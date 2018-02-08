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Минобороны Японии заявило о сложностях с защитой от северокорейской ракеты
Глава японского военного ведомства признал, что защитить территорию страны от удара пущенной КНДР ракеты, если та полетит по крутой траектории, будет проблематично, передает ТАСС.
По словам министра, сложность уничтожения такой ракеты связана с крайне высокой скоростью ее движения.
«В прошлом году КНДР неоднократно производила ракетные пуски не по обычной, а по крутой траектории. В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью, что в значительной степени осложняет процесс перехвата такой ракеты», – говорится в материале агентства Kyodo.
Ранее японские эксперты отмечали, что «национальная система автоматизированного обнаружения и управления ПРО может просто не успеть сделать необходимые расчеты». В этой связи Токио планирует провести модернизацию имеющейся системы управления ПРО.
В настоящее время Минобороны Японии обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении противоракеты SM-3, которые должны уничтожить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.
Япония также планирует приобрести наземные многоцелевые системы слежения и наведения Aegis Ashore. Но такие установки предполагается разместить лишь к 2023 году.
По словам министра, сложность уничтожения такой ракеты связана с крайне высокой скоростью ее движения.
«В прошлом году КНДР неоднократно производила ракетные пуски не по обычной, а по крутой траектории. В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью, что в значительной степени осложняет процесс перехвата такой ракеты», – говорится в материале агентства Kyodo.
Ранее японские эксперты отмечали, что «национальная система автоматизированного обнаружения и управления ПРО может просто не успеть сделать необходимые расчеты». В этой связи Токио планирует провести модернизацию имеющейся системы управления ПРО.
В настоящее время Минобороны Японии обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении противоракеты SM-3, которые должны уничтожить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.
Япония также планирует приобрести наземные многоцелевые системы слежения и наведения Aegis Ashore. Но такие установки предполагается разместить лишь к 2023 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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