конвертоплан сможет развивать скорость в 518 км/ч, боевой радиус полёта составит 1500 км, перегоночная дальность — 3900 км. Экипаж машины будет состоять из двух человек, а в пассажирском салоне смогут поместиться ещё 12 солдат в полной экипировке, передает "Warspot"


Использованы фотографии: http://www.globalwarnews.ru/
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Комментарии 54

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  1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 19:14
    Он прекрасен. Будущее уже наступило
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Chertt Сегодня, 19:19
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Он прекрасен.

      Хрень какая то. Сарай с двумя ветряками по запредельной цене.
      Chertt
      1. Sefevi Сегодня, 19:44
        Прекрасная техника! чтобы не говорили недоброжелатели!
        Sefevi
        1. Chertt Сегодня, 19:49
          Цитата: Sefevi
          чтобы не говорили недоброжелатели!

          Что это вы ярлыки навешиваете, я "доброжелатель", А техника фуфло, по цене самосвала баксов
          Chertt
      2. РУСС Сегодня, 20:12
        Цитата: Chertt
        Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
        Он прекрасен.

        Хрень какая то. Сарай с двумя ветряками по запредельной цене.

        Пфф....
        РУСС
        1. Chertt Сегодня, 20:14
          Цитата: РУСС
          Пфф.

          У вас движок заглох
          Chertt
      3. saturn.mmm Сегодня, 22:16
        Цитата: Chertt
        Хрень какая то.

        У американцев сегодня праздник, Илон Маск успешно запустил тяжелую ракету грузоподъемностью 60 тонн (околоземная орбита), веселится и ликует весь народ.
        saturn.mmm
      4. ostapdav Сегодня, 23:03
        А ты сможешь такой сарай сделать
        ostapdav
    2. Отец солдата Сегодня, 19:24
      Баловство все это, у меня квадрик на 200 метров зависает, так панораму окрестностей участка, да летом пляж посмотреть.
      Отец солдата
    3. ПалБор Сегодня, 20:01
      Главное,американский.Остальное тлен winked
      ПалБор
      1. _TANKIST_ Сегодня, 20:34
        Главное, что эта штука может отделение солдат перевести на значительное расстояние, СО СКОРОСТЬЮ В ДВОЕ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ВЕРТОЛЕТА, и приземлиться, как обычный вертолет на пятачке. У НАС ТОЛЬКО ХОТЯТ ПРИДУМАТЬ (ну или выбить бабки из бюджета) ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВЕРТАЛЕТ, а тут уже готовое решение!
        _TANKIST_
        1. Muvka Сегодня, 20:56
          Цитата: _TANKIST_
          Главное, что эта штука может отделение солдат перевести на значительное расстояние, СО СКОРОСТЬЮ В ДВОЕ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ВЕРТОЛЕТА, и приземлиться, как обычный вертолет на пятачке. У НАС ТОЛЬКО ХОТЯТ ПРИДУМАТЬ (ну или выбить бабки из бюджета) ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВЕРТАЛЕТ, а тут уже готовое решение!

          А это такая важная задача? Прям без нее никак?
          Muvka
          1. Опасный Сегодня, 21:37
            Ну как бы те же ПСО с бОльшей скоростью могут на место назначения прибыть. Но, если по Вашему это не важно, то нафик тогда вообще вертушки, можно пешком в трехдневный поход отправиться
            Опасный
          2. ProkletyiPirat Сегодня, 22:26
            Цитата: Muvka
            А это такая важная задача? Прям без нее никак?

            Конечно важная, тут дело то не только в скорости но и дальности и топливной эффективности и грузоподъёмности, а уж про боевую эффективность за счёт скорости осуществления переброски можно говорить вечно. Одна проблема, оспреи и валоры создаются не с целью создания конвертопланов, а с целью выбивания денег из бюджета США на распил со стороны двигателестроителей. bully
            ProkletyiPirat
        2. Чёрный Полковник Сегодня, 21:40
          Когда у сего гаджета остановится движок или оба, сможет он спланировать для безопасной посадки?
          А цена, как у реактивного истребителя. Неужели такой винтокрыл столько стОит?
          Чёрный Полковник
        3. bk0010 Сегодня, 21:57
          Есть у них более важная задача: построить вертолет с грузоподъемностью в 8-10 тонн, чтобы перевозить нормальную 155-мм гаубицу. Но они, вместо этого, строят конвертопланы (стоимость часа полета Скопы как у стратегического Б-52) и М-777.
          bk0010
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 22:29
            Цитата: bk0010
            (стоимость часа полета Скопы как у стратегического Б-52)

            Вас обманули, а вы этого даже не поняли. hi
            ProkletyiPirat
    4. Артек Сегодня, 21:23
      пин_досы разучились делать технику-уё_бище.
      Артек
      1. Опасный Сегодня, 21:47
        Они просто не знают волшебного заклинания - "не имеющий аналогов в мире!"
        Опасный
      2. Громобой Сегодня, 21:55
        Цитата: Muvka
        А это такая важная задача? Прям без нее никак?
        Ещё какая важная,за счёт высокой крейсерской скорости дальность у таких машин тоже значительно больше.
        Громобой
    5. Скифотавр Сегодня, 23:09
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Будущее уже наступило

