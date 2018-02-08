11:37 08 февраля
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Минобороны Японии заявило о сложностях с защитой от северокорейской ракеты

Глава японского военного ведомства признал, что защитить территорию страны от удара пущенной КНДР ракеты, если та полетит по крутой траектории, будет проблематично, передает ТАСС.



По словам министра, сложность уничтожения такой ракеты связана с крайне высокой скоростью ее движения.


«В прошлом году КНДР неоднократно производила ракетные пуски не по обычной, а по крутой траектории. В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью, что в значительной степени осложняет процесс перехвата такой ракеты», – говорится в материале агентства Kyodo.

Ранее японские эксперты отмечали, что «национальная система автоматизированного обнаружения и управления ПРО может просто не успеть сделать необходимые расчеты». В этой связи Токио планирует провести модернизацию имеющейся системы управления ПРО.

В настоящее время Минобороны Японии обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении противоракеты SM-3, которые должны уничтожить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

Япония также планирует приобрести наземные многоцелевые системы слежения и наведения Aegis Ashore. Но такие установки предполагается разместить лишь к 2023 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Отец солдата Сегодня, 08:15
    Оставьте КНДР в покое, это миролюбивые люди и не на кого нападать первыми не собираются, просто они давно ощутили на себе западную "демократию" бомб и напалма и хорошо выучили урок.
    Отец солдата
    1. Vard Сегодня, 08:18
      Что интересно похоже ракеты делать не так уж и сложно... КНДР по крайне мере справились...
      Vard
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:25
        Цитата: Vard
        Что интересно похоже ракеты делать не так уж и сложно... КНДР по крайне мере справились..

        когда вам принесут подробный чертёж,вы, выточите любую деталь(для токаря) понятно?могу привести аналогии для других профессий.
        андрей юрьевич
        1. Vard Сегодня, 08:30
          Вполне... Там основная фишка в обработке металла... То же решаемо... Благодаря нашим соседям...
          Vard
          1. андрей юрьевич Сегодня, 08:36
            Цитата: Vard
            Вполне... Там основная фишка в обработке металла... То же решаемо... Благодаря нашим соседям...

            рад взаимопониманию...у них соседи тоже кстати есть... wink
            андрей юрьевич
    2. Tiras Сегодня, 08:49
      Цитата: Отец солдата
      Оставьте КНДР в покое, это миролюбивые люди и не на кого нападать первыми не собираются, просто они давно ощутили на себе западную "демократию" бомб и напалма и хорошо выучили урок.



      А почему тогда Китай и Россия поддерживают санкции против Северной Кореи в СБ ООН ?

      Проблема с западной демократией может решаться, например, базами России и Китая в Северной Корее с отказом Северной Кореи от ЯО.

      Россия и Китай вполне могут гарантировать неприкосновенность Северной Корее при желании. Тем более Северная Корея и так зависит от них во многом.

      Но судя по всему Ын своей непредсказуемостью тоже вызывает опасения и у Китая и у России.
      Tiras
      1. Отец солдата Сегодня, 08:54
        Да нет по факту никаких санкций со стороны Китая и России в отношении КНДР, просто все документы на сырье и товар оформляются в Находке, и это не секрет. Что касается гарантий, то КНДР это детище Китая и не надо обладать паранормальными способностями что б догадываться от куда у Ына ядерные технологии и современные средства доставки. Опасения России сводятся к тому, что США решатся на необдуманное применение ядерного оружия вблизи наших границ, хотя где она условная близость в условиях полномасштабного ядерного столкновения.
        Отец солдата
        1. Tiras Сегодня, 09:01
          Цитата: Отец солдата
          Да нет по факту никаких санкций со стороны Китая и России в отношении КНДР, просто все документы на сырье и товар оформляются в Находке, и это не секрет.


          На самом деле санкции есть и ещё какие.
          Часть их конечно не выполняется Россией и Китаем, но в общем санкции действуют.