      Поздравляю. И как там? smile
      Скифотавр
  2. ЗВО Сегодня, 19:15
    Работа над ошибками по итогам реальной эксплуатации Оспрея проведена отличная.
    Красивая машина.
    ЗВО
  3. Дормидонт Сегодня, 19:20
    Надеюсь, падать будет не хуже прежнего
    Дормидонт
  4. Лексус Сегодня, 19:21
    Пламенный привет ОАК с их анонсами и презентациями! am
    Лексус
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:24
    А он сможет сесть на одном работающем движке? Вообще то, схема с поворотными движками сложная, даже то, что на новой модели поворачивает только ротор, а не весь движок, безопасной ее не делает.
    Геркулесыч
    1. loginovich Сегодня, 19:36
      Не такая и сложная китайцы же повторили, вот если руки не оттуда то сложная.

      http://avia.pro/blog/bystryy-nedorogoy-i-sovershe
      nnyy-kitay-gotovitsya-sozdat-unikalnyy-konvertopl
      an
      loginovich
      1. Kurare Сегодня, 19:47
        У китайца нет ни поворотных двигателей ни роторов. Есть только несущие и толкающие винты. Такую схему в свое время ещё Камов на Ка-22 опробовал.
        Kurare
      2. ЗВО Сегодня, 20:22
        Цитата: loginovich
        Не такая и сложная китайцы же повторили, вот если руки не оттуда то сложная


        Совершенно другая железяка.
        Вы, что правда, потомственный гуманитарий?
        Вы действительно так сильно далеки от техники, что бы не видеть разницы между А и Б ?
        Может для начала хотя бы в ПТУ? На слесаря? Ну так, поднабраться начального технического опыта?
        ЗВО
    2. Kurare Сегодня, 19:38
      Цитата: Геркулесыч
      А он сможет сесть на одном работающем движке?

      Там, если не ошибаюсь, вал протянут от одного редуктора к другому. На экстренном режиме способен сесть на одном двигателе.
      Kurare
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 22:37
        Это вал синхронизации, он же используется для переброски мощности, но с ним есть проблемы. Как я понял у оспрея он не успевает вовремя включаться при отказа, или же включается как-то не так. Хотя есть ещё вариант с недостаточной мощностью и\или проблемы со скоростью вращения. Есть и другие варианты, на мой взгляд проблема во взаимозависимости системы передачи мощности и системы поворота. В любом случае там точно есть проблемы но данные для установления причины не доступны посторонним. recourse
        ProkletyiPirat
    3. Aqr009 Сегодня, 19:43
      Там через всё крыло единый синхронный вал протянут. Думаю если один движок откажет, то у другого должно хватить мощности чтобы два винта на посадку вытянуть.
      Aqr009
  6. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 19:32
    Ну что за люди , сотни инженеров и учёных создали етот конвертоплан . А его какашками закидывают. Не роботы его же создавали
    Спайков Джавелин Тоувич
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 19:37
    Специалисты , объясните в чём преимущества конвертоплана перед вертолётом , кроме в 1.5-2 раза более высокой скорости и за что такие деньги
    КВУ-НСвД
    1. gerkost2012 Сегодня, 19:40
      Вопрос , конечно, интересный! Похоже,такому корыту в зоне боевых действий делать нечего, даже если он будет очень красив.
      gerkost2012
      1. Отец солдата Сегодня, 19:52
        В зоне боевых действий будут востребованы мини-дроны с боевым зарядом по 100-300 гр., стаями штук по 50-100 (например для поражения антенн РЛС ПВО),а эта этажерка слишком легкая мишень даже для стрелкового оружия, при том что пользы немного, ну разве что для эвакуации.
        Отец солдата
      2. ЗВО Сегодня, 20:23
        Цитата: gerkost2012
        Вопрос , конечно, интересный! Похоже,такому корыту в зоне боевых действий делать нечего, даже если он будет очень красив.


        ну ведь Спецназ и морпехи летают и воюют...
        Вас правда не спрашивали - но ведь летают и воюют...
        ЗВО
      3. Deadушка Сегодня, 21:26
        Цитата: gerkost2012
        Похоже,такому корыту в зоне боевых действий делать нечего, даже если он будет очень красив.