          Цитата: Отец солдата
          Что касается гарантий, то КНДР это детище Китая и не надо обладать паранормальными способностями что б догадываться от куда у Ына ядерные технологии и современные средства доставки. Опасения России сводятся к тому, что США решатся на необдуманное применение ядерного оружия вблизи наших границ, хотя где она условная близость в условиях полномасштабного ядерного столкновения.


          Это понятно, что технологии у КНДР китайские, хотя вроде еще и иранские.
          Ну и что мешает Китаю поставить там свои базы?
          Это бы решило проблему, если бы одновременно с этим Ын разоружился.

          Но вот Китай что-то не горит желанием.
          Tiras
          1. voyaka uh Сегодня, 09:25
            "Это понятно, что технологии у КНДР китайские, хотя вроде еще и иранские."////

            Наоборот - у Ирана северо-корейские (и пакистанские). А Северо-Корею "подпитали"
            Китай и СССР.
            voyaka uh
            1. iliitchitch Сегодня, 11:33
              Цитата: voyaka uh
              А Северо-Корею "подпитали"
              Китай и СССР.

              Вот же гады , да ? А то бы сейчас в Северной Корее полная демократия была .
              Руки прочь от Ына . Человек в своём праве , на своей территории .
              iliitchitch
      2. влад66 Сегодня, 08:55
        Цитата: Tiras
        Но судя по всему Ын своей непредсказуемостью тоже вызывает опасения и у Китая и у России.

        У России и Китая больше опасений вызывает своей непредсказуемостью вот этот индивид
        Да и всего мира тоже. yes
        влад66
        1. Tiras Сегодня, 09:04
          Цитата: влад66
          У России и Китая больше опасений вызывает своей непредсказуемостью вот этот индивид


          Пока он вполне предсказуем.
          Tiras
        2. iliitchitch Сегодня, 10:29
          Цитата: влад66
          У России и Китая больше опасений вызывает своей непредсказуемостью вот этот индивид

          Этому ж полковника дали , на лампасы ж.. теперь рвать начнёт wassat .
          А вообще нравится он мне по-жизни . Логичен и вменяем . Не торчок , не алкаш , не чёрный властелин . Можно пообщаться .
          iliitchitch
    3. iliitchitch Сегодня, 09:19
      Цитата: Отец солдата
      Оставьте КНДР в покое, это миролюбивые люди и не на кого нападать первыми не собираются, просто они давно ощутили на себе западную "демократию" бомб и напалма и хорошо выучили урок.

      Хорошо сказали , согласен good .
      iliitchitch
  2. Vadim851 Сегодня, 08:18
    Да ну, какой "Пэтриот" по МБР там скорости входа под 7 км/сек у МБР. Никак не успеет. Сбивать надо только на активном участке траектории с эминцев, здесь шансы высоки, на заключительном этапе полета максимум собьют с дальностью 1500 км может
    Vadim851
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:28
      Цитата: Vadim851
      Да ну, какой "Пэтриот" по МБР там скорости входа под 7 км/сек у МБР. Никак не успеет. Сбивать надо только на активном участке траектории с эминцев, здесь шансы высоки, на заключительном этапе полета максимум собьют с дальностью 1500 км может

      вопрос в "системе".когда поспеет SM-3-можно поговорить.
      андрей юрьевич
      1. Vadim851 Сегодня, 08:49
        SM-3 1b вполне готова, запущена в серию, 2а совсем сырая, но доработают.
        Если первые ударят корейцы - 100% всё же что-то прилетит к Японии и даже на Гуам, нет абсолютной ПРО. Но в случае первого удара США вряд ли..очень вряд ли.
        Vadim851
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:13
          Цитата: Vadim851
          Но в случае первого удара США вряд ли..очень вряд ли.