        Не, в такую красоту стрелять ни кто не будет...
        жалко же красоту испортить laughing
        Deadушка
    2. Мих1974 Сегодня, 19:52
      Да легок - это же охренопупительные бабки на нам "напилить" можно good , шо вам еще нужно из "достоинств"? feel
      Мих1974
    3. ProkletyiPirat Сегодня, 22:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      Специалисты , объясните в чём преимущества конвертоплана перед вертолётом , кроме в 1.5-2 раза более высокой скорости и за что такие деньги

      Всё просто, он по всем параметрам превосходит вертолёт. скорость, дальность, полный расход топлива, грузоподъёмность и т.д. и т.п.
      ProkletyiPirat
    4. noviczok Сегодня, 22:58
      В 2-3 раза большая скорость, дальность и грузоподъемность. Хотя деньги да, V-22 Osprey удовольствие недешевое. Плюс:

      V-22 отлично смотрится… когда не простаивает в ремонте


      Сенатор Джон Маккейн
      noviczok
  8. Николай Р-ПМ Сегодня, 19:49
    Я бы не стал ни хвалить, ни осуждать v-280, а также сетовать на отсутствие подобной техники в наших вс. По моему скромному мнению любая военная техника - это реализация требований военного заказчика, которые строятся на принятой военной доктрине, отработанных или разрабатывающихся тактиках применения, концепции ТОиР и множестве других факторов.
    У американцев, например, нет таких специфических и нишевых машин как миг-31 или ми-26 и это особо их не беспокоит. Наши выбрали иную концепцию скоростных винтокрылых ла-увеличение скорости полета при созранении отработанных схем.
    Николай Р-ПМ
  9. SmokeR 47RU Сегодня, 19:57
    Я только ЗА обеими руками! Пускай всирают бабло на проекты, а мы будем строить технику для реалий.
    SmokeR 47RU
    1. РУСС Сегодня, 20:13
      Цитата: SmokeR 47RU
      Я только ЗА обеими руками! Пускай всирают бабло на проекты, а мы будем строить технику для реалий.

      Это вы про глубокий рестайлинг советского вооружения?
      РУСС
      1. Incvizitor Сегодня, 22:32
        советского вооружения?

        Да, про Т 4 про Т 50 про новые МИ КА
        Incvizitor
    2. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 21:37
      для таких невероятных реалий, в которых ми-28 в % по отношению к парку машин побилось больше, чем оспреев?
      Евгений Гончаров (smoogg)
  10. ALEA IACTA EST Сегодня, 20:20
    Если ТТХ не уступают внешнему виду, то good .
    ALEA IACTA EST
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:56
    Как по мне, ни рыба, ни мясо, не самолет и не вертолет, стоит дорого, сложный в управлении. Многие могут не согласиться, но это мое личное мнение.
    Если матрасникам нравится - пусть делают, флаг им в руки и барабан на шею.
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. Сергей Аверченков Сегодня, 21:21
    Сделали тот же вертолет, но с двумя винтами. Что поворотный ротор винта, что автомат перекоса... В чем отличие-то?
    Сергей Аверченков
    1. dauria Сегодня, 23:24
      Что поворотный ротор винта, что автомат перекоса... В чем отличие-то?


      Вы не разобрались в схеме управления. Каждый винт конвертоплана имеет свой автомат перекоса , т.е управление общим и циклическим шагом. В вертолётном режиме конвертоплан УПРАВЛЯЕТСЯ по крену и тангажу не за счет поворота ротора или разницы
      оборотов , а за счет управления общим и циклическим шагом каждого из двух синхронных винтов.
      Да, дорогущий. Но характеристики по дальности и скорости равны транспортному самолёту, что вертолётам и не снилось.
      dauria
  13. Lone gunman Сегодня, 21:41
    одно могу сказать - компьютер, который управляет вертушками стал мощнее...чуть-чуть, но что-то новенькое...завидую...авионике, к сожалению русским ещё как на ракете до луны (осталось совсем чуть-чуть).
    Lone gunman
  14. Звездочка Сегодня, 21:57
    Техника отличная как и все, ну почти все изобретения СССР. Ведь сп......и нехорошие нечеловеки.
    Звездочка
  15. 1c-inform-city Сегодня, 22:04
    Вам не кажется , что 100 миллионов баксов многовато за аппарат с возможностями лёгкого вертолёта . Причём стоимость лётного часа у него больше в два раза f35 при той же стоимости . Маневренность хуже в разы чем у вертолёта или даже самолёта . Слишком много минусов для машины с грузоподъёмностью всего 1,5 тонны ! В общем ещё один пример классного распила бюджета. yes Скорость выше ,а вот ограничения при посадке ни в какое сравнение с вертолётом . Вооружения ноль от слова вообще. negative
    1c-inform-city
  16. шурави Сегодня, 22:49
    Для знатоков аэродинамики по типу: "а мну нравиться", объясняю.
    При всех достоинствах подобные ЛА имеют один очень значимый недостаток. Они недовертолёты и недосамолёты.
    То есть, при отказе обеих двигателей ни планировать как самолёты, ни авторотировать как вертолёты не могут, превращаются в кирпич.
    Кроме того, совершать длительное висение им тоже противопоказано.
    шурави
  17. Praetorian4 Сегодня, 23:20
    Красивый. Жаль у нас такого не предвидится.
    Praetorian4
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