          оно вообще- вряд ли...надеюсь. насчёт удара.
          андрей юрьевич
        2. iliitchitch Сегодня, 09:21
          Цитата: Vadim851
          Но в случае первого удара США вряд ли..очень вряд ли.

          Как насчёт ПЛ ? Вроде третьи в мире они по численности .
          iliitchitch
  3. iliitchitch Сегодня, 08:19
    Проще с Ыном подружиться . Вменяемый мужик , японскими младенцами не завтракает , судя по последним данным . Чего , папочка не позволит ? Так сяди и тряси гузном под зонтиком иджис . А то ещё и СУ-24МР пролетит невзначай , и чпок иджису .
    iliitchitch
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:16
      Цитата: iliitchitch
      . А то ещё и СУ-24МР пролетит невзначай , и чпок иджису .

      да...да...и кофе на колени...смешно но не очень.
      андрей юрьевич
  4. APASUS Сегодня, 08:27
    Минобороны Японии заявило о сложностях с защитой от северокорейской ракеты

    Значит будут просить денег! Не понятно только кто получатель - Пентагон или МО Японии?
    APASUS
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:29
    В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью, что в значительной степени осложняет процесс перехвата такой ракеты», – говорится в материале агентства Kyodo.

    Да сказали бы сразу - невозможным! bully
    a.s.zzz888
    1. voyaka uh Сегодня, 09:31
      THAAD на это и рассчитана. Но при этом БР должна
      лететь прямо на объект (город, например), который
      защищает ТХААД. БР, пролетающую над объектом на другую
      цель, ТХААД взять не может. Это работа ИДЖИС. Но ИДЖИС нужна
      относительно пологая траектория.
      voyaka uh
      1. iliitchitch Сегодня, 10:58
        Цитата: voyaka uh
        Но ИДЖИС нужна
        относительно пологая траектория.

        За сколько времени предупреждать надо , чтобы вся эта штука сработала ? Траекторию Ын по E-mailу заранее вышлет .
        iliitchitch
    2. Комментарий был удален.
  6. К-50 Сегодня, 08:58
    Глава японского военного ведомства признал, что защитить территорию страны от удара пущенной КНДР ракеты, если та полетит по крутой траектории, будет проблематично

    А теперь представьте на порядок более "умнуые" и мощные ракеты, что есть у России. Вы всё ещё на нас хотите "бочку катить"? Тогда они полетят к вам! yes laughing
    Вот честно, не понимаю визга всяких лимитрофов. Думают, что их защитит ФША? Напрасно. Они Матрасии нужны как пушечное мясо и плацдарм, ни для чего более.
    Самое безопасное, это объявить о своём нейтралитете, полном. Вооружённые силы, только чтобы были, полиция и МЧС. Всё остальное будет излишним, если сами в за..нозу не полезут, не нужны они ни кому, чтобы завоёвывать.
    К-50
  7. voyaka uh Сегодня, 09:13
    Они пускают их как американцы Першинг-2 когда-то.
    Высоко вверх и круто вниз. Потому что их ракеты "недо-МБР"-как-бы.
    По-другому они не могут лететь.
    voyaka uh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:26
      [quote][quote=voyaka uh] круто вниз. Потому что их ракеты "недо-МБР"-как-бы.
      По-другому они не могут лететь.[/quote]
      вот всё равно Лёха ты-наш,как бы не кожилился,а а меров не любишь... wink
      андрей юрьевич
  8. Rostislav Сегодня, 09:18
    Зачем паниковать "непобедимой" Японии (потому как если не нападают, то и победить не могут)?
    Корея точно первой не начнет, так что сиди тихо, и будет тебе счастье.
    Rostislav
  9. Старый26 Сегодня, 10:48
    Цитата: Vard
    Что интересно похоже ракеты делать не так уж и сложно... КНДР по крайне мере справились...

    В свое время в учебнике по "Обществоведению" за 10 класс была интересная фраза.
    "Конструкция ракеты и атомной бомбы в общем настолько проста, что ее схемы можно спокойно помещать в учебник физики для 6 класса. В деталях настолько сложна, что является государственной тайной."

    Так и тут. Что вы хотите иметь? Если "ракету" типа палестинского "Кассама" первых моделй, то действительно ничего сложного нет. Берете, грубо говоря водопроводную трубу, токарь вытачивает вам сопловый блок и аэродинамические поверхности, набиваете внутренности всякой дрянью (что относительно топлива, что относительно БГ) - и ракета готова. Дальность полета такой ракеты будет от нескольких сотен метров, до нескольких километров, точность тоже "пол-лаптя" по карте, но такие ракеты у вас будут

    Если речь идет о более серьезных изделиях, то это очень сложная штука, просто так которую не сделать. Тут и годы создания промышленности, и годы освоения технологий, и кадры и главное даже не материалы, а приборы, используемые в системе управления. И не маловажную роль играет помощь со стороны. Как в подготовке кадров, так и людьми из отрасли.

    Справилась ли КНДР в полной мере сказать нельзя, поскольку полноценных испытаний у них не было. Испытания по высотной (крутой) траектории дает только теоретическое подтверждение возможности достижения дальности в примерно 2 раза превосходящую высоту полета. Проверить точность ракеты, а главное как поведут себя боеголовки можно только одним способом - пусками на предельную (максимальную) дальность
    Этого северокорейцы не делают, в частности из-за отсутствия флота КИК.

    Цитата: Tiras
    Это понятно, что технологии у КНДР китайские, хотя вроде еще и иранские.

    Скорее у иранцев технологии северокорейские. А у северокорейцев в чем-то возможно китайские технологии, в чем-то советские.

    Цитата: voyaka uh
    Наоборот - у Ирана северо-корейские (и пакистанские). А Северо-Корею "подпитали" Китай и СССР.

    У Пакистана - те же северокорейские технологии. Ряд иранских и пакистанских ракет - калька с северокорейских

    Цитата: Vadim851
    Да ну, какой "Пэтриот" по МБР там скорости входа под 7 км/сек у МБР. Никак не успеет. Сбивать надо только на активном участке траектории с эминцев, здесь шансы высоки, на заключительном этапе полета максимум собьют с дальностью 1500 км может

    В принципе и "Пэтриот" может сбить боеголовку северокорейской ракеты (или саму ракету). Тем более, что никакой МБР там применяться не будет по определению. Только максимум ракеты средней дальности. А там ни о каких 7 км/с скорости входа речь не идет. Не стоит забывать также и то, что снижаясь в плотные слои атмосферы падающая боеголовка значительно теряет в скорости. Так что вариант поражения ее комплексом "Пэтриот" с ракетами РАС-3 существует. на небольших дальностях, но тем не менее...
    Максимум, на чем они могут сбить на заключительном этапе полета - это на дальности примерно в 500-700 км, которых там не будет, скорее всего на дальностях в 150-200 км, если не ближе

    Цитата: андрей юрьевич
    вопрос в "системе".когда поспеет SM-3-можно поговорить.

    Вообще-то она существует, правда не в варианте SM-3 Block IIA, а в вариантах SM-3 Block IA и SM-3 Block IВ. Да, дальности там не 1500 км, но 500-700 км тоже вполне достаточно для перехвата

    Цитата: Vadim851
    SM-3 1b вполне готова, запущена в серию, 2а совсем сырая, но доработают.
    Если первые ударят корейцы - 100% всё же что-то прилетит к Японии и даже на Гуам, нет абсолютной ПРО. Но в случае первого удара США вряд ли..очень вряд ли.

    Все будет зависеть от количества запущенных по тому же Гуаму северокорейских ракет. Если мало - несколько штук, собьют с вероятность в 100%, если много - многих ракет такой дальности у них просто нет.

    Цитата: iliitchitch
    Как насчёт ПЛ ? Вроде третьи в мире они по численности .

    А вы посмотрите не общее их количество, а конкретно по типам лодок. У них большинство лодок имеют водоизмещение в 90-200 тонн, скорость в пару-тройку узлов и экипаж с десяток человек. Вооружение - 2 ТА. Ракетных лодок у них сейчас в количестве ОДНОЙ ШТУКИ (наличие второй пока не подтверждено), в которой есть ОДНА РАКЕТА. Если учесть дальность хода лодки и дальность полета ракеты, то боюсь они даже до Гавайских островов не дострелят

    Цитата: iliitchitch
    А то ещё и СУ-24МР пролетит невзначай , и чпок иджису .

    Разведывательный и "чпок" "Иджису". А этот разведывательный до "Иджиса" то долетит? Или главное что-нибудь этакое сказануть?

    Цитата: a.s.zzz888
    В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью, что в значительной степени осложняет процесс перехвата такой ракеты», – говорится в материале агентства Kyodo.

    Да сказали бы сразу - невозможным! bully

    Затруднительным теми средствами, что у них сейчас есть. ТХААДом это можно сделать при определенных параметрах, поскольку он на такие цели и заточен...

    Цитата: К-50
    А теперь представьте на порядок более "умнуые" и мощные ракеты, что есть у России. Вы всё ещё на нас хотите "бочку катить"? Тогда они полетят к вам!

    А причем здесь на порядок более умные ракеты России? Японцы что, утверждают, что собираются защищаться от русских ракет???? Мы вон тоже не сможем защититься от более умных ракет тех самых зеленых человечков с Сириуса. У них ракеты более умные и скоростные, чем у нас

    Цитата: voyaka uh
    Они пускают их как американцы Першинг-2 когда-то. Высоко вверх и круто вниз. Потому что их ракеты "недо-МБР"-как-бы. По-другому они не могут лететь.

    Они могут и по другой траектории, но вот испытывать их, отслеживая полет на очень большую дальность они не могут. Поэтому теоретические выкладки подтверждают такими испытаниями. Здесь сравнение с "Першингом" несколько неуместно. Его траектория была рассчитана на точность поражения и невозможность его перехвата (на те годы). Сейчас перехват при такой траектории возможен. Но вот испытать свою МБР на предельную дальность они не смогут. Нет чем фиксировать полет.

    Цитата: Rostislav
    Корея точно первой не начнет, так что сиди тихо, и будет тебе счастье.

    Не стоит зарекаться. Недаром же китайцы заявили, что если первый начнет Ын, то они ему помогать не будут. Если первыми начнут американцы - окажут помощь. А его, с его характером пусть и не элементарно, но можно спровоцировать на первый удар....А дальше уже все предсказуемо
    Старый26
  10. Alex-a832 Сегодня, 10:49
    Северокорейцы полны сюрпризов. Не исключено, что они обладают и МБР с разделяющейся ГЧ, с маневрирующими боеголовками, в т.ч. ложными. И фиг какой "зонтик" поможет от такого дождичка. Полосатым, ради своей же безопасности стоило бы успокоиться и перестать препятствовать сближению Севера и Юга Кореи. А Япония может и дальше поскуливать от страха - сама Япония не несёт для КНДР прямой угрозы, но вот базы полосатых и американские же комплексы ПРО на японской земле тоже делают её мишенью северокорейцев.
    Alex-a832
  11. Костадинов Сегодня, 11:06
    Цитата: Vadim851
    Если первые ударят корейцы - 100% всё же что-то прилетит к Японии и даже на Гуам, нет абсолютной ПРО. Но в случае первого удара США вряд ли..очень вряд ли.

    Первого удара КНДР не будет. А в случае первого удара США Япония может отделатся только испугом, но США получат по полной програме.
    Костадинов
  12. bratchanin3 Сегодня, 11:08
    Платили, платили американцам и в итоге оказались не прикрыты.
    bratchanin3
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